Recenze tabletu Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Tenhle „drobeček“ se vymyká snad všemu

Plusy Obří 120Hz Super AMOLED displej

Dotykové pero S Pen najdete v základní krabici

Špičkový hardware, maximální výkon

Kvalitní audio ze čtyř reproduktorů od firmy AKG

Podpora microSD karet, volitelně i 5G Minusy Možná až příliš velké rozměry

Čtečka otisků jen v optické podobě

Bez klávesnice je tablet poloviční

Výřez pro selfie může vizuálně vadit

Cenově až nebezpečně blízko segmentu notebooků ? 8 /10 Hodnocení

redakce Samsung Galaxy Tab S8 Ultra je zatím nejvýkonnější a největší tablet, který kdy jihokorejský výrobce uvedl na trh. Obří displej, atraktivní kovové tělo, čtyři reproduktory, špičkový výkon a dotykové pero S Pen. To všechno jsou hlavní vlastnosti tabletu, který je názornou ukázkou aktuální špičky tabletů s Androidem. S dokoupitelným krytem s klávesnicí má Galaxy Tab S8 Ultra nahradit i běžný notebook. Jenže, zvyk je želená košile.... Tab S8 Ultra je bez výhrad špičkový tablet, jenže mezi řádky máme trochu problém najít mu využití. Tablet je přerostlý, takže nesplní úlohu kompaktního tabletu na cesty. A na to, aby ležel v obýváku, je ho trochu škoda. Velká úhlopříčka směřuje k pracovnímu využití, ať už jako náhrada počítače na cestách nebo třeba ke kreslení. Jenže, pokud už máte špičkový konvertibilní notebook či ultrabook, zřejmě byste pro tablet nenajdete využití. Neberte nás za slovo, velké iPady také nejsou pro každého, ovšem tenhle špičkový tablet bude mít zřejmě dosti úzkou cílovou skupinu. Na druhou stranu, mezi Androidy nemá konkurenci! Samsung Galaxy Tab S8 Ultra SM-X906BZAAEUE nabízí 49 obchodů za ceny od 31 207 Kč Srovnat ceny na Živě Samsung Galaxy Tab S8 Ultra Wi-Fi katalog rozměry a hmotnost: 326 × 209 × 5,5 mm, 726 g

displej: 14,6", kapacitní Super AMOLED, 1 848 × 2 960, 239 PPI

sítě: přístroj nepodporuje telefonní sítě

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 8 GB, baterie: 11 200 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (8× Cortex-X2, 3 GHz, 4nm)

operační systém: Google Android 12

fotoaparát: 13MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 64 %

vybavenost cena: 29 989 Kč až 44 997 Kč Recenzi tabletu Samsung Galaxy Tab S8 Ultra si můžete přečíst na následujících listech.

Design Obří, prostě velký možná až moc. Galaxy Tab S8 Ultra není žádný drobeček, s rozměry 326 × 209 × 5,5 mm je suverénně největší tablet, který jsme u nás kdy otestovali. Osobně jsem příznivcem větších zařízení, ale v tomto případě jsou rozměry tabletu možná až přespříliš. Tablet si můžete představit jako notebook, jemuž seberete díl s klávesnicí. A jeho přenositelnost a ovládání (dotyky) už nebudou tak snadné, jako u menších tabletů. Pokud jste si mysleli, že je Galaxy Tab S7+ obří tablet, tenhle „drobeček“ vás rychle přesvědčí o opaku.

Galaxy Tab S8 Ultra, zatím největší tablet od Samsungu, nám dorazil v jediném dostupném barevném provedení Rozměry stranou, máme před sebou kus mobilní techniky, která je pekelně tenká. Celokovový tablet padne příjemně do dlaně a s přenášením a používáním pomůže doplňkové pouzdro s QWERTY klávesnicí.

Tablet má opravdu velmi tenký profil, na bocích najdeme USB-C, čtyři reproduktory, POGO piny pro doplňkovou klávesnici a slot (v našem případě jen pro microSD) Jednotlivé klávesy mají poměrně jistý stisk a pomoci si můžete i touchpadem, ten je klikací ale dost tenký, takže sám sebe zaklikne i při sebemenším pokusu o ohnutí klávesnice ze zadní strany. O plnohodnotnou náhradu za notebookovou klávesnici se tak rozhodně nejedná, byť musíme speciálně vyzdvihnout její volitelné modrobílé podsvětlení. Bohužel však musíte překousnout layout QWERTY, v nastavení však lze změnit rozložení na QWERTZ alespoň softwarově.

Bez přídavné QWERTZ klávesnice s touchpadem a podsvětlením bude tablet poloviční. Připravte se však na investici dalších šesti tisíc navíc... Ale zpět k tabletu, který se může opřít o symetrické rámečky okolo displeje. Ty narušuje pouze duální selfie (základní snímač plus širokáč), která vizuálně trochu razí. Tloušťka tabletu je však exkluzivní, Samsung se drží velmi tenkých linií v kovu, který přechází i na záď tabletu.

Srovnání rozměrů (zleva): Tab S8, Tab S8+ a Tab S8 Ultra Boky navíc nejsou nijak zakulacené, ale rovné, takže se k některým krajům může magneticky přichytit přibalené dotykové pero S Pen. To jinak odpočívá ve sklem vystlaném slotu, kde se také současné dobíjí. Poblíž něj je ještě umístěn duální fotoaparát (hlavní snímač + širokáč), který využijete zejména při skenování (alias focení) dokumentů.

S nasazenou klávesnicí nepřipomíná komplet nic jiného, než „notebook“ Pokud se budete tablet snažit přehnout vejpůl, zřejmě se vám to jen tak nepodaří. A, i kdyby, tablet se hned vrátí do své původní podoby. Na tak velké rozměry je tablet příjemně lehký (720 gramů), takže se nepronese ani při dlouhodobém držení při přehrávání videí nebo při hraní her. I když, v případě druhém si tablet spíše někde položíte, než byste jej celou dobu drželi v dlaních.

Jen pro představu - srovnání rozměrů Galaxy Tab S8 Ultra se 14" Lenovo Yoga Slim 7 Bohužel se však nabízí jen v jedné barevné variantě. Na druhou stranu, nejedná se o tablet pro děti, ale o pracovní nástroj, pro které je univerzální černá používána dosti pravidelně. A na tom asi není třeba nic měnit.

Na zádech se schovává a také magneticky dobíjí stylus S Pen, pouzdro s klávesnici jej efektivně „obteče“ Tablet má na bocích hned čtyři reproduktory, které se starají o velmi povedenou zvukovou kulisu a ozvučení místnosti. Na jedné z tenčích hran najdete i regulátory hlasitosti a zamykací tlačítko. Sluchátkový jack na těle chybí, dobíjení gigantické 11 200mAh baterie obstarává USB-C konektor na spodní hraně. Na delším boku nechybí POGO konektor pro připojení externí klávesnice.

Krabička je tentokrát velmi útlá, dostanete v ní jen tablet, stylus, USB-C kabel a uživatelský manuál. Vše ostatní si musíte dokoupit zvlášť I tentokrát dostanete přímo v základním balení dotykové pero S Pen, jenže nabíječka v tenké krabičce tentokrát chybí. Cihličku o maximálním výkonu 45 W musíte dokoupit a nebo využijete svou starší nabíječku. Společně s tabletem dostanete už jen USB-C kabel, špendlík a základní uživatelské manuály. Chybí dokonce i vyměnitelné hroty pro stylus S Pen, které byly ještě před pár lety v řadě Galaxy Note (ale i u tabletů Galaxy Tab S) naprostou samozřejmostí.

Displej Pastva pro oči. Hlavní záležitostí, proč si pořizujete Ultru před základním Tab S8 a „pluskem“ je displej. Ten je i na poměry tabletů obrovský. Máme co dočinění se 14,6" Super AMOLED panelem s rozlišením 2 960 × 1 848 pix. Jemnost 239 ppi sice na papíře příliš nenadchne, v praxi však máte velký tablet instinktivně trochu dále od očí a žádných vizuálních nedokonalostí si nevšimnete. Pokud byste měli srovnání s iPady, budou zřejmě o něco ostřejší, ale bez přímého srovnání nevidíme žádný grafický nedostatek.

