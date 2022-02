Recenze mobilu Samsung Galaxy S22 Ultra. Převlečenému Notu hraje do karet hlad po dotykovém peru

Plusy Špičkový Dynamic AMOLED 2X displej

Stylus zabudovaný do těla telefonu

Zvýšená odolnost IP68

Variabilní foťáky, dva teleobjektivy

Exynos 2200 má vysoký výpočetní výkon Minusy Okolo fotoaparátů se usazují nečistoty

Chybí sluchátkový jack i microSD karty

Minimální vývoj fotoaparátů

45W nabíjení je spíše zklamáním

Předfinální software s nedodělky ? 8 /10 Hodnocení

redakce Nejvýkonnější Samsung současnosti, Galaxy S22 Ultra, je nástupcem hned dvou telefonů zároveň. Funkčně vychází z loňského Galaxy S21 Ultra, designově však můžeme hledat jeho kořeny u, o rok mladšího, Galaxy Note20 Ultra. Jihokorejský výrobce konečně sjednotil dvě modelové řady do jedné, a navrch přidal šachtici pro dotykové pero S Pen. Univerzální špičkový smartphone tak zdědil po Notech to nejlepší a k tomu přidává několik svých vlastních ingrediencí. Testovaný smartphone by měl v řadě Galaxy S22 stát osamoceně, vedle něj totiž působí základní dvojice telefonů tak, jako by snad patřila úplně do jiné modelové řady. Je to v první řadě design, kterým se telefon výrazně odlišuje. Byť se jedná o vzhled, který Samsung ukázal již před dvěma lety, stále vypadá neokoukaně. Na špičkový AMOLED displej si rychle zvyknete, stejně jako na povedené fotoaparáty. Grafický výkon daný čipsetem vypadá velmi slibně, stejně jako baterie, která k jednomu dni přidá i pár hodin navíc. Tenhle topmodel se jednoznačně povedl. Některá „ale“ sice zůstávají, jako celek však Samsung (opět) nasadil laťku hodně vysoko. Byť nezastíráme, že po testování telefonu s předfinálním firmwarem je jasné, že bugy a chyby ještě musí výrobce vyladit předprodejní aktualizace softwaru. Samsung Galaxy S22 Ultra 8GB/128GB za cenu 31 990 Kč na HLEDEJCENY.cz nabízí 1 obchodna Porovnat ceny Samsung Galaxy S22 Ultra katalog rozměry a hmotnost: 163 × 78 × 8,9 mm, 227 g

displej: 6,8", kapacitní Dynamic AMOLED, 1 440 × 3 080, 500 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 8 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Samsung Exynos 2200 (8× Cortex-X2, 4nm)

operační systém: Google Android 12

fotoaparát: 108MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk 81 %

vybavenost cena: ještě se neprodává Celou recenzi Samsung Galaxy S22 Ultra si přečtěte na dalších listech.

Design Osobitý design v hranatém podání. Osobně se mi hranatější rysy zamlouvají více, než zakulacené tvary, čímž mě testovaný Note, tedy Galaxy S22 Ultra, zaujal již na první pohled. Telefon na první pohled vypadá jako obyčejný kvádřík, ale jsou to zakřivené kraje displeje kopírující zakřivení zad, které mu přidávají plusové body. Telefon díky tomu, i přes své obří rozměry, dobře padne do dlaně a jen tak z ní nevyklouzne.

Samsung Galaxy S22 Ultra jsme otestovali v černé barevné variantě, jinak je na výběr ještě vínová, zelená a bílá Jeden větší rozdíl oproti poslednímu Notu zde přeci jenom je. Telefon přibral v pase, už není tak moc tenký, což je vidět i u zadních fotoaparátů. Ty už nevyčnívají v masivním fotomodulu z těla ven, ale samostatně. Netradiční designový prvek má i svou stinnou stránku. Zvláště u námi testované černé verze se okolo fotoaparátů usazují smítka prachu a drobné nečistoty. U ostatních barevných variant (vínová, zelená a bílá) to však zřejmě nebude až tak horké.

Pohled na netradiční fotomodul, do prostoru vystupují jen objektivy a kolem nich se u černé verze hojně usazují nečistoty a prach Displej a záda kryje odolné sklo Victus+, na nějž má Samsung v současnosti přednostní právo užívání. Jedná s o ještě více vyztužené sklo Victus, takže by vás neměly nemile překvapit škrábance na displeji a zádech. S pády na zem už to ale tak veselé není. Samsung však sklu věří natolik, že do základní krabice na telefon nenalepil ani základní ochrannou fólii. Záda jsou po vzoru Notu matná, takže na nich neulpívají otisky prstů a krytu se dobře daří eliminovat i zbytkovou vlhkost. Rám je vyroben z odolného hliníku Armor Aluminium, který je přerušen jen vývody antén.

Nový Note, tedy Galaxy S2 Ultra, je pořádný macek. Není to nic pro milovníky drobných telefonů... Tělo splňuje zvýšenou odolnost IP68. Novinku tak můžete bez obav, stejně jako my, ponořit do vody, a to až jeden a půl metru pod vodní hladinu po dobu třiceti minut. S22 Ultra v běžném životě přežije náhodný pád do vody či telefonování na dešti, do sauny nebo do mořské vody jej rozhodně neberte. Jinak byste se mohli hodně divit...



Spíše než loňské Ultře, se novinka podobá předloňskému Galaxy Note20 Ultra Konstrukčně je telefon zpracován na výbornou, nikde nic nevrže, unibody telefon působí skvělým zpracováním. Regulátory hlasitosti se zamykacím tlačítkem na pravém boku jsou i přes dost zúženou hranu dostatečně široké, vystouplé a velmi dobře ovladatelné a dohmatatelné palcem.

Galaxy S22+ je oproti Ultře nepatrně menší a daleko více zaoblený. Telefony působí jinak i díky (ne)zakřivenému displeji a zadnímu krytu Spodní hrana telefonu schovává USB-C konektor, šuplík pro dvě fyzické nanoSIM (v systému se počítá i s eSIM), hlavní reproduktor a mikrofon. Z levé části spodní hrany vysouváte dotykové pero S Pen, které je vycvakávací a v našem případě ve stejné barvě jako samotný telefon.

Telefon, špendlík, uživatelská příručka a USB-C kabel. To je vše. Nic jiného v základní krabici telefonu nenajdete, chybí dokonce i vyměnitelné hroty pro stylus S Pen s kovovou pinzetou, které byly u Notů přibalovány od nepaměti Testovaný Samsung navazuje na ekologickou notu loňské řady, a tak z krabice zmizela, nejen sluchátka, ale také nabíječka. Až 45W adaptér si musíte dokoupit samostatně, v krabičce z recyklovaného papíru najdete jen telefon, špendlík, rychlou uživatelskou příručku a USB-C kabel.

Displej AMOLEDová špička, co chcete víc? Dynamic AMOLED 2X displej využívá úhlopříčku 6,8 palců, na které vykresluje matici 3 080 × 1 440 pixelů. Jedná se o vůbec nejjemnější displej v řadě Galaxy S22, a jeho kvality podtrhuje i povedené boční zakřivení po vzoru posledního Notu. A je třeba dodat, že zakřivené hrany, nejen působí povedeným vizuálním dojmem, ale také při běžném držení telefonu negenerují náhodně dotyky na displej (tzv. Ghost touch). Displej kryje sklo Victus+, ochranná fólie od výroby na něm tentokrát chybí. Musíte si pomoci ze svých vlastních zdrojů nebo vsadit na origiální kryty, které ochrání i displej.

Dynamic AMOLED 2X displej narostl do úhlopříčky 6,8 palce, na pravém a levém kraji je příjemně zakřiven Bude stačit prvních pár minut s telefonem, a displej si prostě zamilujete. Byť tentokrát musíte nejprve přejít do nastavení a ručně si nastavit jeho plné rozlišení. Naopak dynamická obnovovací frekvence je aktivní již po vybalení z krabice.

Ve vývojářském menu lze aktivovat aktuální framerate displeje, a co jsme si mohli vyzkoušet, panel se pod 24 Hz zatím nikdy nedostal. Možná i na toto bude třeba systémový update... Displej se dokáže, dle zobrazeného obsahu, dynamicky přepínat od 1 do 120 Hz, a tím v případě statičtějších scén pošetřit baterii. Ať jsme ale dělali, co jsme dělali, ani při zobrazení statického textu se panel nepřepínal na deklarovaný 1 Hz. Zkušenosti s používáním telefonu ukázaly, že se panel zatím nejníže dokáže přepnout na 24 Hz, je však velmi pravděpodobné, že Samsung 1Hz režim odemkne v chystané předprodejní aktualizaci.

Součástí panelu je průstřel pro 40Mpx selfie, a ultrazvuková čtečka otisků prstů, systémové ovladače jsou umístěny ve spodní liště Uživatelsky však toto chování nijak neovlivníte, aktuální snímkovací frekvenci si můžete ověřit aktivací jednoho z přepínačů ve Vývojářském menu. V tomto režimu je však systém daleko plynulejší, než kdybyste zapnuli základní 60Hz mód. Při hraní her se displej automaticky přepíná na 240Hz touch sampling rate. Panel je certifikován na 100% pokrytí barevného prostoru DCI-P3. Některé Samsungy Galaxy S22 Ultra zdobí fialový pruh na displeji. Chybu opraví chystaný update firmwaru Barvy si upravíte jedním ze dvou displejových režimů. Živý překypuje barvami, Přirozený se zase snaží o co nejvyšší barevnou věrnost. Jenže je u něj třeba počítat s fialovými pruhy, tedy alespoň do té doby, než je Samsung opraví FW updatem. Adaptivní filtr modré může být aktivní třeba neustále a v noci vám sám odstíny bílé převede výrazně do žluté. Při práci v noci se hodí i režim Extra ztlumený, který dokáže minimální jas ještě o něco snížit, takže při práci na mobilu v noci nebudete oslňovat vedle spící manželku.

Tmavý a světlý režim, nastavení jasu, plynulosti pohybu, filtru modrého světla a rozlišení displeje Na sluníčku je to úplně jiná písnička. Při automatice nastoupá jas displeje až na 1 750 nitů (o 250 nitů více než S21 Ultra), takže vše bez problémů přečtete. Díky funkci Vision Booster displej i na přímém světle dokáže zachovat barevný odstup mezi jednotlivými odstíny, takže obsah na displeji vypadá velmi podobně, jako byste byli v interiéru nebo se na displej dívali v noci. Pouze jednou jsme si při testování všimli, že se zrovna před našima očima lehce proměnila barevná paleta, v ostatních případech jsme změny nezaregistrovali.

Volba zobrazovacího režimu Pozorovací úhly displeje jsou skvělé, ani na zakřivených plochách nedochází k nějaké vizuální degradaci obrazu. Do něj zasahuje pouze průstřelová 40Mpx selfie, i přesto se však veškeré aplikace otevírají tak, aby byly zobrazeny pod průstřelem. Volitelně je můžete roztáhnout na celý displej. Ultrazvuková čtečka je umístěna možná trochu výše, než bychom čekali, každopádně fungovala skvěle a prst odemkla vždy na první přiložení. Čtečka si občas dokáže vybrat slabší chvilku, celkově jsme ale byli spokojeni.

Další nastavení zobrazení - zvětšení UI, font, roztažení aplikací a nastavení tlačítek Až dosud posbíral displej vavříny, kde se dalo. Navíc máte ještě přímo v útrobách telefonu dotykové pero S Pen, jímž můžete ovládat prostředí telefonu, črtat texty, kreslit, a mnoho dalšího. Stylus, jehož konec v barvě telefonu vycvakáváte z těla a následně vysunete, je u všech barevných variant černý. Detekce dotykového pera sice dobře funguje i na bočních hranách (přiblížení stylusu k displeji značí malá tečka), Samsung však nenechal nic náhodě. Poznámky můžete kreslit jen na rovné části displeje, i tak pro ně však máte spoustu místa.

Displej podporuje dotykové pero S Pen, které vysouváte ze spodní hrany telefonu. Na jeho těle nechybí ani jedno akční tlačítko. Detekce pera funguje i na zakřivených částech displeje, poznámky však lze kreslit jen na rovné části displeje Už první minuty se stylusem Noutařům prozradí, že došlo k dalšímu snížení latence (nově jen 2,8 ms). Budete si tak skutečně (ještě více) připadat, jako byste kreslili na skutečný papír. To hlavní se však týká bočního tlačítka, jehož dvojklikem spustíte psaní poznámky, podržením zase gumujete, stisknutím a pohybem můžete využít bezdotyková gesta pro ovládání telefonu, a mnoho dalšího. Funkce stylusu se od řady Galaxy Note20 příliš nezměnily, takže ortodoxní „Noutaři“ budou jako doma.

Nastavení pera S Pen, bezdotyková gesta, vzdálené odemknutí a seznam zástupců Bezdotykového příkazu Součástí stylusu je baterie, která je skoro neustále na kapacitě 100 procent. Pokud necháte stylus dvě a půl hodiny mimo tělo telefonu a vzdálíte se, bude při návratu u stylusu svítit kapacita 40 procent. Pero navíc budete muset přes systémové nabídky k telefonu znovu připojit. S Pen se dobíjí rychlostí cca 10 % za půl minuty.

Stylus je vždy černý, jeho vycvakávací konec je v barvě telefonu. Rámcově se jedná o stejné pero, které se nachází v útrobách Galaxy Note20 Ultra Zatím si však všímámé drobné prodlevy při otevření poznámek, takže displej na zlomek vteřiny neregistruje hrot pera. To se však, doufáme, s vydáním finální verze firmwaru změní k lepšímu. A to platí i pro aplikace otevírající dokumenty, které přímo vybízí k podpisu. Často hledáte tlačítka pro vepisování stylusem opravdu dlouho (u S22 Ultra už dokumenty nepodepisuji jinak), větší intuitivnost by rozhodně neuškodila!

Poznámka na zamknutém displeji, stylusem můžete přímo vypisovat text třeba i do adresního řádku prohlížeče. Převod ručně psaného textu do elektronické podoby funguje i v češtině, jen musíte psát po slovech a nikoliv po větách, což dost zdržuje Displej podporuje i režim Always On, který vykresluje čas a notifikace na vypnutém displeji. Stačí vytáhnout stylus a můžete rychle psát poznámku na tmavém displeji. Hotová poznámka se následně uloží do aplikace Samsung Notes. Pokud se chcete stylusem naučit profesionálně kreslit, můžeme jen doporučit předinstalovanou aplikaci PEN.UP. Aplikace poslouží jako zdroj inspirace i jako bezedný výukový materiál.