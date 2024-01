Recenze mobilu Samsung Galaxy S23 FE. Před rokem by to byl bestseller

Plusy Povedený Dynamic AMOLED displej

Kvalitní stereo reproduktoru

Vysoká kvalita fotek a videí

Dlouhá softwarová podpora Minusy Široké rámečky okolo displeje

Slabší baptická odezva

Vyšší pořizovací cena

Před rokem by byl bestseller ? 7 /10 Hodnocení

redakce

Samsung si dal s dalším „eskovým“ modelem s doplňkovým označením FE (Fan Edition) rok oddych. Testovaný Galaxy S23 FE je tak vlastně nástupcem dva roky starého Galaxy S21 FE. Nový model částečně recykluje starší hardware, přesto mu nelze příslušnost k nejvýkonnější řadě nijak upřít. Jenže, třeba takové tlusté rámečky bychom už raději viděli jen v „áčkové“ řadě.



Samsung Galaxy S23 jsme otestovali ve fialové barevné variantě. Mimo ní je telefon dostupný ještě v černé, bílé a v zelené

Tentokrát to však není telefon, který bude jihokorejský výrobce kvůli poměru cena/výkon prodávat po tisících. A ví to samozřejmě i výrobce, který s jeho premiérou do Evropy nijak nepospíchal. Telefon to taktak stihl na předvánoční trh, a bude mít co dělat, protože po očekávané premiéře řady Galaxy S24 přejde zájem zákazníků právě na základní model nové řady.

Telefon vsadil na loňský čipset Exynos 2200, který se trochu více zahřívá, ale Samsung jeho výrobu zřejmě vylepšil, protože se teplotně dostáváme do příjemnějších úrovní. Výkonu však má stále na rozdávání. Do mixu si můžete přidat i povedený AMOLED displej nebo „klasickou“ trojici univerzální fotoaparátů. U telefonu mi vlastně nejvíce vadily lesklé zadní kryty a optická čtečka otisků prstů, která je pomalejší, a už při přidání prvního otisku prstu se řádně zapotíte.

Redakční představení Samsungu Galaxy S23 FE:

Při pohledu na některé funkční detaily se nelze bránit dojmu, že takto měl vypadat Galaxy A54 nebo Galaxy S22 FE, který by v teoretické rovině přišel na trh v lednu 2023. Třeba i díky ceně, která je jen o pětistovku až tisícovku nižší, než u základního Galaxy S23. A kvůli nové „eskové“ řadě je předpoklad postupně snižující se ceny určitě správný. Telefon však zachraňuje cashback, který jej vrací zpět mezi „cenově dostupné flagshipy“, o nichž se dá uvažovat. Jakmile cashback pomine (16. 1. 2024) a nedojde k dlouhodobému snížení jeho ceny, stane se z „eféčka“ tuctový telefon, který nenadchne a neurazí. A to proto, že na trh přišel velmi pozdě.