Obří 14,6" displej sice můžete používat i v režimu na výšku, v praxi jej však vždy přetočíte na bok Na první pohled vás bude zlobit zcela zbytečný výřez pro duální selfie, která zdánlivě úplně zbytečně ukrajuje část obrazu. Rámečky okolo displeje jsou na všech stranách symetrické, a selfie kamerky by se do samotného tenkého rámečku zřejmě nevešla. V praxi ale výřez nijak nevadí. Jenže, je tu i druhá strana mince. Rámečky jsou tak tenké, takže u uživatelů s tlustšími prsty můžete držení generovat náhodné dotyky na displej. Při testování jsem žádné problémy neměl, ale zprávy ze zahraničí hovoří o opaku, takže je s tím třeba počítat. ​

Výřez pro dvojitou selfie vás bude rušit jen chvíli. Aplikace se zobrazují pod něj, takže na něj už po chvíli zapomenete U panelu se nám líbí, jak maximální jas, tak 120Hz obnovovací frekvence. Displej má poměr stran 16:10, takže je skvělým společníkem při sledování videí nebo filmů. Navíc se můžete opřít o široký barevný profil nebo třeba o absolutní černou. Zmínit musíme i displejové režimy či filtr modrého světla. Pochválit musíme dobře fungující automatickou regulaci jasu i jeho výrazné utlumení v noci. Na konzumaci multimediálního obsahu je displej jako dělaný.

Pro pracovní nasazení - dokoupitelná klávesnice a přibalený stylus Pracovní tablet se může opřít i o dotykové pero S Pen (latence 2,8ms), které je u Samsungu nestárnoucí klasikou. Pero je velmi podobné jako u Galaxy Tab S7, tedy ve větší podobě a s podporou bezdotykových gest, kterými můžete tablet ovládat na dálku. Celá nabídka funkcí dotykového pera je okopírovaná z předchozích tabletů. Kdo si na stylus zvyknul, ten na něj nedá dopustit. Na tak velké ploše pak není problém vyloženě umělecky kreslit, profesionálně editovat dokumenty nebo tvořit různá schémata a návrhy, a to v kompatibilních profi programech pro Android, které podporují dotykové pero.

Tmavý a světlý režim, plynulost a režim displeje I tentokrát je však uložení stylusu na zádech, kde S Pen současně dobíjí, trochu krkolomné. Pokud navíc stylus namíříte hrotem od fotoaparátu, je spojení magnety velmi slabé a zřejmě pero brzy ztratíte. Mnohem lépe uděláte, když při přenášení stylus přicvaknete na jednu z delších hran. Pokud máte k tabletu pouzdro, zádový díl pozici pro stylus efektně „obteče“.

Hlavní kreslicí aplikace - PEN.UP, Clip Studio, Noteshelf a Samsung Notes Čtečka otisků prstů je optická, takže je trochu pomalejší, než čtečka ultrazvuková u řady Galaxy S22. Její pozice je však netradiční, protože je uprostřed užší hrany tabletu, který se používá spíše v režimu na šířku. Při skenování však můžete přikládat prst z jedné či druhé strany, abyste pokryli odemykání u obou orientací tabletu. Čtečka na boku tabletu by možná byla efektivnější, protože optická čtečka není dvakrát přesná, a protože při používání na šířku přikládate prst pokaždé trochu pod jiným úhlem, nepřesnosti čtečky se jen tak nezbavíte.

Funkce a možnosti Bezdotykového příkazu (vzdálené ovládání a gesta nefungují u všech aplikací), seznam zástupců aplikací pro nabídku Bezdotykového příkazu Celkově vzato je na displej radost pohledět, barvy a pozorovací úhly skvělé a maximální a minimální jas v dostatečných úrovních. Na slunci vše bez problémů přečtete, v noci zase jas displeje vhodně utlumíte, a pomůže vám i filtr modrého světla. Jen volte na pozadí tmavý systémový režim, protože bílá je při vyšších úrovní jasu dost ostrá a pro oči už trochu nepříjemná. Displejová laťka zůstává i nadále velmi vysoko.

Hardware Nejvýkonnější Snapdragon v akci. Tablet je i v Evropě poháněn čipsetem Snpdragon 8 Gen 1, který je v našem případě doplněn 8GB operační pamětí a 128GB úložištěm. Testujeme tedy nejníže postavenou paměťovou konfiguraci, protože tablet pořídíte i s paměťmi 12/256 GB.

V Antutu tablet atakuje hranici 900 tisíc bodů, na těchto screenshotech je však vidět, jak velký displej tablet má, a jak je často velmi nevyužitý. Tedy alespoň v základním Androidu 12 V Antutu se i v základní verzi dostanete na metu 900 tisíc bodů, což je velmi slušný výkon. Grafika spouštěných her bude mít maximální kvalitu, samozřejmě však musíte spouštět hry, které má smysl hrát na velkém displeji. Takový Subway Surfers na výšku rozhodně není to pravé ořechové...

Genshin Impact běžel mezi 50 - 60 fps, karetní hry nedělají tabletu žádný problém. Asphalt 9 dokonce rozpozná i připojenou klávesnici Spousta her (i aplikací) podporuje i ovládání dotykovým perem, ale u jiných zase nepochodíte. Záleží na tom, jak byly naprogramovány. A pokud podporu stylusu nemají, neexistuje žádná aplikace, které by je přesvědčila o opaku. Dotyková gesta stylusu a prstu jsou programově řešena zcela jinak, takže aplikacím podporu dotykového pera skutečně nijak nedodáte.



Zvukové efekty, povedený efekt Dolby Atmos, ekvalizér a přehrávač YouTube Music U tabletu musíme vyzdvihnout špičkovou zvukovou kvalitu, čtyři reproduktory od AKG se, na své miniaturní rozměry, rozezvučí dost nahlas a se slušnou kvalitou. Tu ještě vyšperkujete efektem prostorového audia Dolby Atmos a nastavením ekvalizéru. Tablet hraje, možná i díky větším reprákům s většími rezonančními komůrkami, lépe, než předchůdce Tab S7+. Na maximální hlasitosti jsme jej snad nikdy neměli, nižší úrovně hlasitosti bohatě stačí.

Správce zařízení, úložiště a RAM (včetně virtuální paměti RAM Plus) Hudební podkres na pozadí či zvuky při sledování filmů, seriálů a televize, budou bez jakýchkoliv nedostatků. Jen u muziky musíte překousnout dost slabou basovou složku. V útlém těle však, tentokrát zcela logicky, chybí sluchátkový jack, vcelku úspěšně jej však nahradíte sluchátky řady Galaxy Buds, jejichž poslední dvě generace už se, po přihlášení k Samsung účtu, dokáží obstojně připojovat k aktuálně vyžadovanému zvukovému zdroji, tj. automaticky se přepínají mezi telefonem a tabletem.

Čtečka otisků není na tabletu umístěna zrovna dvakrát šťastně... Čtečka otisků prstů je v optické podobě, a příliš nás nezaujala. Tablet používáte primárně v režimu na šířku (tj. stejně jako notebook), a umístění čtečky na prostředek kratší hrany prostě nedává smysl. Pokud však plánujete tablet používat i na výšku, je třeba přikládat prst z obou stran, a nebo si přidat více otisků stejného prstu, ale s jinou orientací. Čtečka je optická, prst podsvětluje bílým světlem, takže s mokrými prsty moc nepochodíte. A ze svižnosti čtečky a přesnosti jsme také nabyli dvakrát nadšení. Pracovní zařízení by mělo mít daleko spolehlivější ultrazvukovou čtečku otisků prstů. Jako náhrada slouží 2D sken obličeje.

Bohatá konektivita tabletu, u námi testované Wi-Fi varianty chybělo jen 5G Komunikační hardware je i tentokrát na té nejvyšší možné úrovni. Lokálně se k internetu připojíte přes Wi-Fi, v mobilních sítích je maximem 5G. Z tabletu si tak klidně na cestách uděláte rychlý hotspot, popř. opačně vsadíte na sdílení datového spojení z mobilu. K periferiím se připojíte přes Bluetooth 5.2, klávesnici přicvaknete na boční POGO konektor. Přes USB-C je možné spojení s počítačem či dobíjení, ale až 45W adaptérsi musíte dokoupit samostatně.

Detailní statistiky baterie, tablet vás provede celým náročným dnem a ještě mu zbude energie na část dalšího dne Baterie má obří kapacitu 11 200 mAh, dobijete ji až 45 Watty (z nuly na sto zhruba za hodinu a 20 minut), ovšem dobíjecí „cihličku“ si musíte sehnat samostatně. Tablet i při maximální zátěži zvládne náročný pracovní den, a ještě vám zbyde minimálně třetina baterie na další den. Na ca cestách je tablet skutečně „držák“, a kdyby náhodou, stačí mít po ruce powerbanku. Velmi často se však stane, že ji vlastně vůbec nebudete potřebovat.

Software Opravu dlouhá softwarová podpora. V tabletu přímo od vybalení z krabice běží Android 12 s nadstavbou One UI 4.1, a Samsung k softwaru navrch přihodí i špičkovou softwarovou podporu. Testovaný tablet se tak může těšit na čtyři generace Androidu a až na pět let bezpečnostních záplat. V řeči čísel to znamená, že svou pouť na trhu zakončí na Androidu 16 a bezpečnostní záplaty přestane dostávat někdy začátkem roku 2027. Toto není tablet na dva či tři roky, ale zařízení, která si ve vaší dlani (nebo na stole) pobyde pěkně dlouho.

Pohotovostní obrazovka, nabídka aplikací, lockscreen a vysunutá horní lišta Po spuštění vás přivítá základní rozhraní Androidu 12 nadstavbou od Samsungu, do doby, než tablet dostane Android 12L, však stojí za to využívat desktopové prostředí DeX. Jedním přepínačem v horní liště si jej spustíte přímo na tabletu, můžete pracovat s okny, včetně stylusu, a máte minimálně pocit, že je tak velký displej přeci jen o něco lépe využit, než v základní verzi systému. Díky režimu Labs už si v oknech i na celém displeji užijete úplně všechny aplikace, pouze u některých fixně programovaných her narazíte.

Na tabletu si však doslova oblíbíte práci v režimu DeX. Minimálně do té doby, než tablet dostane Android 12L (pokud vůbec...) Ale tento tablet je primárně o práci a o aplikacích, které hned dostanete přímo v základní výbavě. První sada aplikací se věnuje dotykovému peru. Pokud myslíte kreslení vážně, je aplikace PEN.UP jednoznačně skvělým přídavkem. Můžete kreslit podle vzoru, obkreslovat omalovánky a také vidět, jak si s nimi poradili další uživatelé.

Zdrojem dalších aplikací je Galaxy Store a Google Play Clip Paint Studio je pak profesionální kreslicí aplikací, ve které si můžete hrát i s obrazovými vrstvami, na tabletu s Androidem se jedná o skutečně špičkový editor. Na půl roku jej dostanete zdarma, poté si za něj musíte připlatit. A nebo jej lze hodinu denně používat bezplatně. Telefon řady Galaxy S22 může navíc posloužit jako barevná paleta, zatímco displej zůstává čistě plátnem. Teorie je zajímavá, v praxi se však telefon a tablet na stejné Wi-Fi síti nechtějí moc propojit. Pochodíte až při několikanásobném pokusu o připojení, a ani tak to není ono.

Displej jako paleta barev a tablet jako plátno. Představa je to skvělá, jenže v praxi budete bojovat s Wi-Fi konektivitou Aplikace Noteshelf je alternativou pro systémové poznámky, obě dvě zmiňované aplikace však trpí absence češtiny, kterou zase apka Samsung Notes disponuje. Jedná se tak o ideální doplněk pro črtání poznámek, kreslení nebo třeba pro převod ručně psaného textu. Stačí napsat na displej větu, a následně ji tablet v češtině bez větších problémů rozpozná a nabídne převést do elektronické podoby. Obdobným způsobem můžete využít stylus jako alternativu pro psaní na softwarové klávesnici.

Pro webové stránky (a aplikace) je na displeji spousta místa, dotyková klávesnice je doslova obří Další aplikace jsou u Samsungů známými přídavky, a zřejmě i vy budete jako doma. Základní paletu aplikací od Samsungu doplňuje povinný obsah od Googlu a Microsoftu. Navíc je pak klient Spotify, poměrně překvapivě chybí předinstalovaný Netflix, a to zřejmě kvůli velké úhlopříčce displeje. Horní lišta je ze všech částí systému snadně přístupná, při svém vytažení je však vcelku úzká, takže nevyužívá, zejména v režimu na šířku, celý přidělený prostor.

Díky Samsung Flow vám do počítače potečou notifikace z tabletu, který lze ovládat i přes počítač Systémových gest je celá spousta, nabízí se i bohatá propojitelnost s ekosystémem řady Galaxy, např. rychlé sdílení souborů, předávání telefonátů z telefonu na tablet, pokračování s aplikacemi mezi tabletem a telefonem, sdílení sluchátek Galaxy Buds Pro mezi telefonem a tabletem, rychlé sdílení souborů mezi zařízeními (Quick Share), sdílení QWERTZ klávesnice s telefonem a mnoho dalšího. Tablet dokonce umožňuje spolupráci i s notebooky Galaxy Book, ty se však v Evropě nenabízejí. A univerzální aplikace pro Windows zatím není k dispozici. V jednu chvíli na displeji zarovnáte až tři aplikace.

V menu Rozšířené funkce se ukazuje, jak bohatý ekosystém už si Samsung za předchozí léta vytvořil. Tablet propojíte s telefonem, hodinkami i počítačem, a to hned na několik různých způsobů Celkově vzato je prostředí doslova „nabušeno“ softwarem, a je na vás, které z aplikací od Samsungu se stanou vašimi oblíbenými. S ohledem na funkce a svižnost nemáme výhrady, u poznámek dokonce zmizela nepříjemná prodleva při psaní stylusu S Pen, kterou známe z Galaxy S22 Ultra. A zatím nedostupné výhody Androidu 12L alespoň částečně řeší režim DeX přímo na tabletu. Možností, jak vylepšit svou mobilní produktivitu, je opravdu nepočítaně.

Fotoaparát Spíše na skenování dokumentů než na focení. Samsung Galaxy Tab S8 Ultra je v prvé řadě pracovní nástroj, a tak jsou foťáky spíše jen doplňkovou výbavou. Na zádech tabletu najdete hned dva snímače, jimž ve vyvýšeném ostrůvku asistuje přisvětlovací dioda. Hlavní 13Mpx snímač má světelnost 2.0, 6Mpx širokáč je na tom o něco hůře (F2.2). Tablet má vcelku pomalé ostření, roztřesení při stisknutí spouště velmi dobře eliminujete, pokud budete fotit s nasazeným pouzdrem, jehož spodní část poslouží jako stojánek.

Rozhraní fotoaparátu a dostupné fotorežimy Ne, tablet rozhodně nemá žádné velké fotografické ambice. Váš telefon za pasem dokáže pořídit kvalitnější fotky, fotoaparáty tabletu můžeme vidět jako pracovní nástroje. S tak velkým zařízením určitě nebudete fotit zvířata a krajinu, spíše na něj uvnitř cvaknete pár momentek nebo „naskenujete“ dokument ve formátu A4, aniž byste museli běžet ke skeneru ve druhém patře. I díky tomu ani nijak zásadně nevadí pomalejší ostření, kdy tablet zdánlivě ostří na nekonečno, a až tehdy, jakmile zaregistruje objekt, na něj začne vcelku pomalu zaostřovat. U mobilů by to byl velký problém, u tabletů to můžete hodit za hlavu. Ukázkové fotografie:

Fotka pořízená hlavním snímačem a širokáčem



K fotografiím za slunečného počasí toho není moc co dodat

Poměrně slušné jsou i fotografie z interiéru, byť i u nich samozřejmě najdeme rezervy. Zřejmě nejvíce jsou patrné rozostřené okraje, zatímco střed je zaostřen ideálně ​

I přes své velké rozměry pořizuje tablet slušné detaily ​

Foťák však nejčastěji použijete ke „skenování“ dokumentů Portrétový režim hlavního snímače vyhledává obličeje, takže můžete zapomenout na fotky předmětů s efektivně rozmazaným pozadím. Mezi fotorežimy nechybí mód Pro Foto a Pro video, ani noční režim, který vylepší kvalitu fotek za horšího světla. Úplně však chybí módní režim Single Take či Pohled režiséra. I samotné video natočíte jen ve 4K rozlišení s 30 fps, vyšší framerate i rozlišení chybí stejně jako jakýkoliv pokus o ultrazpomalené video. Ukázková videa: Mnohem důležitější je u tabletu duální selfie (12 + 12 Mpx), resp. širokáč, který u konferenčních hovorů zajistí, že se na displej vejdou snad všichni spolupracovníci v místnosti. Kvalita selfíček je velmi slušná, a to i za ne zcela ideálních světelných podmínek. Vzato kolem a kolem, jsou fotoaparáty u tabletu spíše jen do počtu, ale svou (omezenou) porci práce zvládnou s přehledem. Ukázková selfíčka:

Základní a ultraširokoúhlé selfie v interiéru a venku

I selfie můžete obohatit o efektní portrétní režim