Recenze mobilu Samsung Galaxy A52s 5G. Výkonnější čipset dostal po půl roce zelenou

Plusy Špičkový 120Hz AMOLED displej

Vyšší výkon Snapdragonu 778G

Zvýšená odolnost IP67

Univerzální fotoaparáty se 4K videem

Těšte se na 3 updaty Androidu Minusy Snadpragon 778G měl být již u základního A52 5G

V základním balení pouze 15W adaptér (telefon zvládá až 25W nabíjení)

Pomalejší čtečka otisků prstů

Promačkávací zadní kryt

Stále trochu vyšší cena ? 7 /10 Hodnocení

Samsung už letos na trh uvedl Galaxy A52 5G, po půlroční odmlce se na trhu objevil oživený Galaxy A52s 5G. Nečekejte žádné výrazné změny, prakticky došlo jen ke změně čipsetu, který je tentokrát výkonnější, což se jistě bude líbit mobilním hráčům. Povedená výbava základního Galaxy A52 však zůstává. Těšit se tak i nadále můžete na zvýšenou odolnost IP67, na 120Hz obnovovací frekvenci displeje nebo na známou sestavu čtyř fotoaparátů. Má smysl investovat do „eskového" modelu? Kvůli čipsetu zcela určitě, navíc základní A52ky bývají průběžně vyprodané. Pětistovka až tisícovka navíc se za vyšší výkon rozhodně vyplatí. Samsung si tak zase o něco více upevňuje pozici ve střední třídě, nebráníme se však dojmu, že Samsung mohl výkonnější čipset dodat již do Galaxy A52 5G a mohl si tak ušetřit vydání nové verze telefonu. Mainstreamový Samsung tak bude v předvánoční době dosti zajímavým telefonem, byť jeho cenovka mohla být ještě o něco nižší... Samsung Galaxy A52s 5G katalog rozměry a hmotnost: 160 × 75 × 8,4 mm, 187 g

displej: 6,5", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 400, 405 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (1200|400 Mb/s), 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 6 GB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 778G (8× Cortex-A78, 2 GHz, 6nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 64MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 71 %

vybavenost cena: 10 000 Kč Celou recenzi Samsung Galaxy A52s 5G si přečtěte na následujících listech.

Design Dobře padne do dlaně. Galaxy A52s 5G si může s Galaxy A52 5G podat ruce, na designu se vůbec nic nezměnilo. Tělo o rozměrech 160 × 75 × 8,4 mm je celé vyrobeno z plastu. Boční rám se snaží připodobnit k lesklému kovu, takže na něm ulpívají otisky prstů. Záď je matná, na omak působí jako pogumovaná. Nejsou na ní vidět otisky prstů, pouze zbytková vlhkost.

Samsung Galaxy A52s 5G jsme otestovali v černé barevné variantě Z druhé strany na šasi nasedá displej krytý sklem Gorilla Glass 5. Mezi ním a zbytkem těla se nachází ještě tmavá přechodová vrstva, do které se občas dostanou nečistoty, které budete muset vytlačit rohem papírku. Konstrukce telefonu je bytelná a ani při násilném krutu se z útrob neozývají žádné pazvuky. Telefon jsme v redakci otestovali v černé barevné variantě, alternativně je k dostání ještě v bílé, zelené a ve fialové.

Pohled na boční hrany, telefon v ruce působí bytelně a neklouže A52s dobře padne do ruky, díky zadní skořápce v dlani neprokluzuje, ale právě k zádům máme i tu největší výtku. Plast je dosti tenký, že jej veprostřed cca o půlmilimetr promáčknete až k baterii. V případě Galaxy Note20 bylo promačkávání daleko výraznější, i tak se ale nebráníme pocitu, že tento nedostatek mohl Samsung vyřešit již při návrhu telefonu. A nebo pod zadní kryt vložit cívku pro bezdrátové dobíjení. Účel by světil prostředky, takto je pod zadním krytem nepatrná (a zbytečná) mezera. A když o tom budete vědět, budete bez přemýšlení zadní kryt nevědomky promačkávat...

Fotomodul je součástí zadního matného plastového krytu a lehce vystupuje nad okolní povrch. Škoda jen, že jsou záda uprostřed „promačkávací“. Byť možná subjektivně o trochu méně, než u Galaxy A52 5G ...a nebo na telefon přicvaknete kryt, a bude tento „problém“ vyřešen. Levý bok telefon je úplně prázdný, regulátory hlasitosti se zamykacím tlačítkem najdete na pravém boku. Ovládají se pohodlně a jistě, oproti Galaxy A72 se nemusíte palcem až tak natahovat. Horní hrana se sekundárním mikrofonem nabízí šuplík, do něhož vložíte nanoSIM a příp. druhou nanoSIM nebo microSD kartu. Škoda, budete si muset mezi oběma možnostmi vybrat. RECENZE: Samsung Galaxy A52 5G – I letos má zaděláno na bestseller Na spodní hraně se nachází USB-C konektor, sluchátkový jack a hlavní reproduktor. Ten má svou kvalitu hodně blízko vlajkové řadě Galaxy S21. Společně s ním hraje v režimu sterea (včetně Dolby Atmos) i sluchátkový reprák nad displejem. Vítaným upgradem je zvýšená odolnost IP67, která se v áčkové řadě objevuje vůbec poprvé. Výrobce uvádí výdrž půl hodiny 1,5 metru pod vodní hladinou, v praxi se vám bude spíše hodit to, že telefon přežije telefonování na dešti nebo pád do záchodové místy.

Konektorová výbava na spodní hraně. Nechybí zde USB-C ani sluchátkový jack Stačí jej opláchnout sladkou vodou, což platí i o kontaktu s mýdlovou nebo slanou vodou, které by jinak mohly narušit vnitřní membrány. Pokud je v konektoru detekována voda, telefon se nebude nabíjet, a dá vám o tom vědět notifikací. Stačí vodu z konektoru vytřepat a počkat maximálně několik desítek minut na vyschnutí.

Doplňkové ovladače hledejte na pravém boku telefonu A základní balení? Začněme tím lepším. V krabici nechybí nabíječka, takže jsou ekologické snahy Samsungu u řady Galaxy S21 dost krátkozraké. Pokud chtěli jihokorejci skutečně myslet na ekologii, tak by přece adaptér nedávali do řady, která se podílí na 70 % prodejů všech smartphonů Galaxy. Jenže, to by se koncovým uživatelům zřejmě nelíbilo, a tak tato „taktika“ jihokorejcům projde jen v „eskové“ řadě. V krabici dále nechybí USB-C kabel, základní uživatelská příručka ani špendlík pro vytažení bočního šuplíku.

Oproti Galaxy A52 5G vypadá „esko“ úplně stejně. V základní krabici tak opět najdete pouze 15W adaptér, byť telefon podporuje až 25W dobíjení. A nedostatky? Nabíječka je pouze 15W, byť telefon podporuje až 25W dobíjení. Výkonnější adaptér s oboustranným USB-C si tak budete muset dokoupit zvlášť, nebo jednoduše zůstanete u pomalejšího adaptéru. Na druhou stranu v základní krabici stále máte nabíječku, a to už zdaleka neplatí o všech zařízeních řady Galaxy...

Hardware Vyšší výkon kvitujeme. Samsung musíme pochválit za použitý Snapdragon 778G, který je oproti Snapdragonu 750G z Galaxy A52 5G výraznou výkonovou vzpruhou. Termálně čipset telefon nijak neovlivnil, zahřívání zadního krytu je stále stejné, jenže tentokrát se v Antutu telefon velmi výrazně přibližuje hranici 500 tisíc bodů. A výkon vyjádřený skórem vyšším o 170 tisíc bodů je velkým bonusem.

170 tisíc bodů navíc v Antutu oproti Galaxy A52 5G? To si necháme líbit! PUBG nemělo s čipsetem vůbec žádný problém, a to ani při kvalitě HDR + HD (vyšší nastavit nelze). Snapdragon 778G je dost výkonný čipset, který utáhl i Asphalt 9 na maximu či Titan Quest (exponované scény s efekty měly framerate přes 60 fps), a to bez sekání. S karetními Magic Arena a Hearthstone neměl telefon žádný problém. Všechny testované hry byly plynulé a velmi dobře ovladatelné.

Testované hry (Asphalt 9, PUBG, MTG Arena a Titan Quest) byly velmi dobře hratelné. Telefonu musíte jen „prominout“ zahřívání zadního krytu Operační paměť telefonu je 6GB, jeden z posledních updatů k ní přidal ještě 4GB virtuální operační paměť, která se ukusuje z interní 128GB paměti. A protože si ji ještě můžete rozšířit microSD kartami, není ani dostatečně velké úložiště nijak zásadním problémem. Při průměrném používání telefonu je RAM zaplněna z 56 procent, takže rezervy, a to dost výrazné, zde stále jsou. I na maximální zátěž bylo v RAM stále 1,5 GB volné paměti.

Před a po aktualizaci, operační paměť dostala 4GB virtuální RAM. Ať jsme dělali, co jsme dělali, dostali jsme se maximálně na 1,5 GB volné RAM. V průměru byla RAM zaplněná z 56 procent. V systému je připravena i přehledná správa souborů Součástí telefonu je zabezpečená platforma Knox, o které budete vědět zejména v souvislosti se Zabezpečenou složkou, která bude vašim soukromým prostorem, který si ochráníte otiskem prstu. Odemykání funguje i přímo z Always On displeje (logotyp čtečky je samozřejmě zobrazen). Pokud budete brát telefon do ruky opravdu často, doporučíme otisk prstu nakombinovat s 2D skenerem obličeje, který se nezalekne ani nasazených brýlí.

Nastavení biometriky, rozpoznávání obličeje, otisky prstů a Zabezpečená složka Konektivita je díky čipsetu vylepšená, součástí SoC jsou nové modemy pro LTE a 5G, do telefonu dorazila i podpora Bluetooth 5.2 a Wi-Fi 6. Připojení bylo v průběhu testování stabilní a bez výpadků, a to platilo i pro hraniční oblast ve větší vzdálenosti od Wi-Fi routeru. Stejně tak jsme si hudbu v Bluetooth sluchátkách Galaxy Buds2 mohli vychutnat bez jakéhokoliv přerušení, a to i ve větší vzdálenosti od telefonu.

Nastavení konektivity, správce SIM a NFC Repráčky zahrají dost hlasitě, standardně v režimu stereo, kdy se ke spodnímu přidává reprák nad displejem. Na mobilní poměry má mají hodně vysokou hlasitost, vcelku slušné basové podání, jen je nenechávejte hrát na maximální hlasitost, kdy už zvuk trochu rezonuje a poslech není už tak příjemný. U hudebního přehrávače si nastavíte ekvalizér a aktivujete režim Dolby Atmos, FM rádio zahraje jen s připojenými sluchátky. Vyzvánění telefonu, i díky opravdu výrazným vibracím (škoda že vibrace nejde upravit po menších krocích), rozhodně nepřeslechnete.

Nastavení zvuků, vibrační odezvy, Dolby Atmos a ekvalizéru Baterie telefonu má kapacitu 4 500 mAh, což je o 500mAh méně, než u většího Galaxy A72, ale také o 500mAh více než u loňského Galaxy A51. Se 120Hz režimem jsme se u 5G verze modelu dostali na den a půl náročnějšího používání, při aktivací 60Hz módu můžete počítat s několika hodinami navíc na jedno nabití.

