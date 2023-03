Plusy Špičkový Dynamic AMOLED displej

Výdrž baterie na jedno nabití

Povedená kvalita fotek a videí

Dlouhá softwarová podpora Minusy Málo změn oproti předchozí generaci

45W nabíjení nemá oproti 25W žádný bonus

Díky 8K videím by se hodil slot pro microSD

Vysoká pořizovací cena ? 8 /10 Hodnocení

redakce

Samsungy řady Galaxy S23 spojuje podobný vzhled s loňskými modely. A zatímco letošní Ultra vypadá skoro stejně jako ta loňská, zbývající dvojice převzala stejný design zadní strany. A to platí i o námi otestovaném Galaxy S23+. Ten je sice specifikacemi lehce pod Ultrou, až na foťáky a stylus si však zachoval vše potřebné, oproti základního modelu navrch přidává větší displej, kapacitně větší baterii a větší chladicí plochu.



Samsung Galaxy S23+ jsme otestovali v dámské levandulové barevné variantě

Jenže i u Galaxy S23+ můžeme vidět důraz na to, že Samsung letošní řadu topmodelů „zahrál“ na jistotu. Vizuálně se nic zásadního neměnilo, ale změny uvnitř telefonu rozhodně kvitujeme. Samsung se ale přeci jen mohl odvázat trochu více. Stačilo by přihodit jeden fotoaparát navíc, vyšší rozlišení displeje (které měl naposledy Galaxy S20+), větší čtečku otisků prstů nebo třeba podporu dotykového pera S Pen, a situace by byla daleko veselejší. Samsung měl rozhodně kde vylepšovat, jenže Ultra musela z celé řady vyjít jako nejlepší, a tak nemohly být změny nějak zásadní.

Přesto si myslíme, že je telefon černým koněm letošní řady. Spojuje to nejlepší z obou světů – tedy klasický design pro ty, kteří nechtějí experimentovat se zakřivenými plochami, s větším displejem a s baterií o vyšší kapacitě. Je levnější, než Ultra, má ale stejný, či dokonce ještě vyšší, výkon. Čipset od Qualcommu využívá displej, který má „pouze“ rozlišení Full HD+, a tak je na tom už tak dosti energeticky efektivní grafický čip ještě lépe. Výdrž baterie telefonu je jednou z nejsilnějších stránek. Tedy mimo očekávaného kvalitního AMOLED displeje. Není úplná špička, ale stále nadstandard. Oproti Ultře navíc ušetříte nemalé peníze.

Samsung Galaxy S23+ 256GB katalog rozměry a hmotnost: 158 × 76 × 7,6 mm, 195 g

displej: 6,6", kapacitní Dynamic AMOLED, 1 080 × 2 340, 390 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 8 GB, baterie: 4 700 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (8× Cortex-X3, 3 GHz, 4nm)

operační systém: Google Android 13

fotoaparát: 50MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk 82 %

vybavenost cena: 29 989 Kč

Galaxy S23+ rozhodně není marketingovým tahákem řady, ale spíše nenápadným pracantem. Přesto by byla velká škoda telefon opomenout jen proto, že není Ultra. S tou jej pojí mnohé funkce, a pokud nebudete bazírovat na variabilnějších fotoaparátech a stylusu S Pen, máme pro vás zajímavého mobilního kandidáta. Jen nesmíte v ruce držet Galaxy S22 či Galaxy S22+, meziroční upgrade tentokrát skutečně postrádá hlubší smysl...