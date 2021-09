Plusy Stylový skládací telefon

Snapdragon 888 = špičkový výkon

Povedený Dynamic AMOLED 2X displej

Zvýšená odolnost IPx8 proti vodě

Na skládačku zajímavá cenovka Minusy Na boční tlačítka se budete natahovat

Někomu může vadit překlad v displeji

Pouze jeden den na jedno nabití

Hodil by se teleobjektiv

Postupem času vám mohou chybět microSD ? 8 /10 Hodnocení

redakce Samsung vsadil na druhou polovinu roku na jednu kartu - na skládací zařízení. Segment, v němž jihokorejský výrobce aktuálně dominuje, se dočkal dvou nových zástupců. Mimo skládacího hybridu Z Fold3 (recenze zde) uvedl výrobce do prodeje i designově zajímavé véčko Galaxy Z Flip3. Výkon je špičkový a cena mezigeneračně vkročila do značně příjemnějších rovin. Skládačky se tak cenově začínají pomalu blížit topmodelům klasické konstrukce. A to je jen a jen dobře. Zatímco souběžně představený Galaxy Z Fold3 prodává hlavně své funkce, v případě Z Flip3 je to styl. Designově povedené véčko sice pohání výkonný Snapdragon 888, rychlé paměti a dostatečná RAM, ovšem tyto parametry jsou pro budoucí uživatele, až na výjimky, spíše podružné. Skládací véčko dobře vypadá, vnější displej má větší využití, vnitřní skládací panel je doslova obrovský. Stylovka se zalíbí mužům i ženám, náročnějším uživatelům však bude chybět rychlejší dobíjení (ve vztahu k jednodenní baterii) nebo foťák s optickým zoomem. Mezigenerační posun je však dost dobře patrný. Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128GB katalog rozměry a hmotnost: 166 × 72 × 6,9 mm, 183 g

displej: 6,7", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 640, 426 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 8 GB, baterie: 3 300 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 888 (8× Cortex-X1, 3 GHz, 5nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 12MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 79 %

vybavenost cena: 26 990 Kč až 27 179 Kč Celou recenzi Samsung Galaxy Z Flip3 si přečtěte na následujících listech.

Design Telefon s obřím displejem do dlaně. Testovaný smartphone navazuje na svého předchůdce Galaxy Z Flip, jedná se tedy o véčko, které využívá výhody vnitřního skládacího displeje. Díky tomu mohl smartphone docílit velmi kompaktních rozměrů v zavřeném stavu (86 × 72 × 15,9 mm), pouze v oblasti pantu, kvůli mezeře mezi oběma díly, narostla tloušťka na 17,1 milimetru. V rozevřeném stavu je zase třeba počítat s tím, že je použitý 6,7" Dynamic AMOLED 2X výrazně protažený do výšky, takže při otočení na bok je obraz „ultra“ širokoúhlý.

Véčko Samsung Galaxy Z Flip3 jsme otestovali v krémové barevné variantě Kompaktní véčko nás dostalo zejména přenositelností. Snadno jej schováte do kapsy pánských i dámských společenských kalhot, kde nebude dělat žádnou nevzhlednou bouli. Dámy telefon jistě ochotně vloží do kabelky, kde véčko (zřejmě s nasazeným krytem) nebude zabírat nějak velký prostor. A neposlední řadě jsou tu i povedené barevné varianty. Krémová a fialová se zalíbí dámám, za černé nebo zelené véčko se nemusí stydět ani pánové. Recenze mobilu Samsung Galaxy Z Fold3. Když skládačku, tak se vším všudy Tělo je vyrobeno z hliníku, který je měkčí, než ocel použitá u Galaxy Z Fold3, každopádně v průběhu testování se na matném bočním rámu neobjevily žádné vrypy ani škrábance. A oceňujeme i to, že kraje nejsou tak kluzké jako u Z Fold3, takže můžete véčko vcelku pohodlně otevřít i jednou rukou, k čemuž pomáhají i „měkčí“ magnety na rámu.

Pant véčka můžete zastavit v libovolné poloze a naplno tak využít režim Flex Mode, či alespoň fotit tak, že půlka véčka poslouží jako stojánek Pant je i tentokrát „notebookový“, takže jej zastavíte v jakékoliv pozici. Tzv. Flex Mode využijete např. při focení nebo sledování videí na YouTube. V první řadě poslouží spodní polovina telefonu jako stojánek, třeba při focení selfíček, natáčení videí sebe sama nebo při telefonních konverzacích. V případě druhém si můžete při sledování videí na jedné polovině displeje číst na té druhé komentáře ostatních uživatelů. Flex Mode sice naučíte i další aplikace, jeho možnosti ale budou dost omezené.

Véčko se drží opravdu pohodlně v dlani. Při pokleknutí nevyklouzne z riflí ani z kapsy společenských kalhot. Při řízení v autě si véčko pouze jedenkrát samo spustilo časovač, jinak jsme nenarazili na žádný problém Samotný pant měl sice u našeho testovacího kusu mírnou vůli, nijak to však neovlivnilo pozitivní dojmy z používání. Pant je i tentokrát certifikován na 200 tisíc otevření a jeho součástí jsou mikrokartáčky, které při otevírání a zavírání aktivně vytlačují případné nečistoty z pantu. Nedivte se tedy, že po vytažení v kapsy budete mít v oblasti pantu prach a drobné „kapesní“ nečistoty. Při řezání dřeva se mi v kapse usadily drobné piliny, při sekání zase stopové množství trávy. Sstačilo pár otevření a zavření véčka, a nebylo po nich ani stopy. Je to důkaz, že mikrokartáčky fungují tak, jak mají.

Jen málo skládacích telefonů by přežilo toto zkušební ponoření. Po vytažení z vody stačí z pantu „vytřepat“ vodu a můžete s telefonem vesele dál pracovat Zatímco odolnost vůči pevným částicím „oficiálně“ véčko nedisponuje, u voděodolnosti je to věc jiná. Zvýšená odolnost IPx8 znamená, že telefon může strávit 1,5 metru pod vodní hladinou až po dobu třiceti minut. Může za to utěsnění dvou polovin telefonu, do nichž se voda nedostane. A to je u skládačky véčkového typu světový unikát. Rozborka skládaček odhalila tajemství. Takhle si Samsung pomáhá k voděodolnosti IPx8 Vnější kryty véčka vyplňuje sklo Gorilla Glass Victus, na němž i u námi testované krémové varianty ulpívají otisky prstů. Jsou však vidět až přímo proti světlu. Na šedém proužku, který obklopuje displej, a jehož součástí jsou dva fotoaparáty, jsou otisky vidět ještě o něco výrazněji. Tato plocha však dokáže posloužit alespoň jako „nouzové“ zrcátko. K telefonu však doporučujeme přibalit čisticí hadřík, ať se neustále blýská.



Srovnání se souběžně prodávaným Galaxy Z Fold3. Oba však mají zcela jinou cílovou skupinu Levý bok telefonu je osazen slotem pro nanoSIM (druhou kartu přidáte jako eSIM), pravý bok je domovem lehce vystouplých regulátorů hlasitosti a zapuštěné zamykací klávesy, která je sloučena se čtečkou otisků prstů. V zavřeném a otevřeném stavu však budete mít problém tlačítka poslepu dohledat. Pokud je telefon zavřený, je pozice tlačítek prohozena a zamykací klávesu rozsvěcující displej nahmatáte velmi špatně. V otevřeném stavu se zase budete muset na boční tlačítka až neúměrně natahovat palcem. Osobně bych uvítal posun kláves blíže k pantu telefonu.

Základní krabička je velmi útlá, a to proto, že v ní chybí, jak kabelová sluchátka, tak nabíječka Oproti minulým letům je však základní krabička telefonu, na výbavu, dost chudá. Mimo telefonu v přepravní fólii v krabičce najdete už jen USB-C kabel, špendlík pro vytažení bočního šuplíčku a základní uživatelské příručky. Na chybějící přibalené pouzdro už jsme si zvykli, nově však v balení postrádáme nabíječku i sluchátka. Na druhou stranu, pro véčko jsou k dispozici velmi zajímavá a stylová pouzdra. Jen si je musíte dokoupit samostatně.

Displej Větší vnější a obří vnitřní. Samsung véčko osadil opět dvěma displeji. Nejprve se zaměřme na mezigeneračně větší vnější displej s úhlopříčkou 1,9 palce a rozlišením 512 × 260 bodů. Panel typu Super AMOLED plní ryze informační úlohu. Vidíte na něm příchozí hovor, přečtete si na něm textovku, zobrazíte si poslední notifikace (potažením doprava), nebo se potažením doleva postupně proklikáte mezi obrazovkami s widgety. Na vnějším displeji tak můžete ovládat třeba hudební přehrávání, spustit časovač nebo zobrazit počasí.

Vnější displej první ryze informační úlohu, pro práci s telefonem budete muset véčko za všech situací otevřít Na vnějším displeji si sice zatím přímo nespouštíte plnohodnotné aplikace, ale na fóru XDA se na tom pilně pracuje. A zatím také na vnějším displeji nefunguje textové zadávání, takže na příchozí zprávu můžete odpovědět až po otevření véčka. Vnější displej můžete obohatit vybraným vzhledem hodin, animací na pozadí či tapetou, kterou lze sladit i s hodinkami Galaxy Watch4. Pokud by vnější displej najednou přestal být čitelný, je to proto, že jste mu ztlumili jeho jas. Na vnějším panelu můžete potáhnout prstem dolů a ručně nastavit jeho jas (automatika zde nefunguje) a také upravit zvukový režim.

Displej má i tentokrát viditelný a hmatatelný překlad v displeji. I tentokrát si na něj však velmi rychle zvyknete Vnější displej je však stále dost malý, takže na nějaké přepínání aplikací rovnou zapomeňte. Mimo informační úlohu budete véčko ke všem vašim činnostem automaticky otevírat. Dostanete se tak ke skládacímu 6,7" Dynamic AMOLED 2X displeji s rozlišením 2 640 × 1 080 pix, který se pyšní 120Hz obnovovací frekvencí a vysokou svítivostí (až 1 200 nitů na automatický režim).

Úlohu vnějších displejů u nových skládaček srovnávat nelze. Véčko má informační displej, u skládacího hybridu můžete na vnějším panelu plnohodnotně pracovat Součástí skládacího displeje je vrstva UTG skla, na níž je nalepena polyimidová fólie a ještě jedna krycí fólie, která je mezigeneračně odolnější o 80 procent. O její kvalitě hovoří to, že v průběhu testování na ní neulpěly žádné vrypy ani škrábance. Pouze drobným vizuálním nedostatkem testovacího kusu bylo to, že fólie nebyla na displej nalepena zcela přesně, což je vidět zejména u průstřelu pro 10Mpx selfie (F2.4). U druhého kusu z české prodejní sítě, který se nám záhy dostal do ruky, už bylo vše tak, jak má být.

O displej véčka je třeba alespoň rámcově pečovat, nastavení světlého a tmavého režimu, filtr modrého světla, adaptivní obnovovací frekvence, nastavení ovladačů systému a režim Always On, který funguje na vnějším i vnitřním displeji A ne, aby vás napadlo fólii z telefonu sloupnout. Tentokrát totiž nedosahuje až pod boční ochranný rámeček, ale nenápadně vybízí ke sloupnutí jako běžné „přepravní “ fólie. Abyste to nedělali, vám však Samsung poradí již při prvním zapnutí véčka. A pokud by se snad svrchní fólie na displeji nějak poškodila, dokáže ji Samsung v českých servisních centrech vyměnit za novou. Nenechte se zmást volbou pro zvýšení dotykové citlivosti displeje, protože na vnitřní displej skutečně nesmíte nalepit vůbec nic, i přesto, že Samsung mezi řádky tvrdí, že to možné je! ​

Displejové režimy, úpravy barev, velikosti a stylu fontu, nastavení roztažení aplikací na celý displej Dojmy z praxe jsou veskrze pozitivní, překlad v displeji sice nahmatáte, zprvu nepříjemný pocit ale velmi rychle zmizí, a překlad nijak neovlivní celkový dojem ze špičkového displeje. A pokud snad ano, u světlého módu není tolik vidět. V nastavení si můžete vybírat z displejových režimů, na sluníčku je displej perfektně čitelný, v noci si pomůžete Filtrem modrého světla. Navíc i pocitově má panel už dost blízku sklu. Dotykové ovladače ve spodní liště můžete prohodit za systémová gesta, nebo alespoň prohodit pozici zpětné šipky (dle zvyku).

Nastavení vnějšího displeje Je však třeba počítat s tím, že panel je docela dost protažený do výšky, takže v tomto režimu můžete mít při psaní na klávesnici dost překlepů. Pokud si však véčko překlopíte na bok, je displej zase výrazně širokoúhlý. Pokud budete sledovat webové stránky, na kterých vyskakují reklamy z horní i spodní části obrazovky, na samotný obsah mnoho místa nezbude. Budete muset, chtě nechtě, véčko opět přetočit na výšku. Jinak nemáme Flipu, co do zobrazovacích kvalit, moc co vytknout.

Hardware Snapragon 888, na který se nikdo neptá. Ne, Galaxy Z Flip3 je stylový telefon, u něhož je výkon spíše podřadný. Při testování jsem nabyl dojmu, že výkon je pro všechny úlohy dostatečný, že by mi však záleželo na skóre v Antutu, nebo bych si potřeboval pohrát s grafickým nastavením, tak to ani náhodou. Zatímco u řady Galaxy S21 se hodně řešil použitý čipset Exynos 2100, u véčka tepe Snapdragon 888. A tento evropský „bonus“ zřejmě nebude nikdo nijak výrazně řešit.

Po prvotní aktualizaci se značně zlepšilo skóre v Antutu I z tohoto úhlu pohledu ani nijak nevadí, že skóre v Antutu je „jen“ 758 tisíc bodů, Fold3 je na tom při přímém srovnání výrazně lépe. 8GB operační paměť je více než dostatečná ke všemu, k čemu jsme telefon v průběhu testování používali. Při delším hraní se véčko výrazněji zahřívá, ale nerovnoměrně. Výrazněji topí část s vnějším displejem. U námi testovaného telefonu bylo připraveno 128GB úložiště (volných zhruba 104 GB), což je prostor určený zejména pro běžné uživatele. Pokud budete jen trochu nároční, zřejmě raději hned sáhnete po 256GB verzi s příplatkem dvou tisíc, véčko totiž nepočítá s microSD kartami.

Titan Quest, Asphalt 9, Fortnite a PUBG. Herní výkon je špičkový, nenarazili jsme na žádné nedostatky ani zádrhely. Při hraní se záď výrazněji zahřívá Čtečka otisků prstů v zamykacím tlačítku je, na můj vkus, umístěna trochu výše, než by měla být. Při otevření véčka tak budete muset telefon přechytávat, a to proto, že v zavřeném stavu, když máte čtečku pěkně na dosah palce, odemykání biometrikou nefunguje. Zámek telefonu nás zklamal jen jednou, a to když telefon v autě při řízení automaticky spustil časovač s upozorněním. Jinak si na véčkovou konstrukci nemůžeme stěžovat. Zavřením véčka ukončíte hovor, jeho otevřením jej zase přijmete (tedy až poté, co se prokousáte nepřehlednou nabídkou nastavení volání). Prostě, jako za starých časů!

Detaily úložiště, RAM (včetně průměrného využití za 24 hodin), zabezpečení a baterie Oproti mobilnímu pravěku se však výrazně zlepšila zvuková kvalita. Véčko hraje v režimu stereo (ke spodnímu repráku se přidává sluchátko) opravdu nahlas, pro běžný poslech pro vás bude třičtvrteční hlasitost zřejmě stále příliš vysoká. Véčko bez problémů ohluší i celou místnost, na maximální hlasitost je zásah do kvality přednesu dost výrazný, kvůli bolesti uší jej však nevnímáte... I při poslechu na reproduktor můžete nechat aktivní režim Dolby Atmos, jehož povedený efekt prostorového audia si vychutnáte i při hraní her.

Nastavení, konektivita, sítě, Bluetooth a NFC Při poslech ve sluchátkách můžete navíc upscalovat hudbu na UHQ Audio, a e zvukové kvalitě máme jen samá superlativa. Basy jsou výrazné, výšky nejsou přebuzené, hlasitost naprosto dostatečná a ekvalizérem si zvuk doladíte podle svých potřeb. Jenže, sluchátka jaksi v základní krabici chybí. Musíte si pomoci z vlastních zdrojů, nebo si dokoupit vybraná kabelová či bezdrátová sluchátka.

Rozpoznávání obličeje a nastavení biometriky Véčko je osazeno 3 300mAh baterií, která je navržena na jeden až jeden a půl dne náročnějšího provozu. Pokud budete véčku dávat opravdu zabrat, není problém jej vybít v rámci jednoho dne např. hraním her. To však platí prakticky o všech topmodelech se Snapdragonem 888. V praxi by mi vůbec nevadila větší tloušťka zařízení, kdy by to přineslo několik set mAh navíc.

Hudební přehrávač, nastavení zvukových efektů a povedený režim Dolby Atmos, který si vychutnáte i ve sluchátkách Tentokrát se bohužel nemůžete opřít o rychlonabíjení, protože u kabelu je strop 15W, zatímco u bezdrátového dobíjení je maximum 10 Wattů. Pokud budete chtít ze zad dobíjet další zařízení (např. hodinek či sluchátek), je výkon reverzního bezdrátu maximálně 4,5 Wattu. Jenže, i obyčejnou dobíječku si budete muset dokoupit samostatně nebo využít některou z vašich „zásob“. V základní krabičce je umístěn pouze základní USB-C kabel.

Software Dobře namazaný stroj s režimem Flex Mode. Uživatelské rozhraní telefonu působí spolu s výkonným čipsetem a 120Hz režimem displeje absolutně svižně a bez jakýchkoliv zádrhelů. Samsung v telefonu vsadil na osvědčenou kombinaci Androidu 11 a nadstavby One UI 3.1.1, u které prakticky nemáme moc co vytknout. Vzhled prostředí upravíte schématy, můžete si pohrát s hustotou mřížky na ploše a v hlavní nabídce či se zástupci rychlého spuštění v horní liště. Z boku si vytáhnete lištu s aplikacemi, které můžete v párech otevírat v režimu Multidispleje.

Domovská obrazovka, lockscreen, hlavní nabídka, povinné aplikace od Samsungu, Googlu a Microsoftu, a systémové nastavení Hlavní menu nemá mezi aplikacemi žádné velké překvapení, a to se týká i dobře strukturované nabídky nastavení. Z nabídky posledních spuštěných aplikací můžete aplikace rovnou otevírat v režimu Multidisplej na polovině displeje, v plovoucím okně nebo ji nechat otevřenou i na pozadí. To se hodí např. při úvodním stahování několika GB herních dat, pokud potřebujete s telefonem i při stahování, které nefunguje na pozadí, stále pracovat.

V telefonu si můžete nastavit vlastní pozadí (a to i pro vnější displej), schéma nebo si upravit mřížku launcheru a hlavní nabídky I tentokrát je důležitou součástí režim Labs, který vynutí podporu Multidispleje pro všechny aplikace a také vám umožní spustit režim Flex Mode u většiny vašich aplikací. V základu je tento mód, které rozdělí displej na dvě poloviny k dispozici např. ve fotoaparátu či u YouTube. V prvním případě slouží půlka displeje jako hledáček, druhá pak jako stojánek se spouštěmi. V případě druhém můžete na půlce displeje sledovat video a na druhé polovině číst komentáře nebo vyhledávat další videa. Právě tento mód YouTube jsem si oblíbil asi nejvíce.

V sekci Labs můžete vynutit Flex Mode u všech aplikací, ovšem jen u těch předinstalovaných (např. u YouTube) má hlubší smysl Pokud režim Flex Mode vynutíte, ve druhé polovině displeje se u aplikací zobrazí vždy stejné čtyři univerzální tlačítka. První vysune horní lištu, druhé pořídí screenshot, třetí upraví jas a čtvrté zase zvuk. Doplňky jsou sice univerzální, v praxi však spíše zbytečné. Flex Mode u nepodporovaných aplikací je tak spíše zklamáním. Do výbavy se dostal jednoruční režim, který vám pomůže s ovládání véčka jednou rukou tak, že systém „přilepí“ v menší podobě k jednomu z krajů displeje.

Otevřením véčka můžete přijmout hovor, jednoruční režim a přehrávání videí v malém plovoucím okně. Souběžně můžete s telefonem dále pracovat Do nastavení telefonu se dostala Zabezpečená složka, tj. váš soukromý prostor, a také Samsung Blockchain Keystore, do kterého si můžete uložit vaše kryptoměnové peněženky. Nechybí ani Samsung Pass, funkce k rychlému ověření vaší identity, Private Share pro sdílení souborů bez citlivých údajů nebo funkce Dual Messenger. Díky ní můžete využívat jednu aplikace sociálních sítí se dvěma různými účty. Nechybí ani systémový dětský režim.

Multidisplej, aplikace na pozadí můžete nechat neustále otevřenou, zdroj zpráv v levé obrazovce pohotovostního režimu - Google Objevit nebo Samsung Free Klávesnice je v režimu na výšku dobře ovladatelná, musíte si jen zvyknout na o něco protáhlejší tlačítka. Vibrační odezva je dostatečná. Při psaní na šířku se klávesnice trochu roztáhne, ovšem při psaní na klávesách okolo překladu displeje se může občas (cca jednou týdně) stát, že se překlepnete, nebo tlačítko není vůbec registrováno. Nevyplatí se tedy psát úplně poslepu.

Záznamník, Správce souborů, Samsung Health, Galaxy Wearable, poznámky s QWERTZ klávesnicí, Google Play a Galaxy Store Obsluha hovorů byla u véčka bezproblémová. Zavřením véčka ukončíte hovor, ovšem příjem otevřením si musíte aktivovat poměrně hluboko v nastavení. V opačném případě můžete hovor přijmout nebo odmítnout na vnějším displeji nebo až po rozevření véčka. Všechny potřebné aplikace stáhnete z Google Play a Galaxy Storu. Žádná z testovaných aplikací neměla problém s displejem protaženým do výšky, maximálně zbytek prostoru vyplnila černými pruhy. Nadstavba od Samsungu je skutečně bohatá, neděláme si iluze, že byste využili většinu funkcí, ale čas od času může některá z nich přijít vhod.