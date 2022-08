Recenze skládačky Samsung Galaxy Z Fold4. Veze se na vlně úspěchu, vyladění loňských chyb mu bohatě stačí

Plusy Snapdragon 8+ Gen 1 = špičkový výkon

Vylepšené a současně úsporné displeje

Nový hlavní snímač a teleobjektiv

Slušný výdrž na jedno nabití

Vylepšený multitasking - taskbar a pero S Pen Minusy Mezigeneračně málo změn

Selfie v displeji stále za očekáváním

Překlad v displeji je stále dost vidět

Stále dost velké a těžké zařízení

Vysoká pořizovací cena (zima se blíží...) ? 8 /10 Hodnocení

redakce Samsung Galaxy Z Fold4 je další zajímavá „mašinka“ od Samsungu, která bude chtít ve druhé polovině letošního roku strhnout pozornost těch nejnáročnějších uživatelů. Telefon byl společně s Galaxy Z Flip4 oznámen v první polovině srpna a to po sérii úniků, které postupně odhalily úplně vše. Možná že i to stálo za ne tak vřelým přijetím telefonu, který se zdánlivě mezigeneračně liší jen minimálně. Jenže ty nejdůležitější změny nejsou na první pohled vidět. Nebudeme zapírat, testovaný Z Fold4 může někomu spíše evokovat „Z Fold3.5“. Majitelé loňského Z Fold3 u něj zřejmě tolik výhod neuvidí, zato majitelé „dvojky“ už může nová skládačka pořádně nalákat. A to nemluvě o uživatelích první generace. Změn je, poměrně překvapivě, dost - hybrid má úspornější a odolnější displej s lépe zakamuflovanou selfie, výkonnější a méně energeticky náročný čipset, podporu 8K videa, nový hlavní foťák, kvalitnější teleobjektiv a také zcela přepracovaný užší pant. Navíc je celek menší, lehčí a běží v běží Android 12L. Samsung Galaxy Z Fold4 katalog rozměry a hmotnost: 155 × 67 × 14,2 mm, 263 g

displej: 7,6", kapacitní Dynamic AMOLED, 1 812 × 2 176, 373 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 8 GB, baterie: 4 400 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (8× Cortex-X2, 3 GHz, 4nm)

operační systém: Google Android 12

fotoaparát: 50MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 73 %

vybavenost cena: 44 000 Kč A protože v Evropě Fold 4 prakticky nemá konkurenci, Samsungu tyto drobné invence bohatě stačí. Jenže se opakuje stále stejná otázka - dáte v dnešní době za špičkový telefon zhruba 50 tisíc korun? Jenže, pokud se necháte zlákat, zvyknete si, a prakticky nebude cesty zpět. Samsung Galaxy Z Fold4 5G 12GB/256GB nabízí 23 obchodů za ceny od 39 698 Kč Srovnat ceny na Živě Kompletní recenzi Samsung Galaxy Z Fold4 si můžete přečíst v následujících kapitolách.

Design Šifrší, kratší a lehčí, ale ne nijak výrazně. Jakožto dřívějšího uživatele Galaxy Z Fold3 jsem měl z držení „čtyřky“ v dlani úplně stejný pocit. Ano při delším používání je občas pár milimetrů na šířce vnějšího displeje poznat, ale pokud nebudete mít přímé srovnání, zřejmě si toho většina uživatelů ani nevšimne. Telefon je také o něco kratší, což má výhodu zejména v novém poměru stran displejů, které jsou zase o fous blíže „standardu“. Jinými slovy, při zobrazení klasického obsahu už černé výplňové pruhy na vnitřním displeji nebudou tak výrazné, jako dříve. A to je rozhodně krok správným směrem.

Z Fold4 je další hybridní skládačkou, která má vnější i vnitřní skládací displej Pocit „dálkového ovladače“ však i tentokrát zůstává, a to nemyslíme nijak pejorativně. Dálkáč si umí každý dost dobře představit, a ovládání zařízení v této podobě (tj. v zavřeném stavu) je stále vcelku pohodlné. Jistě, na titěrné klávesničce si budete tlustšími prsty trochu zavázet, o tom to však není. Vnější displej s mezigeneračně menšími rámečky slouží pro rychlou práci, přijetí hovoru, vyhledání informací, apod., zatímco vnitřní panel využijete prakticky ke všemu dalšímu. A to na daleko větší ploše.

