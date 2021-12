Recenze robotického vysavače Samsung Jet Bot AI+. Má vlastní popelnici a kličkuje mezi hovínky

Samsung mě vzal za slovo. V nedávné redakční anketě jsem napsal, že nepoužívám robotický vysavač a ani nemám chuť jej vyzkoušet, protože máme doma složitý terén, který je pro takový stroj nevhodný. Když ale firma nabídla test vrcholného modelu, přece jen jsem neodolal.

Jmenuje se Samsung Jet Bot AI+ a na úvod si pojďme rozklíčovat typové označení a zásadní rozdíly oproti nižším modelům.

Plus na konci – součástí setu je vysýpací stanice

Že se robot zajede nabít, to je standard, ale tenhle se zároveň zbaví nasbíraných nečistot. Jinými slovy základna je také vysavač s větším sáčkem, který po zadokování z robota vycucne smetí. Tohle kombo znásobí autonomii celého systému, resp. omezí péči, kterou mu musíte věnovat. Samsung říká, že Jet Bot nemusíte vynášet „až tři měsíce“, ale to pochopitelně záleží na množství nečistot, které u vás doma sebere.



Není to jen robot. Základna mu poskytne energii a zbaví jej nákladu. Musím říct, že pro technologického fandu je radost sledovat ty tanečky, když robot kličkuje mezi překážkami, vrací se na neuklizená místa, pak se sám dojede nabít a vysypat náklad.



Na spodní straně robota je utěsněný otvor, který dosedá na potrubí v základně.



Pytlík na smetí v základně je objemnější. Kdybyste nevěděli, jak na jeho vyjmutí nebo čištění filtru, je tu QR s video-návodem. Vyzkoušejte to, oskenujte kód z fotky vlastním mobilem.

Zkratka AI – umělá inteligence, kamera a „pásy“

Na první pohled poznáte vysavač s AI podle integrované kamery – doplňuje sadu obvyklých senzorů, právě její obraz analyzuje umělá inteligence a identifikuje v něm objekty (větší než krychle o straně 1 cm, ale v appce jde nastavit i střední a větší), kterým se vysavač vyhne.



Kamera je dobrá při práci, ale i na hraní s mobilní aplikací. Dalších senzorů je po celém těle celá řada.

V praxi robot pozná pohozeného plyšáka, ponožku, kabel, kostky Lega... Výhodou je, že nespolkne dětem hračky (nic velkého by stejně nepozřel, takže nejčastěji půjde o dílky stavebnice apod.), nevýhodou je, že pod nimi a okolo nich nevysaje. Člověk by jednal jinak, prostě by překážku odstranil, nebo aspoň odstrčil hlavicí vysavače. Ale pro robota je to rozumný kompromis, jak uklidit a nedostat se do problémů třeba s kabelem namotaným do kartáče.



Rozdíl není pouze v kameře. Zatímco Jet Bot+ je tvarem klasický puk (ze kterého vystupuje pouze menší puk Lidaru), Jet Bot AI+ přidává masivní modul, který připomíná pásy buldozeru.

Zmapuje vám dům a ohlídá kočku

Jde o špičkový (a hodně drahý) model prestižního výrobce, takže je jasné, že na palubě bude ta nejlepší možná technika. Můžete ji používat v plně automatickém režimu, kdy prostě robota zapnete, z reproduktoru si poslechnete hlášku o začátku úklidu a o víc se nestaráte. Ale byla by to škoda, tímhle způsobem využijete jen část možností, které Jet Bot nabízí ve spolupráci s mobilní aplikací SmartThings.

Už víte, k čemu je dobrá kamera, ale hlavním senzorem pro orientaci v prostoru je lidar. Detekce překážek a třeba to, že robot nespadne ze schodů, je samozřejmost, ale tady jde spíše o to, jak efektivně projede a uklidí místnost (a nic nevynechá). Napoprvé je vidět, že Jet Bot zkoumá a hledá, ale pak si vytvoří mapu bytu/domu a napodruhé už pracuje podle přesně kalkulovaného plánu.



Lidar se při práci mírně vysune z klidové polohy.

Navíc mapa není jen někde v útrobách počítače, ale v grafické podobě ji uvidíte v mobilní aplikaci. V jednotlivých místnostech tak můžete nastavit tzv. no-go zóny, tedy virtuální hranice, za které se robot nedostane. To je mnohem elegantnější řešení, než pokládat fyzické pásky (ale i tu v balení dostanete).