Správce zařízení, statistiky a nastavení baterie a nabíjení Pokud se odpíchnete od motta „jakákoliv nabíječka je lepší než žádná“, vystačíte si s přibaleným 15W adaptérem, která svou práci udělá z nuly na sto za necelé dvě hodiny. Pokud je pro vás „každá minutá dobrá“, můžete se s dokoupeným 25W adaptérem dostat na hodinu a půl. Na cívku pro bezdrátové nabíjení by místo pod zadním krytem určitě bylo (viz kapitola Design), ale u letošních „áček“ se s bezdrátovým dobíjením bohužel nepočítá.

Software Tři generace androidu a 4 roky bezpečnostních updatů. Samsung v telefonu vsadil na Android 11 včetně grafické nadstavby One UI 3.1, která se nejprve objevila v řadě Galaxy S21. Ve spojitosti s až 120Hz obnovovací frekvencí a 6GB (+4GB virtuální) RAM tahle kombinace již na papíře nemohla dopadnout špatně, a to se také v praxi potvrdilo.

Pohotovostní režim, hlavní nabídka, horní lišta se zástupci, poslední spuštění aplikace a zamykací obrazovka​ Nadstavba je dostatečně svižná, responzivní, na nic se nečeká, práce se systémovými zdroji je „rozumná“ a navrch máte spoustu doplňků a softwarových přídavků, jejichž přítomnost v modelové řadě Galaxy A byla ještě před rokem takřka nemyslitelná. Úplně chyb to ale není, takže jednou za čas musíte chvíli počkat, než systém na vaše akce patřičně zareaguje. Problémem je např. obsluha foťáku při zamknutém zařízení nebo práce s telefonem rychle po odemknutí. Zpoždění ale není nijak zásadní, u A52 5G bylo citelnější.

Režim Multidisplej, Dual Messenger a Jednoruční režim. Google Assistant se bude tlouct s asistentem Bixby, který se usadil v zamykacím tlačítku Dotyková systémová tlačítka mají vibrační odezvu, stejně jako softwarová klávesnice. Zatímco dřívějším áčkům vibrace chyběly, u aktuálního modelu jsou tak silné, že byste je možná o úroveň snížili. Jenže, snížením je kompletně vypnete, škála intenzity by mohla být o dost širší. Po stisku domovského tlačítka se vám bude podbízet hlasový asistent Google, který se trochu tluče s asistentem Bixby, a jehož vypnutí vůbec není jednoduché. Na levé části pohotovostní obrazovky máte k dispozici nabídku Google objevit, z editačního režimu si upravíte šířku mřížky a přidáte na plochu různé widgety.

Obchod se schématy, tapetami, balíky ikon a vzhledy AOD Líbí se nám šikovní zástupci rychlého spuštění v horní liště, i možnost customizace systému. Z Galaxy Storu si stáhnete schémata, tapety, balíky ikon nebo vzhledy Always-On displeje.

Hlavní nabídka a doplňkový obsah od Googlu, Microsoftu a Samsungu Obrazovkou zamykací obrazovky můžete přispět na dobrou věc (reklamy Global Goals), hry si můžete schovat do nabídky Game Tools, aby se vám zbytečně neroztahovaly mezi aplikacemi. Těch v telefonu není mnoho, můžete počítat se základními apkami od Samsungu, Googlu a Microsoftu, navíc je jen Spotify a Netflix. Další aplikace a hry si stáhnete z Google Play a Galaxy Storu.

Číselník, zprávy, prohlížeč, Google Play, Samsung Members a Game Lanuncher Nastavení je řazeno logicky, i díky integrovanému vyhledávání vše rychle najdete. Nadstavba je doslova přecpána softwarovými přídavky. V telefonu je připravena Zabezpečení složka, Odkaz na Windows, SmartView, Dětský režim, Volání a zprávy na dalších zařízeních, Pokračování s aplikacemi v jiných zařízeních, Quick Share, Multidisplej, Jednoruční režim, Dual Messenger, Bixby Routines a další. Drtivou většinu softwarové výbavy telefon podědil po Galaxy S21. A to se týká i updatů. Samsung u telefonu slibuje tři další generace Androidu (první update bude na Android 12) a minimálně čtyři roky bezpečnostních záplat! A to je mezi Androidy stále dost velká rarita.