Do hliníkového těla byly zabudovány čtyři reproduktory, USB-C konektor a šuplík pro nanoSIM Tělo telefonu je i tentokrát vyrobeno z lesklého odolného hliníku (Armor Aluminium), na němž najdeme všechny podstatné prvky. A to hned čtyři mikrofony, dva reproduktory, pod které se podepsala firma AKG, regulátory hlasitosti, zamykací klávesu se čtečkou otisků prstů a také USB-C pro nabíjení a datové přenosy. Do bočního šuplíku můžete taktéž vložit dvě nanoSIM karty, a nebo jednu fyzickou SIM, a tu druhou si přidat jako eSIM.

V zavřeném stavu je mezi oběma díly pantu patrná mezera, pant je opět „notebookový“. Zastavíte jej prakticky v libovolné poloze Samsung však přepracoval i samotný pant, který je předělán od základů. Samsung zrušil dřívější mechanismus s ozubenými kolečky na plochy s vyjížděcím mechanismem. Pevnost pantu zůstala, ale došlo k drobné prostorové úspoře. Pant je navíc trochu tužší, což rozhodně kvitujeme, a pokud se dovnitř dostanou nečistoty, už se při jejich stlačení neozývají z pantu tolik uším drásavé zvuky. Při otevření a zavření se o aktivní vytlačování nečistost starají mikrokartáčky. Vždy však pant můžete opláchnout pod tekoucí vodou (IPx8)... Neviditelné inovace v konstrukci Galaxy Z Fold4: Samotný pant je i tentokrát certifikován na 200 tisíc přeložení což při průměrných 100 přeložení denně vystačí na dobrých pět let používání. Pant je sice užší, ale v zásadě se u něj nic podstatného nezměnilo. I nadále jej zastavíte v libovolné poloze, což Samsung nazývá Flex Mode. Nově jej rozjedete u i nepodporovaných aplikací, byť univerzální panel na jedné půlce displeje často nemá až takový přínos, jako by byla aplikace přímo naprogramována pro Flex Mode (např. WhatsApp).

Loňský Z Fold3 (vlevo) se letošní novince (vpravo) velmi podobá V zavřeném stavu je mezi oběma díly poblíž pantu stále dost velká mezera. Ta sice vzhledem ke konkurenci vypadá nevzhledně, jenže právě díky této mezeře si Samsung může u hybridu dovolit nabízet voděodolnost IPx8. Pokud by Samsung přešel na novou generaci pantu, který je v zavřeném stavu bez mezery, zvýšená odolnost by musela zmizet. Je však třeba říci, že Samsung skončil u tohoto oznámení, žádné bližší detaily tak nevíme.

A mezigenerační srovnání Foldů ještě jednou, pant má víceméně stejnou tloušťku, design zad zůstal stejný. V našem případě se pouze změnil odstín zelené... Na zadní straně telefonu najdeme ostrůvek se třemi fotoaparáty, kde se Samsung činil. Dočkali jsme se nejen, nejen nového 50Mpx hlavního snímače, který umožní natáčet 8K videa, ale také nového teleobjektivu s 3× optickým zoomem. Telefon se nabízí ve třech barevných variantách, primárním odstínem je šedozelená, alternativně skládací hybrid seženete v černé a v béžové.

Šikovné dokoupitelné pouzdro ochrání Fold4 při přenášení, na záda si nacvaknete stojánek nebo držák pro stylus S Pen Pod zadním krytem však k žádné velké změně nedošlo. Baterie má stále kapacitu „jen“ 4 400mAh, maximální rychlost dobíjení se zastavila na 25 Wattech (kabel), resp. 15 W (bezdrátově). Největší skok je vidět u bezdrátového nabíjení, kabelové dobíjení má stejný výkon, i přesto se telefon nabíjí o něco rychleji. Jenže...

V základní krabici tentokrát mnoho doplňků nenajdete, pouze telefon, oboustranný USB-C, špendlík a uživatelské manuály

...v základní krabici nabíječku nenajdete. Její součástí je pouze telefon, úhledně složený USB-C kabel, špendlík a uživatelské manuály. Vše ostatní si budete muset dokoupit samostatně.

Displej Inovace, které nejsou příliš vidět. Samsungu Z Fold4 vsadil na zdánlivě identický 7,6" Dynamic AMOLED 2X displej, který se překládá ve své polovině. Konkrétně se však jedná o novou generaci displeje Eco2 Plus, jehož nedílnou součástí je i polarizér. Oproti displeji Galaxy Z Fold3 má mít nový panel o 25 % nižší spotřebu, a to je změna více než vítaná. I nadále je panel certifikován na 200 tisíc přeložení.

Úzký vnější displej a vnitřní skládací panel Druhou novinkou je vylepšená verze poddisplejové selfie UDC Plus, jejíž překryvný rastr má o 40 % vyšší rozlišení, než u předchozího Foldu. Papírově to vypadá skvěle, v praxi jsme však rozdíly při přímém porovnání obou Foldů nepozorovali. A pokud ano, tak byly jen velmi drobné. Rastr nám u nového telefonu přišel spíše jen otočený o 90 stupňů. Co se týká překladu, subjektivně nám přišel o trochu méně výrazný (možná i díky přepracovanému pantu), pravdou je však to, že překlad v displeji je stále dosti patrný. A to, jak vizuálně, tak pohmatově. Dvě největší displejové inovaci Eco2 OLED Plus a UDC Plus: V praxi to však ani tentokrát nevadí, na překlad si velmi rychle zvyknete, a „nepříjemný“ pocit, kdy palcem zabrousíte do překladu v displeji, po pár dnech zmizí. Samsung na zakrytí vnitřního displeje použil novou fólii, která je o 45 % odolnější, než dříve. Nezasahuje až ke krajům, od kterých je zhruba milimetr vzdálena. Fólii tedy rozhodně neodlepujte!

Překlad v displeji je stále patrný, a to jak vizuálně tak pohmatem. I tentokrát si na něj rychle zvyknete a při běžné práci nijak neruší A za zmínku stojí i vyšší jas vnitřního displeje, jehož maximum činí 1 200 nitů (vs 1 000 nitů). Na sluníčku panel svítí více než dostatečně, vadit vám bude snad jen upatlaná fólie. Panel má i tentokrát maximální obnovovací frekvenci 120 Hz, ta je však adaptivní. Displej si dokáže frekvenci přepínat od 1 do 120 Hz a má plně dostačující rozlišení 2 176 × 1 812 pix. Tady nemáme co vytknout.

Poddisplejová selfie má jemnější rastr, ale mezigeneračně to zase až tak velký rozdíl není. I tentokrát můžete na displej psát dokoupitelným stylusem S Pen Vnitřní displej se i tentokrát chlubí podporou dotykového pera S Pen, které funguje identicky jako u loňské generace. Stylus sice musíte přenášet samostatně (třeba v novém pouzdře Standing Cover, ale zato je digitální tužka dost velká a samozřejmě nechybí ani akční tlačítko.

Stylusem můžete kreslit, črtat, psát či nechat rozpoznávat psaný text, a automaticky jej zarovnat Pokud hrotem zatlačíte příliš na displej, automaticky zajede dovnitř, tlačítkem můžete mazat nebo stiskem a dotykem na displej rychle otevřít poznámky. V rámci systému můžete s dotykovým perem dělat opravdu to, co se vám zlíbí.

Světlý a tmavý systémový režim Samozřejmostí je ovládání prostředí, „nahlížení“ do podnabídek, črtání v poznámkách, kreslení nebo třeba rozpoznávání psaného textu a jeho převod do digitální podoby. Stylus je i tentokrát skvělý pomocník, jenže podle nás už nastal čas, aby se pomalu integroval do těla skládačky. Kdyby byl alespoň magnetický, mohli byste jej přichytit k bočním hranám. Tak snad se dočkáme příště. ​

Nastavení obnovovací frekvence a displejový režim Protože má displej nestandardní poměr stran 21,6:18, je třeba počítat s tím, že se aplikace nemusí zobrazit přes celou obrazovku. V nastavení si můžete nastavit, aby se obsah zobrazovat při poměru stran 16:9 (tj. větší boční černé pruhy) či ve formátu 4:3 s menšími pruhy po stranách. Takto zobrazené „okno“ můžete mít vycentrované nebo přetažené k levému či pravému kraji displeje. Třeba tam, kde máte umístěny dotykové ovladače ve spodní liště.

Nastavení písma, zvětšení uživatelského rozhraní a poměru stran aplikací na vnitřním displeji Barvy displeje jsou syté, a to na displejový režim Živý, navíc si můžete pohrát s vyvážením bílé a odstíny RGB. Přirozený režim zase utlumí intenzitu barev, které tak vypadají o něco reálněji. Tmavý systémový režim pošetří baterii, filtr modrého světla zase vaše oči. Při rozevření zařízení se aplikace z vnějšího displeje automaticky přenese na panel vnitřní (ne vždy to funguje na sto procent, grafika je občas jen nepříjemně „roztáhnutá“), pokud chcete pokračovat v aplikacích i po zavření hybridu na vnějším displeji, je třeba to v telefonu nejprve nastavit.

Nastavení přechodu aplikací z vnitřního na vnější displej, povolení spodního toolbaru a režim Pohodlí pro oči Vnější displej má stejnou úhlopříčku 6,2 palce, rozlišení 2 316 × 904 pix, adaptivní obnovovací frekvenci 48 - 120 Hz, maximální jas 1 000 nitů a poměr stran 23,1:9. I ten se mezigeneračně změnil, u novinky nám přijde snadnější ovládání displeje palcem, který obsáhne prakticky celou spodní hranu displeje, a to v celé šířce. Psaní na titěrné klávesnici tak nebude problémem, jen musíte počítat s častějšími překlepy. Vnější displej přejímá nastavení zobrazení z hlavního panelu, ale musíme mu vytknout slabší odolnost.

Vnější displej je výrazně protáhlý do výšky, mezigeneračně se nám však jednoručně ovládal o něco lépe. I díky lehce upraveným poměrům stran displeje Displej s 10Mpx selfie v průstřelu sice kryje sklo Victus+, navíc jsem telefon od vybalení z krabice hned nacvakl do krytu a telefon přenášel samostatně v kapse. Po pár dnech testování se na vnějším panelu objevily dva mikroškrábance. Troufám si tvrdit, že to by se u starších skel Gorilla Glass nestalo, protože jsem s telefonem zacházel jako v bavlnce.

Hardware Špičkový čipset a lehký výkonový profil. Výpočetní výkon je i tentokrát maximální možný. Samsung vsadil na Snapdragon 8+ Gen 1, který je nově vyráběn efektivnějším 4nm procesem od TSMC. A to je důležité zejména proto, že kapacita baterie zůstala na stejné metě, jako vloni. Z tohoto pohledu je třeba speciálně vypíchnout Lehký profil výkonu, který si navolíte v nastavení.

Výsledky benchmarků ve standardním a lehkém výkonovém režimu Výkon zařízení poklesne cca o pětinu (zhruba na úrovni loňského Foldu), jenže tím ušetříte dost baterie, a navíc nebude telefon tolik topit. Výsledkem je velmi slušná výdrž na jedno nabití, a prodloužení doby zapnutého displeje. Není problém se dostat na i přes 4 hodiny se zapnutým displejem. A pokud nebudete hrát hry, bude úspora energie ještě vyšší. V režimu úspornějšího zpracování získal telefon v Antutu 848 tisíc bodů, při nastavení plného výkonu pak 934 tisíc bodů. Zatím jsme však nepřišli na to, že bychom maximální výkon u hybridu potřebovali. Další úsporu baterie přinese deaktivace 5G sítí.

Antutu na standardní a odlehčený výkonový profil Herní výkon hybridu byl dle očekávání špičkový, a i v režimu Lehkého zpracování. U telefonu jsme zkusili několik her různého žánru, a ve všech případech nemáme co vytknout. Velký displej, maximální grafická kvalita, svižná odezva i velmi dobrý zvukový stereo podkres.



