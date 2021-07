RECENZE: Samsung Galaxy Xcover 5 – robustní „pětka“ bez výraznějších změn

Plusy Odolnost IP68 a MIL-STD810H

Vyměnitelná 3 000mAh baterie

Podpora NFC a Dual SIM

4GB operační paměť

Android 11 a nadstavba One UI 3.1 Minusy Zmizely fyzické ovladače pod displejem

Klávesu Xcover stisknete nevědomky

Méně kvalitní displej

Slabý výkon čipsetu

Kam se poděla čtečka otisků prstů? ? 6 /10 Hodnocení

redakce Odolné telefony od Samsungu pod hlavičkou subbrandu Xcover jsou v portfoliu Samsungu stálicí. Na předloňský Xcover 4s navazuje recenzovaný Galaxy Xcover 5, který se pyšní zvýšenou odolností IP68 a americkým armádním standardem MIL-STD-810H, vyměnitelnou baterií či podporou NFC. Jak telefon dopadl v redakční recenzi, a jak výrazně se musíte uskrovnit u mobilního výkonu, který zajišťuje lowendový Exynos 850? Samsung u Xcoveru 5 promeškal příležitost se v řadě Xcover 5 posunout trochu dále. Telefon víceméně už několik let stále přešlapuje na místě, a kdyby do telefonu přibyl alespoň řádově výkonnější čipset, bylo by to jen a jen dobře. Testovaný telefon je sice odolný, nebojí se pádů, můžete s ním vyrazit do přírody, ale určitá bonusová nadstavba chybí. A to platí třeba i o čtečce otisků prstů nebo o přibalených sluchátkách. Hlavní devizou telefonu je tedy opět „jen“ zvýšená odolnost. I když i to může leckomu stačit. Samsung Galaxy Xcover 5 katalog rozměry a hmotnost: 147 × 72 × 9,2 mm

displej: 5,3", kapacitní TFT LCD, 720 × 1 600, 331 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDHC (32 GB), RAM: 4 GB, baterie: 3 000 mAh

procesor: Samsung Exynos 850 (8× Cortex-A55, 2 GHz, 8nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 16MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 55 %

vybavenost cena: ještě se neprodává Celou recenzi Samsung Galaxy Xcover 5 si přečtěte na následujících listech.

Design Dvě doplňková tlačítka, čtečka otisků chybí. Galaxy Xcover 5 je telefonem klasické, byť zcela jasně starší, koncepce o rozměrech 147 × 72 × 9,2 mm a váhou 172 gramů. Určitou staromódnost poznáte podle obřích rámečků okolo displeje, i když i už telefon částečně ustoupil moderním trendům. Oproti Xcoveru 4s jsou fyzická tlačítka, stejně jako u loňského Xcoveru Pro, nahrazena dotykovými ovladači ve spodní liště. Nemyslím si, že to byl zrovna šťastný krok, protože fyzické ovladače mohou spoustě uživatelům chybět. A opravdu výrazná vibrační odezva ovladačů na dotyk je také na pováženou.

Samsung Galaxy Xcover 5 se prodává pouze v černé barevné variantě Tělo telefonu je vyrobené z plastu, nelze si nevšimnout ani robustních vyztužených rámů, které však nejsou pogumované. Naomak je použit stejný materiál jako na zadní skořápce. Alespoň, že boky vystupují cca milimetr nad displej, takže v případě pádu telefonu displejem dolů schytají kraje největší zásah. Na pravém boku byly do rámu vsazeny příjemně ovladatelné regulátory hlasitosti a zamykací tlačítko, které dvojklikem spustí libovolnou aplikaci.

Tlačítko Xcover na levém boku vám může třeba pustit svítilnu, využijete jej pro Push-to-Talk (PTT) přes Microsoft Teams i jako hardwarovou spoušť foťáku Na levém boku je připravena rozměrná klávesa Xcover, která spustí aplikaci nebo libovolnou funkci telefonu na stisk i na své podržení. Při focení poslouží klávesa jako spoušť fotoaparátu, jenže má velmi snadný stisk, takže ji často zmáčknete i nevědomky při běžném používání telefonu. A na zádech zářící svítilna se podepíše pod velmi rychlé vybíjení baterie, aniž byste o tom měli, např. práci s telefonem venku, sebemenší tušení.

Na dnešní poměry se jedná o docela kompaktní celoplastový smartphone Konektory jsou na těle telefonu všehovšudy jen dva. Sluchátkový jack na horní hraně doplňuje napájecí USB-C na hraně spodní. Pro firemní využití, resp. hromadné nabíjení telefonů, se hodí dva POGO piny, na spodní hraně dále čeká hlavní reproduktor a primární mikrofon. Druhý se krčí na horní hraně. A zatímco do strukturovaných boků se vám žádné nečistoty nedostanou, zdrsněný zadní kryt je na tom přesně opačně.

Na pravém boku je umístěna zamykací klávesa a regulátory hlasitosti. Na zádech je připraven jediný 16MPx foťák s dvojitou přisvětlovací diodou Jenže, díky zvýšené odolnosti IP68 a standardu MIL-STD-810H můžete telefon po práci umýt v umyvadle čistou vodou, vytřepat z konektorů vodu a nechat jej doschnout. To je důležité zejména pro USB-C, který při detekované vlhkosti odmítá dobíjet. Telefon dle specifikací výrobce vydrží až 1,5 metru pod vodní hladinou po dobu až třiceti minut.

Po vytažení z vody telefon upozorňuje na vlhkost v konektoru a na nefunkční nabíjení Problém mu nedělalo ani 20 testovacích pádů z úrovně stolu na pevnou podlahu v kanceláři. Účelem testování sice nebyl crash test, naše zkušenosti však naznačují, že telefon ledacos vydrží. Prachu a špíny se nebojí, a třeba displej můžete ovládat i přes pracovní rukavice. Nezapomeňte si však zapnout zvýšenou citlivost.

Celkové zkušební ponoření telefon přestál bez úhony. Po vytažení z vody je třeba vytřepat kapky z konektorů, sejmout zadní kryt a otřít vodu z vnějších částí. Do bateriového prostoru se voda nedostala I přes veškerou odolnost nejsou záda k telefonu pevně přišroubována, ale jen nacvaknuta. Kryt držící na osmnácti zobáčcích tak poměrně snadno odcvaknete, čímž si zpřístupníte bateriový prostor. Součástí akumulátoru s kapacitou 3 000mAh je NFC, až po vyjmutí baterie se zpřístupní dva sloty pro nanoSIM, microSD v samostatné pozici můžete vyměnit i za běhu telefonu. Na vnitřní části zadního krytu je umístěna voděodolná membrána. Při zacvaknutí je třeba kryt důsledně domáčknout po celém obvodu i v oblasti fotoaparátů.

Konstrukce telefonu je vyztužená, záda vycvakávací a baterie uživatelsky vyměnitelná Na zádech je jinak dominantním prvkem nepatrně vystouplý objektiv 16MPx fotoaparátu (F1.8). Pod ním naleznete doslova oslepující dvojdiodu, kterou můžete použít i pro nouzový přísvit á-la svítila. V této situace však svítí jen jedna z diod, kterou můžete rychle aktivovat třeba stiskem levé akční klávesy. Byly však situace, kdy tlačítko nereagovalo, a diodu spustilo až tehdy, když jste se k rychlým zkratkám doklikali v nastavení.

Základní balení telefonu je tentokrát bez přibalených sluchátek V základním balení najdete mimo telefonu samostatně zabalenou baterii, 15W síťovou nabíječku typu Adaptive Fast Charging, USB-C kabel a základní uživatelské manuály. Sluchátka v základní krabici tentokrát chybí.

Displej Základní panel s odolným sklem. Největším zklamáním telefonu je displej. Samsung, který je znám jako jeden z největších výrobců Super AMOLED displejů, tentokrát vsadil na 5,3" PLS TFT LCD displej s rozlišením 1 480 × 720 pix. Displej má slušný maximální jas, i když na přímém slunci budete s jeho čitelností trochu bojovat. Při bočních pohledech nedochází k degradaci barev, všímáme si ale vcelku velké odrazivosti okolních objektů, která může být ve výrazněji osvětlených interiérech už trochu nepříjemná.

Telefon je osazen vcelku malým 5,3" LCD displejem bez tradičního zaoblení v rozích, které je aktuálním designovým trendem Displej je kryt odolným sklem Gorilla Glass 6, a můžete si u něj nastavit i zvýšenou citlivost, takže jej můžete ovládat v pletených či dokonce v pracovních rukavicích. O regulaci jasu se stará přesná, byť někdy trochu pomalá automatika. Pokud chcete, můžete si jezdce pro rychlé ovládání jasu vynést do horní lišty. Potřebovali jsme jej prakticky jen v noci, a to k útlumu jasu na úplné minimum. I přesto ale panel stále dost svítí, takže rádi využijete režim Pohodlí pro oči v maximální intenzitě, který bílé barevné tóny výrazně převede směrem ke žluté.

Nastavení zobrazení, pohodlí pro oči, zvětšení obrazovky a Snadný režim Je připraven i noční režim, který sice neušetří baterii, podepíše se však alespoň pod menší svit displeje. Always On režim se, s ohledem na technologii displeje, pochopitelně nekoná, jenže stavová dioda chybí, takže pro zjištění zmeškaných událostí budete muset poklepat na obrazovku. A nebo vám telefon zavibruje, když jej zvednete ze stolu. V nastavení si můžete dále upravit velikost prvků grafického rozhraní, styl a font písma, popř. přepnout prostředí na Snadný režim s obrovskými ikonami. A to se může hodit třeba těm, kteří už hůře vidí.

Hardware Použitý Exynos moc parády neudělá. Jestli Samsung u páté generace Xcoveru něco vyloženě promeškal, je to použitý slabý čipset, který i tentokrát hodnocení telefonu poměrně výrazně sráží směrem dolů. Papírově sice 8nm Exynos 850 nevypadá nijak špatně, jenže v Antutu telefon získal jen 147 421 bodů, a to byla ještě grafická stránka testována v Lite verzi testu! Vzato kolem a kolem, skóre poráží 1% smartphonů na trhu, telefon za 7 a půl tisíce se rozhodně nemá čím chlubit.

CPU-Z, Antutu, Androbench a využití RAM za 24 hodin Nižší výpočetní výkon je patrný i při běžném používání telefonu, odezva systému je někdy dost zdlouhavá. A výpočetní výkon při hraní her? Myslete jen na jednoduché hříčky. PUBG byl překvapivě hratelný, a to i přesto, že telefon doporučil stažení HD Resource packu s kvalitnějšími texturami. O Fotnite ani nemá smysl uvažovat. Při hraní Asphalt 9 je v rámci jedné tratě patrných zhruba pět větších záškubů, při hraní Titan Quest jsme se několikrát dostali do velmi zpomaleného módu ve stylu Matrixu, a stačilo jen při hraní hry pořídit screenshot... Ne, použitý čipset je při hraní her skutečně velkou limitací, a nijak nepomáhá ani malý displej s titěrnými dotykovými herními ovladači.



Testované hry - Hearthstone, Titan Quest, Asphalt 9 a PUBG Operační paměť telefonu je 4GB, v rámci 24hodin je průměrně zaplněna z šedesáti procent. Rezervy zde tedy stále jsou. Interní úložiště má kapacitu 64GB, necelých 50GB je volných pro vaše soubory. Jedná se však o vcelku pomalou paměť, kterou si ale mžete rozšířit microSD kartami. Slot navíc není hybridní, takže můžete společně s paměťovkou vložit do útrob i dvě nanoSIM karty. O jejich správu se postará integrovaný Správce SIM, v němž jednotlivým kartám navolíte jednotlivé úlohy či nastavíte podmíněné přesměrování.

Péče o zařízení spravuje detaily baterie, úložiště, operační paměti a zabezpečení telefonu V telefonu bohužel chybí čtečka otisků prstů, k dispozici je jen méně zabezpečený 2D skener obličeje. Maximem mobilních sítí je LTE, lokálně se spojíte přes Wi-Fi, které však mělo trochu nižší citlivost. Na okrajích domácí sítě můžete mít problém s výpadky signálu, resp. s přepínáním na mobilní data. Bluetooth fungovalo při poslechu hudby bez výpadků, NFC využijete k mobilnímu placení.

V rámci konektivity je připraven Správce SIM. NFC využijete pro bezkontaktní platby mobilem, rozpoznávání obličeje je náhradou za chybějící čtečku otisků prstů Hudební reprodukce je spíše průměrná, hlavní repráček zahraje dost nahlas, ovšem při vyšších úrovni je slyšet citelný zásah do audiokvality. Maximální hlasitost je opravdu vysoko, a doprovází ji jemný šum na pozadí. Pokud vám bude stačit 3/4 hlasitost, šum zmizí. Nízké tóny navíc téměř úplně chybí.

Hudební přehrávač s ekvalizérem. Dolby Atmos (včetně režimu pro hry) se zpřístupní až po připojení vlastních sluchátek A poslech do sluchátek? Pokud si k telefonu přinesete svá vlastní bezdrátová nebo kabelová sluchátka (v základním balení chybí), je reprodukce na slušné úrovni. Navíc můžete hudbu okořenit ekvalizérem či efektem Dolby Atmos, který funguje i při hraní her. To však platí jen se zapojenými sluchátky, která jsou dále potřeba i pro poslech FM rádia a pořizování nahrávek v méně kvalitním formátu *.m4a.

Do výbavy se dostalo i FM rádio s RDS a s nahráváním Kvalita hlasových hovorů byla slušná, pouze při vyšší hlasitosti dochází ke zkreslení hlasu protistrany. Při běžné poslechové hlasitosti byly hovory bezproblémové. Potlačení hluku na pozadí bylo slušné, takže jsem se s protistranou nemusel v hlučnějším prostředí „přeřvávat“. Při hlasovém odposlechu musíte mluvit opravdu hlasitě, protože mikrofony nejsou tolik citlivé. Navíc je ještě funkce PTT (Push-To-Talk) prostřednictvím aplikace Microsoft Teams, kterou si namapujete na klávesu Xcover. Potřebujete však předplatné Microsoft 365, bohužel jsme neměli k dispozici druhý telefon, s nímž bychom PTT vyzkoušeli.

Šikovné zkratky - dva zástupce na lockscreenu doplní klávesa Xcover se dvěma dalšími zástupci. Jeden další rychlý přístup nabídne i dvojité stisknutí zamykacího tlačítka S 3 000mAh baterií nelze dělat zázraky, ale záleží na tom, co budete s telefonem dělat. Pokud jej nedáte z ruky, je maximem jeden náročnější den. Pokud však telefon někam založíte, vybíjí se opravdu jen velmi pozvolna. Pokud vyrazíte do přírody a chcete být jen „na příjmu“, zvládne telefon i dva až tři dny (dle jasu displeje a doby jeho podsvícení). Baterii sice můžete vyměnit i za druhou nabitou, jenže si ji musíte dokoupit samostatně. Nabíjení navíc trvá dost dlouho, z nuly na sto se dostanete za necelé dvě hodiny. A to i s přibaleným 15W adaptérem!

Software Android 11 a plnohodnotná grafická nadstavba. Vzhledem k níže postavenému hardwaru je poměrně překvapující informací to, že v telefonu běží plnohodnotná nadstavba One UI 3.1 nad Androidem 11. S ohledem na nízký výkon čipsetu bychom čekali jen One UI Core, na druhou stranu se můžete těšit i na celou řadu softwarových přídavků.

Pohotovostní režim, Hlavní nabídka, horní vysunutá lišta se zástupci Základ je stejný jako u jiných telefonů od Samsungu. Máme tu plochu s widgety a vybranými aplikacemi, jejichž kompletní paletu naleznete v hlavní výsuvné nabídce. Systémový font a prvky uživatelského rozhraní jsou při prvním spuštění docela obrovské, stačí si však vzhled jednoduše zmenšit v nastavení. A nebo si naopak aktivujte Snadný režim s gigantickými ikonami. To se bude hodit zejména pro méně zkušené nebo starší uživatele, kteří už hůře vidí.

Volba tapety, obchod se schématy, povinný obsah od Googlu, Samsungu a Microsoftu Vzhled systému snadno upravíte schématy, která změní i vzhled systémových aplikací. Samostatné si stáhnete tapety na pozadí nebo balíky ikon. V horní liště najdete šikovné zástupce rychlého spuštění, pro aktivaci celé řady funkcí už nepotřebujete otevírat nastavení. A pokud skutečně potřebujete, zkratku najdete v pravém horním rohu. Pokud budete hledat něco „mezioborového“, můžete si vždy pomoci integrovaným hledáním.

Systémové nastavení, Google Play a Galaxy Store Hlavní aplikační nabídka se sdružuje okolo povinného obsahu Googlu, Microsoftu a Samsungu. I když, ne všechny aplikace se do výbavy dostaly. Třeba hudební přehrávač Samsung Music si budete muset stáhnout samostatně z Google Play či Galaxy Storu. FM rádio s RDS zase zahraje jen s připojenými sluchátky.

Číselník, poznámky, webový prohlížeč, Samsung Members, Game Launcher a nabídka Google Objevit přímo přístupná z levé části domovské obrazovky V prostředí se snadno zorientujete, vadit budou jen občasné pomalejší reakce při přepínání mezi aplikacemi či při jejich spouštění. Líbí se nám také rychlé spouštění vybraných aplikací. Klávesa Xcover spustí dvě vybrané, na zamykakcí klávesu namapujete třetí. Další dvě rychlé volby jsou přístupné přímo ze zamykací obrazovky. V telefonu v době testování běžela bezpečnostní záplata v dubna, nejednalo se tedy o aktuální květnovou verzi, i tak je však verze zabezpečení stále velmi slušná.

Fotoaparát Jeden foťák musí stačit. Samsung u odolného Xcoveru 5 nijak neexperimentoval a na zádech připraven jeden 16MPx fotoaparát se světelností F1.8 a PDAF ostřením. Oproti běžným zvyklostem jej doplňuje dvojitá přisvětlovací dioda, která je opravdu ostrá, takže na to velký pozor. Na nočních fotkách přisvětlí i o něco vzdálenější objekty, než je u „jednobleskových“ telefonů běžné. Zázraky od toho ale nečekejte, fotovýbava je veskrze základní. V cenové relaci telefonu objevíte daleko lépe vybavenější „neodolné“ fotomobily.

Uživatelské rozhraní fotoaparátu, portrétový režim funguje jen u obličejů. Mnoho dalších režimů ve fotovýbavě nenajdete... Uživatelské rozhraní fotoaparátu je oproti jiným Samsungům prakticky neměnné. Rychlé volby máte vyneseny k levé části hledáčku, režimy přepínáte na druhé straně poblíž přepínačů objektivů. A protože má telefon jen jeden foťák, druhý „objektiv“ slouží jako zkratka k 2× digitálnímu přiblížení. Maximum je 10× digitální zoom, a čím více se „přiblížíte“ (zoomuje se formou výřezů), tím horší je kvalita výsledné fotografie.

Nastavení fotoaparátu je poměrně skromné, moc užitečných položek zde nenajdete Fotorežimů je v nabídce jen několik, mimo focení a videa je k dispozici ještě portrétový režim, u něhož pozadí rozmazává umělá inteligence. Jenže funguje jen při focení obličejů, u dalších objektů s efektním rozmazáním nepochodíte. Samostatný noční režim chybí, maximem jsou panorámata, režim jídlo nebo režim Pro, v němž s i navíc upravíte ostření, korekci expozice, vyvážní bílé či ISO. A pak tu jsou ještě základní filtry pro zadní i přední foťák. Fotografická nabídka se tedy drží hodně při zemi...

Součástí galerie je i povedený editor fotek ...a to platí i o kvalitu fotek. U fotek za dobrého počasí ne vždy foťák ideálně aplikuje HDR. Výsledkem jsou snímky, které mají přepálenou bílou. Občas zase foťák adekvátně nezaostří, a o tom, že fotka nevypadá úplně ostře, se dozvíte často až z monitoru počítače. Při focení detailů je vidět, že snímač bojuje s adekvátním zaostření objektu v popředí, takže mu musíte pomoci dotykem najít správnou rovinu ostrosti. Ne vždy se to však daří, a často musíte pořídit i pět fotek po sobě, aby byla alespoň jedna z nich „jakž takž“ použitelná. Ukázkové fotografie:

Slabý výkon foťáku se ukazuje už u těchto „jednoduchých“ scén, na které telefon neumí adekvátně zaostřit



Ideální ostrost budete marně hledat i při focení detailů

Další fotografie za slunečného počasí

Fotografie z interiéru

Fotografie bez blesku a následně s přisvětlením

Kvalita nočních fotek? Bez nočního režimu mizivá. Chybí potřebná ostrost, fotky trpí přemírou šumu

Fotografie za horšího světla se vyznačují ne zcela ideálním vyvážením bílé ​

Digitální zoom je až 10×...

...v praxi však zůstanete maximálně u 2× digitálního přiblížení Selfie kamerka umístěna v tlustém rámu nad displejem má rozlišení 5MPx, fixní focus a světelnost 2.2. U selfíček se často slévají detaily, jindy je zase na fotkách patrný šum. Za dobrého světla pořídíte slušná selfie, celkově bychom je však zařadili spíše k průměru. Ze všeho nejvíc vám bude chybět automatické ostření. Ukázkové selfie: A i u videí je strop docela dost nízko. Maximálně můžete natáčet Full HD videa s 30 fps, kvalitativně odpovídají fotografiím. Navíc si všimnete dost častého „focus huntingu“, který negativně ovlivňuje kvalitu pořízeného videozáznamu. U odolného telefonu nepotřebujeme 4K rozlišení, ovšem chybějící stabilizace znamená, že ani Full HD videa nebudou oplývat vysokou kvalitou. Ukázková videa: