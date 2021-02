RECENZE: Samsung Galaxy S21 a S21+ jsou špička, pár kompromisů se ale najde

Osobně mám k dispozici několik nabíječek ze starších telefonů, pro řadu uživatelů to ale bude zřejmě znamenat investici navíc, ještě když budou chtít využít 25W dobíjení. Dost starších modelů od Samsungu, zvláště ty střední třídy, měly přibaleny adaptéry s dobíjecím stropem 15 Wattů. Můžete naštěstí vsadit i na bezdrátové dobíjení, a to s jakoukoliv bezdrátovou dobíjecí podložkou Qi. Jen ty od Samsungu vám však umožní rychlé bezdrátové dobíjení Fast Charge 2.0.

Neberte nás za slovo, použitý displej je svým způsobem špičkový, ale v nejvybavenější řadě od Samsungu prostě nečekáte kompromisy. Panel je stále typu Dynamic AMOLED a má úhlopříčku 6,7 palců (u S21 je to 6,2 palce). Jemnost je tedy paradoxně lepší u základního modelu, i když i při přímém srovnání rozdíl v jemnosti displejů prakticky nepoznáte (421 vs 394 ppi). Panel má navíc jen 0,1" menší úhlopříčku displeje, takže, s ohledem na jeho rozměry, u „pluska“ o mnoho nepřijdete.

Hardware

Lepší čísla než u Ultry! Je to trochu paradox, jenže použití Full HD+ displeje u dvou základních modelů řady znamená, že má použitý čipset Exynos 2100 vyšší grafický výkon, než u Galaxy S21 Ultra, kterou budete zřejmě vždy používat s maximálním rozlišením displejového panelu. V Antutu 8.5.3 telefon získal 654 tisíc bodů, zatímco u stejné verze u Ultry se dostáváme „jen“ na cca 630 tisíc bodů. Jenže rozdíly nejsou jen v grafickém výkonu, ale i v oblasti uživatelského rozhraní a také u procesoru. Ten je přitom u obou telefonů stejný.



CPU-Z, Antutu, Geekbench a Androbench

A to znamená, že je S21+ optimalizován lépe, než Ultra, tedy alespoň v případě našich testovaných kusů. U obou přitom běží stejný FW XXU1AUB3. Ukazuje se také, že do benchmarků citelně zasahuje i zvýšená teplota čipsetů, která může za postupné ubírání výkonu CPU a GPU. Čím více testů provedeme za sebou, tím horší skóre dostáváme. Exynos 2100 se tedy stále dost zahřívá (není problém se dostat až na 68°C!), tempo zahřívání je však pomalejší, než u loňských „es dvacítek“. Výpočetní výkon je navíc trochu někde jinde.

Antutu 8.5.3 Galaxy S21+ Galaxy S21 Ultra 1. test 654 637 bodů (61°C) 626 167 bodů (52,6°C) 2. test 619 463 bodů (64,3°C) 598 621 bodů (56°C) 3. test 603 146 bodů (69,8°C) 587 674 bodů (61°C) 4. test 600 597 bodů (66,4°C) 505 927 bodů (68,5°C) 5. test 602 022 bodů (67,2°C) 584 974 bodů (68,8°C)

Benchmark Antutu jsme pustili pětkrát za sebou u každého z telefonů, a to hned po zapnutí. Pro oba platily stejné teplotní podmínky, SIM karta byla při testování vyjmuta. U obou telefonů bylo použito rozlišení Full HD+ a standardní 60Hz obnovovací frekvence. Teplota byla odečtena hned po ukončení měření. Z výsledků je patrné, že s vyšší teplotou čipsetu bojují oba telefony, Ultra začíná na nižším skóre i nižší teplotě, která je po provedených pěti testech o něco vyšší než u pluska. To se zase teplotně nedostalo pod 60°C...



Titan Quest na maximální detaily, PUBG (HDR Ultra), Fortnite (EPIC, 60 fps) a absolutně plynulý Asphalt 9. Všechny hry běžely bez problémů, snad jen u Fortnite by se hodilo nepatrně snížit framerate

Operační paměť je u Galaxy S21+ „jen“ 8GB, tedy ne, že by to nějak vadilo, v praxi totiž rozdíly oproti 12GB RAM nijak nepoznáte. V obou případech se jedná o rychlé LPDDR5, které jsou v průběhu jednoho dne průměrně zaplněny z 59 %. Rezervy jsou tak více než dostatečné.

​

Správa operační paměti a úložiště

Tentokrát jste výrazněji omezeni interní pamětí. Spodní šuplíček pro dvě nanoSIM totiž není hybridní, na podporu microSD karet tak můžete zapomenout. Podle mě úplně zbytečný krok, který nijak neuspoří místo ve vnitřním uspořádání (ještě, když je šuplíček oboustranný), vás tak donutí zamyslet se dvakrát nad kapacitou interní paměti. Ta může být 128GB nebo 256GB. Systémová ROM zabírá cca 22 GB, čím si zaplníte zbytek, je na vás.



Správce SIM a nastavení mobilních dat

Rychlé interní paměti jsou ve všech případech typu UFS 3.1, které dokáže adekvátně rozpoznat a otestovat až poslední verze benchmarku Androbench. Rychlost sekvenčního čtení se blížila k metě 1 650 MB/s, sekvenční zápis se pohyboval okolo 980 MB/s. S21 Ultra však měla paměti ještě o něco rychlejší. Rychlé RAM a paměti zajišťují svižné načítání dat, což se hodí při rychlém loadingu her a většího objemu dat, např. fotografií.



Další nastavení konektivity

Bohatá konektivita se opírá o rychlou Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 a také o NFC, které se postará o mobilní bezkontaktní platby. Maximem mobilních sítí je podpora 5G, kterou si můžete upravit v nastavení konektivity. Pokud nechcete, aby telefon na nedostupné 5G sítě neztrácel energii, můžete mu sítě ponížit na LTE. Telefon pojme až dvě fyzické nanoSIM karty, případně jednu fyzicky a druhou v podobě eSIM. Tři karty do telefonu kvůli dvěma „rádiím“ se samostatnými IMEI kódy nedostanete.



Sdílení nablízko, Quick Share a Music Share. Dvě poslední zmiňované jsou speciality od Samsungu

Ve správci SIM si upravíte chování jednotlivých karet, např. přístup k mobilním datům nebo to, která bude použita jako výchozí při posílání textovek a volání. Sdílení souborů v blízkosti obstará Wi-Fi Direct případně Quick Share, který však funguje jen při sdílení mezi telefony řady Galaxy. Sdílení nablízko zase funguje mezi vašimi kontakty (a to s libovolnými Androidy bez ohledu na značku), o co největší rychlost přenosu se stará směrová technologie UWB, která se aktivuje automaticky na pozadí v případě potřeby. Pozor však na to, že základní S21 je o podporu UWB ochuzen



Hledání telefonu v prostoru pomocí UWB a hledáčku fotoaparátu

Od UWB si Samsung hodně slibuje, zejména v souvislosti s vyhledáváním zařízení přes aplikaci Samsung Find. Pokud máte k dispozici jiné zařízení s UWB, můžete jednoduše vyhledat založený S21 Ultra. Druhý telefon dokáže zjistit směr a intenzitu UWB signálu, a dokáže vás šipkami přes hledáček foťáku navigovat ke správné pozici telefonu včetně vzdálenosti, ve které se telefon nachází. A jakmile jste blízko, můžete telefon nechat na dálku prozvonit. UWB tak konečně dostává větší smysl.



Aplikace Samsung DeX na notebooku. Prostředí z telefonu efektivně využije daleko větší plochu

Pracovní náplň i nadále obstarává režim DeX, který funguje při připojení k televizi nebo monitoru počítače, i při připojení k počítači. Režim DeX se vám např. na notebooku zobrazí v aplikačním v okně, v němž můžete přehledně vyřešit pracovní záležitosti na velké obrazovce či kopírovat data mezi telefonem a počítačem. Připojení funguje přes kabel nebo bezdrátově, v obou případech se přepne zvukový výstup z telefonu do vašeho počítače.



Hudební přehrávač, ekvalizér a povedený efekt prostorového audia Dolby Atmos, který funguje i při hraní her

Zvuk na telefonu obstarává spodní reproduktor, k němuž se v režimu Dolby Atmos připojuje repráček nad displejem. Zvuková reprodukce je, na mobil, velmi kvalitní, telefon pokračuje ve šlépějích dřívějších topmodelů. Na maximální hlasitost hraje repráček „plechově“, i přesto však zdařile ohluší celou místnost (a překryje zvuky brusky z vedlejší místnosti). Pro kvalitnější audiopřednes budete muset připojit svá vlastní kabelová čí bezdrátová sluchátka. Kvalita zvuků při hovorech byla, i díky podpoře VoLTE, bezproblémová, a to včetně maximální hlasitosti. Neměli jsme si nač stěžovat.



Správce zařízení se stará i o kontrolu aplikací, které nadměrně zatěžují baterii, a také o zabezpečení

Zatímco Galaxy S21 je se svou 4 000mAh baterií jednoznačně jednodenní smartphone, u S21+ se 4 800mAh akumulátorem jsem se v praxi dostal při stejné míře využívání funkcí na den a půl na jedno nabití. Větší baterie tak pokryje, nejen větší spotřebu rozměrnějšího panelu, ale dá vám i několik hodin k dobru. Ve výdrži samozřejmě záleží na tom, k čemu telefonu využíváte, každopádně při zapnutém Always On Displeji je výdrž obou telefonů zhruba o 10 - 15 % nižší. Z našeho úhlu pohledu to však za komfort neustálého zobrazení důležitých stavových ikon rozhodně stojí.



Detailní statistiky baterie

Jenže, i tentokrát Samsung cíleně opomněl nabíječku, takže si musíte pomoci ze staršího telefonu nebo si až 25W adaptér dokoupit samostatně. Nabíjecí čas se pohybuje okolo 1 hodiny a dvaceti minut, u plusové varianty počítejte se zhruba deseti minutami navíc. Při dobíjení jsou záda dost teplá, po pěti minutách od vypojení nabíječky se začínají vracet zpět k normálu. Trampoty s nabíječkou můžete vyřešit i bezdrátovou dobíječkou (až 15W), ze zad lze zpětně bezdrátově dobíjet i další smartphony nebo nositelnou elektroniku.