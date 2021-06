RECENZE: Samsung Galaxy A32 – Nejlevnější Samsung s 90Hz AMOLEDem

Mezi smartphony se stále častěji prosazují displeje s vyšší obnovovací frekvencí, které se dostávají do stále nižších cenových pater. Testovaný Galaxy A32 je vůbec nejlevnějším Samsungem s 90Hz Super AMOLED displejem, který se opírá i o slušnou kapacitu baterie, čtyřnásobný fotoaparát a také o Android 11 s nejnovější verzí nadstavby One UI 3.1. Použitý čipset od Mediateku je ale velký otazník. Vyplatí se Galaxy A32 nebo uděláte lépe, když se porozhlédnete u konkurence?

Boční šuplík je tentokrát hybridní. Buď si do telefonu přidáte druhou nanoSIM nebo microSD kartu. Ve všech ohledech „5G“ verze oproti námi testovanému modelu hardwarově ztrácí, tedy až na použitý čipset. Mediatek Helo G90 nahradil podstatně výkonnější Mediatek Dimensity 750 s podporou 5G sítí. Při výběru Galaxy A32 od Samsungu si tak dejte dvakrát pozor na to, jak se telefon vlastně jmenuje. Určitým vodítkem může být i koncová cena, 5G verze totiž stojí dokonce až o tisícovku více! Po přečtení předchozích řádků byste možná cenový rozdíl tipovali přesně naopak...

Na levém boku se schovává šuplík, do něhož vložíte do dvou samostatných pozic nanoSIM karty, a do třetího slotu zase microSD. Na horní hraně je připraven sekundární mikrofon. Nabíjení zajišťuje USB-C konektor na spodní hraně, vedle něhož najdete hlavní reproduktor se spíše průměrnou hlasitosti a také primární mikrofon. Mimo to potěší i přítomnost 3,5mm jacku.

Zadní kryt je sice lesklý a odráží se v něm okolní objekty, pokud však máte telefon natočený k sobě, vizuální dojem nic nekazí. Otisky prstů ani zbytkovou vlhkost prostě nevidíte. Záda navíc v dlani neprokluzují, je však stejně pravděpodobné, že je brzy oblečete do nějakého ochranného pouzdra, protože čekáme, že by se na zadním krytu mohly objevit mikroškrábance. Škoda, že Samsung přímo do základní krabice nepřibalil alespoň obyčejný průhledný „bumper“.

Snad jedinou výhodou 5G verze je přesunutí čtečky do bočního rámu. Čtečka je totiž svižnější a také vyhodnocuje otisky daleko rychleji, než u LTE verze telefonu. To je však, s ohledem na zobrazovací kvalitu, dost slabá náplast... Čtečku totiž používat nemusíte, displej telefonu je prvek, který vidíte neustále.

U levnějších Samsungů nebývá zvykem režim Always On, který je tak často uměle a zbytečně odebrán. U Galaxy A32 AOD nahrazuje chybějící notifikační diodu, a je s podivem, že Samsung na notifikace nevyužívá ani okraj účkového výřezu, který se zcela zbytečně (a také trochu neviditelně) využívá při skenování obličeje. Tento vizuální prvek by šlo využít daleko lépe.

Hardware

Dýchavičný čipset od Mediateku. Výpočetní výkon zajišťuje Mediatek Helio G80 vyráběný 12nm technologií, od něhož nemůžete čekat žádné výkonové rekordy. Čipset složený ze dvou 2GHz jader Cortex-A75 a ze šesti 1,8GHz jader Cortex-A55 posbíral v Antutu jen 173 tisíc bodů (porazíte jen 3 % dalších Android), a je zřejmě i jedním z faktorů, proč je odezva systému taková, jaká je. Herní výkon je, na Mediatek, stále poměrně slušný. U většiny her vám k větší plynulosti postačí snížit grafickou kvalitu, občasné záseky, ztráty framů nebo horší kvalitu textur budete muset jednoduše překousnout.



CPU-Z a nepříliš lichotivý výsledek v benchmarku Antutu

S testovanými hrami se telefon popral vcelku slušně, jedním dechem je ale třeba dodat, že se občasnému sekání (konkrétně u Titan Quest a Asphalt 9) nevyhnete. PUBG běží i při nižší nastavené kvalitě překvapivě plynule, Fortnite podporován není. A to ani tehdy, když si instalátor hry stáhnete z internetu. Na Google Play aplikace chybí a ke stažení není ani v Galaxy Storu (kde u vybavenějších Samsungů bývá), což je jedním z důležitých vodítek, že hra není grafickým čipem podporována.



Testované hry - Titan Quest, Hearthstone a PUBG v maximální kvalitě (HD/High)

V systému je adresovatelná 3,8GB RAM, které je v rámci jednoho dne průměrně zaplněna z 65 procent. Garbage Collector je poměrně agresivní, takže se aplikace, zvláště paměťově náročnější hry, na pozadí poměrně záhy ukončují. A při jejich obnovení se hry spouští znova. Abyste nebyli překvapeni, je vhodné při odchodu od telefonu zamknout displej tlačítkem v pravém spodním rohu. Hra sice pořad běží pauznutá na popředí, jenže jas displeje je ztlumen na minimum, čímž šetříte baterii.



Nastavení konektivity

Telefon je osazen 128GB pamětí, která by vám měla bez větších problémů stačit. A pokud ne, jsou tu ještě microSD karty, které vkládáte do samostatné pozice. Chování karet si detailně upravíte ve Správci SIM. Konektivita telefonu je slušná, maximem mobilních sítí je LTE (5G je jen u Galaxy A32 5G), ovšem absencí 5G sítí, ještě s ohledem na jejich (ne)dostupnost, rádi oželíme ve prospěch kvalitnějšího displeje. Ve výbavě dále nechybí Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth, NFC a komunikační kanály Quick Share, Sdílení nablízko či Smart View pro zrcadlení displeje na domácí televizi Samsung.



Správce zařízení sdružuje informace a statistiky o RAM, úložišti, baterii a zabezpečení

Telefon má jen jeden reproduktor na spodní hraně, který by rozhodně mohl být o něco hlasitější. Samsung to u telefonů umí, jenže tentokrát nás telefon zklamal. Jeho kvalita také není kdovíjak vysoká, basy by mohly být výraznější, ovšem na hudební podkres při hraní her nebo sledování videí to zřejmě bude stačit. Alternativně můžete do telefonu zapojit sluchátka přes 3,5mm jack, která využijete i pro poslech FM rádia, z něhož lze nahrávat úryvky v méně kvalitním formátu *.m4a. V základní krabici však sluchátka překvapivě chybí.



Rádio bude potřebovat zapojení sluchátek do 3,5mm jacku, u USB-C sluchátek nepochodíte. Sluchátka můžete využít i pro poslech hudby (včetně Dolby Atmos) nebo pro diktování hlasu v záznamníku. Hodit se bude i vestavěný ekvalizér

Do stále poměrně kompaktního těla se dostala velmi slušná 5 000mAh baterie. Ta je ve střední třídě nepsaným „standardem“, na jedno nabití můžete počítat se slušnou dvoudenní výdrží. Pokud však budete několik hodin v kuse hrát hry nebo déle fotit a natáčet videa, je velmi pravděpodobné, že se ráno nabitý mobil nedožije večera. A to je smutná pravda o drtivé většině současných smartphonů. Měl jsem i náročné pracovní dny, kdy jsem telefon prakticky nedal z ruky, a mohu potvrdit, že jsem jej do nabíječky dal až večer. Preventivně, aby se mi přes noc nevybil úplně.



Statistiky využití baterie a další nastavení

Jenže, dobíjení z nuly na sto je velmi zdlouhavé. I se základním 15W adaptérem si počkáte dvě a čtvrt hodiny! A to je další ukázka toho, že použitý Mediatek Helio G80 stojí až třetí v pořadí, zatímco telefony se Snapdragony a Exynosy (s identickou kapacitou baterie) nabijete daleko rychleji. A Galaxy A32 5G se nabíjí stejně „rychle“.