RECENZE: Samsung Galaxy A72 – když je „áčko“ po letech o krok před konkurencí

Jistě, smartphone se nevyvaroval své určité „pomalosti“, takže je stále vidět, že se pohybujeme ve střední třídě. Čtečce otisků prstů trvá vyhodnocení déle, prostředí si občas vybere slabší chvilku, při spuštění foťáku bez odemčení telefonu se často načekáte, jinak však nemáme moc telefonu co výrazného vytknout. Snad až na absenci 5G, která se pojí s výkonnějším čipsetem, a ten by při hraní her určitě přinesl o něco větší plynulost. Voděodolnost se bude hodit, stejně jako stereo repráčky nebo zoomový objektiv. Povedený 90Hz AMOLED je už jen třešničkou na dortu.

A zapomenout nemůžeme ani na zvýšenou odolnost IP67, která se v áčkové řadě objevuje vůbec poprvé. Výrobce uvádí výdrž půl hodiny 1,5 metru pod vodní hladinou, v praxi se vám bude spíše hodit to, že telefon přežije telefonování na dešti nebo pád do záchodové místy.

Ale chápeme, že je to individuální kosmetická záležitost, kterou při používání telefonu možná ani nezaregistrujete. A nebo na telefon přicvaknete kryt, a budete z obliga. Levý bok telefon je úplně prázdný, regulátory hlasitosti se zamykacím tlačítkem najdete na pravém boku. Ovládají se pohodlně, jenže se na ně musíte už trochu palcem natahovat. A neuškodilo by ani trochu hlasitější cvaknutí při jejich stisku. Horní hrana se sekundárním mikrofonem nabízí šuplík, do něhož vložíte nanoSIM a příp. druhou nanoSIM nebo microSD kartu.

Displej

Jednoznačně povedený 90Hz AMOLED. Galaxy A72 dostal do výbavy 6,7" Super AMOLED displej typu Infinity-O s rozlišením 2 400 × 1 080 pixelů. Již po prvním rozbalení z krabice bylo jasné, že se jedná o špičkový AMOLED, a stejně o displeji smýšlíme i po konci testování. I přes větší úhlopříčku je jemnost displeje (393 ppi) z běžné pozorovací vzdálenosti dostatečná, jas mezigeneračně nastoupal až na hodnotu 800 nitů, ovšem to platí jen pro režim adaptivní automatiky. Na maximální jas se dostanete jen tehdy, když je snímačem okolního osvětlení detekována světelnost okolí přes 20 tisíc luxů.



Samsung u telefonu vsadil na obří 90Hz Super AMOLED displej s úhlopříčkou 6,7 palce. Displej kryje Gorilla Glass 5, na displeji není od výroby nalepena žádná fólie

Na přímém slunci tak vše displeji bez větších problémů přečtete, problémy dělají jen otisky prstů na displeji, které proti slunci vytvoří nevzhledné mapy. Stačí však displej utřít, a přečtete vše bez větších problémů. Boční pohledy lehce hatí duhování antireflexních vrstev na displeji, ovšem to je nedílná součást použitých displejů a v praxi vás nijak omezovat nebude. AMOLED má i tentokrát barvy laděny do sytých a jasných odstínů v rámci Živého režimu, v nastavení si je však můžete utlumit a nastavit, aby lépe odpovídaly skutečnosti. Buď si ručně stáhnete odstíny RGB, upravíte teplotu bílé nebo se přepnete na Základní displejový režim.



Součástí displeje průstřel pro selfie, prstenec okolo něj značí probíhající odemykání pomocí obličeje

Vítaným přídavkem v řady Galaxy A je 90Hz obnovovací frekvence, která je aktivní hned od prvního vybalení z krabice, takže ji nemusíte nikde složitě nastavovat. Obnovovací frekvence je fixní, takže se plynule nemění jako v řadě Galaxy S21. Osobně však 90 Hz vidíme jako zlatý střed mezi základními 60 Hz a energicky náročnější fixní 120Hz frekvencí. Animace a přechody jsou plynulejší, takže možná i proto v prostředí chybí položka pro redukci systémových animací, která byla v řadě Galaxy A od nepaměti.

Na 60 Hz se rozhodně chtít vrátit nebudete, protože jinak bude uživatelské prostředí působit pomalým dojmem. Navíc, 90Hz frekvence u AMOLEDů překonává i LCD displeje se 120 Hz, takže z tohoto úhlu pohledu budete určitě spokojeni. Nelíbilo se nám jen „problikávání“ spodní lišty, když se v Nastavení vrátíte o úroveň zpět. To však není navázáno na specifickou frekvenci, protože blikání pokračovalo i u základních 60 Hz. Pokud jej nechcete vidět, stačí přepnout na tmavý systémový režim.



Nastavení displejových režimů a obnovovací frekvence

Displejový průstřel tentokrát trochu razí, protože se proti světlu dost výrazně odráží. Aplikace se standardně zobrazují pod něj, ale v nastavení si můžete upravit, aby apky vyplnily celý displej. Ne vždy se to však vydaří. Always On displej je u telefonu zdařilou náhradou chybějící notifikační diody. Samsungu už několik let v recenzích naznačujeme, aby jako notifikační diodu využil prstenec okolo průstřelu. Ale marně, jihokorejci nás zatím nevyslyšeli.



Součástí displeje je optická čtečka otisků od Egistecu, která si občas vybere slabší chvilku

Součástí displeje je i optická čtečka otisků prstů od Egistecu (model ET713), která prst prosvětluje bílým světlem. A jestli vás čtečka otisků něco naučí, je to adekvátní rychlost a tlak prstu na displej. Když budete moc rychlí, otisk prstu se nevyhodnotí, a pokud ztratíte nervy a prst přiložíte na displej a výrazně přitlačíte, odemknutí se nedočkáte. Musíte počítat s tím, že vyhodnocení otisků je zdlouhavější, než u ultrazvukových čteček druhé generace.



Světlý a tmavý systémový režim, Pohodlí pro oči, zvětšení písma a uživatelského rozhraní

Zhruba do týdne budete odemykat bez problémů, za prvních sedm dní však při odemykání projdete očistcem... Je však možné, že se rychlost čtečky vylepší s budoucí firmwarovou aktualizací. Ostatně, v řadě Galaxy (vzpomeňte ne „legendární“ Galaxy A50) by to nebylo poprvé...