V aplikaci lze nastavit plán uklízení, takže se robot nebude plést pod nohy, když je doma nejvíce lidí. Lze vybrat čas a které místnosti se budou uklízet. Jestli vám to způsobí nějaké potěšení, můžete v appce sledovat průběh práce. A ani tady nekončíme, protože do akce znovu přichází kamera. Se smartphonem a internetem totiž můžete robota poslat na výzvědy po bytě – dojede, kam mu řeknete a natočí, co budete chtít. K čemu je to dobré? Třeba tak můžete kontrolovat, co tropí vaše domácí zvířectvo. Oceňuji, že Samsung tento videostream šifruje.

Spíš jako perličku a pro kompletnost doplním, že Jet Bota lze ovládat pomocí hlasových povelů (platformy Samsung Bixby, Amazon Alexa, Google Assistant). Můžete tak naplánovat, spustit, nebo zastavit úklid, změnit režim, zkontrolovat stav, nebo zjistit, kde se právě pohybuje atd.

Jak to vlastně uklízí

Samsung se nesnažil dělat dvě věci naráz, místo toho udělal jednu správně. Mluvím o trendu do vysávacích robotů integrovat mop. Jet Bot prostě jen vysává.

Kartáč s hustým měkkým chlupem je vhodný spíše na podlahy. Díky gumovým lamelám si poradí i s kobercem, ale mohutnější koberece nevyčistí tak dobře do hloubky. Výhodou tohoto řešení je, že se tolik nenamotávají dlouhé vlasy, což je bolest tvrdých kartáčů. Sací výkon není rekordní, ale mezi autonomními vysavači patří k nejvyšším. Hlučnost je nízká, přijatelná, ale při snaze pouštět robota do akce, když nikdo není doma, je to vlastně jedno.



Detail kartáče a gumové lamely. Když už je potřeba jej vyčistit, dostanete se k němu velmi snadno.

Jednou z mála nevýhod je vyšší tělo. AI+ s sebou vozí hodně techniky, a tak se nevejde pod některý nábytek, kam jiné roboty zajedou a uklidí tam.

Hardware je jen jedna část stroje. Lidar, mapování bytu a další pokročilé funkce slibuje i řada konkurentů, ale na pozadí všeho jsou algoritmy, které určují, jak to celé funguje v praxi. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že Samsung udělal domácí úkol dobře. A potvrzují to i srovnávací videa na YouTube.

V mobilní aplikaci se můžete podívat do historie, jak probíhal úklid a případně kde je vynechané místo. V praxi to ale vypadalo tak, že úklidový standard je vysoký a kontrolování detailů mě brzy omrzelo.

Senzory a software přijdou do akce i při detekci povrchů a na základě toho přizpůsobí parametry. Na hladké podlahy ani není potřeba plný sací výkon, ten se aktivuje až po najetí na koberec.

Když chcete to nejlepší (a občas se vám doma válí hovínko)

Je drahý? S cenou jen desetikorunu pod 40 tisíci rozhodně ano. Seženete roboty s lepším poměrem výkon/cena? Určitě. Vždyť zmíněný Jet Bot+ i s vysýpací stanicí stojí méně než polovinu a v kvalitě úklidu či navigaci po domě nebude o tolik pozadu.

Samsung Jet Bot AI+ je zkrátka volba pro ty, kdo nechtějí přemýšlet o detailech a vyžadují to nejlepší. Pokud žijete v ekosystému Samsung a máte i další chytré přístroje, je Jet Bot jasná volba. Ostatní budou vybírat mezi Jet Botem a konkurenčním iRobot Roomba s9+, který stojí o kuriózních 9 Kč více.

Na závěr jsem si nechal jeden trumf, který pomůže obhájit značný příplatek za zkratku AI v názvu. Autonomní vysavače pomocí běžných senzorů nejsou schopné odhalit výkal, který na koberci zanechal nevychovaný psík či kočka. Najedou do něj a roznesou/rozmáznou po okolí. Nebudu zacházet do detailů, ale tohle prostě není příjemná záležitost. Jet Bot AI+ díky kameře a analýze obrazu hovínko pozná a vyhne se mu.