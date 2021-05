Rendery skládacího Samsungu Galaxy Z Flip3 přibližují dřívější úniky realitě

Samsungu začátkem týdne unikly screenshoty z produktového videa skládaček, které odhalily design skládacího hybridu Galaxy Z Fold3 i véčka Galaxy Z Flip3. A právě to dalo vzniknout renderům, které detailněji ukazují budoucí podobu skládacího véčka.

Na fotkách tak můžeme vidět budoucí vzhled skládačky, která se bude pyšnit větším vnějším displejem (má mít úhlopříčku 1,83 palce), přičemž zbytek vnějšího těla vyplní odolné sklo Gorilla Glass Victus. Oproti 1,1" AMOLED displeji u Galaxy Z Flip, který sloužil skutečně jen na krátké textové notifikace, to bude výrazný krok kupředu.

Představení aktuální generace Galaxy Z Flip:

Vedle displeje budou umístěny dva fotoaparáty, zatím vše nasvědčuje tomu, že se do výbavy dostane hlavní snímač doplněný ultraširokoúhlým objektivem. Zoomový objektiv by byl sice vhodnější, jenže chyběl i u první generace skládacího véčka. Nástupnický model se bude nabízet minimálně ve čtyřech barevných variantách (modrá, zelená, bílá a šedá), a představen by měl být společně s Galaxy Z Fold3 již začátkem července.

Zdroj Letsgodigital