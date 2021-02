RECENZE: Samsung Galaxy A20s - Když se na stejné ceně mačkají tři Samsungy

Plusy Příjemně tenký profil

Velký displej s možností úpravy velikosti písma

Trojitý fotoaparát, natáčení Full HD videí

Podpora dovu SIM karet

Integrované FM rádio Minusy Pomalé reakce prostředí

Průměrné fotografie

Ve výbavě chybí NFC

Plast je magnetem pro otisky prstů

Spousta Samsungů namačkaná ve stejné cenové hladině ? 3 /10 Hodnocení

redakce Zatímco ve vyšších patrech řady Galaxy je fluktuace smartphonů daleko rychlejší, telefony nižší třídy na trhu zůstávají déle. A dnes testovaný Galaxy A20s je navíc telefonem, který se tak trochu vymyká. Představen byl už v roce 2019, Samsung jej však do Česka přivezl až ve druhé polovině loňského roku. S nástupem letošních levných áček (Galaxy A02s a Galaxy A12) zřejmě brzy z trhu zmizí. Má vůbec telefon ještě co nabídnout nebo je jeho pořízení krokem vedle? Testovaný smartphone se ukázal jako nadbytečný model v portfoliu Samsungu. Sráží jej zejména slabý výkon a pomalé reakce prostředí. Často si říkáte, zda se z toho telefon ještě „dostane“, nebo definitivně zamrznul. Čipset na náročné hry rozhodně nestačí, pokud však chcete velký displej a nejde vám o rychlost prostředí, můžete být na správné adrese. Jenže v cenové hladině čtyř tisíc dnes potkáte podstatně vybavenější modely, resp. stačí připlatit pár stovek a výbavově jste úplně někde jinde. Prakticky jedinou cílovou skupinou telefonu budou hodně nenároční uživatelé a také senioři. Samsung Galaxy A20s katalog rozměry a hmotnost: 163 × 78 × 8,0 mm, 183 g

displej: 6,5", kapacitní IPS LCD, 720 × 1 560, 264 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 32 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 3 GB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 450 (8× Cortex-A53, 2 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 13MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 53 %

vybavenost cena: už se neprodává Celou recenzi Samsung Galaxy A20s si přečtěte na následujících listech.

Design Nenadchne, neurazí. Testovaný Galaxy A20s je smartphone klasické konstrukci s rozměry 163 × 76 × 8 mm. Telefon je vyroben z plastu a je na celém profilu příjemně tenký, takže v dlani působí, jako byste drželi jednolitou „placku“. Ze zad vyčnívá pouze malý trojitý fotomodul „do semaforu“, naopak vycentrovaná čtečka otisků prstů je zase trochu utopená. Okraje zadního krytu jsou příjemně zaobleny, takže telefon padne pohodlně do dlaně.

Samsung Galaxy A20s jsme otestovali v atraktivnější modré barevné kombinaci, rám okolo displeje je ale vždy černý Jistota z držení při zapocení dlaní rychle mizí, zadní kryt je navíc dost lesklý, takže na něm prakticky od vybalení z krabice neustále ulpívají otisky prstů a výhledově také mikroškrábace. Ani výběr barevných variant není příliš široký. Mimo námi testované modré se telefon ještě (do)prodává v černé. Rám okolo displeje je vždy černý, a nemůžeme si nevšimnout ani výrazné brady pod displejem, která je „tradičním“ znakem levných telefonů. ​

Pohledy na boční hrany Pokud bychom na telefonu mohli něco vypíchnout, jsou to matné boky, které jsou na dotyk příjemné. Jenže, palec na nich při hledání utopených bočních ovladačů dost klouže, což je při rychlém ovládání dost kontraproduktivní. Pravý bok je osazen titěrnou zamykací klávesou, levý zase tenkými regulátory hlasitosti. Šuplíček na levém boku pojme dvě nanoSIM karty a v samostatné pozici i microSD.

Záď telefonu je lesklá, velmi snadno na ní ulpívají otisky prstů I přesto, že se jedná o telefon starší koncepce, nás na spodní hraně překvapil konektor USB-C. Vedle něj má své neotřesitelné místo hlavní repráček a také sluchátkový jack. Primární mikrofon má svého pomocníka na horní hraně, který se stará i o nahrávání zvukové složky při natáčení videí (až ve Full HD). Celkově vzato telefon vzhledově nenadchne ani neurazí, a při běžném používání vypadá dosti nenápadně. Pokud jej pořídíte babičce, nemusíte se bát, že by s ním u ucha budila pozornost případných zlodějů.

Fotomodul se třemi fotoaparáty nepatrně vystupuje nad okolní povrch Ve světle nové řady Galaxy S21 vypadá základní krabička telefonu až nepatřičně. Nejen, že zde naleznete 15W síťový adaptér typu Adaptive Fast Charging, ale také nechybí základní pecková sluchátka. Mimo nich se do krabičky dostal ještě USB-C kabel, špendlík pro vytažení bočního šuplíku a také základní uživatelské manuály přibalené v malé papírové krabičce.

Displej Už jsme viděli kvalitnější displeje... Designový dojem se ani u displeje nemění. Samsung vsadil na základní 6,5" TFT LCD displej s rozlišením 1 560 × 720 pix a poměrem stran 19,5:9. Použitý panel má slušné pozorovací úhly, jenže si jich příliš neužijete, protože se v jeho svrchní vrstvě dost výrazně odrážejí okolní objekty.

Samsung u telefonu použil 6,5" TFT LCD displej s rozlišením HD+ V nastavení si můžete aktivovat systémový tmavý režim, který upraví jinak světle bílá pozadí. Ovšem žádný efekt v úspoře energie se tentokrát nedostaví, jedná se jen o vizuální stránku věci. Základní systémové schéma můžete jednoduše vyměnit za jiné, které si stáhnete z Galaxy Storu. Mimo schémat jsou k dispozici i tapety a balíky ikon.

Výřez v displeji pro selfie a systémové ovladače ve spodní liště Na přímém slunci je displej dost špatně čitelný, takže si jej budete instinktivně stínit dlaní. Automatika však na změny okolního jasu reaguje vcelku rychle, jenže na slunci režim „co to jde“ prostě nestačí. Pro hůře vidící osoby je připravena možnost zvětšení prvků uživatelského rozhraní i velikosti a stylu písma. Škoda, že se ve výbavě nedostalo na Snadný režim. I přesto, že si zvětšíte všechno možné, ikonky na ploše a v hlavní nabídce budou mít stále stejnou velikost.

Nastavení zobrazení, seniorům přijde vhod kombinace většího písma a zvětšených prvků uživatelského rozhraní Aplikace se standardně zobrazují těsně pod výřez, takže zbytek nevyužité plochy vyplní černá. Aplikacím a hrám však můžete nastavit i povinné roztažení na celou plochu, takže může výřez padnout přímo do některých herních prvků. V praxi však některé hry neběží ve full screenu ani tehdy, když jim to explicitně nastavíte. O ovládání systému se starají ovladače ve spodní liště, které můžete nahradit systémovými gesty. V obou případech však nelze počítat s vibrační odezvou. Celkově vzato je použitý displej maximálně průměrný.

Hardware Základní Snapdragon a slušná baterie. Testovaný smartphone je postaven na 14nm Snapdragonu 450. Energetická efektivita jde tedy stranou. Hlavní je co nejnižší výrobní cena. Není tedy divu, že v benchmarku Antutu telefon získal jen mizerných 95 322 bodů. Výkonově tak porazíte jedno procento testovaných smartphonů, což v praxi znamená, že telefon s horším výkonem na trhu jen tak nenajdete...

CPU-Z potvrzuje Snapdragon 450, nízké skóre benchmarku Antutu a důkaz použitých pomalých pamětí Ne, pro hráče testovaný telefon určitě nebude. Vyzkoušeli jsme na telefonu rozjet PUBG (plnou verzi, nikoliv Lite) a Asphalt 9. V obou případech čekejte základní grafiku se zubatějšími texturami. PUBG byl hratelný s občasným zaseknutím, nepřátele se mi podařilo likvidovat i přesto, že zrovna nebyli přesně na mušce, takže dojmy z hraní nejsou úplně dvakrát ideální. Asphalt 9 měl při hraní výrazné záškuby, zhruba 3 - 5× v průběhu jedné tratě. Hry také spojuje opravdu dlouhý loading (před dokončením načítání zhasíná displej), takže počítejte s tím, že o herní smartphone se v žádném případě nejedná.

Hraní na Galaxy A20s? Jedině, když hodně přivřete oči, hodně... Námi testovaný model oplýval 3GB RAM, která byla při průměrném celodenním používání telefonu zaplněna ze dvou třetin. V praxi je to strop, kdy se telefon dá ještě používat, 4GB RAM by telefonu seděla daleko lépe. Úložiště telefonu je 32GB, jedná se o standardní pomalé paměti eMMC 5.1. Naštěstí si můžete úložiště rozšířit microSD kartami. Ty vkládáte do samostatné pozice v bočním šuplíčku, a to vedle dvou pozic pro nanoSIM. O správu vložených karet se stará systémový Správce SIM.

Nastavení konektivity, citelně vám bude chybět jen NFC Zbytek konektivity je však víceméně slušný, ovšem v ničem nevyčnívá. Telefon podporuje Wi-Fi b/g/n, maximem mobilních dat jsou sítě LTE, u nichž se v rámci testování v síti T-Mobile ukázal upload zhruba čtyřikrát rychlejší, než download. To samozřejmě může záležet na zatížení sítě i na celé řadě faktorů, ovšem měření jsme si ověřili hned několika různých „bétéeskách“, a výsledek byl vždy stejný.

Správce SIM, mobilní data a testování rychlosti LTE v síti T-Mobile S příslušenstvím se spojíte přes Bluetooth 4.2, lokálně soubory přenesete přes Wi-Fi Direct. NFC se do základní výbavy bohužel nedostalo. Čtečka otisků prstů na zádech je sice bez větších problémů nahmatatelná poslepu, jenže by mohla být při registraci otisků trochu rychlejší. Čtení otisků funguje i při vypnutém displeji, jenže, pokud telefon prst nezaregistruje, dá vám o tom vědět až po pěti neúspěšných pokusech, kdy už budete muset použít záložní metodu. Skener obličeje je pak méně zabezpečeným doplňkem, fotkou se nám jej však ošálit nepodařilo. ​

Správce zařízení se stará o baterii, úložiště, RAM a zabezpečení telefonu. Přidáváme otisk prstu Telefon nabízí nevyměnitelnou baterii o kapacitě 4 000 mAh, která při průměrném využívání dokáže telefon udržet při životě zhruba den a půl. Pokud však budete hrát hry, sledovat videa a fotit, je pravděpodobné, že ráno nabitý telefon se nedožije večera v nabitém stavu. Na druhou stranu, s minimálním provozem telefonu jsme se dostali na tři dny výdrže. Z nuly na sto jej s přiloženým 15W adaptérem dobijete v zapnutém stavu zhruba za dvě hodiny a dvacet minut.

Software Ořezaná nadstavba One UI a pomalé reakce. Telefon dostal do výbavy Android 10 s ořezanou grafickou nadstavbou One UI Core 2.0. Hned na úvod vás musíme upozornit na pomalé reakce prostředí, které se sice Samsung značí zamaskovat přechodovými animacemi, jakmile je však vypnete, budou nedostatky zcela jasné. I při spouštění aplikaci budete na ikonku často klikat nadvakrát, protože nebude věřit, že jste se ikony aplikace skutečně dotkli. Telefon totiž zdánlivě, i dvě vteřiny po kliknutí, stále nic nedělá. Nejhorší je to při změně velikosti prvků UI, kdy telefon ani po 15 vteřinách nereaguje...

Zamykací obrazovka, pohotovostní režim, aplikace, horní lišta, zástupci rychlého spuštění a Nastavení Ne, prostředí není nic pro ty, kteří chtějí se systémem rychle pracovat. Pokud se obrníte trpělivostí, můžete počítat s ze základní funkcionalitou, která vychází z dřívějších modelů řady Galaxy. Do telefonu si stáhnete schémata, tapety a balíky ikon, v horní výsuvné liště oceníte zástupce rychlého spuštění, které opravdu urychlí zapnutí a deaktivaci vybraných funkcí, aniž byste museli přečkat pomalou navigaci v nastavení.

Jednoruční režim, rozšířené funkce, SOS zprávy, systémová gesta a podpora VoLTE O základní práci v systému se starají dotykové ovladače ve spodní liště. Pozici zpětné šipky můžete nastavit na levou stranu, příp. lze přepnout na systémová gesta. Jistotě ovládání však nepomáhá chybějící vibrační odezva, což platí i pro klávesnici, na které se tak objevuje až nebývale mnoho překlepů. Kvalita zvuku i maximální hlasitost při volání byla dostatečná, můžete počítat i s podporou VoLTE.

Základní aplikační výbava, od Samsungu toho mnoho navíc nečekejte. V ThemeStoru jsme objevili reklamu na nové Buds Pro a na řadu Galaxy S21 Nechybí ani nabídka poslední spuštěných aplikací, ze které však nelze aplikace otevírat v režimu Multidispleje. Ve výbavě dále chybí Dětský režim nebo Zabezpečená složka. Omezená je i nabídka základních aplikací, v základu chybí spousta aplikací od Samsungu, např. hudební přehrávač, aplikace Samsung Health či Galaxy Wearable pro připojení nositelností řady Galaxy. Všechny tyto aplikace si tak musíte stáhnutu dodatečně z Galaxy Storu. Na Google Play je nehledejte, kvůli chybějící nastavené kompatibilitě se některé aplikace tváří jako nedostupné.

Číselník, pozánmky, FM rádio, Správce souborů, Galaxy Store Dotyk na displej je někdy vyhodnocen jako swipe gesto, filtrace dotyků ruky, kterou telefon držíte, tedy není ideální. A pokud k tomu ještě připočtete animace zakrývající pomalé načítání aplikací či slabší chvilky, kde se po dotyku na displej zdánlivě nic neděje, nevychází z toho telefon zrovna dvakrát nejlépe. V době vydání recenze navíc na telefonu běžela bezpečnostní záplata z října roku 2020, takže by to už poměrně brzy chtělo další aktualizaci...