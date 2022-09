Plusy Velmi dobrý výpočetní výkon

Zvýšená odolnost IPx8 proti vodě a prachu

Kvalitnější fotografie v noci a za šera

Konečně větší kapacita integrované baterie Minusy Málo změn oproti předchozí generaci

Záď se při hraní rychle zahřívá

Do oblasti pantu se dostává prach

Samsung zapomněl na režim DeX ? 8 /10 Hodnocení

redakce

Samsung Galaxy Z Flip4 je véčko se skládacím displejem. Novinka primárně vychází z loňského Galaxy Z Flip3, ale vizuálně se toho moc nezměnilo. Pokud hledáte skládačku, která bude vizuálně unikátní, hledejte dál. I u letošní novinky si bude většina myslet, že máte v ruce loňskou „trojku“. Samsung se z toho nevykroutí ani tím, že prohodil materiálové zpracování velkých ploch a bočních hran. Zatímco letos jsou kraje lesklé a zbytek matný, vloni to bylo přesně obráceně.



Galaxy Z Fold4 je kompaktní telefon do dlaně, při rozevření však nabídne více než dostatečnou displejovou plochu

Na rovinu, změn oproti loňskému telefonu není hodně. Největším bonusem je větší kapacita baterie, ke které můžeme připočíst energeticky efektivnější čipset doplněný lehkým profilem pro zpracování, který šetří cennou energii. Náročný pracovní den tak véčko už zvládne s přehledem.

Novinka je určena předně do rukou uživatelů, kteří nechtějí mít v kapse obrovitý telefon, současně ale nejsou připraveni na to, aby používali smartphone s menším displejem. Véčko je v tomto případě skvělý kompromis, v zavřeném stavu je navíc displej jako v bavlnce. Zvýšená odolnost vůči vodě (IPx8) i nadále zůstává, véčko má tedy i nadále mezeru mezi oběma díly v zavřeném stavu. Ale dá se s tím žít.

Svými barvami véčko podprahově oslovují zejména ženy, zlato-růžový nebo fialový odstín padne do rukou jen odvážnějším pánům, v černé a modré jsou šance o dost vyšší. Cenově se startuje na částce 27 490 Kč (8/128 GB), za patnáct stovek navíc dostanete dvojnásobnou kapacitu interní paměti. 512GB varianta véčka stojí 31 990 Kč. A nad pamětí je třeba se zamyslet, protože paměťové karty do véčka nevložíte.

Jaký je vlastně Galaxy Z Flip4? Skvělá stylovka do dlaně nabušená maximálním výkonem a skvělým hardwarem. Mimo Razru, který se teprve chystá do prodeje, prakticky nemá přímou konkurenci. Přemýšlíte po zajímavě vypadajícím „velkém malém“ telefonu, který na sebe strhne pozornost? Je to Ideální telefon do kabelky nebo do rukou bloggerů, mobilní hráči zřejmě neocení protáhlý displej, na jehož okrajích se často zobrazují jen černé pruhy, popř. se na ně jen roztáhne (bez zachování poměrů stran) mobilní grafika.

Samsung Galaxy Z Flip4 128GB katalog rozměry a hmotnost: 165 × 72 × 6,9 mm, 183 g

displej: 6,7", kapacitní Dynamic AMOLED, 1 080 × 2 640, 426 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 8 GB, baterie: 3 700 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (8× Cortex-X2, 3 GHz, 4nm)

operační systém: Google Android 12

fotoaparát: 12MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 74 %

vybavenost cena: 27 489 Kč

Novému Flipu však konkuruje i loňské véčko Galaxy Z Flip3, které seženete v doprodeji i o deset tisíc levněji! Pokud vstupujete do světa skládaček, je loňský model volbou z rozumu. Pokud však chcete maximální výkon a se spoustou doladěných detailů a drobností, má smysl i investice do testovaného Galaxy Z Flip4. Jenže, za předpokladu...