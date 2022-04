Recenze mobilu Samsung Galaxy A53. Zbytečný model, který zůstal ve stínu předchůdce

Plusy Povedený 120Hz AMOLED

Výdrž den a půl náročnějšího používání

Zvýšená odolnosti IP67

Příkladná softwarová podpora

Slušné zvukové podání Minusy Nižší výkon čipsetu, než vloni

Rám je stále jen plastový

Nespolehlivá GPS

Chybí 3,5mm jack i nabíječka v krabici

Kvůli A52s prakticky neprodejný ? 6 /10 Hodnocení

redakce Samsung v prvním čtvrtletí oznámil dvě stěžejní „áčka“, která by měla být v letošním roce opět těmi nejprodávanějšími telefony s logem Samsung. Jenže, už loňská generace nasadila laťku hodně vysoko a nepříliš starý „vylepšený“ Galaxy A52s prodejnosti letošním modelům rozhodně nepřidá. Ještě, když v nich běží prakticky neznámý čipset Exynos. Nové mainstreamové „áčko“ navíc přišlo i o sluchátkový jack a nabíječku, a není vůbec jasné, jak tyto „nové trendy“ přijmou samotní běžní uživatelé, kteří jsou tradičně dosti konzervativní. Po detailním otestování můžeme telefonu přisoudit hodnocení „nevybroušený diamant“. Novinek není až tolik, že by bylo třeba na telefon spěchat. A53 se totiž v mnohém podobá právě loňskému Galaxy A52s. U foťáků nedošlo k nějaké výrazné změně, baterie sice dostala 500mAh navíc, slibované dva dny však často zvládne jen s odřenýma ušima. Vývojáři her však o existenci nového Exynosu ještě ani neví, takže herní vyžití je v současné době často jen na nejnižší grafickou kvalitu. A pokud k tomu připočteme slabší GPS, občasné zadrhávání prostředí, bude třeba ještě počkat na softwarové aktualizace. Samsung to určitě mohl zvládnout o něco lépe... Samsung Galaxy A53 5G A536 6GB/128GB nabízí 87 obchodů za ceny od 8 190 Kč Srovnat ceny na Živě Samsung Galaxy A53 5G katalog rozměry a hmotnost: 160 × 75 × 8,1 mm, 189 g

displej: 6,5", kapacitní Super AMOLED, 1 080 × 2 340, 396 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 6 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Samsung Exynos 1280 (8× Cortex-A78, 2 GHz, 5nm)

operační systém: Google Android 12

fotoaparát: 64MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 70 %

vybavenost cena: ještě se neprodává Kompletní recenzi Samsung Galaxy A53 si můžete přečíst na následujících listech.

Design Od loňska se toho moc nezměnilo. Samsung Galaxy A53 je telefonem klasické konstrukce s rozměry 160 × 75 × 8,1 mm a hmotností 189 gramů. Telefon se však meziročně až tak výrazně nezměnil. Jistě, fotomodul už tolik nevyčnívá do prostoru, protože se záď s větší baterií o něco „nafoukla“.

Samsung Galaxy A53 5G jsme otestovali v „broskvové“ barevné variantě Při představení telefonu jsme ze strany Samsungu nabyli dojmu, že je boční rám kovový, to však není pravda. Možná, že byl kov použit v některých částech středního dílu, vnější rámeček, který nás však zajímá nejvíce, je však plastový. Historicky totiž měly všechny Samsungy s kovovým rámem viditelné vývody antén, což se u Galaxy A53 nekoná. Škoda, že jsou boky lesklé, mat by telefonu slušel více. U některých barevných variant na nich můžete vidět otisky prstů.

Telefon se ještě vcelku pohodlně vejde do dlaně, boky měly být podle Samsungu kovové, ale vývody antén nevidíme. I na omak nám připadají spíše plastové Zatímco displej kryje sklo Gorilla Glass 5, záď je kompletně vyrobena z polykarbonátu. První dojmy nás utvrdili v tom, že Samsung konečně vyřešil promačkávající střed zad... abychom záhy objevili nové místo, kde se telefon promačkává. Stačí na záď zatlačit v místech s povinnými logy certifikací a z útrob se ozve krátký praskavý zvuk. I naomak pak cítíte, že v těchto místech pod zády „něco málo“ chybí. Pro někoho to ale může být jen detail. Stačí telefon navléci do krytu a žádné „promačkávání“ už nepoznáte. V průběhu testování na zádech ulpěl i jeden jemný šrám, a to přesto, že byl telefon nošen stále v kapse.

Pohled na pravý bok, spodní hranu a na vystouplý fotomodul na zádech, který je přímo součástí zadního krytu Záď telefonu je příjemná na dotek a současně matná, takže zde ulpívá maximálně zbytková vlhkost. V redakci jsme otestovali „broskvovou“ barevnou variantu Awesome Peach, která telefonu dodává šmrnc. Mimo ni můžete telefon pořídit ještě v černé, bílé a v modré. Všechny barevné verze mají lesklý rám, a u všech můžete také počítat se zvýšenou odolností IP67. Ta v řadě Galaxy A zažila svou premiéru už v loňském roce.

Galaxy A53 5G se, stejně jako loňská „áčka“, nebojí deště ani vody. Telefon splňuje odolnost IP67 Na pravém boku jsou umístěny dobře dostupné regulátory hlasitosti a zamykací tlačítko, do slotu na spodní hraně můžete vložit dvě nanoSIM karty, nebo jednu SIMku a microSD kartu. K dobíjení telefonu slouží USB-C konektor, vedle něhož však tentokrát chybí sluchátkový jack. Zatímco u loňské generace jej Samsung ještě zachoval, u letošního modelu zcela nepochopitelně chybí. A to přesto, že má letošní a loňská generace úplně stejný půdorys.

Základní krabička je tentokrát velmi tenká, zmizela z ní, jak sluchátka, tak i samotná nabíječka. Dostanete v ní jen telefon, oboustranný USB-C, špendlík a uživatelské příručky Samsung nemůže chybějící jack schovávat za větší kapacitu baterie, díky níž je telefon tlustší, audiokonektor chybí zcela uměle. Samsung tak i v „áčkové“ řadě pokračuje ve zcela nesmyslném trendu, který mainstreamové uživatele spíše odradí.

Pro nová „áčka“ je k dispozici spousta doplňkových krytů v různých barvách a stylech A to stejné můžeme říci i o základní krabičce telefonu. V ní chybí, nejen sluchátka, ale také síťová nabíječka. Spolu s telefonem dostanete jen USB-C kabel, který je však oboustranný, takže jej do nabíječky loňského „áčka“ nezapojíte. Tolik tedy k ekologii...

Displej Povedený AMOLED s pomalejší regulací jasu. Galaxy A53 dostal do výbavy 6,5 palcový Super AMOLED displej s rozlišením Full HD+ a podporou 120Hz obnovovací frekvence. Ta však není adaptivní jako v řadě Galaxy S, takže je energeticky náročnější. U displeje můžeme vytknout snad jen pomalejší regulaci jasu, ovšem automatika se vcelku rychle učí, takže navykne vašim potřebám. Jenže, na přímém slunci se v displeji odráží okolní objekty a jeho jas by mohl být i o trochu vyšší.

Telefon dostal do výbavy 6,5" Super AMOLED displej s rozlišením Full HD+ V noci by naopak mohl panel svítit o něco méně, byť si můžete pomoci utlumením jasu včetně dodatečného ztlumení a také aktivací filtru modrého světla. Barevné podání displeje je i tentokrát špičkové, můžete si vybrat mezi sytými barvami, které si ještě dodatečně upravíte (režim Živý), nebo které jsou výrazně utlumeny, aby co nejvíce odpovídaly realitě. Displej má dostatečnou jemnost, takže jsou texty a další zobrazený obsah dostatečně ostré. ​

Součástí displeje je optická čtečka otisků prstů a průstřel pro 32Mpx selfie. Systémové dotykové ovladače s vibrační odezvou hledejte ve spodní liště Chybějící notifikační diodu supluje povedený režim Always On, který na zamykací obrazovce zobrazí datum, čas a aktuální notifikace. Nechybí zde ani logotyp optické čtečky od Goodixu, která má pomalejší reakce a po přiložení mokrého prstu neodemyká vůbec. V průstřelu čeká 32Mpx selfie, do obrazu však v základním nastavení nezasahuje, protože se aplikace zobrazují pod průstřel. Pokud chcete obraz roztáhnout přes celou plochu, musíte to učinit v nastavení. Zde si můžete dále upravit velikost a styl písma, zvětšení obrazovky a další detaily.

Světlý a tmavý režim, displejové režimy, pohodlí pro oči, nastavení plynulosti pohybu a navigačního panelu Celkově vzato je grafické zobrazení na velmi vysoké úrovni, kráčí ve šlépějích loňských „áček“, oproti nimž se rovný AMOLED displej se zakulacením v rozích vlastně nijak zásadně nezměnil. Minimálně obnovovací frekvence displeje by mohla být dynamická, za automatické snížení frekvence, nebo alespoň za mezikrok v podobě 90 Hz, by baterie určitě poděkovala.

Hardware Čipset s velkým otazníkem. Galaxy A53 je osazený novým 5nm čipsetem Exynos 1280, který v nás vzbuzuje rozporuplné pocity. V prvé řadě je to čipset, který Samsung dlouhou dobu oficiálně nekomunikoval na veřejnost. Zatímco u dřívějšího Exynosu 1080 si můžete na webu polovodičové divize přečíst hned vše podstatné, o jeho nástupci web Samusngu taktně mlčel. Až v polovině dubna se na webu polovodičové divize objevily jeho základní specifikace.

Antutu, CPU-Z, detaily použitého procesoru Exynos 1280 a test rychlosti úložiště Podle aplikace AIDA64 je součástí čipsetu šest jader Cortex-A55 o takto 2 GHz, na které navazují dvě 2,4GHz jádra Cortex-A78 uručena pro náročnější úlohy. Součástí čipsetu je grafický adaptér Mali-G68 r1p1, což je konfigurovatelná grafika pro zařízení střední třídy. Neznáme však počet použitých jader ani to, co znamená v označení položka „r1p1“. O grafice tak vypovídá nejvíce výkon naměřený v Antutu, který činí 438 108 bodů. A to je oproti půl roku starému Galaxy A52s, který se Snapdragonem 778G získal téměř 500 tisíc bodů výrazný propad.

Testované hry - Call of Duty Mobile, Titan Quest, Genshin Impact a Asphalt 9 Výkonová meziroční stagnace by byla teoreticky v pořádku, pokud by telefon nabídl hardwarově něco navíc, ale zhoršený výkon je velkou kaňkou. Papírové předpoklady se potvrzují i v reálu, telefon má problém rozběhat náročnější hry na vyšší grafickou kvalitu. Spousta her přímo stahuje doplňkové soubory s nižší grafickou kvalitou, např. u hry Titan Quest jsme se nedostali přes framerate 40 fps, a to ani tehdy, když se ve hře „nic nedělo“. Při vypnutí služby GOS jsme se dostali maximálně na 47 fps, zato však bylo citelnější zahřívání zad telefonu.

Správce zařízení se stará o úložiště, RAM, baterii a o zabezpečení Ve hře Genshin Impact jsme i s vypnutým GOS dosáhli frameratu maximálně 26 fps, a to při nastavení maximální grafice s 60 fps. Na tuto metu se hra dostane pouze v nastavení... V Call of Duty Mobile jsme si stáhli HD pack s texturami a dostali jsme se na 60 fps. U některých her to však vypadá na to, že vývojáři ještě nestihli své tituly připravit na nový čipset, a tak vás hry „pustí“ jen k nízké grafické kvalitě. To by se však mohlo (a mělo) postupem času zlepšit.

Statistiky operační paměti, její průměrné využití za 24 hodin a volitelná kapacita virtuální RAM Telefon jsme otestovali s 8GB operační pamětí, adresovatelných je v systému 7,8 GB, přičemž v průběhu 24 hodin je RAM zaplněna cca z poloviny. Navíc tu máte ještě virtuální RAM o kapacitě 2 až 8 GB. Je tedy škoda, že je garbage collector poměrně agresivní, a velmi brzy ukončuje aplikace, a zejména hry, na pozadí. Stačí 20 minut, a minimalizována hra po opětovném otevření z nabídky posledních aplikací startuje úplně znova. Takové chování bychom očekávali u základní varianty 6/128 GB, u vybavenější verze nedává moc smysl.

Správce interní paměti, systémová RAM zabírá cca 31 GB Úložiště telefonu typu UFS 2.2 mělo v našem případě kapacitu 256 GB, ovšem telefon je v Česku k dostání i se 128GB pamětí. V obou případech má systémová ROM 31 GB, navíc si však můžete ještě pomoci vloženou microSD kartou, která může mít kapacitu až 1 TB.

Kuriózní chyba. Úložiště telefonu se ve Windows při připojení v režimu MTP tváří zdvojeně. V telefonu však není samostatná Interní paměť a Paměť zařízení, ale jen jedno nerozdělené úložiště Konektivita telefonu je bohatá, maximem jsou 5G sítě, které jsme si mohli v roamingu ověřit kousek za hranicemi s Polskem. Lokálně se telefon připojí přes Wi-Fi se slušnou stabilitou i citlivostí, v případě větší vzdálenosti od AP se však připravte na to, že i přes zobrazené dvě čárky nemusí data vždy „téct“. Přes Bluetooth se spojíte např. se sluchátky či chytrými hodinkami.

Tmavý a světlý režim Google Map, GPS nás však dvakrát nechala ve štychu a při jízdě po dálnici „běhala“ po cestách třetí třídy Při testování mě zklamala GPS, a to u jednoho z mnoha testovaných modelů řady Galaxy. Při cestě na čtyřproudové dálnice v polských Katowicích mě GPS dvakrát nechala „ve štychu“, protože bloudila v přilehlých ulicích a telefon pak udával nesmyslné pokyny. Na dvou místech jsem tak musel jet po paměti a odhadovat, který z exitů měla navigace před 11 kilometry na mysli. I ve vesnické zástavbě GPS občas „odběhne“ o dva až tři bloky od vaší skutečné pozice, a to by rozhodně chtělo opravu. ​

Nastavení konektivity - NFC a Správce SIM karet I když si hudební přehrávač musíte stáhnout samostatně, můžete se při přehrávání hudby spolehnout na režim Dolby Atmos ve spojitosti s ekvalizérem. Ke spodnímu repráčku se přidává sluchátkový reproduktor, telefon hraje dostatečně nahlas a i zvuková kvalita byla překvapivě na vysoké úrovni. Samozřejmě s ohledem na pidirepráčky, které jsou natlačeny mezi další „vnitřnosti“ telefonu...

Zvukové efekty a ekvalizér Zabezpečení telefonu obstarává čtečka otisků prstů Goodix GW9558, na kterou musíte tlačit u ultrazvukových čteček. Na první přiložení odemkne v osmi z deseti případů, pokud máte vlhké či dokonce mokré ruce, rovnou odemykejte alternativní metodou, např. znakem, PIN kódem nebo skenem obličeje. Ten si mimochodem obstojně poradí i s detekcí při nasazených brýlích.

Biometrika - rozpoznávání obličeje a otisků prstů Baterie o kapacitě 5 000mAh je podle Samsungu certifikovaná na dva dny na jedno nabití, při běžném používání jsme se však v průběhu testování s železnou pravidelností dostali na den a půl. A53 je na tom lépe, než „jednodenní“ smartphony, ale dva dny z baterie skutečně nevymáčknete. Museli byste se hodně „hlídat“.

Nastavení a statistiky baterie Bezdrátové dobíjení chybí, a tak je jedinou možností dobíjení přes kabel. Ten vám Samsung přidá do základní krabičky, síťový adaptér (max 25W) si musíte dokoupit samostatně. Z nuly na sto baterii dobijete cca za hodinu a čtvrt. Pokud si vystačíte s pomalejší 15W nabíječkou, musíte ji zakoupit i s USB-C kabelem. Ten přibalený vám totiž nebude pasovat.

Software Špičková podpora ve střední třídě. Ze systému Android 12 s nadstavbou One UI 4.1 čiší určitá, byť lehká, těžkopádnost. Nemáme sice přímé srovnání s Galaxy A52s (ani s ním historicky nespojujeme žádné velké SW nedostatky), ovšem u testované novinky se nám v hlavě vybavují situace, kdy, tu a tam, čekáte delší dobu na vyskočení klávesnice, někdy je i patrný výrazný prostoj při spouštění aplikací nebo telefon při přetočení z boku na výšku displeje najednou nereaguje. Prostředí běhá svižně, ale u telefonu s cenou okolo 10 tisíc už by mělo být to nejdůležitější odladěno.

Pohotovostní režim, nastavení, editační mód, nastavení palety barev a dostupné widgety Dojem z používání telefonu umocňuje i zbytečně zdlouhavé animace, které sice vypadají efektně, ale tak trochu možná schovávají delší načítací časy. Co nám vyloženě nesedlo, byla vibrační odezva, která působí dojmem výrazně levnějšího telefonu. I na nejmenší úroveň jsou vibrace dost „hrubé“, takže je to jeden z mála telefonů, u nějž jsem si musel vibrace ručně raději vypnout. Pokud si je necháte aktivní, můžete být psaní textů na klávesnici s takto výraznými vibracemi pro někoho už možná trochu nepříjemné. ​

Hlavní nabídka, „povinné aplikace“ a zástupci v horní liště Jenže, zatímco vibrace nijak neovlivníte, se softwarovými nedodělky už si mohou poradit softwarové aktualizace. V průběhu testování na telefon dorazil update, který deaktivoval diskutabilní službu GOS, aktualizace zabezpečení byla v telefonu z března, což je oproti „eskové“ řadě o jeden měsíc pozadu. I to je však na střední třídu stále slušné.

Kalendář, kalkulačka, poznámky, Game Launcher a webový prohlížeč Jinak máme tu čest se starým známým Androidem 12, nad nímž je postavena grafická platforma One UI 4.1. Prostředí tedy vypadá stejně jako ve zmiňované řadě Galaxy S. Systém se pyšní zejména výraznou personalizací, máte tu mřížku ikonu, schémata, vlastní ikony, tapety či vzhledy Always On displeje. Jezdce pro úpravu jasu si vynesete přímo do horní lišty, ovládání telefonu můžete změnit na dotyková gesta.

Telefon vám, stejně jako u loňského Galaxy A52s, vnucuje „špičkové“ aplikace, které maskuje za povinný obsah. Novinová služba Upday vás bude zase znervózňovat v prohlížeči. Abyste se jí zbavili, je třeba si nastavit novou domovskou stránku při otevření nové karty Aplikace ve výbavě nejsou žádným překvapením, aplikací není nijak přespříliš, další si stáhnete z Google Play či Galaxy Storu. Při úvodním nastavení, a také několikrát pravidelně, dokud si aplikace nenainstalujete, vás bude v liště zlobit nabídka na nové „Skvělé aplikace zdarma“, která se maskuje za instalaci systémových aplikací. Další zbytečné vnucování vidíme v prohlížeči při otevírání nového okna, které vyžaduje schválení uživatelských podmínek Upday. Tedy zprávařské služby, o jejíž existenci v telefonu se nikdo neprosil.