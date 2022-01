Recenze mobilu Samsung Galaxy M52. Ve stínu oblíbenějšího sourozence tahá za kratší konec

Plusy Špičkový 120Hz AMOLED

Příjemně tenký profil

Dostatečný výkon Snapdragonu 778G

Bohatá konektivita včetně 5G

Svižný Android 11 s One UI 3.1 Minusy Čekali bychom nižší cenu (už kvůli A52s)

Plastová záda se výrazně upatlávají

Reproduktor nehraje stereo

Chybí sluchátkový jack

V krabici pouze 15W adaptér (podporuje až 25W) ? 5 /10 Hodnocení

redakce Poslední novinkou Samsungu pro rok 2021 byl „emkový“ Galaxy M52. Nejvyšší zástupce modelové řady Galaxy M, která se snaží nabídnout zajímavý hardware za co nejméně peněz, však letos doplatil na „áčkovou“ konkurenci z vlastní stáje. A to ve své vlastní disciplíně. Zatímco „emka“ cenou tradičně podbíjejí „áčka“, letos je na tom lépe souběžně nabízený Galaxy A52s. Testovanému M52 chybí větší odolnost, OIS na hlavním snímači a hloubkový objektiv, navíc má prakticky jen baterii větší o 500mAh. Zaplatíte kvůli baterii minimálně pětistovku navrch? Samsungu Galaxy M52 ublížil jeho pozdní start prodejů v Česku. Tak nějak jsme si zvykli, že novější telefony jsou vybaveny lépe, než předchozí modely, ale kvůli pětistovce navíc za nepatrně větší baterii po něm zřejmě nesáhnete, a zvolíte jinak lépe vybavený Galaxy A52s. A je to skutečně škoda. Zajímavý smartphone střední třídy od Samsungu i tentokrát sráží vyšší cena. Pokud by stál alespoň o tisícovku méně, dalo by se o něm uvažovat. Za současné situace se však bude telefon prodávat dosti problematicky... Samsung Galaxy M52 5G 6GB/128GB za ceny od 10 490 Kč na HLEDEJCENY.cz nabízí 3 obchodyna Porovnat ceny Samsung Galaxy M52 5G 6/128GB katalog rozměry a hmotnost: 164 × 76 × 7,4 mm, 173 g

displej: 6,7", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 400, 393 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (1400|600 Mb/s), 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 6 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 778G (8× Cortex-A78, 2 GHz, 6nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 64MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 69 %

vybavenost cena: 10 490 Kč až 10 499 Kč Recenze telefonu Samsung Galaxy M52 pokračuje na následujících listech.

Design Útlé pádlo. Připravte se na to, že Galaxy M52 není žádný drobeček. Na výšku měří telefon 164 mm, v pase má 76 milimetrů. Tloušťka telefonu se však drží u příjemných 7,4 mm, přes vystouplý fotoaparát však ještě nepatrně naroste. Připravte se na to, že tento smartphone s plastovými boky (byť se snaží tvářit jako kov) a plastovými zády, je pořádné pádlo. V ruce se drží příjemně, škoda jen, že jsou kraje dost hladké. Pokud by byly alespoň zdrsněné, jistota z pevného držení telefonu by byla daleko vyšší. I hmotnost se drží na slušné úrovni, 173 gramů jen potvrzuje, že máme tu čest s plastem.

Samsung Galaxy M52 5G jsme otestovali v černé barevné variantě Na pravém boku čekají vystouplé regulátory hlasitosti, které jsou dost vysoko, takže se na ně musíte ukazováčkem dost natahovat, a také zamykací klávesa, která je zapuštěná. To proto, že se do ní dostala čtečka otisků prstů. Už tak je však klávesa dost utopena, a pokud si na telefon nasadíte pouzdro, bude to ještě horší. Je tedy vhodné čtečku otisků doplnit alternativními biometrickými metodami, např. skenem obličeje..

Telefon je sice velký, ale zato příjemně tenký Na protějším boku je připraven šuplíček, který je v našem případě hybridní. Dáte do něj dvě nanoSIM karty nebo jednu SIM a microSD kartu. Na spodní hraně se nachází dost hlasitě hrající repráček, mikrofon a nabíjecí USB-C. Chybějícího sluchátkového jacku je rozhodně škoda, ještě když jej má typově velmi podobný Galaxy A52s 5G. Na horní hraně je připraven sekundární mikrofon.

Vzorovaná záda jsou lesklá, takže doslova přitahují otisky prstů. Díky vystouplému fotomodulu se telefon na stole kolébá Otestovali jsme černou barevnou variantu, kterou alternativně doplňuje modrá a bílá. Záda jsou plastová a při tlaku se nijak neprohýbají, velmi výrazně na nich však ulpívají otisky prstů. Záda zdobí tenké pruhy, jako celek však telefon vypadá dost střídmě. Bohužel musíte zapomenout na zvýšenou odolnost IP67, a to je další oblast, ve které „emko“ ztrácí oproti Galaxy A52s.

Boční šuplík je hybridní, pojme až dvě SIM, nebo jednu a microSD kartu Přísné linie prakticky narušuje jen zadní vystouplý fotomodul, díky němuž se telefon na rovné ploše kolébá. Stačí psát s textovku s telefonem na stole, a při každém stisku tlačítka v levé části klávesnice se telefon dost nepříjemně „zhoupne“. Hlavní 64Mpx foťák (F1.7) doplňuje 8Mpx širokáč (F2.2) a pětimegapixelové makro se světelností 2,4.

Základní krabička působí poloprázdným dojmem Dost nevýrazná je i základní krabička, v níž, mimo telefonu, najdete jen 15W síťový adaptér, USB kabel, špendlík pro vytažení bočního šuplíku a uživatelské manuály.

Displej AMOLEDový nadstandard. U displeje telefonu byste rozhodně neměli slevovat ze svých nároků, a ve stejném duchu pojal zobrazování i výrobce. Máme tu čest s velkým 6,7" Super AMOLEDem, který využívá rozlišení 2 400 × 1 080 pix. Jemnost 393 ppi je o něco nižší, než u několikrát zmiňovaného Galaxy A52s, ale, ruku na srdce, v praxi rozdíl vůbec nepoznáte. Displej je dostatečně ostrý, skvěle čitelný na slunci (i díky maximální jasu na automatiku) a navíc podporuje 120Hz obnovovací frekvenci. ​

Použitý AMOLED je i tentokrát špičkový Větší „plynulost“ displeje je aktivní již od vybalení z krabice, pokud budete chtít trochu ušetřit baterii, můžete se vrátit na základních 60Hz. Z našeho úhlu pohledu by to však byla škoda, protože díky 120Hz displeji působí prostředí telefonu výrazně plynuleji. Až na adaptivní obnovovací frekvenci a čtečku otisků prstů má displej vše, co byste našli i u vybavenějších zařízení. Dispozici jsou dva displejové režimy s úpravou barevných odstínů, nechybí zde ani adaptivní filtr modrého světla, který se může zapnout automaticky. Tmavý režim zase přebarví bílé systémové nabídky do úspornější černé.

Displej je v rozích zakulacen, selfie se schovala do průstřelu. Ovládání zajišťují dotykové ovladače se slušnou vibrační odezvou ve spodní liště Displej využívá poměr stran 20:9, takže je ideálním společníkem při sledování videí a hraní her. Pokud budete náruživí hráči, doporučujeme aktivovat vyšší dotykovou citlivost. Ta je sice určena primárně pro dotyky přes nalepenou fólii, ovšem u akčních her si rychlejším vyhodnocováním dotyků určitě pomůžete. Od výroby na displeji žádná fólie umístěna není.

Nastavení zobrazení, tmavý a světlý režim, 120Hz obnovovací frekvence, filtr modrého světla a displejové režimy Jas displeje lze ovládat jezdcem v horní liště, tedy, pokud se nechcete spolehnout na automatiku. Součástí displejového panelu je i průstřel pro 32Mpx seflie (F2.2). Aplikace se tak zobrazují těsně pod selfie kamerku, která tak do zobrazovaného obrazu nevstupuje. Leda, že byste aplikacím pevně nastavili, ať se zobrazují přes celý displej. I přesto se však některé aplikace tvrdošíjně nechtějí přizpůsobit vašim požadavkům. U displeje tedy panuje celková spokojenost.

Hardware Známý čipset pro běžné hráče. Výpočetní výkon telefonu zajišťuje ověřený Snapdragon 778G, který je určen i pro náročnější mobilní hráče. V benchmarku Antutu 9.2.6 tento čipset získal půl milionu bodů, což dnes hravě postačuje náročnějším hráčům i bez výraznějších omezení grafické kvality.

CPU-Z a povzbudivý výsledek benchmarku Antutu PUBG nemělo s čipsetem vůbec žádný problém, a to ani při kvalitě HDR + HD (vyšší nastavit nelze). Fortnite sice není s telefonem kompatibilní, ovšem s grafickým packem „Low“ a nastavením Epic s 30 fps jsme si zahráli více než obstojně. Snapdragon 778G je jinak dost výkonný čipset, který utáhl i Asphalt 9 na maximu či Titan Quest (exponované scény s efekty měly framerate přes 60 fps), a to bez sekání. S karetními Magic Arena a Hearthstone neměl telefon žádný problém. Všechny testované hry byly plynulé a velmi dobře ovladatelné.

Se všemi testovanými hrami (MTG Arena, Fortnite, Titan Quest, Asphalt 9) si telefon poradil na výbornou Operační paměť telefonu je 6GB, v rámci běžného používání je RAMka za 24 hodin průměrně zaplněna z 58 procent, rezervy zde tedy určitě jsou. Ještě navíc, když výrobce navrch přihodí 4GB virtuální paměť. A to platí i pro 128GB úložiště, které sice někomu může připadat nedostatečné (např. systém samotný zabírá 21 GB), ovšem do telefonu si můžete dodatečně vložit i microSD kartu. V Česku se telefon nabízí ještě s 8GB RAM (příplatek 500 korun), ovšem interní úložiště v tom případě zůstává beze změn.

Správce zařízení, operační paměť, úložiště a zabezpečení V opačném případě využijete druhý slot pro druhou SIM kartu. Chování karet si pak upravíte v nastavení. Konektivita je díky čipsetu vylepšená, součástí SoC jsou nové modemy pro LTE a 5G, do telefonu dorazila i podpora Bluetooth 5.2 a Wi-Fi 6. Připojení bylo v průběhu testování stabilní a bez výpadků, a to platilo i pro hraniční oblast ve větší vzdálenosti od Wi-Fi routeru. Stejně tak jsme si hudbu v Bluetooth sluchátkách Galaxy Buds2 mohli vychutnat bez jakéhokoliv přerušení, a to i ve větší vzdálenosti od telefonu.

Nastavení konektivity, Dual SIM, NFC, použití dat a nastavení zvukové a vibrační odezvy Reproduktor je na telefonu pouze jeden, zahraje dost hlasitě i vcelku kvalitně, při hraní si jej však často ucpete prstem. Rozhodně by se hodilo, kdyby se k němu v režimu sterea přidal i reproduktor sluchátka jako A52s. To však nelze. To stejné platí i o efektu Dolby Atmos, který si aktivujete jen ve sluchátkách. Ta však v základní krabici nedostanete, a pokud si budete chtít sluchátka dokoupit, musíte volit „nestandardní“ model s USB-C. Ta z vlajkových modelů řady Galaxy zahrála parádně i při maximální hlasitosti. Škoda, hudbu měl lépe vyřešen dříve testovaný Galaxy A52s.

Hudební přehrávač, upozornění na maximální hlasitost a dostupné zvukové efekty pro reproduktor a sluchátka Biometrický přístup doplněný platformou Knox obstarává svižná a přesná čtečka otisků prstů na pravém boku telefonu. Jen její nahmatání by mohlo být intuitivnější, alternativně volte méně bezpečnou čtečku otisků prstů. A další využití biometriky? Mimo odemykání telefonu se hodí např. pro Zabezpečenou složku, což je jakási skrytá osobní část Androidu.

Biometrika (čtečka otisků a skener obličeje), hlasový asistent Bixby (stále neumí česky) a úprava chování zamykacího tlačítka Prakticky jedinou oblastí, ve které má testovaný telefon navrch oproti Galaxy A52s, je baterie. Její kapacita narostla o 500 mAh na rovných 5 000 mAh, takže vás může hřát u srdce, že máte baterii se stejnou kapacitou, jakou mají ty nejvýkonnější modely řady Galaxy. Výdrž telefonu je při běžném používání okolo dvou dní na jedno nabití. Téměř tejné výsledky jsme však měli i u Galaxy A52s, což ukazuje, že vyšší kapacita baterie není zase tak velkou výhodou, jak by se mohlo zprvu zdát. ​

Přehledné statistiky baterie a její využití jednotlivými aplikacemi Nabíječka v základní krabici má maximální dobíjecí výkon 15 Wattů. Z nuly na sto telefon dobije za dlouhé dvě a čtvrt hodiny. M52 5G podporuje až 25W dobíjení, ale rychlejší nabíječku si budete muset dokoupit samostatně. Nabíjení z nuly na sto si tak zkrátíte o zhruba 35 minut, což může leckoho k jejímu pořízení popostrčit. V případě levnějších Samsungů se na bezdrátové nabíjení nemyslí, a to platí i v případě testovaného telefonu.

Software Svižný Android s plnohodnotnou nadstavbou. Samsung v telefonu vsadil na Android 11 včetně grafické nadstavby One UI 3.1, která se nejprve objevila v řadě Galaxy S21. Navíc telefon nemá ořezanou nadstavbu „Core“, jako bývá u „emkových“ modelů zvykem, ale plnohodnotnou verzi bez výraznějších absencí. Ve spojitosti s až 120Hz obnovovací frekvencí a 6GB (+4GB virtuální) RAM tahle kombinace již na papíře nemohla dopadnout špatně, a to se také v praxi potvrdilo. ​

Volba poskytovatele hledání, domovská obrazovka, editační režim, locksreen a přehledné nastavení Nadstavba je dostatečně svižná, responzivní, na nic se nečeká, práce se systémovými zdroji je „rozumná“ a navrch máte spoustu doplňků a softwarových přídavků, jejichž přítomnost v modelové řadě Galaxy A byla ještě před rokem takřka nemyslitelná. Úplně chyb to ale není, takže jednou za čas musíte chvíli počkat, než systém na vaše akce patřičně zareaguje. Problémem je např. rychlé zamknutí a odemknutí telefonu při současné změně orientace zobrazení či práce s fotoaparátem bez odemknutí telefonu. U A52s však byla systémová „lichá místa“ viditelnější. ​

I tentokrát v základní nabídce „straší“ aplikace AppCloud, která se snaží podsouvat prakticky nepotřebné aplikace, a pak je tu i další „zbytečný“ doplněk Upday Dotyková systémová tlačítka mají vibrační odezvu, stejně jako softwarová klávesnice. Oproti A52s je odezva příjemnější, ne tak „hrubá“. Po stisku domovského tlačítka se vám bude podbízet hlasový asistent Google, který se trochu tluče s asistentem Bixby, a jehož vypnutí vůbec není jednoduché. Na levé části pohotovostní obrazovky máte k dispozici nabídku Google objevit, z editačního režimu si upravíte šířku mřížky a přidáte na plochu různé widgety.

Internetový prohlížeč, správce souborů, záznamník, aplikace Smart Things, kalendář a editor zpráv Líbí se nám šikovní zástupci rychlého spuštění v horní liště, i možnost customizace systému. Z Galaxy Storu si stáhnete schémata, tapety, balíky ikon nebo vzhledy Always-On displeje. Tapetou zamykací obrazovky můžete přispět na dobrou věc (reklamy Global Goals), hry si můžete schovat do nabídky Game Tools, aby se vám zbytečně neroztahovaly mezi aplikacemi. Těch v telefonu není mnoho, můžete počítat se základními apkami od Samsungu, Googlu a Microsoftu, navíc je jen Spotify a Netflix. Další aplikace a hry si stáhnete z Google Play a Galaxy Storu.

Rozšířené funkce, pohyby a gesta, jednoruční režim, Dual Messenger, pokračování s aplikacemi na jiných zařízeních pod stejným Samsung účtem a Zabezpečená složka Nastavení je řazeno logicky, i díky integrovanému vyhledávání vše rychle najdete. Nadstavba je doslova přecpána softwarovými přídavky. V telefonu je připravena Zabezpečení složka, Odkaz na Windows, SmartView, Dětský režim, Volání a zprávy na dalších zařízeních, Pokračování s aplikacemi v jiných zařízeních, Quick Share, Multidisplej, Jednoruční režim, Dual Messenger, Bixby Routines a další. Drtivou většinu softwarové výbavy telefon podědil po Galaxy S21. A to se týká i updatů. Telefon by měl dostat až tři nástupnické generace Androidu, v rámci updatů na Android 12 však telefon ve zveřejněném harmonogramu zatím chybí

Fotoaparát Tři základní objektivy bez stabilizace. Fotografická výbava je u telefonu spíše zklamáním. Telefon jako hlavní snímač využívá 64Mpx fotočip se světelností F1.8 a PDAF ostřením. Pomáhá mu ještě 12Mpx širokáč (F2.2) a také pětimegapixelové makro, které je zde prakticky nadbytečné. Tento objektiv má fixní focus a telefon vám nedá nijak vědět rovinu ostrosti, takže jsou makra v drtivém počtu případů nepoužitelná. I přesto, že máte ideální světlené podmínky, jsou, buď rozmazaná, nebo špatně zaostřená.

Uživatelské rozhraní fotoaparátu Hlavní snímač má slušně rychlé ostření, postrádá však obrazovou stabilizaci, což je citelně vidět při focení momentek, kdy vaše ruka není „v klidu“. Fotky jsou za slunečného počasí povedené, dokonce ani nijak zásadně nevadí 2× in-sensor zoom, který se maskuje za samostatný objektiv. Nejedná se však o nic jiného, než o výřez. Fotit samozřejmě můžete i při maximálním rozlišení, ale připravte se na to, že budou fotografie minimálně 3× větší, což zdaleka neodpovídá vyšší jemnosti či kvalitě fotky. Nejlepší výsledky docílíte za slunečného počasí a i přesto zřejmě zůstanete u základních 16MPx snímků (pixel binning 4:1).

Dostupné fotorežimy V méně ideálních světelných podmínkách vstupuje do fotek výraznější šum, jehož si všimnete i u fotek z interiéru, které jsou foceny dále od okna. I přes výraznější rozdíl ve světelnosti má základní objektiv i širokáč velmi podobné barevné spektrum, ale kvalitou je to spíše průměr. Telefonu se příliš nedaří korekce zkreslení, detaily jsou pak hodně slabé.

Další nastavení fotoaparátu Samotná fotoaplikace stávající uživatele Samsungů zřejmě nijak nepřekvapí. K dispozici jsou rychlé volby, několik fotorežimů i umělá inteligence, která nastavuje parametry foťáku podle okolních světelných podmínek. Tu a tam vám doporučí fotit na širokáč nebo přepnout na noční režim. Bonusem jsou režimy Pro Foto a Pro Video, ve kterých si detailněji upravíte všechny dostupné parametry, ve výbavě nechybí ani populární režim Single Take, byť v omezenější podobě, než u vlajkových telefonů.

Galerie a šikovný fotoeditor A jak obstojí telefon ve srovnání s Galaxy A52s? Kvalitativně je na tom lépe „áčko“, už jen s ohledem na stabilizovaný fotoaparát či na post-processing, který je v tuto chvíli vyladěnější, než u testovaného „emka“. Ukázkové fotografie:

16Mpx vs 64Mpx fotografie. Díky spojování čtyř pixelů do jednoho se dočkáte v prvním případě výrazně projasněných a také ostřejších fotografií





Základní snímek, širokáč, 2× senzorový „zoom“

Ukázkové venkovní fotografie...

...vyvážení bílé na automatiku není vždy ideální



Ukázkové fotografie z interiéru

Zoom je ve všech případech digitální

Automatika vs. noční režim



Ukázková makra

Při focení portrétů asistuje umělá inteligence, a je to dost vidět.. Selfie má rozlišení 32 Mpx a světelnost 2,2, i tentokrát se budete muset obejít bez ostření. Selfíčka rozhodně vypadají kvalitněji na displeji telefonu, než v počítači. I přesto je můžete s klidem použít třeba na sociálních sítích. Ukázková selfíčka: Videa mají rozlišení až UHD s 30 fps či Full HD s 60 fps. Kvalitativně spadají spíše do průměru, protože právě zde by se hodila optická stabilizace. Telefon tak nabízí jen stabilizaci digitální (tzv. režim Superstabilní), který však do záznamu přizve širokáč, jenže ve finále to kvůli jinému úhlu pohledu a výraznému šumu prostě není ono. Ukázková videa: