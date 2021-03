RECENZE: Samsung Galaxy M11 – baterie je základ, ale nad výkonem zapláčete

Plusy Napevno integrovaná 5 000mAh baterie

Přesná čtečka otisků prstů

Podpora NFC a FM rádia

Plnohodnotný Dual SIM (2×nanoSIM + pozice pro microSD)

Podpora Dolby Atmos ve sluchátkách Minusy Displej měl být typu Super AMOLED

Nepříliš kvalitní foťáky

Čipset je jedno velké zklamání

Telefon v dlani dost prokluzuje

Vyšší cena vzhledem ke konkurenci ? 4 /10 Hodnocení

redakce Řada Galaxy M od Samsungu nabízí oproti áčkové řadě ještě o něco lepší poměr výkon/cena , k čemuž můžete připočíst i velkokapacitní baterie. Ve vyšších patrech řady Galaxy M dostanete AMOLED displej, takže vám nic vyloženě zásadního chybět nebude. Galaxy M11 však zůstal jen u velké baterie, kterou doplňuje obyčejný displej a hodně slabý čipset. Má telefon smysl i pro ty nejméně náročné uživatele, nebo uděláte lépe, když se poohlédnete někde jinde? V minulosti jsem si oblíbil vybavenější modely řady Galaxy M, např. Galaxy M51. AMOLED, obří baterie, slušný výkon, svižné prostředí... jenže to u Galaxy M11 neplatí. Základní model řady doplácí na pomalou nadstavbu, agresivní ukončování aplikací na pozadí i na mizerný výkon. Nad vodou jej prakticky drží jen 5 000mAh baterie, která však ve spojitosti se žravým 14nm čipsetem zázraky nedokáže. Navíc, za 4 500 Kč můžete dnes pořídit Redmi 9T postavený na Snapdragonu 662 a s ještě větší baterií. Galaxy M11 by slušela cena minimálně o tisícovku nižší, a i v této cenové relaci by měl telefon zdatnou konkurenci... Samsung Galaxy M11 katalog rozměry a hmotnost: 161 × 76 × 9,0 mm, 197 g

displej: 6,4", kapacitní TFT LCD, 720 × 1 560, 268 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 b/g, Bluetooth 4.2, GPS

paměť: 32 GB, microSDHC (32 GB), RAM: 3 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 450 (8× Cortex-A53, 2 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 13MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 54 %

Celou recenzi Samsung Galaxy M11 si můžete přečíst na následujících listech.

Design Střídmý design ve dvou barvách. Samsung Galaxy M11 je smartphone klasické koncepce o rozměrech 161 × 76 × 9 mm a o poměrně vysoké hmotnosti 197 gramů. Telefon prakticky nemá samostatný boční rám, protože záda jsou s boky slita do jednoho celku, do jakési vaničky, v níž je vsazen samotný displej. Záď telefonu je matná, ovšem v dlaních dost prokluzuje, takže jakýkoliv obal bude absolutní nutností. V základní krabici však žádný doplněk nehledejte. Telefon se nabízí v námi testované černé a alternativně ještě v modré.

Samsung Galaxy M11 jsme otestovali v černé barevné variantě Konstrukce telefonu je robustní, nikde se nic neprohýbá ani nevrže. Na spodní hraně je připraven USB-C konektor, mikrofon a hlavní reproduktor, na levém boku najdete šuplíček se dvěma sloty pro nanoSIM a se samostatnou pozicí pro microSD. Na horní hraně se našlo místo na sluchátkový jack a sekundární mikrofon. Pravý bok zaplnily regulátory hlasitosti a zamykací klávesa. Tenká tlačítka vypadají na první pohled „nic moc“, v praxi však mají stisk „tak akorát“, ve svých pozicích se nijak nekývají a jejich ovládání je, překvapivě, jisté.

Boky jsou příjemně zaoblené, na zádech je k dispozici trojitý foťák a lehce zapuštěná čtečka otisků prstů Fotomodul na zádech sdružuje tři foťáky (13 + 5 + 2 Mpx), tentokrát je zarovnán se zbytkem těla, takže se Galaxy M11 na rovném povrchu, jako jeden z mála smartphonů na trhu, nekolébá. V těle je zapuštěna i přisvětlovací dioda, o něco níže je umístěna vycentrovaná čtečka otisků prstů, která má slušnou přesnost a rychlost vyhodnocování, pro lepší nahmatání by však bylo lepší, aby byla alespoň nepatrně zdrsněná. Stejné svrchní zpracování, jako zbytek telefonu, při hledání čtečky na zádech příliš nepomáhá.

Konektorová výbava na spodní hraně, boční trojitý šuplík pro dvě nanoSIM a microSD Základní krabička mimo Galaxy M11 obsahuje 15W síťový adaptér typu Adaptive Fast Charging, USB-C kabel, základní pecková sluchátka, špendlík a uživatelské manuály.

Displej Samsung nevyužil svou největší výhodu. Zatímco u Galaxy M21 jsme vyzdvihovali povedený Super AMOLED displej, u Galaxy M11 vás čeká návrat zpět na zem. Telefon dostal do výbavy levnější 6,4" PLS TFT displej, a při běžném používání je to dost znát. Displejový panel využívá rozlišení 1 560 × 720 pix při poměru stran 19,5:9, na tak velké úhlopříčce to však znamená dost hraniční jemnost 268 ppi.

Galaxy M11 dostal do výbavy 6,4" PLS TFT displej s průstřelem, škoda, AMOLED by telefon vykreslil ve zcela jiném světle V displeji se ve velké míře odrážejí okolní objekty a na přímém slunci jej musíte zastínit rukou nebo hledat stín budovy. O jas se sice vcelku bezproblémově stará automatika, jenže její maximální úroveň je nedostatečná. Už po pár dnech používání si navíc poblíž průstřelu pro 8MPx selfie u levého horního rohu všimnete, že jas displeje v této oblasti trochu „hapruje“. Je to vidět u světlého systémového schématu, v případě tmavého režimu se nedostatky schovají. Jenže, tmavý režim z pohledu displejové technologie nemá žádný bonus navíc, baterii vám nijak nepošetří.

Rohy displeje jsou zaoblené, dotykové ovladače systému ve spodní liště bohužel nevibrují. Boční pohledy naznačují, že displej není zrovna nejkvalitnější, protože dochází k útlumu jasu, a také si všimnete velké odrazivosti okolních objektů Protože v telefonu není AMOLED, nedostalo se na displejové režimy, zůstal pouze filtr modrého světla, který si však musíte aktivovat přes zástupce v horní výsuvné liště. V nastavení zobrazení zcela nelogicky chybí. Telefon má vcelku slušné pozorovací úhly, při bočních náklonech nedochází k degradaci barev displeje, pouze k vizuálnímu útlumu jasu.

Nastavení zobrazení, tmavý režim, úprava ovladačů ve spodní liště a Filtr modrého světla. Protože je aktivní Filtr vidět i na screenshotech, domníváme se, že se jedná o nestandardní řešení, které jen bílou zamění za žlutou, bez jakéhokoliv většího přínosu V rámci systému si můžete v nastavení zobrazení upravit velikost a styl písma, zvětšení grafických prvků UI či upravit chování aplikací, které se standardně otevírají tak, aby se nezobrazovaly přes průstřel. Celkově vzato je však panel hodně průměrný, hlavní součást smartphonu, se kterou budete v dennodenním kontaktu, nás tak poměrně dost zklamala.

Hardware Čipset ke koncové ceně vůbec nesedí. Výpočetní výkon telefonu zajišťuje 14nm Snapdragon 450, od něhož musí dát mobilní hráči ruce pryč. Čipset má zcela zřetelné herní limity, takže se hrám vyhněte opravdu velkým obloukem. U Titan Quest dochází k výrazné ztrátě framů, RPGčko vypadá spíše jako plošinovka, ve které díky sekání obrazu ani nevíte, co se aktuálně děje. Asphalt 9 při prvním spuštěním nečekaně spadne, a při projíždění tratí vás čekají zubaté textury a občasné poškubávání obrazu.

CPU-Z a mizerný výkon čipsetu v benchmarku Antutu Karetní Hearthstone byl hratelný, ovšem zobrazení karet na statickém pozadí není nijak extrémně graficky náročné. PUBG nehrajte, tedy pokud nechcete protivníkům nadělit „free kill“. V určitých fázích hry se stane, že jste KO, aniž byste věděli, že by na vás někdo střílel. Už po 10 minutách se záď telefonu zahřívá, už tak chabý grafický výkon to však nijak neovlivní.

Titan Quest s výrazným sekáním, Apshalt 9 s texturami, které se nestíhají načíst a PUBG na velmi nízkou kvalitu - při hraní her se budete muset obrnit trpělivostí Operační paměť je 3GB, což je na Android spíše doporučené minimum (rozumějte „na hraně“), jenže hry i systémové aplikace se často načítají dosti zdlouhavě. I samotná minimalizace aplikace je otázka dvou vteřin. Konektivita je sice slušná, telefon nabídne dva sloty pro nanoSIM karty, samostatnou pozici pro microSD, kterou rozšíříte interní 32GB paměť (volných necelých 23 GB), a pyšní se i podporou NFC. A to v cenové relaci okolo 4 500 Kč rozhodně není standardem.

Nastavení konektivity, v němž vyčnívá podpora dvou SIM karet a NFC K internetu se připojíte přes LTE a přes Wi-Fi, jenže ta ne vždy funguje úplně ideálně. Při stahování aplikací se v Google Play dočtete, že telefon „čeká na Wi-Fi“, ke které je však již připojen. Jenže, aby tekla data, musíte Wi-Fi nejdříve vypnout a poté znovu zapnout!

Biometrický přístup k telefonu zajišťuje 2D skener obličeje a čtečka otisků prstů Biometrický přístup k telefonu obstarává 2D skener obličeje, který si obstojně poradí i tehdy, když si sundáte, resp. nasadíte brýle. Skenování značí bílý prstenec okolo selfie kamerky, který by byl ideální volbou na upozorňování zmeškaných událostí. Jenže, tato funkce chybí i u telefonů od Samsungu s AMOLEDy, takže nepřekvapí, že jsme se ji nedočkali ani u Galaxy M11. Čtečka otisků na zádech odemyká na první přiložení. Dvakrát z deseti případů bude třeba prst přiložit znovu, protože bude čekání na odemčení nekonečné. Škoda, že telefon při vypnutém displeji nedá nijak vědět, že prst nerozpoznal. A to ani vibracemi.

Hudební přehrávač, sdílení Smart View, Dolby Atmos, tak základní věc jako ekvalizér však tentokrát chybí. Z FM rádia si můžete nahrávat úryvky v méně kvalitním formátu *.m4a Zvukové podání je na poměry telefonu slušné, repráček zahraje dost hlasitě, při vyšších úrovních hlasitosti však už dost rezonuje. Do telefonu si zapojíte i sluchátka s 3,5mm jackem, který najdete netradičně na horní hraně. Dostanete je přímo v základním balení, ovšem pouze obyčejné pecky, které mi v uších vůbec nedržely. Když jsem si však do uší vložil jiná, mohl jsem si vychutnat i vcelku povedený efekt audia Dolby Atmos, který v nižších cenových patrech rozhodně není žádná stálice. Jenže zase chybí ekvalizér... Připojená sluchátka též poslouží jako anténa pro poslech FM rádia.

Správce zařízení se stará o baterii, úložiště, RAM a o zabezpečení telefonu Baterie má nadstandardní kapacitu 5 000 mAh, ve spojitosti se žravým čipsetem je však výdrž telefonu maximálně dva dny náročnějšího užívání. Pokud vezmete telefon na chalupu a necháte jej ležet na stole, vydrží na jedno nabití i přes tří dny, ale za cenu toho, že na něm nic neuděláte. Nabíjení baterie je však dost zdlouhavé, z nuly na sto to telefonu trvá i přes tři hodiny! Maximální nabíjecí výkon přibalené nabíječky je 15W.

Software Android 10 vám bude muset stačit. Samsung v telefonu vsadil na Android10 s ořezanou nadstavbou One UI 2.0 Core. To znamená, že se do výbavy nedostaly všechny funkce, ale jen jejich omezená skladba. To hlavní však v prostředí zůstává, tj. základní pohotovostní obrazovka s podporou schémat, kterými upravíte celkový vzhled systému. Mimo to si můžete samostatně stáhnout pozadí plochy a balíky ikon.

Samsung u levného „emka“ tak trochu přejímá taktiku čínských výrobců. Při spuštění telefonu se vám podsouvá stažení aplikací a her, v ochodu se schématy se zase objevuje reklama na řadu Galaxy S21 a na zakoupení sluchátek Buds Pro... Hlavní nabídka svým obsahem nijak nepřekvapí. Čekejte víceméně základní aplikační výbavu, která se však, na náš vkus, spouští s výraznějším zpožděním. A když je to patrné i u víceméně prázdného telefonu, můžete si představit, jak to bude vypadat po půl roce používání s aplikacemi roztaženými na pěti obrazovkách... Prodlevu při spouštění aplikací eliminujete omezením přechodových efektů, i tak se ale při spouštění aplikace načekáte více, než by bylo zdrávo.

Hlavní nabídka, aplikační nabídka, editační režim, poslední spuštěné aplikace, dvě aplikace zobrazené současně (tzv. Multidisplej) Z aplikační výbavy vyčnívají klienti Spotify a Netflixu, popř. aplikace Samsung Members, kterou můžete využít i pro základní diagnostiku telefonu. Zdrojem dalších aplikací je Google Play či Galaxy Store, kde si stáhnete další apky od Samsungu, které v telefonu chybí, např. přehrávač hudby či zdravotní centrum Samsung Health.

Horní výsuvná lišta s užitečnými rychlými zástupci, „povinná“ aplikační výbava od Samsungu, Googlu a Microsoftu Při běžném ovládání telefonu opravdu oceníte horní lištu se zástupci rychlého spuštění, takže pro celou řadu úkonů ani nemusíte otevřít, jinak přehledné, Nastavení s integrovaným vyhledáváním. Ovládání systému obstarávají dotykové ovladače ve spodní liště, kterým však chybí vibrační odezva, takže se tu a tam překliknete, aniž byste o tom měli tušení.

Diagnostika telefonu v Samsung Members, Galaxy Store, Google Play, kalkulačka, kalendář a číselník Chybějící vibrační odezva je problémem i u QWERTZ klávesnice od Samsungu. Telefon při vyzvánění vibrovat umí, takže vibrační odezva chybí zcela uměle. Pomůžete si jednoduše - jinou klávesnicí staženou z Google Play. Volání může probíhat přes Wi-Fi (VoWiFi) či LTE sítě (VoLTE), kvalita hovorů byla slušná, a to včetně maximální hlasitosti ve sluchátku.

Klávesnice v režimu na výšku a na šířku. V obou případech vám bude citelně chybět vibrační odezva, což se promítne do velkého množství překlepů Přímo ze zamykací obrazovky si rychle spustíte až dvě aplikace, boční tlačítko může dvojitým stisknutím spustit libovolnou aplikaci. Hodit se může i jednoruční režim či funkce Dual Messenger, v rámci které můžete mít na telefonu nainstalované dvě aplikace sociálních sítí, přičemž každá z nich poběží na jiném účtu. Oproti plnohodnotné nadstavbě One UI vám tak bude chybět např. Zabezpečená složka. Asistent Bixby v základní výbavě spíše zaclání (navíc se „bije“ s Google Assistantem), DeX podporován není.

Po čtyřech měsících na telefon dorazil update zabezpečení (z února), za update na Android 11 bychom ruku do ohně nedali... V telefonu byl dlouho bezpečnostní update z listopadu loňského roku, až v posledních dnech testování se na něj dostal update z února. Update bezpečnostních politik tedy můžete očekávat zhruba každé čtyři měsíce. Samsung se k případnému updatu telefonu na Android 11 nevyjádřil, moc bychom na to však nevsázeli...

Fotoaparát Tři foťáky, dva spíše jen do počtu. Do výbavy telefonu se dostaly tři fotoaparáty seřazené na zadním fotomodulu do semaforu. Hlavní 13MPx snímač se světelností F1.8 doplňuje 5MPx širokáč a 2MPx snímač pro focení v režimu Živého zaostření. Hlavní snímač má za dobrého osvětlení povedenou kvalitu, u širokáče je patrné nízké rozlišení, z čehož pramení neostrost fotek, i diametrálně odlišné podání barev. A s tím díru do světa neuděláte. Třetí foťák dnes hravě zastoupí umělá inteligence, takže ten je ve fotovýbavě skutečně jen do počtu.

Uživatelské rozhraní fotoaparátu Velkou optimalizací a ořezáním prošla i fotoaplikace od Samsungu, která je tradičně „až po střechu“ naplněna nastaveními a různými fotorežimy. Jenže těch je v nabídce jen pět, chybí třeba noční režim nebo mód Pro video.

Dostupných fotorežimů není mnoho, a ani nastavení foťáků není nijak rozsáhlé K dispozici tak máte jen absolutní základ a k tomu rychle přístupné volby vynesené na levý kraj hledáčku. Na pravém boku přepínáte mezi fotoaparáty, můžete se rychle dostat do galerie nebo přepnout mezi dvěma základními objektivy. V praxi se nám však několikrát stalo, že fotoaplikace se zdánlivě mezi foťáky „přepnula“, v praxi však hledáček ukazoval stále to stejné.

Galerie a šikovný a jednoduchý foto editor Kvalita fotek není dvakrát oslnivá. Hlavní snímač na sluníčku produkuje kvalitní fotky, stačí však méně světla venku nebo přesun do interiéru, a na snímcích rapidně přibývá neostrosti, vytrácí se detaily a také barevná věrnost. Kvůli chybějícímu nočnímu režimu prakticky nemá smysl fotit v noci, širokáč se s HDR pere, a to je znát i na výsledné kvalitě snímků. Ty jsou, buď přepálené, nebo neostré a s barvami mimo realitu. Ve foťáku prakticky vyčnívá jen focení v režimu Živého zaostření, výstupy z fotoaparátu jsou však nevalné kvality... Ukázkové fotografie:

Ukázkové denní fotografie

Základní a širokoúhlá fotka, HDR nefunguje ideálně, některé snímky přepaluje, na jiných zase uměle vzniká jakýsi mlžný opar

Fotky pořízené v režimu Živého zaostření. Na to že mají přes 14 MB by měly mít (řádově) vyšší kvalitu

Foťák má problém při ostření na objekt v popředí při členitém pozadí

Fotografie z interiéru, s úbytkem světla dochází ke ztrátě detailů a k výrazné degradaci fotek

Noční fotografie doplácí na chybějící noční režim Osmimexapixelová selfie se světelností F2.0 je obdařena jen fixním ostřením, a tento nedostatek je dost vidět. Selfie bývají venku přepálené, uvnitř se z nich stává olejomalba. Chybí ostrost i detaily. Na odeslání selfíčka do Messengeru asi kvalita dostatečná, na přidávání originálních příspěvků na sociální sítě to rozhodně nebude. Ukázková selfíčka: Videa dokáže telefon natáčet maximálně v rozlišení Full HD s 30 fps. Se stabilizací obrazu nepočítejte, takže je výsledný záznam při točení „z ruky“ dost výrazně roztřesený. Navíc, na videu postrádáme ostrost, pohyb scény působí rozháraným dojmem a občas se na záznamu objevuje mlhavý opar či odstíny barev, které jsou trochu „mimo“. Ani v oblasti videí tedy nečekejte nic světoborného. Ukázková videa: