Plusy Špičkový Dynamic AMOLED 2X displej

Výkonný Snapdragon 888

Android 12 + 3 velké upgrady

Slušná výdrž na jedno nabití

Odolnost IP68 Minusy Na trh přišel pozdě

Minimum změn u fotoaparátu

Chybí microSD karty

Poloprázdná základní krabice

Vyšší koncová cena ? 7 /10 Hodnocení

redakce Samsung chce z řady Galaxy S21 vyždímat maximum, a proto téměř po roční odmlce uvedl na trh „fanouškovskou“ verzi FE. Telefon zapadá mezi základní model a „plusko“, do popředí se dostal špičkový 120Hz displej, slušná fotografická výbava či výkonný 5G čipset Snapdragon 888. Testovaný model je také vůbec prvním Samsungem, který od vybalení z krabice běží na Androidu 12. A to znamená, že by se měl telefon dočkat až tří dalších generací Androidu. Samsungu Galaxy S21 FE však ublížil jeho posun na letošní rok, ještě když se v únoru očekává premiéra řady Galaxy S22, se kterou se bude tento model, chtě nechtě, výbavově i cenově srovnávat. Pokud by přišel na trh loni v září, zřejmě už by měl v lednu nižší cenu. Zástupce z kategorie tzv. „levných flagshipů“ však má cenovku stejnou jako Galaxy S21+, což naznačuje, že se letošní „eféčko“, i přes všechny zjevné trumfy, mine účinkem. A ani Snapdragon 888 jej zřejmě nezachrání... Samsung Galaxy S21 FE 5G 6GB/128GB za ceny od 18 492 Kč na HLEDEJCENY.cz nabízí 4 obchodyna Porovnat ceny Samsung Galaxy S21 FE katalog rozměry a hmotnost: 156 × 75 × 7,9 mm, 177 g

displej: 6,4", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 400, 411 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (1400|600 Mb/s), 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 6 GB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 888 (8× Cortex-X1, 3 GHz, 5nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 12MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 76 %

76 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

Design Plast nevadí, chybějící microSD už ano. Samsung Galaxy S21 FE vás již prvním vybalení z krabice potěší výrazným matným rámem, který plynule obepíná celé tělo telefonu. Díky zaobleným hranám a rohům padne telefon perfektně do dlaně. Při držení telefonu nemáte pocit, že by vám měl každou chvíli vyklouznout z ruky. A možná je to i tím, že záda nejsou vyrobena z lesklého skla ale z matného odolného polykarbonátu.

Samsung Galaxy S21 FE jsme otestovali v černé barevné variantě Osobně s plastovými zády nemám problém, byť leckdo to může mít telefonu za 20 tisíc korun za zlé. V praxi vítězí praktičnost, záda se neupatlají a tak snadno nepoškrábou, pouze na nich ulpívá zbytková vlhkost prstů. Výrazným bonusem je i to, že se nepromačkávají jako u Galaxy Note20. Telefon nám do redakce dorazil v černém barevném provedení, alternativně je telefon k mání v zelené, fialové a také v bílé.

Telefon se v Česku nabízí i v bílé, fialové a v zelené Na zádech nechybí dominantní prvek loňské „eskové“ řady, a to vystouplý fotomodul se třemi fotoaparáty. Tentokrát však není součástí šasi ale přímo zadní skořápky. Foťáky jsou celkem tři. Dva dvanáctimegapixelové snímače se starají o širokoúhlé a ultraširokoúhlé focení, hlavní snímač se světelností F1.8 je navíc opticky stabilizován. To stejné platí i o třetím zoomovém teleobjektivu. Má rozlišení 8 Mpx, optické přiblížení je trojnásobné.

Na plastových zádech je dominantou trojitý fotomodul, který je přímo součástí zadního krytu Kryt je samozřejmě nevyměnitelný, v útrobách čeká 4 500mAh baterie, kterou můžete nabíjet 15W bezdrátově či 25 Watty přes kabel. Jenže, kabelovou dobíječku si budete muset dokoupit samostatně. Samotná základní krabička je tentokrát velmi útlá. Mimo telefonu v ní najdete jen uživatelské příručky, špendlík pro vytažení šuplíčku a také USB-C kabel. Ten zapojujete do univerzálního konektoru na spodní hraně. Protože v krabici chybí i sluchátka, budete si muset dokoupit USB-C model nebo přehrávat hudbu bezdrátově. Od „fanouškovské“ verze telefonu bychom tento ústupek určitě (už dva roky po sobě) nečekali...

Telefon je svou velikostí určen akorát do dlaně Reproduktor na spodní hraně zahraje v režimu stereo společně s repráčkem nad displejem. Kvalitativně je vidět rukopis firmy AKG, ale bavíme se stále o telefonu s minimálními rezonančními komorami, zázraky rozhodně nečekejte. Hlasitost je však velmi slušná, ještě když se přidá prostorový efekt Dolby Atmos. Na spodní hraně se nachází šuplíček, do něhož dáte dvě nanoSIM karty. Slot 2 však už není hybridní, takže paměťovky nadobro skončily i u „eféček“, a je to rozhodně škoda. Při koupi telefonu se budete muset dvakrát rozmýšlet nad kapacitou úložiště.

Detail spodní hrany a pravého boku s tlačítky, čtečka otisků se schovala do displeje Příliš nás naopak neuchvátily boční ovladače. Zamykací klávesa jde dost ztuha, regulátory hlasitosti zase příjemně cvakají, trefit je poslepu však může být problém. Rozhodně by mohly být širší a méně kluzké.

Základní krabička je tentokrát velmi tenká, mimo telefonu v ní najdete jen USB-C kabel, špendlík a uživatelskou příručku Tělo splňuje odolnostní normu IP68, takže několik zkušebních ponorů přestál telefon bez úhony. S21 FE má i velmi tenký profil, takže může s klidem skončit v kapse džínů, košile či v dámské kabelce. Tam bychom už ale doporučili flipový kryt, byť na displeji nechybí odolné sklo Gorilla Glass Victus. Od výroby však Samsung už žádnou krycí fólii a displej nenalepuje, musíte si pomoci z vlastních zdrojů.

Displej Špička s optickou čtečkou. Předchozími řádky se pomalu dostáváme k displeji, který je jedním z největších lákadel telefonu. Samsung udělal za S20 FE tlustou čáru, Super AMOLED přešel v Dynamic AMOLED 2X panel, a je to znát již na první pohled. Zobrazovací panel má úhlopříčku 6,4 palce a na něj vykresluje v rozlišení 2 400 × 1 080 pix až při 120Hz obnovovací frekvenci. Ta je v praxi adaptivní, a nemáte žádnou šanci ji nijak ovlivnit nebo nastavit. Můžete tak počítat s tím, že si displej frekvenci upravuje podle zobrazeného obsahu v několika krocích od 48 do 120 Hz.

Použitý Dynamic AMOLED 2X má skvělou čitelnost na přímém slunci, výborné pozorovací úhly a absolutní černou Displej při hraní her automaticky zapíná 240 Hz vzorkovací dotykovou frekvenci (tzv. touch sampling rate), v běžném systému je vzorkovací frekvence, jak jsme si mohli názorně ověřit, poloviční. Při hraní her můžete tedy čekat o něco svižnější odezvu na dotyky, což se hodí zejména při hraní akčních her (PUBG, Fortnite, Call of Duty a dalších).

Vzorkovací frekvence v systému a při spuštění jakékoliv hry Displeji toho skutečně mnoho vytknout nemůžeme, v živém režimu hraje líbivými odstíny barev, které si můžete v základním režimu výrazně utlumit. Ovšem bohatost barevné palety se v tu ránu vytratí, takže zřejmě zůstanete u dynamického módu, který si ještě pomáhá zajímavými předinstalovanými tapetami.

Detail průstřelové selfie a zaoblených rohů displeje, optická čtečka otisků prstů je však umístěna až příliš blízko spodní hraně displeje Displej je na slunci velmi dobře čitelný, jas na automatiku dosahuje až limitní hodnoty 1 200 nitů, v noci si Samsung k co nejnižšímu jasu pomáhá módem Extra ztlumený, který však nenastaví jas displeje na minimum, ale sníží všechny hodnoty jasu v jednotlivých úrovních. Pokud tedy chcete „minimální minimum“, musíte jezdce v horní liště posunout až úplně vlevo. V praxi jsem však v noci volil nepatrně vyšší nastavení, protože, zvláště při tmavém režimu, je už trochu problém přečíst texty. Ještě, když do všeho zapojíte adaptivní filtr modrého světla.

Tmavý a světlý režim, 120Hz režim, pohodlí pro oči a displejové režimy Základní světlý mód můžete přímo v nastavení přepnout na tmavý režim a ušetřit tak energii. Displej podporuje i režim Always On, který je náhradou chybějící notifikační diody. Z obchodu Samsungu si navíc můžete stáhnout i vlastní vzhledy AOD obrazovky.

Nastavení roztažení aplikací, velikost prvků systémového rozhraní a nastavení ovládacích prvků Součástí displeje je 32MPx průstřelová selfie, přičemž aplikace se standardně zobrazují těsně pod kamerku, zbytek displeje pak vyplní černý pruh. Individuálně však můžete aplikacím nastavit, aby zabíraly celý displej, v tom případě padne do průstřelu okrajová část aplikace. Součástí displeje je i optická čtečka otisků prstů, která podsvětluje prsty bílým světlem. Přesnost čtečky je oproti dřívějším generacím o dost lepší, nikdy se nám nestalo, že by telefon prst nerozpoznal vůbec. Oproti ultrazvukové čtečce je třeba prst na displeji podržet o něco déle, ale s tím se dá bez problémů žít.

Hardware Snapdragon 888 rok poté. V Česku se nabízí pouze model, který pohání špičkový čipset Snapdragon 888, varianta s Exynosem 2100 se k nám nedováží. To vám tak u S21 FE dovoluje ochutnat „zakázané ovoce“. V Evropě totiž top modely od Samsungu, až na FE verze a skládačky, dosud běžely na čipsetech Exynos vlastní výroby.



CPU-Z, Androbench a výsledek benchmarku Antutu Výkon telefonu je samozřejmě bez debat, byť na žádné rekordy to rozhodně není. I tak je výsledek 757 tisíc bodů více než uspokojující, a všechny hry si zahrajete na maximální detaily. Už po pěti minutách hraní na maximální kvalitu však pociťujeme výraznější zahřívání zadního krytu telefonu. Telefon si, zdá se, drží nižší teplotní hladinu, a tak je nástup throttlingu, aneb omezení výkonu čipsetu a grafického adaptéru, výraznější, než u jiných Samsungů. Zdá se však, že toto chování dokáže Samsung upravit na dálku softwarovou aktualizací, takže se teplotní management telefonu může ještě změnit.



Titan Quest, Genshin Impact, Fortnite a Asphalt 9 - se všemi hrami si telefon poradil na výbornou i při maximálních detailech Všechny testované hry jsme pustili na maximální grafický výkon, a rozhodně není čeho litovat. Telefonu pomáhá i rozlišení Full HD+, pokud by v něm byl QHD+ panel, zahřívání i throttling by byly zřejmě o dost výraznější. Zahrát jsme si tak mohli Genshin Impact na maximální grafickou kvalitu v 60 fps, Titan Quest běžel taktéž stabilně přes 60 fps. Aspaht 9 na maximální detaily ani PUBG telefonu nedělaly žádný problém. Fortnite byl skvěle hratelný i při 60 fps. Tedy mimo toho, že telefon topil do dlaně.

Péče o zařízení, správa RAM, čištění, využití RAM za 24 hodin a nelichotivý výsledek v testu DontKillMyApp Operační paměť je zřejmě největším hardwarovým otazníkem. 6GB RAM je u základního modelu někdy trochu málo. Samsung si sice pomáhá 4GB virtuální RAM, ovšem u námi testovaného modelu se ukazuje, že telefon poměrně agresivně ukončuje aplikace na pozadí. A to by se u „vlajkového“ telefonu stávat nemělo. Z tohoto úhlu pohledu se jeví lépe investice do 8GB varianty, protože v prvním případě máte v průběhu 24 hodin zabranou RAM ze 72 procent. Rezervy tedy nejsou nijak velké...

Správa úložiště a zabezpečení telefonu, průběh optimalizace systému Interní úložiště má kapacitu 128 nebo 256 GB, systémová ROM však zabírá 23 GB, takže vzhledem k absenci microSD karet bude paměť dost důležitým parametrem při výběru. Jedná se o rychlé úložiště typu UFS 3.1, takže loading her načítání z paměti nijak nezpomaluje. Baterii, paměť, RAM a zabezpečení souhrnně spravuje sekce Péče o zařízení. Pryč jsou procenta 0 - 100 %, optimalizaci zdrojů nově poznáte podle smajlíku.

Biometrika - otisky prstů a rozpoznávání obličeje Biometrické zabezpečení obstarává čtečka otisků prstů, která funguje velmi dobře. Je rychlá a spolehlivá, byť prst musíte na displeji nechat přiložený o něco déle. Je však škoda, že je čtečka až příliš blízko spodního okraje, při přechytávání a posunu palce mi telefon několikrát málem vypadl z ruky. Mnohem pohodlnější by byla čtečka umístěná o něco výše. Face unlock si poradí i s brýlemi, je to však méně bezpečná metoda zabezpečení telefonu.

Nastavení zvuků a vibrací Speciálně musíme vyzdvihnout vibrační odezvu, která je srovnatelná s triem Galaxy S21. Oproti S20 FE je to velký krok kupředu, u minulé generace byly vibrace trochu „plytké“. Hlavní reproduktor hraje v režimu stereo i s repráčkem nad displejem, pokud si při hraní jeden z nich (typicky spodní) ucpete prstem, nic se neděje. Reproduktor je dostatečně hlasitý, takže jej uslyšíte i z druhé strany domu nebo ze zahrady. Basy jsou však nezřetelné, důraz je kladen na výšky. Líbí se nám však prostorový efekt Dolby Atmos, který si vychutnáte i při hraní her. ​

Hudební přehrávač, zvukové efekty, ekvalizér a samostatné nastavení zvukového výstupu Sluchátka budete muset dokoupit samostatně, buď drátová do USB-C nebo bezdrátová přes Bluetooth. Systémový ekvalizér nabídne slušné úpravy zvukového projevu, FM rádiem telefon, stejně jako jiné modely se Snapdragonem 888, nedisponuje.

Mobilní sítě, správce SIM karet a Samsung DeX Konektivita telefonu je bohatá. Základem je samozřejmě 5G, které si můžete pro úsporu baterie vypnout, pokud se nenacházíte v oblasti pokryté 5G. Do mobilu dáte až dvě nanoSIM karty, a pro každou z nich můžete upravit chování při volání, psaní SMS zpráv nebo při využívání internetu. Mimo to je připraveno Wi-Fi 6, které se v případě slabšího signálu přepíná na mobilní data. Pokud však funkci vypnete, zjistíte, že i na okrajích sítě je stále signál k dispozici, byť si telefon myslel pravý opak. Se stabilitou spojení při poslechu v Bluetooth sluchátkách žádný problém nebyl. NFC pak využijete k mobilnímu placení.

Správa baterie a detailní nastavení Baterie o kapacitě 4 500 mAh podporuje až 25W nabíjení, ovšem nabíječku si musíte dokoupit samostatně. Z nuly na sto se pak dostane zhruba za hodinu a dvacet minut, což je velmi slušný výsledek. Jinak můžete počítat s bezdrátovým či reverzním bezdrátovým nabíjením nositelné elektroniky ze zad telefonu. A jak je na tom výdrž telefonu? Jedná se o telefon, který vás pohodlně provede celým náročným pracovním dnem, v některých případech jsme se dokonce dočkali i dvoudenní výdrže baterie. Stačilo jen omezit hraní her.

Software Barevný Android 12 s kuriózní chybou. Galaxy S21 FE je vůbec prvním Samsungem, v němž od vybalení z krabice běží Android 12. Ten byl obohacen o novou grafickou nadstavbu One UI 4. Grafický přeliv od Samsungu vkusně zakomponoval designové novinky Material You, takže pří výběru tapety můžete rovnou zvolit paletu barev pro části systémového rozhraní. Volitelně lze také nabízenou paletu barev (jedna ze čtyř možností, vlastní volba chybí) využít i pro podbarvení ikon.

Domovská obrazovka, centrum zpráv, nastavení a horní lišta se zástupci rychlého spuštění S tím se však pojí kuriózní chyba. Pokud si změníte podbarvení ikon na zelenou a následně na modrou, všechny ikony budou podbarveny modře, až na položky od Googlu, které budou svítit zeleně. A pokud ikonám vrátíte původní grafiku, aplikace od Googlu budou podbarveny modře, tedy „o krok“ zpět. Není to nic zásadního, spíše drobný vizuální nedostatek.

Material design v podání Samsungu, v telefonu si vyberete čtyři předchystané palety barev, které mohou podbarvit i ikony. Ty od Googlu jsou o krok zpět... Samsung nadále zůstává věrný schématům, která si spolu s balíky ikon a vzhledy AOD stáhnete z Galaxy Storu. Pokud do personalizace započítáte i světlý a tmavý režim, zjednodušený režim či volbu hustoty mřížky v pohotovostním stavu či v hlavním menu, jsou možnosti personalizace dosti rozsáhlé.

Tapety, pozadí, ikony a vzhledy AOD opět obstarává Galaxy Store Základ se přitom nijak zásadně nemění, z levé části pohotovostnímu stavu si vysunete obrazovku s novinovými zprávami. Na plochy rozmístíte widgety, v horní liště čeká celá spousta zástupců, a další jsou navíc schovaní, aby vás jejich úvodní počet příliš nevystrašil. K hlavnímu menu se dostanete potažením nahoru nebo staromódním tlačítkem Aplikace. Nastavení je řazeno logicky, pokud si nebudete vědět rady, vždy je tu integrované vyhledávání.

Povinná aplikační výbava od Samsungu, Googlu a Microsoftu Prostředí běží při 120Hz naprosto svižně a bez záseků, tak nějak bychom si představovali fungování „vlajkového“ telefonu. Největší přínos 120 Hz je vidět u rolování obrazovek, přechodové efekty zdržují jen nepatrně, ale i tak je může ve vývojářském menu omezit na polovinu nebo kompletně vypnout.

Game Booster, záznamník, správce souborů, webový prohlížeč, Google Play a Galaxy Store Aplikační výbava je stejná jako u jiných modelů řady Galaxy S21. Navíc je jen klient Spotify a Netflixu, jinak můžete počítat s organizačními funkcemi a aplikacemi od Samsungu, které zajišťují správu souborů, zdravotních dat nebo umožní propojení s chytrými hodinkami řady Galaxy. Zbytek si stáhnete z portálů Galaxy Store a Google Play. Platí to třeba i o hudebním přehrávači Samsung Music.

Rozšířené funkce, Dual Messenger, jednoruční režim, Multidisplej, Pohyby a gesta, úprava chování bočního tlačítka Nejzajímavější součástí nastavení jsou Rozšířené funkce. Naleznete zde spoustu režimů a doplňkových funkcí, např. efektivní jednoruční režim či mód pro práci ve dvou oknech najednou. Stačí na displej přetáhnout aplikace z bočního panelu. Call & Message Continuity umožní předávání hovorů směřujících na telefon např. na tablet, mezi tabletem a smartphonem řady Galaxy můžete vzájemně pokračovat mezi vybranými aplikacemi. Mezi další doplňky patří Dual Messenger, Quick Share, Android Auto či možnost upravit chování zamykacího tlačítka. Při podržení tvrdošíjně otevírá hlasového astistenta Bixby, který česky stále nehovoří.

Desktopový režim DeX jako aplikace pro Windows Mimo běžného Androidu můžete využít i desktopový režim DeX. A to buď kabelem či bezdrátově, na počítači, televizi či monitoru. Pokud máte starší verzi PC aplikace, bude třeba update, jinak vám DeX ve Windows nebude fungovat. Teoreticky tak můžete smartphone využít jako základ pro „mobilní počítač“. V případě nouze lze displej telefonu využít jako touchpad nebo vyskakující klávesnici pro zadávání textů. S Windows můžete telefon propojit i prostřednictvím aplikace Váš telefon od Microsoftu.

Fotoaparát Vloggeři budou mít radost. Jako hlavní je použit 12Mpx snímač se světelností F1.8, Dual Pixel PDAF ostřením a optickou stabilizací. 12Mpx širokáč (F2.4) poskytne 123° záběr scény včetně korekce zkreslení. A pak je tu ještě 8Mpx teleobjektiv (F2.2), který nabídne 3× optické přiblížení a je taktéž opticky zastabilizován. Jinými slovy, foťák je stejný jako u Galaxy S20 FE, oproti základnímu triu Galaxy S21 má „FEčko“ kvalitnější zoom (nejedná se o hybridní zoom s výřezy), na druhou stranu nelze počítat s 8K videi.

Uživatelské rozhraní fotoaparátu, dostupné fotorežimy Fotografická aplikace nepřináší žádné převratné novinky, vypadá stejně jako u jiných Samsungů. Potěší vás spousta fotografických režimů, populární Single Take ani režim pro portrétové focení (rozmazání zajišťuje umělá inteligence). Vyloženě mi však vadilo, že portrétový mód automaticky přepíná na zoomový objektiv, na mnohem praktičtější hlavní snímač musíte ručně přepnout. A je to zbytečný krok navíc. V režimu Pro si dále upravíte spoustu fotoparametrů.

Možnosti režimu Pro Foto a Pro Video Kvalita fotografií pokračuje ve šlépějích základního tria S21 i předchůdce S20 FE. Hlavní foťákem pořídíte povedené fotografie téměř za jakýchkoliv světelných podmínek, fotky jsou příjemně jasné a saturované, barvy jsou možná trochu teplejší, než by se nám líbilo. To je však u Samsungů celkově běžná záležitost. Noční režim dá vyniknout většímu množství detailů, tedy za předpokladu, že se na scéně nic nehýbe, šum se drží stále v přijatelné rovině. Možná i proto, že Samsung fotí několik fotek v RAWu v průběhu několika vteřin, ty složí, a až poté převede fotku na JPEG.

Další nastavení fotoaparátu Širokáč a zoomový objektiv mají nejlepší výsledky jen za denního světla. Konkrétně teleobjektiv se nemusíte bát využít ani uvnitř při horším osvětlení, proti S21 s hybridním přiblížením jsou zoomy výrazně kvalitnější. Space Zoom má maximum 30×, ovšem digitální zoom ve spojitosti s malým snímačem znamená, že jakéhokoliv přiblížení nad 10× bude v praxi nepoužitelné. Telefon ostří svižně, při focení zvířat v pohybu však raději pořiďte více fotek po sobě.

Ukázka výstupu Single Take Ultraširokoúhlé fotky mají i přes rozdílnou světelnost snímače barevný profil dost podobný hlavnímu fotočipu. Na okrajích fotek je však vidět výraznější rozmazání a dost velká ztráta detailů. Vzato kolem a kolem je mezigeneračně kvalita fotografií na stejné úrovni, čekali jsme, že by Samsung u „eféčka“ mohl přijít s něčím novým, ale nestalo se tak. Foťák je variabilní, fotí povedené fotografie, které si můžete i založit i do rodinného alba, na špičku však přeci jenom něco ztrácí.

Mazání objektů z fotek v praxi Součástí fotovýbavy je i šikovný fotoeditor, v němž můžete mazat objekty z fotografií. Pokud budete mazat menší detaily, umělá inteligence chybějící části vcelku vhodně doplní podle okolních pixelů, pokud však budete z fotek mazat velké objekty, ve finále zbude z fotografie jen mazanice. Ukázkové fotografie:







Základ, ultraširokoúhlý a zoomový objektiv



Přiblížení 1×, 3×, 4×, 10×, 20× a 30×

Ukázkové snímky za slunečného počasí

Ukázkové foto z interiéru

Ukázkové portrétní fotografie

Automatika vs. noční režim, který dokáže fotky výrazněji přisvětlit Selfie kamerka má rozlišení 32 megapixelů a (bohužel) fixní focus. To znamená, že vám na fotkách obličeje budou scházet detaily, např. vousy se dost výrazně slévají. Na trhu existují mnohem lepší telefony pro focení selfíček. Ta mohou být základní nebo širokoúhlá, v prvním případě však telefon selfie uměle ořeže, aby mohl nabídnout i selfie se širším úhlem záběru. Škoda, stačilo by málo, a Instagrameři by měli o důvod více pořídit si S21 FE jako hlavní telefon. Ukázkové selfie:

Ukázková selfie

Základní a „širokoúhlá“ selfie Videa telefon natáčí maximálně v rozlišení 4K s 60 fps, 8K díky menšímu rozlišení snímače k dispozici není. Optická stabilizace je vítaným pomocníkem, navíc si můžete ještě pomoci digitální Superstabilizací, která stabilizuje i videa pořízená za běhu. Kvalitativně nejsou mezi videi a fotkami žádné výrazné rozdíly, vloggerům se bude hodit režim Režisér, v němž se do jednoho záběru dostane obraz ze zadního a předního fotoaparátu. Nechybí ani režim pro superzpomalená videa, který efektně zpomalí pohybovou scénu. Okolí však musí být velmi dobře osvětleno. Ukázková videa: