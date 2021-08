Design Sázka na osvědčenou konstrukci. Samsung vsadil na osvědčenou konstrukci, která má prapůvod u loňského Galaxy Z Fold2. Smartphone dostal do výbavy dva displeje, vnější vyplňuje velkou část krytu, takže jej můžete využít na plnohodnotné ovládání systému. A pokud budete potřebovat, můžete telefon rozevřít, čímž v celé své kráse odhalíte vnitřní skládací displej. Aby to celé mohlo fungovat, nechybí ani tentokrát propracovaný pant, který můžete zastavit v libovolné poloze. Inu, oproti loňsku se nic výrazného nezměnilo...nebo přeci jen ano?

Přední a zadní strana Galaxy Z Fold3 v zavřeném stavu, musíte počítat s tím, že díky vystouplým fotoaparátům se telefon na stole dost výrazně kolébá. Loni byl telefon o něco stabilnější Pocitově v ruce působí telefon dosti podobně jako loňské „zetko“, i nadále tak můžeme skládačku v zavřeném stavu připodobnit k dálkovému ovladači, který padne dobře do ruky a pevně se v ní drží. Jenže telefon je přeci jen trochu subtilnější, což stávající uživatelé loňského Foldu poznají „na první dobrou“. Samsung ztenčoval rámečky okolo displeje, tloušťka telefonu v rozevřeném stavu je o něco nižší, což platí i pro mezeru v zavřeném stavu v oblasti pantu. Změny sice byly kosmetické, ale ku prospěchu věci.

Na těle z odolnějšího hliníku najdeme stereo reproduktory, USB-C a několik mikrofonů. Pant je opět certifikován na 200 tisíc přeložení Tělo telefonu je vyrobeno z tvrdšího hliníku, pro nějž využívá výrobce označení Armor Aluminium. V průběhu testování na bocích žádné škrábance neulpěly, což platí i pro sklo Gorilla Glass Victus použité na přední a zadní straně telefonu. Velkým bonusem je pro budoucí uživatele Foldu zvýšená odolnost IPx8.

Několik zkušebních ponoření přestál telefon bez problémů. Teoreticky pokud se vám tak do pantu dostanou nečistoty, můžete je ponořením skládačky do vody vyplavit ven. Pozor však na slanou, sladkou či mýdlovou vodu, což by mohlo vést k naleptání voděodolných membrán Pocit, kdy v rámci testování utápíte pod vodní hladinu skládací telefon za bezmála padesát tisíc korun, který by loni pod hladinou jen zabublal, zřejmě nelze přirovnat k ničemu jinému. Každopádně, hybrid zkušební ponory přežil bez problémů, což platí až pro hloubku 1,5 m pod hladinou po dobu třiceti minut. Pád do vody nebo telefonování na dešti nebude žádný problém. Po vytažení z vody musíte počkat, až konektory vyschnou. Protistranu jsem při hovoru těsně po vytažení téměř neslyšel. V reproduktoru chrčelo, takže i na jeho vyschnutí je třeba nějakou dobu počkat.

Mezera mezi oběma díly pantu je v zavřeném stavu o něco menší, učte se na nový způsob focení selfíček zadními fotoaparáty. Selfie v displeji zatím nemá požadovanou kvalitu Už voděodolnost se u skládaček zdála jako nereálná, ovšem odolnost vůči pevným částicím je i nadále utopie. Výrobce stále používá mikrokartáčky, které při zavírání a otevírání vytlačují možné nečistoty z pantu, takže se nedivte, že když na displeji po rozevření, popř. na vnější části pantu, uvidíte drobná smítka z kapsy. V podání testovacího kusu smítka udělala na vnější části pantu dva mikroškrábance, a to bylo s telefonem zacházeno jako v bavlnce. Drtivou většinu času navíc strávil v originálním pouzdře... RECENZE: Samsung Galaxy Z Fold2 – Vítaná evoluce a skvělá hračka pro náročné Pant je i tentokrát testován na 200 tisíc přiložení a po pár dnech se mi zdálo, že otevírání lehce změnilo svůj zvuk, ovšem to bylo důsledkem nečistoty, která se sama dostala ven. Není to nedostatek, ale důkaz toho, že mikrokartáčky plní svou funkci. Škoda jen, že jsou boční hrany při otevírání dost kluzké, u Galaxy Z Fold2 s výrazněji zbroušenými hranami jste se palci před otevřením mohli zapřít daleko pevněji. U třetí generace vám budou prsty dost podkluzovat, navíc otevřít skládačku jednoruč prakticky není možné, pokud tedy nechcete riskovat, že vám vyklouzne z ruky a spadne na zem...

Je libo práce v režimu „stanu“ či „stojánku“? A nebo vsaďíte na osvědčený režim Flex Mode, který můžete naučit i nepodporované aplikace? Při otevírání musíte vynaložit trochu větší sílu, než u loňského Foldu, protože jsou postranní magnety dost silné. Jakmile překonáte tuto sílu, můžete hybrid dootevřít palcem. Oproti loňsku vám však jde rozevření i tak trochu ztuha, pant Z Fold2 byl ke svému kompletnímu otevření trochu „svolnější“. Zaklapnutí obou částí k sobě spojuje příjemný zvuk a dojem dobře odvedené práce. V prvních pár dnech se připravte na to, že budete skládačku, jen tak bez příčiny, otevírat a zase zavírat. A nestyďte se za to! Dvě nanoSIM můžete vložit do slotu na levém boku, detail pravé strany se zamykací klávesou a regulátory hlasitosti u nasvětlené zelené barevné varianty telefonu V bočním rámu najdete dobře ovladatelné regulátory hlasitosti a zamykací klávesu sloučenou se čtečkou otisků prstů, která je při nasazeném pouzdře trochu utopená. O dobíjení 4 400mAh baterie se stará USB-C, na horním a spodním díle nechybí stereo reproduktory a ani několik mikrofonů. Do bočního šuplíku vložíte dvě nanoSIM, a pak je tu ještě samostatný slot pro eSIM. Maximem jsou však stále dvě karty. Škoda, že na microSD se ani tentokrát nemyslelo.

Srovnání loňského Galaxy Z Fold2 (vlevo, resp. dole) s Galaxy Z Fold3 Skládačka se nabízí ve třech barevných variantách s povedenými matnými zády. Můžete ji pořídit v černé, stříbrné nebo v tmavě zelené. My jsme měli krátce zapůjčenou černou, později se nám dostala do rukou i tmavě zelená, která však vypadá o dost jinak, než na tiskových fotografiích. Olivový nádech získá kryt až na přímém slunci, a to jen z určitého úhlu pohledu. Jinak se telefon tváří spíše jako tmavě šedý.

Základní krabička je tentokrát hodně kompaktní. Chybí v ní síťový adaptér i sluchátka Dominantou zad je fotomodul se třemi fotoaparáty, který tentokrát není v jednom bloku, ale každý z objektivů je samostatně vyvýšen. Připravte se na to, že mezi nimi, tu a tam, narazíte na nečistoty. A to se u loňského Foldu nestávalo. Změnou prošlo i základní balení, které je tentokrát, a s ohledem na pořizovací cenu, dost kompaktní. V základní krabičce totiž chybí kabelová sluchátka i síťový adaptér. Musíte vzít zavděk jen špendlíkem, rychlou příručkou a datovým kabelem. Co naplat, taková už je dnešní moderní doba „ekologická“...

Displej Největší výhrou je stylus, selfie nás zklamala. Meziročně došlo u displejů ke třem výrazným změnám. Začněme vnějším 6,7" Dynamic AMOLED 2X displejem, který se pyšní rozlišením 2 268 × 832 pix při poměru stran 25:9. U displeje oceňujeme podporu adaptivních 120 Hz a vysoký jas, který si můžete rychle upravit v horní liště. Panel je sice protažený do výšky, palcem však většinu plochy bez větších problémů obsáhnete, natahovat se budete jen do horních koutů displeje.

Vnější 6,7" displej je určen pro základní jednoruční obsluhu, pro focení selfíček určitě využijete 10Mpx kamerku v displejovém průstřelu Vnější panel je ideální na rychlé akce se systémem, na rychlé odpovědi na textovky, pro přijetí hovoru, apod. Pokud budete chtít na malé klávesničce vyťukat odpověď, tak jedině krátkou, protože budete mít při psaní poměrně dost překlepů. Displej hned od výroby kryje základní ochranná fólie, v průstřelu je umístěna 10Mpx selfie se světelností F2.2. Samsung vysvětlil technologii Eco2. Jedná se o největší průlom v úspornosti OLEDů Mnohem větší prostor nabízí vnitřní skládací 7,6" Dynamic AMOLED 2X displej s rozlišením 2 208 × 1 768 pix, který je nově typu Eco2, a pyšní se i poddisplejovou selfie kamerkou. A ta je zatím velkým zklamáním. Pokud použijete na pozadí tmavou tapetu, je selfie vidět stejně jako u loňské generace. Pokud zvolíte bílou barvu, vidíte v místě selfie hrubý rastr, která při otočení na šířku může zasáhnout i do zobrazeného obrazu, např. při prohlížení fotek nebo čtení elektronických knížek. A to nevypadá zrovna dvakrát povedeně. Jen v režimu na výšku se selfie srovná do horního řádku, kde nijak vizuálně nevadí.

Překlad ve vnitřním displeji lze i tentokrát vidět proti světlu, je cítit i na omak, ovšem při běžném používání vám nijak vadit nebude Jinak ale můžeme ale displej po všech stranách pochválit. Dotyky vyhodnocuje velmi svižně, při zadávání textů je přesný, má velmi dobré pozorovací úhly, vysoký jas a nechybí ani užitečné displejové režimy. Obnovovací frekvence displeje běží adaptivně na 120 Hz, pokud tedy zobrazený obsah nepotřebujete tak vysokou frekvenci, automaticky se sníží na pozadí a šetří energii.

Hrubší rastr vám prozradí, kde přesně se nachází poddisplejová selfie. A ta kvalitativně zatím rozhodně nedotahuje „průstřelové“ kamerky V displeji je samozřejmě viditelný překlad, který naomak poznáte prstem a lze samozřejmě vidět i okem. V případě tmavého režimu je překlad i díky odrazům okolí o něco viditelnější, pokud by vám vizuálně trochu vadil, vylepšíte jeho vzhled přepnutím na světlý systémový režim. Osobně jsem si na překlad zvykl již za pár dní, a nedělal mi žádný problém. Pokud jste používali Z Fold2, budete jako doma. ​

Displejové plochy u Galaxy Z Fold3 přináší velkou variabilitu Navíc, součástí displeje je i tentokrát UTG sklo a ještě odolnější svrchní fólie. Když se displeje dotknete poslepu, možná ani nebudete tušit, že máte tu čest se skládacím displejem.

Nastavení zobrazení na vnějším displeji Galaxy Z Fold3 Na displeji je umístěna až o 80 % odolnější ochranná fólie, kterou umí Samsung v případě potřeby nahradit ve svých servisních centrech za novou. V průběhu testování jsem na fólii neobjevil žádný vryp ani škrábanec, jen musíte počítat s tím, že při rozevření displeje na něm dost často budou nečistoty vytlačené z oblasti pantu. A zmínit musíme i viditelné otisky prstů, rozhodně s sebou doporučujeme nosit čistící hadřík, abyste mohli nevzhledné šmouhy kdykoliv setřít.

Skvělým doplňkem je letos dotykové pero S Pen. Mimo tohoto pasivního stylusu bude možné zakoupit i aktivní stylus, který nabijete přes USB-C. Škoda, že S Pen není magnetický, protože by jej šlo velmi snadno přicvaknout s bočnímu kovovému rámu, což už nějaký ten rok funguje např. u řady Galaxy Tab S7 Hlavní novinkou je však dotykové pero S Pen, které je skládačce navrženo na míru. Nejen, že digitizéry (ano, jsou hned dva) komunikují se stylusem na jiné frekvenci, ale pasivní stylus má i zakulacený hrot a v případě tlaku na displeji dokáže částečně zajet do děla a zvrátit možné poškození displeje. Možnosti dotykového pera S Pen u Galaxy Z Fold3: Stylus fungoval skvěle, a je výborným doplňkem pro pracovní nasazení. Jen jej musíte přenášet samostatně, popř. v doplňkovém pouzdře, které společně s 25W nabíječkou najdete v obchodech pod názvem „Note Package“.

Součástí „Note Package“ je i toto pouzdro se stylusem S Pen Pouzdro nacvaknete na pravou část telefonu, levou překryje flip a na jejich rozhraní je na zádech umístěn slot se stylusem. Ten můžete z pouzdra vycvaknout, a nasadit až dle potřeby. I v praxi se nám osvědčilo, že občas stylus v kapse překážel. Ano, telefon budete primárně nosit v tašce či v kapse kalhot, nepočítejte s tím, že byste jej dostali do některého z pouzder za opasek. Jeho atypické rozměry jsou kategoricky proti.

Hardware Když máte výkonu na rozdávání. V oblasti hardwaru nejsou žádné kompromisy. Zapomeňte na věčné srovnávání evropských Exynosů a amerických Snapdragonů, výkon u hybridu zajišťuje Snapdragon 888 se špičkovým výpočetním výkonem, který doplňuje 12GB operační paměť. A za tu by se nemusely stydět ani některé notebooky! V benchmarku Antutu telefon získal přes 710 tisíc bodů, takže se o výkon skládačky nestrachujte.

Antutu, CPU-Z a paměťový benchmark Androbench Spousta testovacích her běžela ve vyšším frameratu a na maximální grafický výkon bez sekání. Při delším hraní musíte počítat s výraznějším zahříváním zadní části skládačky, které je lehce nerovnoměrné, protože je čipset, dle této rozborky, umístěn na části zařízení s fotoaparáty. Druhá půlka tak netopí do dlaně tak výrazně. Ani dlouhodobější hraní Titan Quest, Fortnite, PUBG či Genshin Impact nedohalilo nějaké viditelné následky „thermal throttlingu“.

Genshin Impact byl plynule hratelný, stejně jako Titan Quest na maximální detaily (fps přes 70), Fortnite na maximální detaily (fps nepadalo pod 60) či Asphalt 9 na nejvyšší dostupnou grafickou kvalitu Hraní na skládačce je špičkové a bez výhrad, snad až jen na to, že některé hry mohou mít problém s poměrem stran displeje. To jim však v sekci Labs můžete fixně nastavit, pokud je např. grafika na full screenu příliš roztažená, můžete ji omezit na poměr 4:3 nebo na tradiční 16:9. Mobilní hráči budou s Galaxy Z Fold3 jednoznačně spokojeni. A to bez debat.

Telefon jsme otestovali v 256GB variantě, operační paměť má při průměrném zatížení dostatečné rezervy Nejen na hry budete mít v telefonudostatek místa, byť microSD karty i tentokrát chybí. Telefon se na trhu nabízí ve dvou paměťových konfiguracích. Základní, a námi testovaná, využívá 256GB UFS 3.1 paměti, za příplatek dvou tisíc dostanete úložiště dvojnásobné. Paměti jsou rychlé, takže načítání her či většího objemu dat nijak telefon nezdržuje od práce. Operační paměť typu LPDDR5 je v obou případech 12GB, což na potřeby mobilu bezvýhradně stačí. Vždyť tuto kapacitu nemají ani leckteré notebooky! Za 24 hodin je RAM průměrně zaplněná za 61 procent, rezervy jsou dostatečné.

Nastavení konektivity, správce SIM a volba mobilní datové konektivity. Pokud 5G nemáte v dosahu, rovnou si jej v nastavení vypněte Do těla skládačky můžete vložit dvě nanoSIM karty, popř. můžete k jedné fyzické SIM přidat eSIM. Tři SIM karty najednou, kvůli dvěma IMEI, do telefonu nenacpete. Maximem mobilních sítí jsou sítě 5G, ovšem pokud se pohybujete mimo dosah, můžete modem telefonu „ušetřit“ neustálému hledání, a omezit si data na LTE. Lokálně se s telefonem připojíte až k Wi-Fi 6E, na okrajích sítě však telefon už nemá dostatečný signál, a tak přepíná mobilní data. Ve stejném místě však byl Galaxy S21 Ultra ke stejné k Wi-Fi stále připojen. Citlivost je tedy o něco horší.

NFC můžete využít pro bezkontaktní platby Přes Bluetooth 5.2 se spojíte s bezdrátovými sluchátky, hodinkami a s dalším příslušenstvím, NFC vám zase zpřístupní mobilní bezkontaktní platby. Díky UWB a lokátoru SmartTag+ můžete snadno dohledat věci denní potřeby přes hledáček fotoaparátu. Galaxy SmartTag+ se naučil UWB. Telefon k němu navede pomocí rozšířené reality Zabezpečení je zajištěno boční čtečkou otisků prstů, kterou však nechtěně „použijete“ již při otevírání telefonu. Nezřídka se stane, že po rozevření telefonu budete muset použít alternativní metodu, protože čtečka otisků byla „Bylo učiněno 5 chybných pokusů o ověření biometriky“.

Skener obličeje bere v potaz i nošení brýlí, hlavní biometrickou ochranu poskytuje čtečka otisků prstů Jinak si na svižné vyhodnocování otisků nemůžeme stěžovat. Pokud si zvolíte odemykání obličejem, musíte být připraveni na to, že se displej v absolutní tmě při skenování rozzáří skoro na maximum. A to i přesto, že máte jas displeje na minimum. Z tohoto pohledu je skenování obličeje v noci velmi nepraktické, bohužel nejde nijak nastavit ani časově upravit.

Hudební přehrávač, Dolby Atmos, ekvalizér Na těle telefonu najdeme stereo reproduktory, které mají na tak kompaktní podobu velmi slušnou zvukovou kvalitu. Na maximální hlasitost ozvučí i větší místnost. Zvuk je vyvážený, čistý, a můžete zřetelně slyšet basy, středy i výšky, aniž by některá za složek uchu vyloženě dominovala. Kvalita repráčků nás příjemně překvapila, zvuk si navíc upravíte ekvalizérem. Alternativně si můžete hudbu pustit do kabelových sluchátek přes USB-C (nejsou součástí balení) nebo do bezdrátových sluchátek. Zajímavý je i efekt prostorového audia Dolby Atmos, kterým slyšitelně okořeníte výstup do repráků i do sluchátek.

Odkaz do Windows, režim Dex v PC a funkce Volání a zprávy v dalších zařízeních, která přizve ke spolupráci vaše další zařízení řady Galaxy Při pohledu do specifikací jsem byl s ohledem na baterii trochu skeptický, a v praxi se to potvrdilo. I přes všechny úsporné režimy je vnitřní panel dost velký žrout energie, takže z Foldu dostanete maximálně den a půl na jedno nabití (adaptivní jas + 120Hz režim displejů), a to jen při střídmějším využívání. Jinak je výdrž prakticky jednodenní. Pokud budete vnitřní panel v průběhu dne využívat opravdu dost často, je vysoce pravděpodobné, že kolem deváté večerní už bude třeba po ranním nabití telefon opět připojit do nabíječky. A z tohoto pohledu by se hodilo 100 mAh navíc, které měl loňský model.



Režim DeX si pustíte v počítači nebo v televizi, na vnitřním displeji tabletu jej bohužel nespustíte Čas se zapnutým vnitřním displejem byl na jedno nabití zhruba pět hodin, což není žádný zázrak. Delší výdrže se vám podaří docílit při větším využívání vnějšího panelu, pokud se spolehnete na displej vnitřní, výdrž se úměrně zkracuje. V případě skládaček bych určitě ocenil větší kapacitu baterie na úkor trochu větších rozměrů. Z Fold3 už tak sám o sobě není žádný drobeček, a nějaké milimetry navíc byste možná ani nepoznali. Nabíječku (max 25 W) si budete muset pořídit samostatně. Z nuly na sto pak dobijete telefon cca za hodinu a půl.

Správce zařízení a statistiky baterie. „Žraločí ploutev“ názorně ukazuje, že jsem několikrát musel nabíjet i dvakrát denně... Počítat můžete i s 10W bezdrátovým dobíjením, resp. s reverzním bezdrátovým dobíjením o maximálním výkonu 4,5 W. Stačí funkci zapnout v horní liště, skládačku otočit displejem dolů, a hodinky položené na zádech se začnou dobíjet. Nic takového jako MagSafe, ale nečekejte. Hodinky musíte položit přesně a nehýbat s nimi, jinak se dobíjení brzy samo vypne. Navíc si dlouho počkáte, Galaxy Watch4 Classic se z nuly dostanou na sto za tři hodiny, zpětné dobíjení je tedy spíše jen „nouzovka“.

Software Softwarový základ byl přejat z loňska. V testovaném smartphonu běžel Android 11 s grafickou nadstavbou One UI 3.1.1., která je v současné době k dispozici exkluzivně jen pro skládačky. Při 120Hz režimem se Snapdragonem 888 v zádech je systém absolutně plynulý bez zaškobrtnutí, a skoro se zdá, že spoustu softwarových záležitostí telefon přejal od loňského Galaxy Z Fold2. Ať už je to práce ve třech aplikačních oknech najednou, obousměrný App Continuity či režim Flex Mode, který u systémových aplikací dovolí přeskupit prvky UI tak, že se rovnoměrně využijí obě části polorozevřeného displeje. To fungovalo obstojně již vloni, tak jaké softwarové novinky si Samsung připravil tentokrát?

První krok při rozbalení telefonu - volba vyhledávače a péče o telefon, kterou musíte potvrdit Klíčové změny hledejte v poměrně nevýrazné sekci Labs, kterou najdete v Nastavení - Rozšířené funkce. Jako mávnutím kouzelného proutku můžete režim Flex Mode naučit i další aplikace, byť jejich možnosti jsou stále omezené. Pokud libovolnou aplikaci přepnete do Flex módu, zobrazí se jen na jedné polovině displeje, a na druhé přibydou čtyři tlačítka pro vytažení horní lišty, pro pořízení screenshotu a dotykové prvky pro úpravu jasu displeje a hlasitosti telefonu.

Domovská obrazovka, zástupci v horní liště a hlavní nabídka Všechny aplikace můžeme v režimu Labs hromadně naučit režim Multidisplej, a to i ty, které dříve s tímto módem nebyly kompatibilní. Ne vždy to funguje na sto procent, ale pro lepší produktivitu je to jednoznačně krok kupřed. Pokud jste z počítače zvyklí pracovat ve více aplikacích najednou, tak u Z Fold3 můžete mít na displeji až tři aplikace najednou, mezi nimiž lze rychle přepínat, měnit pozici oken nebo dokonce určitou část obsahu mezi okny interaktivně přetahovat (např. fotka jako příloha e-mailu). A to nepočítáme, že můžete i v tomto módu nadále používat plovoucí okna a ukrývat je do bublin...

Uživatelské rozhraní na vnějším displeji Mezi dvě největší softwarové inovace můžeme zařadit lepší přeskupení prvků uživatelského rozhraní a také novou boční nástrojovou lištu. První změnu uvidíte hned v nastavení, když se proklikáte do hlubších podnabídek, vyskakují vám v pravé části displeje, u loňského Z Fold2 se překreslovalo celé okno. Obdobné chování lze vidět i v dalších aplikacích, při výběru v levé části obrazovky (např. u kalendář, zpráv, a dalších), vidíte hned náhled v pravé půlce displeje, což práci se skládačkou značně zjednodušuje.

Flex Mode můžete nově naučit i dříve nekompatibilní aplikace Velmi jsem si oblíbil i boční nástrojovou lištu (najdete taktéž v sekci Labs), kterou aktivujete z postranního panelu, z něhož můžete mj. vynášet na plochu i dvojice či trojice aplikací, které se hned spustí v režimu Multidispleje. Nástrojová lišta může mít až osm oblíbených aplikací, které jsou zobrazeny neustále až do té doby, než spustíte hru nebo aplikaci. Oblíbené aplikace tak můžete mít skutečně rychle po ruce.

Režim Multidisplej se může naučit jakákoliv doinstalovaná aplikace, ze sekce Labs můžeme vypíchnout i neustále zobrazenou lištu s oblíbenými aplikacemi Vnitřní displej má velké pracovní využití. Hlavní součástí je stylus S Pen, který můžete využít, jak v nativních, tak ve webových aplikacích. Jako příklad si můžete dát naši administraci, které je lépe použitelná ve větší tabletové podobě. Titěrná zaškrtávátka a tlačítka můžete pohodlně obsloužit stylusem. Dotykovým perem můžete pohodlně ovládat prostředí, které má velké možnosti personalizace. Upravíte si, nejen tapety a schémata, ale také třeba otáčení obrazu, hustotu mřížky aplikací nebo užitečné zástupce v horní výsuvné liště.

Rozšířené funkce a možnosti pera S Pen Když skončíte práci na hlavním displeji, můžete plynule pokračovat na tom vnějším. Funguje to však jen u těch aplikací, kterým toto chování nastavíte. V opačném případě, tedy z vnějšího na vnitřní, se aplikace při rozevření přepínají automaticky. A pokud chcete volat, tak je třeba zavřít telefon, v opačném případě budete s rozevřeným vnitřním displejem muset hovořit v hlasitém odposlechu. Na klávesnici budete psát s minimem překlepů, byť tlačítka umístěná v překladu jsou o něco hůře dostupná. Ale brzy si na ně zvyknete.

Game Launcher, jednoruční režim a Zabezpečená složka Hlavní menu můžete vysouvat ze spodní lišty nebo jej otevírat tlačítkem, stejně tak lze schovat i hry do jediné samostatné herní nabídky Game Launcher. Ve výbavě nechybí Zabezpečená složka, spousta systémových gest či jednoruční režim. Líbí se nám i posunutí dotykových ovladačů na pravý bok (pro praváka), tlačítka však lze přesunout vlevo i vycentrovat, prohodit pozici šipky nebo přejít na ovládání gesty. Softwarová výbava přináší do nejlepší z grafické nadstavby One UI, zabezpečení telefonu se v průběhu testování datovalo k červenci. A do budoucna se můžete těšit na tři generace Androidu, ve skládačce tak poběží až Android 14.

Fotoaparát Nefotí špatně, ale upgrade je nulový. Řada Samsung Galaxy S21, zejména model Ultra, nás namlsala, jenže Z Fold3 vypadá trochu jako kůň s klapkami na očích. Fotografická výbava zůstala meziročně při starém, a to jsme očekávali minimálně to, že Samsung zvýší optický zoom teleobjektivu. 12Mpx snímač s 2× přiblížením (F2.4) už dnes moc nenadchne. Doplňuje jej 12Mpx širokáč (F2.2)a 12Mpx hlavní snímač se světelností 1.8, Dual Pixel ostřením a optickou stabilizací. Variabilita zde tedy je, ale mezi řádky jsme přeci jen čekali alespoň něco málo navíc.

Aplikace Fotoaparát při focením hlavním snímačem a poddisplejovou selfie, v režimu Flex Mode si můžete přímo zobrazit poslední pořízené fotografie S ohledem na konstrukci telefonu budete v drtivé většině fotit v zavřeném stavu, s hledáčkem na vnějším displeji si hravě vystačíte. Bude to lepší, než manévrovat s telefonem v rozevřeném stavu á-la tablet. Samotná fotoaplikace má oproti jiným Samsungům dvě tlačítka navíc. Jedním si můžete v části displeje zobrazit náhledy posledních fotek, druhým zase přejdete k náhledu na vnějším displeji. Ten může ocenit focená osoba nebo vy sami při focení selfíček. Stačí jen do hledáčku ukázat nataženou dlaň a do pár vteřin bude selfie hotová. Popř. můžete rozhraní fotoaparátu celé překlopit na vnější displej.

