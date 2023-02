Recenze mobilu Samsung Galaxy S23 Ultra. Na špičku to stále stačí, příště ale chceme víc

Plusy V Evropě konečně se Snapdragonem

Špičkový AMOLED displej

Dotykové pero S Pen

200Mpx fotoaparát a 8K video s 30 fps Minusy Málo mezigeneračních změn

Pomalé rychlonabíjení, 45W nestačí

Chybí microSD karty a 3,5mm jack

Vysoká pořizovací cena ? 8 /10 Hodnocení

redakce

Řada Samsung Galaxy S je dlouhodobě tím nejlepším, co jihokorejci v mobilním průmyslu aktuálně nabízejí, ovšem už před třemi lety začalo štěpení do dvou větví. A zatímco základní model a „plusová“ varianta mají některé parametry o něco horší, Ultra si žije svým vlastním životem. Nejvýše postavený model řady prožil v minulém roce přerod - stal se nepsaným nástupcem posledního Notu. A letošní model z toho loňského funkčně i designově vychází.



Samsung Galaxy S23 Ultra jsme otestovali v zelené barevné variantě

Na papíře byste letošní a loňskou Ultru tipovali na úplně stejný telefon. Samsung však upravil boční zakřivení displeje, takže novinka v dlani působí úplně jinak. Navrch konečně přibyl čipset Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, který se podepisuje nad větší výdrží telefonu na jedno nabití. I když je to jen pár hodin, každý čas navíc se počítá. Na zádech je k akci připraven 200Mpx fotoaparát, který v osvědčené čtveřici nahradil původní 108Mpx snímač. Ze spodní hrany zase vysouváte dotykové pero S Pen...

Jinými slovy se nic zásadního nezměnilo, i proto je mezigenerační výměna telefonu úplně zbytečná. Samsung však cílí převážně na majitele starších „dosluhujících“ strojů z řady Galaxy S9, Galaxy S10 a Galaxy S20, kterých je v českých sítích stále velmi hodně. Oproti těmto třem řadám je Ultra o dost vepředu a upgrade se rozhodně vyplatí. I když to samozřejmě nebude zadarmo.

Na jednu stranu je meziročních inovací málo, na druhou stranu to skoro vypadá, že v telefonu už „není co vymyslet“. Jistě, větší baterii bych ocenil vždycky, akumulátor mohl klidně narůst na 6 000 mAh, jenže s tím by asi dost nepříjemně narostla i hmotnost telefonu. A pak tu máme ještě „pomalé - rychlé“ nabíjení. 45 Wattů (rychlost z dob stařičkého Galaxy Note10+) u jihokorejců beze změn přetrvává i do dnešní doby. A zdá se, že na tyto základní parametry si budeme stěžovat dlouhodobě, protože Samsung je v tom dosti tvrdohlavý. Stejné je to i s absencí microSD karet a 3,5mm jacku. Jenže...

...jinak se můžete dívat vlevo, vpravo, a na žádný zádrhel nenarazíte. Telefon má špičkový vysoce svítivý displej, povedené fotoaparáty a výkon bez jakýchkoliv debat. Při hraní se méně zahřívá, vydrží o chlup déle na jedno nabití a má nejnovější Android s přehlednou nadstavbou One UI. Samsung nastavil hned začátkem roku laťku, která se ostatním výrobcům bude jen časem dorovnávat a horko těžko překonávat.

Inovací a změn nebylo mnoho, Samsungu to však bohatě stačí. Mobilní trh začíná stagnovat a musíme se připravit na „chudá technologická léta“. A právě Ultra je první vlaštovkou, která ukazuje, že meziroční upgrady už nebudou tak zásadní, jak tomu bylo doposud. To je prostě trend, kterému se nelze vyhnout. A my se ptáme, nenastal čas na to, aby se špičkové telefony představovaly třeba jen jednou za dva roky?

Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB katalog rozměry a hmotnost: 163 × 78 × 8,9 mm, 233 g

displej: 6,8", kapacitní Dynamic AMOLED, 1 440 × 3 088, 501 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 8 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (8× Cortex-X3, 3 GHz, 4nm)

operační systém: Google Android 13

fotoaparát: 200MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk 84 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

Jenže, Ultra je obrovská. Pokud hledáte menší telefon, musíte sáhnout po základu nebo „plusku“, jenže ty už nevypadají tak „prémiově“. Na první pohled byste jim tipovali nižší cenu, třeba už jen kvůli absenci zakřiveného displeje. Samsung sice záda u všech „esek“ pojal úplně stejně, Ultra je však jen jedna.