Recenze mobilu Samsung Galaxy A54. Střední třída dospívá, ale dejte si pozor na kluzké kryty

Plusy Špičkový AMOLED displej

Povedený design, odolnost IP67

Výkon konečně na metě Galaxy A52s

Špičková softwarová podpora Minusy Velmi kluzký zadní skleněný kryt

Stabilizace videí jen u Full HD s 30 fps

Výkonem dohání dva roky starého předchůdce

Vyšší pořizovací cena ? 7 /10 Hodnocení

redakce

O telefonech řady Galaxy S se toho nejvíce napíše a namluví, pro Samsung je však nejdůležitější řada, která se prodává v daleko větším objemu. Z toho pohledu je pro jihokorejce mnohem důležitější „áčková“ řada, než třeba „eskové“ modely, k nimž aktuálně směřuje veškerý marketing a propagace. I díky ceně je jasné, že na jeden prodaný Galaxy S23 Ultra se prodá několik (desítek) áček, byť Samsung žádné oficiální statistiky veřejně neuvádí neeviduje. A dnes se zaměříme na Galaxy A54 5G, letošní nejvybavenější Samsung střední třídy.



Samsung Galaxy A54 5G jsme otestovali ve fialové barevné variantě, které v reálu vypadá spíše jako modrá

Samsung meziročně lehce zvedl laťku a konečně výkonem dorovnal dva roky starý Galaxy A52s. Navrch přidal ještě jasnější displej, který je na poměry střední třídy špičkový, a také bezkonkurenční softwarovou podporu. Telefon vypadá jako Galaxy S23, plastové tělo i nadále splňuje zvýšenou odolnost IP67, ale při prvním pohledu vám přijde možná trochu tlustý. Je to však jen designový dojem. Co je však skutečné, je kluzký zadní kryt (Gorilla Glass 5), díky němuž telefon klouže z gauče i z rukou. Po sedmi letech mi tak při testovaní vypadl telefon z ruky, a to už je co říci...

Jakmile Samsung vyladí i softwarové nedostatky (občasné záseky a zpomalení systému) nebude vadit ani slušně výkonný čipset Exynos, který při hraní dosti zahřívá zadní kryt. Ani vyšší cena telefonu by možná nevadila, jenže souběžně prodávaný Galaxy A52s hází telefonu klacky pod nohy. Kdyby na trhu nebyl, byl by A54 jasnou volbou (loňský A53 jej nemá jak ohrozit), ale cenový rozdíl tři a půl tisíc korun?

Samsung Galaxy A54 5G katalog rozměry a hmotnost: 158 × 77 × 8,2 mm, 202 g

displej: 6,4", kapacitní Super AMOLED, 1 080 × 2 340, 403 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS

paměť: 256 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 8 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Samsung Exynos 1380 (8× Cortex-A78, 2 GHz, 5nm)

operační systém: Google Android 13

fotoaparát: 50MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 71 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

To už se vyplatí přemýšlet, zda skutečně u telefonu střední třídy potřebujete Wi-Fi 6, eSIM, o 200 nitů jasnější AMOLED, vylepšenou optickou stabilizaci nebo třeba o 500 mAh větší baterii. I když, čtyři nástupnické generace Androidu, to je až Android 17! A o tom si může spousta současných telefonů střední třídy nechat jen zdát.