Dostupné fotorežimy a bohaté nastavení fotoaparátu Těšit se můžete na spoustu režimů, nechybí např. portrét (foto i video), panoráma, noční režim, Single Take či režim Pro (foto i video). Pohled režiséra vám umožní přepínat mezi objektivy v průběhu natáčení, režim Pro navíc umožní upravit hned několik základních nastavení fotoaparátu. Při focení můžete rychle přepínat mezi objektivy, což platí i při natáčení videí v 30 fps. Bohužel, 8K videa od Z Fold3 nečekejte, maximem je pouze 4K v 60 fps. Stejný framerate je použit i u Full HD rozlišení.

Focení ve Flex Módu se zobrazením poslední fotografie, aktivovaný režim Auto Framing Fotografie mají slušnou kvalitu, ovšem oproti loňsku se nic výrazného nezměnilo. Za dobrého světla pořídíte povedené fotografie s výbornou barevnou věrností a velmi dobře zastřené. Jakmile je světla méně, rychle se z fotek vytrácí detaily. Spoušť je trochu pomalejší, takže se připravte na to, že vám utečou některé scény, např. momentky dětí.Fotky západu slunce nebudou tak povedené, jak byste si představovali. U nočních fotek raději sáhněte po nočním režimu a telefon upněte do stativu, nebo fotky alespoň pořizujte se samospouští v režimu Flex Mode.

Selfie foťte výhradně předním fotoaparátem, vnější displej vám poslouží jako hledáček Zoomové fotografie jsou zklamáním, optika končí u 2×, zbytek je jen digitální přiblížení s postupně zhoršující se kvalitou. Vcelku povedené jsou naopak ultraširokoúhlé snímky, pouze v rozích bývají objekty lehce zkreslené. Eliminace efektu rybího oka není stoprocentní. Selfíčka foťte raději vnější kamerkoi, poddisplejová selfie hojně spoléhá na umělou inteligenci, která tvář výrazně posouvá směrem do červena a maže detaily. Selfie pod displejem mají ještě daleko k tomu, aby se z nich stal mainstream.

Umělá inteligence občas bojuje se správným rozeznáním objektů. Z galerie si spustíte povedený editor fotek Pro videa platí to, co pro fotografie, jen s tím rozdílem, že se nám líbí kvalitní zvukové podání i funkce Zoom-in mic, která zesiluje zvuky podle toho, na který objektpři natáčení zoomujete. Přínos optické stabilizace je dost vidět, pro ještě stabilnější videa (např. natáčení za chůze či při jízdě v autobuse) se bude hodit režim Superstabilní. Vzato kolem a kolem, Galaxy Z Fold3 má slušnou kvalitu fotek a videí, k absolutní špičce však ještě něco chybí. Ovšem u telefonu za téměř 50 tisíc citelně chybí fotografické inovace. Minimálně byste využili větší úroveň optického zoomu, protože 2× přiblížení mi snad nikdy nestačilo... Ukázkové fotografie:







Základní, ultraširiokoúhlá a zoomová fotografie

K fotografiím za dobrého osvětlení nemáme žádné výhrady

Ukázkové portrétní fotografie

I detaily jsou velmi povedené, zvlášťě, pokud je zkombinujete s portrétovým režimem. Někdy je sice rozhraní mezi objekty trochu umělé, ale i tak pozitivní dojmy převládají



Ultraširokoúhlá fotografie, základní snímek, 2× optický, 4× a 10× digitální zoom. Od telefonu za bezmála 50 tisíc jsme čekali kvalitnější přiblížení ​

Fotografie z interiéru

Noční snímky na automatiku

Rozdíl mezi automatikou a nočním režimem

Bez blesku a s bleskem

Rozdíl mezi poddisplejovou selfie (vlevo) a hlavním fotoaparátem. Poddisplejová selfie má velmi velkou ztrátu detailů, stačí se podívat na detail fousů nebo větví v pozadí...

Rozdíl mezi základní a širokoúhlou selfie Ukázková videa: Ukázka videorežimu Auto Framing: