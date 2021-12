Recenze tabletu Samsung Galaxy Tab S7 FE. Odlehčená verze zaujme stylusem a displejem

Na celokovových zádech, která v dlani příjemně chladí, naleznete vystouplý fotomodul se zdánlivě dvěma fotoaparáty. Jedna pozice je však slepá, takže máte k dispozici jen jeden 8Mpx snímač s automatickým ostřením a bez přisvětlení. Na zádi můžete přenášet stylus, který se poblíž fotoaparátů dokáže magneticky přichytit. To stejné funguje i na boční hraně s regulátory hlasitosti, byť magnet by zde mohl být o něco silnější. Do těla se dostala baterie o kapacitě 10 090 mAh, tablet jako takový je vyloženě obrovský. Je však primárně navržen pro sledování videí, brouzdání na webu nebo na čtení elektronických knih.

Tablet se sice sám označuje jako „fanouškovský“, ovšem tato skupina uživatelů by jistě primárně uvítala návrat sluchátkového jacku, což se nestalo. Musíte tak vzít zavděk klasické konektorové výbavě, a to USB-C konektoru umístěném ve středu jedné z užších hran. Uprostřed delší hrany najdeme POGO piny pro připojení pouzdra s QWERTY klávesnicí. Alespoň, že Samsung nevymýšlel žádné „invence“, a zachoval kompatibilitu s krytem pro Tab S7+. Mezi další ústupky patří „jen“ dva reproduktory (namísto čtyř), které však i tentokrát vyladila firma AKG. Můžete tedy počítat s velmi slušnou zvukovou kvalitou.

Útlý profil v celokovu. Tablet Galaxy Tab S7 FE nám do redakce dorazil v netradiční zelené variantě, která vypadá povedeně. Černá a šedá jsou dnes už tak trochu „nuda“. Tablet si však zachovává to nejlepší z vybavenějšího Galaxy Tab S7+ . Tělo je vyrobeno z jednoho kusu kovu, plocha tabletu je díky použitému 12,4" displeji obrovská, boky jsou však příjemně tenké. Měří necelých šest milimetrů, a v dlani budete mít i nadále pocit prémiového zařízení pro konzumaci multimédií.

AMOLED to není, použitý IPS displej se mu chce však co nejvíce přiblížit.

IPS se špičkovým kontrastem. Málokdy se stane, že v redakci na první pohled nerozlišíme AMOLED od IPS displeje. A právě to se stalo v případě Galaxy Tab S7 FE. Tablet dostal do výbavy 12,4" panel s rozlišením 2 560 × 1 600 pix a širokými rámečky, který se může pyšnit špičkovým kontrastem a velmi slušným jasem, byť jemnost a základní obnovovací frekvence 60Hz je papírově spíše zklamáním.

Hardware

Čipset závisí na zvolené variantě tabletu. Samsung poměrně překvapivě u tabletu nevsadil jen na jeden čipset. Musíte si tak hlídat variantu, kterou máte v hledáčku. 5G verze dostala paradoxně méně výkonný čipset, pokud tedy 5G (resp. připojení na mobilní data v terénu) nevyužijete, určitě sáhněte po Wi-Fi variantě se Snapdragonem 778G.



CPU-Z a výsledek starší verze benchmarku Antutu 8.4.5

My jsme na testování obdrželi 5G verzi, která běží na Snapdragonu 750, která v benchmarku Antutu získala 298 tisíc bodů. Ovšem ve starší verzi 8.4.5, protože nejnovější verze testu si nedokázala poradit s testováním grafiky, u které svítila čistá nula. Herní výkon se však ukázal jako naprosto dostatečný, záda tabletu se sice při delším hraní citelněji zahřívají, ovšem hratelnost tím nijak netrpí. Bez jakýchkoliv výraznějších problémů jsme si zahráli třeba Asphalt 9 na maximální grafickou kvalitu nebo třeba karetní MTG Arenu.



Ukázkové hry MTG Arena a Asphalt 9 běžely bez jakýchkoliv zádrhelů

Operační paměť tabletu je 4GB, což je na použití Android tak trochu hraniční, každopádně jsme při testování nenarazili na žádné zásadní problémy. I když nezastíráme, že při náročném pracovním nasazení by se hodila minimálně 6GB operační paměť, ještě když budete pracovat v DeXu se spoustou otevřených aplikací. Při běžném používání tabletu jsme se dostali k zabrané 2,5GB operační paměti, a dá se předpokládat, že s updatem na Android 12 by se mohla do systému dostat i virtuální RAM. Ovšem oficiálně černé na bílém to nikde zaevidováno není.



Správce zařízení se stará o správu baterie, úložiště, operační paměti a zabezpečení

Případná virtuální paměť se bude ukusovat z 64GB úložiště, a komu by to bylo málo, jsou tu ještě microSD karty v samostatném slotu. V případě námi testované 5G verze je na druhé straně i slot pro nanoSIM, se kterou se přihlásíte do 5G sítě pro využití mobilních dat. Alternativou je samozřejmě Wi-Fi se slušným příjmem i v hraniční vzdálenosti od routeru a také Bluetooth 5.2. NFC tablet nepodporuje, což platí i o FM rádiu.



Nastavení konektivity, z biometrického zabezpečení je dostupné jen rozpoznávání obličeje

Biometrické zabezpečení tabletu je velkým zklamáním. Jedná se o jedno z mála zařízení od Samsungu, které nemá čtečku otisků prstů. Pomoci si můžete jen nepříliš spolehlivým skenem obličeje a pak obligátním PINem, heslem či vzorem.

Příjemným překvapením je na druhou stranu zvuková kulisa tabletu, který sice přišel o dva reproduktory, i tak je efekt prostorového audia Dolby Atmos v repráčcích od AKG stále dost dobře patrný. Repráky mají slušné basy, zvuk je dostatečně bohatý, čistý a má i slušnou hlasitost. iPady však zřeejmě zahrají o něco hlasitěji. Sluchátkový jack chybí, takže musíte vsadit na USB-C sluchátka (v krabici žádná nedostanete) nebo na sluchátka bezdrátová.



Nastavení zvukových efektů, ekvalizér a Dolby Atmos

Baterie je v tabletu gigantická, 10 090mAh je stejná kapacita jako u Galaxy Tab S7+, čas se zapnutým displejem se při brouzdání na webu přehoupl přes 10 hodin, v případě sledování videí to bylo zhruba o hodinu a půl méně. Výdrž baterie je na tablet více než dostatečná, o to více však bude vadit pomalé dobíjení. V základní krabici totiž obdržíte jen 15W síťový adaptér, s nímž se nabíjení z nuly na sto dost protáhne. Tablet podporuje až 45W dobíjení, abyste jej však využili, budete si muset nabíječku dokoupit samostatně.