S veškerými testovanými hrami si telefon poradil bez problémů (MTG Arena, Asphalt 9, Diablo Immortal a Call of Duty) Samotná baterie má i tentokrát kapacitu 4 400mAh, a je rozdělena do dvou částí. Každá z nich se nachází v samostatném dílu telefonu. Telefon můžete nabít přes USB-C, jenže maximum je stále jen na metě 25 Wattů. Konkurence Samsungu je daleko vepředu, a tak možná už nastal čas, aby se výrobce zaměřil i na vývoj rychlonabíjení. Nabití poloviny baterie za půl hodiny a z nuly na sto za hodinu dvacet už dnes nikoho neohromí. Navíc je zde také 15W bezdrátové nabíjení a 4,5W reverzní bezdrátové nabíjení - to když hodinkám nebo sluchátkům dojde „šťáva“ na cestách.

Statistiky baterie a nastavení výkonového profilu. Ten však nepleťte s úsporným režimem, ze zad je možno dobíjet nositelnou elektroniku, a to bezdrátově Nabíječku si však musíte dokoupit samostatně, protože v krabici obdržíte jen oboustranný USB-C kabel. Pokud se vám tedy v šuplíku válí starší pomalejší adaptér, USB-C kabel do něj nezapojíte, protože starší nabíječky měly konektor pro USB 2.0. Dokoupit si musíte i sluchátka, a případně i ochranný kryt, doplňkový stylus či fólii na vnější displej. Jinými slovy, cena telefonu rozhodně není finální, připravte si na další doplňkové investice.

Nastavení konektivity - NFC, Bluetooth a Mobilní sítě. Případnou nedostupnou 5G síť si vypněte, baterie vám poděkuje Cena hybridu závisí zejména na paměťové konfiguraci, na výběr je telefon s rychlými úložišti UFS 3.1, a to v kapacitách 256 GB, 512 GB a 1 TB. Třetí zmiňovaná varianta je exkluzivně dostupná jen na webu Samsungu, my jsme otestovali 256GB variantu, ve které zabírá systém přesně 34,81 GB. Zbytek je určen pro uživatelské soubory, a je třeba počítat s tím, že si uživatelskou paměť nijak nerozšíříte. Operační paměť má ve všech případech kapacitu 12 GB, a je pro účely skládačky naprosto dostačující. Za jeden den je RAM průměrně zaplněna zhruba z poloviny.

Správa interní paměti a RAM, která je využívána jen zhruba z půlky. Navíc máte ještě 2 až 8GB RAM Plus Konektivita je tradičně dost bohatá, dostanete prakticky to, na co si jen vzpomenete. Ať už je to novější Bluetooth 5.2, dvoupásmová Wi-Fi nebo 5G sítě. Pokud žijete mimo jejich dosah, není nic jednodušší, než si jejich příjem deaktivovat. U Wi-Fi zase můžeme vyzdvihnout větší stabilitu signálu na hranici dosahu, kde jiné telefony pravidelně vypadávají. GPS byla vždy stabilní a přesná, až na jeden případ, kdy jsem se pohyboval a pozice na mapě „šla“ opačným směrem. Stačilo však aplikaci restartovat, a GPS se zase zpátky „našla“.



Takto vypadá aplikace DeX ve Windows 11, prostředí telefonu je vám k dispozici v samostatném okně Bezdrátově či přes kabel můžete přes telefon rozjet i prostředí DeX, škoda, že to není rovnou možné na velkém vnitřním displeji. Musíte tak využít televizi nebo alespoň počítač v Windows 10, v němž se spouští režim DeX v podobě samostatné aplikace. Telefon má i vlastní režim pro připojení k aplikaci Váš Telefon. Nemusíte nic instalovat, přepínač najdete hned v horní liště.

Integrovaný Správce SIM karet Do bočního šuplíku vložíte dvě fyzické nanoSIM, popř. můžete druhou SIM kartu přidat v podobě eSIM. I tentokrát v natavení čeká přehledný správce SIM karet, v němž si upravíte chování každé z nich. Kvalita a maximální hlasitost hovorů byla bezproblémová, a to, jak v případě odchozích, tak i příchozích volání.

Hudební přehrávač, zvukové efekty, Dolby Atmos a ekvalizér V zavřeném stavu hovor probíhá přes sluchátko nad displejem, při otevření se automaticky aktivuje hlasitý odposlech. Hovor však otevřením Foldu nepřijmete, takto to funguje jen u Flipu. Hudební reprodukci zajišťuje dvojice reproduktorů od AKG, která má vysokou kvalitu i vysokou maximální hlasitost. Zvláště ve spojitosti s prostorovým efektem Dolby Atmos si budete pochvalovat zvukovou kulisu, nejen při poslechu hudby a sledování streamovaných videí, ale také při hraní her.

Čtečka otisků mívá slabší chvilku, ale výrazně ji pomůžete přidáním druhého otisku stejného prstu, alternativou je skener obličeje Trochu rozpačití jsme z boční čtečky otisků prstů, která se občas „trochu hledá“, a neodemkne na první přiložení. Když jsem si však stejný prst načetl i podruhé, většina problémů zmizela. Jako doplněk si můžete nastavit skener obličeje, který však při nasazené čepici v kombinaci s brýlemi poměrně dost často nedokáže obličej rozeznat. A to i přesto, že o brýlích telefon věděl již při úvodním skenování.

Software Nenápadný toolbar je skvělým pomocníkem. Hned od vybalení je v telefonu připraven Android 12L, který se zatím na moc zařízení nedostal. Systém vás sice informuje o přítomnosti Androidu 12, o tom, že se jedná skutečně o „elko“, však svědčí přidaný toolbar alias Hlavní panel. Popř. můžete přítomnost Androidu 12L ověřit přes vývojářské nástroje.

Podmínky, které se ukáží při prvním spuštění, hlavní nabídka, nabídka Objevit od Googlu a hlavní menu Právě spodní lišta je největším přídavkem prostředí One UI 4.1.1, a značně urychluje práci při multitaskingu. Lišta je v systému defaultně schovaná, zobrazí se až při otevření některé z aplikací. Máte celkem šest pozic pro základní aplikace, přičemž sedmá otevírá hlavní nabídku, aniž byste museli aktuální aplikaci minimalizovat na pozadí.

Povinný obsah od Samsungu, Googlu a Microsoftu Vpravo od dělicí čáry najdete další dvě pozice, a to pro naposledy spuštěné aplikace. Systémové ovladače už tak nelze mít vycentrované, musí být v pravé nebo levé části lišty.

Multidisplej zobrazí až tři aplikace najednou, přetáhnete si je snadno z bočního panelu. Zástupce můžete přidat bočnímu tlačítku i dvěma pozicím na zamykací obrazovce Z aplikačního okna kliknutím aplikace spustíte ve full screenu, podržením prstu můžete aplikaci přetáhnout až do tří různých pozic na displej, protože v jednu chvíli můžete mít na displeji až tři aplikace zobrazené najednou. Samozřejmostí je ještě boční panel, ze kterého můžete rovnou přetáhnout předpřipravené dvojice nebo trojice aplikací. A pokud k tomu ještě připočteme možnost ovládat displej dotykovým perem, jsou možnosti multitaskingu přímo skvělé. Animace jsou dostatečně svižné a nezdržují, prostředí je při nastavení 120Hz dynamické obnovovací frekvence absolutně plynulé.

Horní výsuvná lišta a nastavení Za zmínku stojí i přecházení obsahu mezi vnějším a vnitřním displejem, které má název App Continuity. Napíšete textovku, ale pak se rozepíšete a chcete větší klávesnici? Stačí hybrid jen otevřít. Opačným směrem to však u aplikací automaticky nefunguje, musíte to daným aplikacím přímo nastavit.

Možnosti systémových úprav - schémata, tapety, balíky ikon a vzhledy Always On displeje V prostředí vás nečeká žádné výrazné překvapení, těšte se na podporu schémat, současně můžete upravit ikony aplikací, vzhledy Always On displeje, který slouží jako náhrada za chybějící notifikační diodu, nebo si můžete vybrat vlastní tapetu či vzhled zamykací obrazovky. Navolit si můžete i hustotu mřížky pro aplikace a widgety, popř. hry schovat jen do herní nabídky Game Launcher. Přes šikovné zástupce v horní liště máte rychlý přístup k nejpoužívanějším funkcím. Rychlý přístup si navolíte i na dvojitý stisk zamykacího tlačítka. Jedná se prostě o „staré dobré“ One UI tak, jak jej známe z předchozích modelů.

Poznámky, kalendář, Game Launcher a webový prohlížeč Jenže, je tu ještě jedna novinka. Právě od verze One UI 4.1.1 funguje v prohlížeči Samsung Internet Beta extrakce textů z obrázků. Stačí na něm podržet prst, nechat obrázek prohledat, a už si můžete nechat vybrat blok textu, a dále s ním pracovat. Třeba vložit do poznámek, něco k nim připsat ručně a výsledný soubor hned nasdílet. V praxi se nám osvědčily i podpisy PDF dokumentů. Nemusíte tak hledat tiskárnu nebo dokumenty „skenovat“ fotoaparátem (i když i to funguje v nouzi), ale rovnou dokument podepíšete a odešlete.

Fotoaparát Foťák z Galaxy S22 a nový teleobjektiv. Největší progres se odehrál v oblasti fotoaparátů. Hlavní snímač skládačka přejala z řady Galaxy S22, a jako bonus navrch je nový teleobjektiv s 3× optickým zoomem. Hlavní foťák má rozlišení 50 Mpx, světelnost F1.8, ostření Dual Pixel PDAF a optickou stabilizaci. V základu spojuje čtyři pixely do jednoho, takže na výstupu čekejte snímky s rozlišením 12,5 Mpx.

Aplikace fotoaparát může mít podle stavu vnitřního displeje různou podobu... Ultraširokoúhlý objektiv s rozlišením 12 megapixelů a zorným úhlem 123° zůstal víceméně beze změn. Měnil se však teleobjektiv, který má rozlišení 10 megapixelů a nově 3× optický zoom. Díky většímu zoomu můžete počítat s kvalitnějším Space Zoomem (tj. hybridní přiblížení), díky hlavnímu snímači zase můžete konečně natáčet 8K videa.

...většinou ale budete zřejmě natáčet při zavřeném telefonu. Pokud je telefon otevřený, můžete foceným osobám zapnout náhled na vnějším displeji, což je celkem „cool“ Při konferenčních hovorech vám polorozevřený telefon poslouží jako stojánek. Focení a natáčení videí jsme si oblíbili natáčení v kompaktnějším zavřeném stavu. Jistě, na vnějším displeji máte daleko více místa, navíc se vám zde ukazují i náhledy posledních fotografií. Fotorežimů je i tentokrát spousta, kreativním uživatelům se bude líbit režim Pohled Režiséra, v němž můžete kombinovat a přepínat výstup z více kamer. Do Foldu si našel cestu i režim Single Take, panoráma, superzpomalený režim či mód Pro. Do telefonu však nainstalujete i aplikaci Expert RAW, kterou podporuje i řada Galaxy S22.

Stejná fotka ale třikrát jinak: 12,5Mpx, 50 Mpx a 50Mpx s vylepšenou ostrostí. Poznáte mezi nimi nějaké větší rozdíly? A jaká je kvalita fotek? Dá se říct, že je velmi slušná. Vyvážení bílé je většinou velmi přesné, snímky mají s Auto HDR vysoký kontrast a úroveň detailů je patrná, jak na světle, tak ve stínech. Základní 12Mpx fotografie mají dostatečnou úroveň detailů, nemůžeme tvrdit, že by Samsung hrany nějak přeostřoval. Ovšem i tentokrát jsou barvy laděné trochu do pohlednějších odstínů. To je však u Samsungu typické.

Šikovný editor fotek si poradí s i mazáním objektů Zatímco u 108Mpx Galaxy S22 Ultra telefon při snímání detailů zblízka přepíná na ultraširokoúhlý objektiv, u testovaného Foldu se tak neděje. Hranice ostrého detailu je zhruba 8 až 10 cm od objektu, pokud chcete fotit z větší blízky, je třeba přepnout na teleobjektiv, a telefon trochu oddálit. Objektiv má však horší světelnost, takže se tato praktika hodí zejména na velmi dobrém světle.

Dostupné fotorežimy a ukázka režimu Pohled režiséra, v němž můžete plynule přepínat mezi objektivy Při focení si můžete manuálně přepnout na pořizování 50Mpx fotografií, žádnou přidanou hodnotu v tom však nevidíme. Fotky vám navíc narostou zhruba na trojnásobek velikosti. Navíc máte prakticky jen režim pro vylepšení detailů, a v praxi jsou výsledky opravdu vidět. Nejedná se však o nic zásadního, co by měnilo pravidla hry.

Takto vypadá maximální úroveň hybridního přiblížení Space Zoom. Raději však zůstávejte maximálně u 5× zoomu Zoomy jsou taktéž velmi povedené, a to přesto, že Samsung upscaluje fotky z 10Mpx teleobjektivu na rozlišení 12 Mpx. Kombinovaný hybridní zoom má sice strop až u 30×, v praxi však zůstaňte maximálně u 3× optického či 5× hybridního zoomu. Telefon však má přepínače jen na 4× a 10×, tak si musíte požadovanou hodnotu nastavit pinch-zoomem. Barvy mají podobou paletu jako hlavní snímač, šum je minimální. Širokáč by však mohl podporovat autofocus jako u Galaxy S22 Ultra, ale barvy opět sedí a úroveň detailů je stále slušná.

Nastavení fotoaparátu V noci oceníte slušný dynamický rozsah a vyvážení bílé, byť se telefon nevyhýbá šumu. A s detaily by to mohlo být také lepší. Pokud si aktivujete samostatný noční režim, zlepší se stíny a omezí šum, z některých objektů se však ztratí detail struktury. Ultraširokoúhlé a přiblížené snímky však mají v noci, ve srovnání s hlavním snímačem, o něco horší kvalitu. Pokud chcete fotit širokáčem za slabšího světla, raději hned přepněte na Noční režim, čímž eliminujete většinu nedostatků. Ukázkové fotografie:



Přiblížení 1×, 3×, 4×, 10×, 20× a 30× zoom



Přiblížení 1×, 3×, 4×, 10×, 20× a 30× zoom

Ukázkové fotografie z exteriéru

Ukázkové detaily

Ukázkové fotografie z interiéru

Hlavním snímačem makro nefotíte, musíte si pomoci teleobjektivem a trochu ustoupit dozadu

Ukázkové portrétní fotografie

Ukázkové noční snímky, telefon se snaží minimalizovat šum, což si všimnete i při natáčení videí Selfe byste měli pořizovat výhradně pomocí vnější kamerky, selfie nad displejem vám však bohatě postačí pro videovolání. Díky režimu Flex Mode si kamerku zapřete v ideálním úhlu a vyřešíte co potřebujete. Jinak však vnitřní selfie nemá potřebnou kvalitu, jsou vidět hojné zásahy umělé inteligence, která selfie hned po vyfocení zkrášluje, co se dá. Když se na ní podíváte hned po vyfocení, je to jedna velká mazanice, která se zakrátko promění do koukatelné podoby. I přesto, že je výsledek vnitřní a vnější selfie ve finále dost podobný, k focení raději využívejte vnější kamerku. Ukázková selfíčka:

Srovnávací selfie pořízené vnější (vlevo) a vnitřní poddisplejovou selfie (vpravo)

Základní a širokoúhlá selfie

Další ukázková selfíčka Videa u skládačky natočíte maximálně v rozlišení 8K s 24 fps, hlavní snímač a teleobjektiv dokáží dále natáčet až ve 4K s 60 fps, v případě širokáče je maximem 4K s 30 fps. Vnitřní selfie má maximální rozlišení Full HD (až 60 fps), pro natáčení videí touto kamerkou však není žádný důvod. Stabilizace videí je slušná, chůze je zastabilizována do příjemného „houpavého“ pohybu. Režim superstabilní přizve do akce ultraširokoúhlý objektiv. V případě 4K videí se však vytratilo dost detailů, a záznam bývá lehce přeostřený. Na druhou stranu videa pořízená pomocí teleobjektivu vypadají paradoxně o něco kvalitněji. V případě použití nižšího rozlišení můžete mezi jednotlivými objektivy plynule přecházet, u 4K tuto volbu, často u vyššího frameratu, nemáte. Zajímavý je i režim Autoframing, půlka Foldu poslouží jako stojánek, a při natáčení se telefon dokáže soustředit až na 10 osob v záznamu najednou. Ale musíte počítat s horší kvalitou záznamu ve Full HD, a to proto, že se natáčení účastní i širokáč. Ukázková videa: