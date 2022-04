Plusy Kompromis mezi S22 a S22 Ultra

Špičkový 120Hz Dynamic AMOLED 2X displej

Vysoký výkon Exynosu 2200 bez výrazného zahřívání

Variabilní fotoaparáty, vylepšení noční fotky

Svižné prostředí včetně dlouhodobé podpory Minusy Poloprázdná základní krabice

Postrádáme microSD, 128 GB v základu je málo

Victus+ půjde zřejmě velmi snadno poškrábat

GOS cíleně snižuje grafický výkon

Vyšší koncová cena vzhledem k menší paměti ? 8 /10 Hodnocení

redakce Po Samsungu Galaxy S22 Ultra jsme v redakci otestovali i „prostřední“ Galaxy S22+. Pokud nevyužijete stylus S Pen, nevoní vám zakřivené displeje, nevyužijete foťáky s vysokým optickým zoomem, a chcete současně ušetřit, vypadá „plusová“ varianta jako zajímavá alternativa. Dá vám ochutnat z obou světů, základní Galaxy S22 jen narostl do větších rozměrů a navrch dostal větší baterii. A to by mohlo mnohým zájemcům stačit. Po testování Ultry, která nás „namlsala“, je Galaxy S22+ trochu „nuda“. Možná za to může i, pro pány, méně atraktivní růžová, možná je to tím, že telefon nevypadá tak atraktivně jako Ultra, protože má rovný přední a zadní kryt, který splývá s konkurencí či s loňským Galaxy S21+. Změn skutečně není tolik, aby bylo nutné loňské „plusko“ vyměnit za to letošní, i tak si alw svou práci udělá. Nové foťáky jsou slušným bonusem, všímáme si i kvalitnějších fotografií za horšího osvětlení. K žádné revoluci však v nejvýše postavené řadě smartphonů od Samsungu nakonec nedošlo. Samsung Galaxy S22+ 5G S906B 8GB/256GB nabízí 13 obchodů za ceny od 27 284 Kč Srovnat ceny na Živě Samsung Galaxy S22+ katalog rozměry a hmotnost: 157 × 76 × 7,6 mm, 195 g

displej: 6,6", kapacitní Dynamic AMOLED, 1 080 × 2 340, 390 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 8 GB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Samsung Exynos 2200 (8× Cortex-X2, 4nm)

operační systém: Google Android 12

fotoaparát: 50MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk 78 %

vybavenost cena: ještě se neprodává Celou recenzi Samsung Galaxy S22+ si přečtěte na následujících listech.

Design Tak trochu jako „iPhone“ s Androidem. Zatímco Ultra byla dle dřívějších Samsungů řady Note na displeji i bočních hranách příkladně zakřivená, Galaxy S22+ vychází z loňské řady Galaxy S21. A to znamená rovný displej, rovná záda a kovový rám, který je oproti loňsku možná ještě o něco výraznější. Samsung tak nijak neexperimentuje, jen vylepšuje loňské designové pojetí. Vzhled „pluska“ s masivním kovovým rámem má něco do sebe, jenže to tak trochu vypadá, že testovaný model patří do jiné řady, než Galaxy S22 Ultra. Designově jsou oba telefony úplně někde jinde. Jenže, sto lidí, sto chutí...

Samsung Galaxy S22+ jsme otestovali v růžovo-zlaté barevné variantě. Výrazný boční rám a symetrické tenké rámečky okolo displeje? To se nám líbí Materiálově to i Samsung i tentokrát zvládl na výbornou, byť odolnější hliník na bocích by mohl být matný, aby zahladil stopy po otiscích prstů. Přední a zadní část telefonu kryje odolné sklo Victus+. Záď testování obstála bez jakýchkoliv problémů, sklo displeje však bylo již poškrábáno drobnými škrábanci od předchozího testera. Použití krycí fólie na displej, či rovnou flipového krytu, tedy rozhodně doporučujeme. Při prvním vybalení telefonu z krabice na displeji není nalepena ani základní fólie, což je velká škoda.

Samsung Galaxy S22+ vypadá po boku Galaxy S22 Ultra jakoby patřil do jiné modelové řady Do redakce se nám dostala růžová barevná varianta, která u pánského osazenstva moc ovací nesklidí. Ženy v mém okolí ale na barvu ve stylu „soft pink“ reagovaly až překvapivě kladně, takže se Samsungu sázka na růžovou určitě vyplatila. Pro pány (až na výjimky) bude určitě atraktivnější univerzální černá a bílá nebo zelená. Ta ve finále vypadá opravdu „zeleně“, podobný odstín u skládacího Galaxy Z Fold3 působil téměř jako černá.

Galaxy S22+ je k dispozici v těchto barevných variantách Regulátory hlasitosti a zamykací klávesy jsou pohodlně dostupné palcem na pravém boku. A to, aniž byste se museli nějak výrazně natahovat nebo telefon přechytávat. Tlačítka jsou dostatečně vystouplá a mají jistý stisk. Protější dlouhou stranu zdobí jen vývody antén. USB-C hledejte poblíž hlavního reproduktoru na spodní straně. V režimu stereo se přidá i sluchátko nad displejem.

Detail fotoaparátů, regulátorů hlasitosti a zamykacího tlačítka, pohled na spodní hranu. Pod záda se schovala 4 500mAh baterie Uspořádání dvou zdířek na spodní hraně je tentokrát rozumnější, než u předchozích řad. Na první pohled je patrné, že přiložený špendlík zasunete do levé, zatímco pravá slouží jako primární mikrofon. Sekundární mikrofon spočívá na horní hraně. Do šuplíku vložíte až dvě nanoSIM karty, žádný ze slotů není hybridní, takže je třeba zapomenout na microSD karty. A chybí i sluchátkový jack, jenž Samsung v řadě Galaxy S už několik let nenabízí. Škoda, telefon by jinak v testu dopadl o něco lépe...

Galaxy S22+ není nic pro milovníky kompaktních telefonů, ale je určen spíše těm, kteří ocení velkou displejovou plochu bez výstřelků K drobnému designovému zásahu došlo i na zadní straně, protože samotný fotomodul už není součástí bočního rámu, ale je k němu jen přilepený. Samsung do řady Galaxy S22 dostal nový hlavní snímač s rozlišením 50 Mpx, doplňuje jej známý širokáč a teleobjektiv s 3× optickým zoomem. Záda mají matnou povrchovou úpravu, na které lze vidět otisky jen přímo proti světlu. Leskne se pouze logo výrobce.

Základní krabička je tentokrát dosti útlá, chybí v ní sluchátka i nabíječka Základní krabička je tentokrát dosti útlá, protože v ní najdete jen samotný telefon, USB-C kabel, špendlík a uživatelské příručky. Sluchátka či nabíječku si musíte dokoupit samostatně. Její maximální výkon může být až 45W, ovšem, jak si dále v recenzi ukážeme, zřejmě si bohatě vystačíte se základním 25W adaptérem. Rychlonabíjecí konkurence Samsungu již dříve utekla, a stále si před jihokorejským výrobcem drží velmi velký náskok.

Displej Povedený panel ve zcela rovné podobě. Na první pohled vás upoutá použitý 6,6" Dynamic AMOLED 2X displej. Na jednu stranu mu na prémiovosti ubírá fakt, že není dvakrát zakřiven, na druhou stranu je rovný panel se zakulacenými rohy zřejmě praktičtější. Rozlišení displeje je sice jen Full HD+, jemnost displeje (390 ppi) je však stále dostatečná. Na druhou stranu jsme ve vlajkové řadě Galaxy S, a na tak velké úhlopříčce by mělo být jemnější rozlišení displeje určitou samozřejmostí. Jedním dechem je však třeba dodat, že ani při pohledu z blízka žádné vizuální nedostatky nepocítíte.

Samsung vsadil na 6,6" Dynamic AMOLED 2X displej s minimálními rámečky Ba naopak. Displeje, ty Samsung umí na výbornou, a mohli jsme se o tom i tentokrát přesvědčit na vlastní oči. Na přímém slunci je panel velmi dobře čitelný (jas až 1 200 nitů), Samsung si navíc pohrál i s adaptivními barvami, které se nastavují podle míry okolního osvětlení. O úpravu barevných odstínů podle okolního osvětlení se stará umělá inteligence na pozadí, barevných změn jsme si všimli pouze několikrát, a to ve webovém prohlížeči. Jinak o barevných posunech zřejmě ani nebudete vědět. ​

Součástí displeje je průstřel pro 10Mpx selfie, ovladače se dostaly do spodní lišty displeje Černá je absolutní, displej má v základním nastavení syté barvy (režim Živý), u nichž si můžete upravit vyvážení bílé a jednotlivé odstíny RGB. Na můj vkus měl displej výraznější zelenou, ale tento pohled je ryze individuální. V režimu Živý jsou barvy „koukatelné“ ale trochu nepřirozené. Pokud budete chtít na displeji vidět fotografie „1:1“ (zvláště, pokud je budete chtít vytisknout), raději displej přepněte na Základní displejový režim s co možná nejreálnějšími odstíny dle standardu DCI-P3. Vyhnete se tak budoucím barevným nesrovnalostem.

Součástí displeje je ultrazvuková čtečka otisků prstů, která funguje skvěle Displej dokáže běžet až ve 120 Hz, obsah se adaptivně přepíná mezi 24 - 120 Hz dle toho, co máte na displeji aktuálně zobrazeno. V praxi vlastně ani není důvod se vracet k 60 Hz, protože je při 120Hz frekvenci nadstavba maximálně plynulá, a to včetně rolovacích a přechodových animací. Při testování jsme si ověřili, že se systém snaží neustále běžet na 120 Hz, stačí však dvě vteřiny nečinnosti a panel se přepíná na 24 Hz, po stisku tlačítka panel přepne na 60 Hz a je připraven při jakémkoliv dotyku na displej skočit na dvojnásobek. V Galerii při nečinnosti padá obnovovací frekvence na 30 Hz.

Nastavení tmavého a světlého schématu, režim displeje, volba písma Součástí displejového panelu je i ultrazvuková čtečka otisků prstů, která odemyká „na první dobrou“. Měla sice občas slabší chvilky, za celou dobu testování tvrdošíjně nechtěla telefon odemknout jen jednou, a to je velmi dobré skóre. Škoda, že Samsung nevsadil na větší čtečku 3D Sonic Max, ale na stejnou čtečku, jako v případě loňské řady. Odemykání by mohlo být ještě rychlejší.

Adaptivních 120 Hz v praxi. Displej je na 120Hz, pokud se panelu nedotknete, přepíná se za pár vteřin na 30 Hz. V galerii s animacemi videí jede displej na 30 Hz, v Always On režimu na 60 Hz Jas displeje si můžete zvýšit v horní liště nebo naopak utlumit, pokud budete pracovat v noci. To oceníte i adaptivní filtr modrého světla, který se může zapnout ve stanoveném intervalu podobně jako Always On režim. V noci vás tak nepatrně svítící displej nebude rušit ani trochu. To platí i o průstřelové selfie, u protaženého displeje se aplikace standardně zobrazují těsně pod něj, a uživatelsky to nijak zásadně nevadí. Pokud budete chtít, může průstřel padnout i do zobrazovaného obsahu. Výběr je na vás.

Hardware Exynos 2200, nová grafika a GOG... I Plusko běží v Evropě na 4nm Exynosu 2200, jehož součástí je grafický čip Xclipse 920 od AMD, což je mobilní grafika typu RDNA2. V benchmarku Antutu telefon získal 913 tisíc bodů, což je výkon více než dostatečný, byť rozhodně ne rekordní. Jenže, je tu služba GOS (Game Optimizing Service), která startuje s jakoukoliv spuštěnou hrou, a která preventivně omezuje grafický výkon.

CPU-Z, Antutu a Geekbench V benchmarcích je sice vše v pořádku, u her si však můžete nastavit větší grafickou kvalitu, ovšem GOS vás k ní nepustí. Příkladem budiž Genishin Impact, u něhož si můžete nastavit framerate 60 fps, jeho framerate však často padá až na 37 fps. Hra Titan Quest je zástupcem hry, která službou GOS není ovlivněna, a je to vidět i na frameratu, který se občas dostává i k hranici 80 fps.

Testované hry MTG Arena, Genshin Impact, Titan Quest a Fortnite byly hratelné, ovšem na maximální detaily, buď nebyl framerate takový, jako jsme si nastavili (Genshin Impact), nebo se objevovalo sekání při načítání textur (Fortnite). S finálním verdiktem na grafiku je třeba počkat až na úpravy služby GOS Fortnite vás pustí až na nastavení Epic při 60 fps, či na High s 90 fps, v praxi je však framerate maximálně na 50 fps. Telefon se při hraní her nijak extrémně nezahřívá, stropem je cca 44 stupňů, ovšem Samsung navrch přidal efektivnější chlazení, takže ani při delším hraní telefon vyloženě „netopí“ do dlaně. Stačí jeden přepínač a hry poběží na maximum. Samsung vydal záplatu systémové služby GOS Herní výkon je tedy celkově slušný, ale stále trochu omezený. Navíc se ukazuje, že jeho omezení ani není třeba, protože ve stress testu 3DMark Wildlife vypadá křivka dosti optimisticky. Jinými slovy, ani při opakovaných testech nedochází k zahřívání čipsetu, které by vynutilo snížení výkonu CPU a GPU. Zvláště ve srovnání s jinými modely od Samsungu vypadá letošní „plusko“ jako jasný vítěz. Po aktualizaci služby GoS stačí přepínačem vypnout správu her a v Genshin Impact rázem framerate vyskočil na rozmezí 50 až 60 fps. Výrazného vylepšení se dočkal i Fortnite, připravte se ale na to, že telefon bude po půl hodině hraní do dlaně topit výrazněji. Chcete raději nižší výkon a nižší teplotu nebo úplný opak? Po aktualizaci funkce Game Booster si můžete vybrat. Nemůžeme se však ubránit dojmu, že tento výběr měl být v telefonu k dispozici již od jeho uvedení na trh. A ne až po masivní negativní odezvě uživatelů...

3D Mark Wild Life Stress Test (zleva): Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21 Ultra a Galaxy Note20 Ultra RAM telefonu je u obou paměťových variant vždy 8GB, při běžném využívání telefonu je za 24 hodin v průměru zaplněna z 66 procent, takže rezerv je v paměti nepočítaně. Ještě, když si můžete navolit vlastní kapacitu virtuální operační paměti v rozmezí 2 až 8 GB. Po každé změně je vyžadován restart.

Správce zařízení, operační paměť a její průměrně využití, virtuální RAM, statistiky úložiště Úložiště námi testované varianty má kapacitu 128 GB, na trhu však můžete narazit i na 256GB verzi. V obou případech má systémová ROM zabírá 22,5 GB, takže zbytek je určen pro vaše soubory. A protože dvojitý slot není hybridní, je třeba věnovat výběru kapacity paměti náležitý prostor. Do šuplíčku na spodní hraně vložíte maximálně dvě nanoSIM karty, popř. jednu fyzickou SIM a druhou v podobě eSIM. Jejich chování si detailně upravíte ve Správci SIM. ​

Správce SIM karet, nastavení mobilních dat, NFC, Váš Telefon a Samsung DeX Maximem telefonu jsou sítě 5G, pokud však nejste v jejich dosahu, můžete si je na telefonu vypnout, a zbytečně tak neplýtvat baterii. NFC využijete pro mobilní platby, Wi-Fi 6 zase zajistí rychlou lokální bezdrátovou konektivitu. Z telefonu můžete zrcadlit obsah na domácí televizi nebo zrcadlit přes DeX celé prostředí do domácí televize či do aplikačního okna ve Windows. A to, buď přes kabel, nebo bezdrátově. Telefon také dokáže snadno komunikovat s Windows aplikací Váš Telefon.

Galaxy S22+ v aplikaci DeX for PC Bezpečnost telefonu zaštiťuje předinstalovaný antivir od McAfee, Zabezpečená složka může využít biometrický přístup k tomu, abyste měli pod ještě větší kontrolou citlivé soubory a vlastní oblíbené aplikace. Složka může být navíc skryta, aby nikdo nepojal podezření, že v telefonu vůbec něco skrýváte.

Zabezpečená složka, přidávání nový otisk a sken obličeje Přístup k telefonu i k Zabezpečené složce primárně obstarává ultrazvuková čtečka, která v 90 procentech odemyká na první přiložení prstu. Typově se jedná o stejný model, který Samsung využíval již v loňské generaci, a je škoda, že Samsung nepřemýšlel nad integraci pokročilejší čtečky 3D Sonic Max. Skener obličeje se dokáže obstojně poprat i s brýlemi, doporučíme jej spíše jako doplňkovou metodu odemykání, která však není až tak bezpečená.

Hudební přehrávač a nastavení zvukových efektů Sluchátkový jack u telefonu samozřejmě chybí, hlavní reproduktor dokáže společně se sluchátkem nad displejem zahrát v režimu stereo. Hlasitost je dostatečná, v oblasti kvality budete muset překousnout zejména téměř úplně chybějící basy. Prostorový efekt Dolby Atmos je na výstupu z repráčku dost poznat. Mnohem kvalitnější je však samozřejmě poslech v drátových či bezdrátových sluchátkách, která si však musíte dokoupit samostatně.

Detailní statistiky baterie ukáží, která aplikace baterii telefonu nejvíce vybíjí Telefonu mezigeneračně poklesla kapacita baterie o 300 mAh. Akumulátor o kapacitě 4 500mAh znamená, že máme tu čest s celodenním smartphonem. Při běžném používání vám druhý den zbude ještě 10 až 15 % kapacity baterie. Samsung do základní krabice žádný adaptér nepřibalil, a tak jej budete muset dokoupit nebo vsadit na některý ze svých vlastních zdrojů. Maximální dobíjecí výkon je 45 W, oproti 25W nabíječce je však čas dobíjení téměř stejný. V průměru telefon z nuly na sto dobijete cca za hodinu a deset minut. U 25W nabíječky si přičtěte zhruba pět minut navíc... ​

Optimalizace telefonu a další nastavení baterie Bezdrátové dobíjení má maximální výkon 15W, ze zad můžete dále zpětně dobíjet nositelnou elektroniku, např. hodinky nebo sluchátka. Pokud vám však baterie poklesne pod nastavenou úroveň, dobíjení se pozastaví. Celkově je na tom telefon hardwarově velmi dobře, čipset se je slibný, a až Samsung odstraní preventivní blokování výkonu, nebude mít telefon hardwarově, až na trochu nižší kapacitu baterie a neefektivní 45W dobíjení, prakticky žádný velký nedostatek.