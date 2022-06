Plusy Zvýšená odolnost IP67

Výdrž až dva dny na jedno nabití

48Mpx hlavní foťák s OIS

Kvalitní zvuková reprodukce včetně Dolby Atmos

Slušná softwarová podpora Minusy Chybí režim Always On

Nespolehlivá čtečka otisků prstů

Zmizel sluchátkový jack

Nabíječku musíte dokoupit samostatně

Místo makra by se hodil teleobjektiv ? 7 /10 Hodnocení

redakce I když letošní vyšší model Galaxy A53 není vyloženě nepovedený, pokud se na něj prodíváme pragmatickým pohledem, není moc důvodů proč místo něj nepořídit Galaxy A52s. Dostanete telefon s vyšším výkonem a ještě ušetříte. Toto „prázdné“ místo na trhu bude letos zaplňovat Galaxy A33 5G, který by měl být letošním „bestsellerem“ od Samsungu. Pokud jej srovnáme s loňským Galaxy A32 5G, je mezigenerační skok velmi výrazný. Samsung u telefon opět vsadil na silné argumenty v podobě zvýšené odolnosti IP67, výkonnějšího 5nm procesoru a špičkového displeje. Bonusem je tentokrát i nižší cenovka, takže telefon vcelku „elegantně" zaplní místo po dražším Galaxy A53, který v naší recenzi nedopadl zrovna nejlépe. Starší typ displeje s výřezem vůbec nevadí, a celek funguje na telefon střední třídy velmi dobře a bez nějakých výrazných nedostatků. Ano, Galaxy A33 5G dává větší smysl, a mohl by se letos právem stát tím nejprodávanějším Samsungem. Samsung Galaxy A33 5G A336 6GB/128GB nabízí 91 obchodů za ceny od 7 199 Kč Srovnat ceny na Živě Samsung Galaxy A33 5G katalog rozměry a hmotnost: 160 × 74 × 8,1 mm, 186 g

displej: 6,4", kapacitní Super AMOLED, 1 080 × 2 340, 403 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 6 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Samsung Exynos 1280 (8× Cortex-A78, 2 GHz, 5nm)

operační systém: Google Android 12

fotoaparát: 48MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 69 %

vybavenost cena: ještě se neprodává Celou recenzi Samsung Galaxy A33 si přečtěte na následujících listech.

Design Mezigeneračně velký pokrok. Zatímco mezigeneračně byste ani nepoznali, že je Galaxy A33 5G nástupcem loňského Galaxy A32 5G, v letošní řadě „áček“ vypadá telefon velmi podobně jako Galaxy A53 5G. A to rozhodně není na škodu. Díváme se tak na tak na celoplastový smartphone, jehož boky se snaží připomínat kov. Jedná se však pouze o plast, který je matný, a vypadá daleko lépe, než u dražšího sourozence. Displej kryje sklo Gorilla Glass 5, záda jsou vyrobena z polykarbonátu. Přímo z nich pak vystupuje fotomodul se čtyřmi snímači.

Samsung Galaxy A33 5G jsme otestovali v atraktivní modré barevné variantě Pokud bychom měli telefonu vizuálně něco vyknout, je to širší „brada“, protože jinak jsou rámečky vcelku příjemně tenké. A ani „účkový“ výřez nám při běžném používání telefonu, ani vizuálně, nijak nevadil. Celkově telefon v dlani působí příjemně kompaktním a jistým dojmem. Záda jsou sice trochu kluzká, ale vyrovnávají to matné boky. A Samsung musíme pochválit i za barevné varianty, mimo černé a bílé je telefon k dostání i v oranžové či v námi testované modré barevné variantě.

Telefon se dobře drží v dlani, doplňková tlačítka hledejte na pravé hraně Boční hrany příjemně obepínají telefon po jeho obvodu, škoda, že rámeček nevystupuje ani lehce nad displej, když už je mezi ním a panelem alespoň drobná mezírka. Levý bok je prázdný, doplňkové ovladače hledejte napravo. Zamykací klávesa a regulátory hlasitosti mají jistý a příjemný stisk, který navíc není nijak hlasitý. A to je běžným znakem spíše levných telefonů. Reproduktor je na těle jen jeden (ale v režimu stereo mu pomáhá sluchátkový reproduktor), mikrofony zase dva. Do šuplíčku na horní hraně vložíte nanoSIM kartu a do sdíleného slotu, buď SIM2, nebo microSD kartu.

Detail fotoaparátu a konektorové výbavy na spodní hraně. Reproduktor je na telefonu jen jeden, ale v režimu stereo si pomáhá sluchátkem nad displejem Velkým bonusem je i zvýšená odolnost IP67, která zaručuje, že pokud se telefon náhodně dostane do kontaktu s kapalinou, měl by přežít bez větší úhony. Telefon je uvnitř kompletně utěsněn, konektory a sloty chrání gumové membrány. Galaxy A33 tedy nevadí náhodný pád do vody či telefonování na dešti.

Testovaný telefon se vody nebojí... Samsungu však musíme vyčinit za konektorovou výbavu. Loňský A23 ještě měl vedle USB-C sluchátkový jack, letošní model už jej postrádá. A co víc, v základním balení chybí, jak sluchátka, tak nabíječka. Ta může mít maximální výkon až 25 Wattů, musíte ji však dokoupit samostatně.

Útlá základní krabička nevěstí nic dobrého. Chybí v ní, jak sluchátka, tak nabíječka V krabičce spolu s telefonem najdete jen oboustranný USB-C kabel, špendlík a základní uživatelskou příručku. Na displeji telefonu není ani obyčejná fólie, takže ochrana telefonu je kompletně ve vaší režii. Naštěstí se můžete spolehnout na slušné portfolio originálních pouzder a krytů.

Displej Samsung AMOLEDy prostě umí. Pokud používáte loňský Galaxy A23 5G, můžete se těšit na velký mezigenerační skok. Loňský IPS panel s rozlišením HD+ nahradil Super AMOLED displej s rozlišením Full HD+, a navrch ještě přisadil 90Hz obnovovací frekvenci. Co nám však při testování citelně chybělo, byl režim Always On, který panel samozřejmě zvládne, ale Samsung jej z nabídky zcela uměle vypustil. A to rozhodně u Samsungů nevídáme poprvé. Umělé „snižování kvalit“ displeje navíc vůbec není třeba, protože se bavíme o telefonu, který stojí devět tisíc korun. A konkurence v podobné cenové relaci AOD samozřejmě má...

Telefon dostal do výbavy 6,4" Super AMOLED displej s 90Hz obnovovací frekvencí Displej sice, díky výrazným zakulacením rohů, „účkovým“ výřezem pro selfie a výraznou bradou, vypadá zastarale, v praxi však dostanete ucelený „balíček“, který je stejný jako u dražších telefonů značky. Nadále si tak můžete vybrat mezi dvěma displejovými režimy, u jednoho z nichž si upravíte i barevné odstíny. S jasem se automatika pere víceméně na výbornou, a pokud potřebujete, můžete jas ručně doladitz horní lišty. Na slunci je čitelnost displeje slušná, byť samozřejmě nedosahuje kvalit řady Galaxy S, rukou si jej stínit rozhodně nepotřebujete.

Účkový výřez vypadá možná trochu zastarale, v praxi vás ale nijak neomezuje. Hlavní ovladače systému jsou umístěny ve spodní liště V noci je i minimální jas displeje vcelku stále vysoký, naštěstí si můžete pomoci funkcí pro extra ztlumení jasu displeje. Pokud jej ještě zkombinujete s filtrem modrého světla, který přepne spektrum barev výrazně směrem ke žluté, a nastavíte si tmavý systémový režim, vedle spící manželku telefonem v noci oslňovat rozhodně nebudete.

Tmavý a světlý režim, nastavení plynulosti pohybu a režimu displeje Citlivost na dotyky jej slušná, ale občas by to chtělo větší přesnost, např. při zadávání na softwarové klávesnici. Co nám vyloženě nesedlo, byla čtečka otisků prstů. U „áčkové“ řady s otisky tradičně bojujeme, u Galaxy A53 jsme s ní problémy neměli, u testovaného modelu je však velmi slabá. Úvodní skenování prstu muselo proběhnout natřikrát, protože při dvou pokusech se u sta procent objevila informace o tom, že otisk nelze zaregistrovat. A při odemykání telefon prakticky při každém druhém nebo třetím přiložení prstu tvrdí, že jej nedokáže rozpoznat. Někdy čtečka funguje, někdy si zase vybere slabší chvilku.

Volba fontu, nastavení ovládání a další nastavení zobrazení Vizuálně však k žádným ústupkům nedochází, panel má absolutní černou, takže při sledování filmů a hraní her vyniknou i tmavší scény. Výřez v základním nastavení nijak nezasahuje do obrazu, protože se aplikace zobrazují těsně pod něj. Zbytek vyplňuje černý pruh, který s ohledem na displejovou technologii ani v noci nesvítí (černá = vypnutý pixel). Až na chybějící Always On a nespolehlivou čtečku otisků prstů nemáme moc co vytknout.

Hardware Exynos 1280 už tolik nevadí. Zatímco u Galaxy A53 jsme použitý 5nm čipset Exynos 1280 kritizovali, stejný čipset u Galaxy A33 hodnotíme daleko lépe. Tento procesor má u telefonu rozhodně větší smysl, než u předchozího modelu. Mezigeneračně je oproti Galaxy A32 vidět velký výkonový skok, loňských 176 tisíc v Antutu byl propadák, letos se vám bude dýchat (a hrát) se 461 tisíci body daleko lépe. Benchmark sice realitu nikdy nenahradí, ale je reálným ukazatelem, na co si může telefon graficky troufnout.

Výsledek benchmarku Antutu, na vyskakování to není, ale s tímto výkonem už se dá pracovat... Oblíbená hra Genshin Impact na maximální grafickou kvalitu pustí jen 15 až 20 fps, pokud chcete framerarate 30 fps, je třeba snížit grafiku na minimum. Hratelnost je však stále velmi dobrá. Asphalt 9 si při maximální kvalitě drží framerate okolo 30 fps. PUBG si pustíte na maximální grafickou kvalitu HD High (vyšší není dostupná), hratelnost je však výborná. Kultovní Titan Quest osciluje okolo 25 fps, hratelný je vcelku slušně, ovšem občasnému zadrhávání obrazu se telefon nevyhne. Karetní MTG Arena má strop na 30 fps, Pokémon Go zase při 45 fps. Vzato kolem a kolem, je herní výkon i pro středně náročného hráče stále dost slušný.

Testované hry - Genshin Impact, Asphalt 9, PUBG a Titan Quest V Česku se oficiálně nabízí pouze jediná paměťová konfigurace a to model s 6GB RAM a 128GB úložištěm. RAM je z tohoto pohledu a zacílení telefonu naprosto dostatečná, pro „klid duše“ můžete zrychlit načítání aplikací a přístupy do pamětí virtuální RAM, která může mít kapacitu 2, 4 nebo 6 GB. Tato operační paměť se ukousne z interní paměti, a pokud vám dojde prostor, jednoduše jej rozšíříte microSD kartou. V tom případě ale musíte počítat s tím, že do telefonu dáte jen jednu SIMku. Pozice pro druhou je totiž smíšená, a musíte si tedy vybrat. I tentokrát je v systému přehledný správce SIM karet.

Nastavení připojení, volba síťového připojení, správce SIM karet a nutnost odebrání SD karty před jejím vyjmutím z telefonu Stropem mobilní konektivity jsou sítě 5G, pokud jste však v oblasti bez patřičného pokrytí, 5G si deaktivujte. Baterie vám za to poděkuje. Lokální konektivitu obstarává Wi-Fi, Bluetooth či NFC pro mobilní placení. Do USB-C konektoru zapojíte i flash disk, klávesnici nebo myš, popř. redukci na sluchátkový jack, který u telefonu oproti loňsku chybí. Poslech hudby však může být i čistě bezdrátový. S telefonem a aplikací Samsung Wearable můžete propojit i další nositelnosti, např. chytré náramky či hodinky řady Galaxy.

NFC, Bluetooth, další nastavení připojení Co se telefonu opravdu nepovedlo, jsou vibrace. Jsou i na minimu příliš hrubé a při psaní na klávesnici dost výrazně ruší. Bohužel existují jen tři stupně intenzity, a rušivý je už ten první, takže vibrace zřejmě raději vypnete. Telefon dokáže při vyzvánění i vibrovat, jenže tyto vibrace jsou, pro změnu, zase příliš slabé, takže je často přeslechnete. Tady má Samsung opravdu velké rezervy.

Správce zařízení - paměť, úložiště, zabezpečení a baterie A to se týká i biometriky, kterou jsme nakousli již v kapitole o zobrazovacích kvalitách. Optická čtečka EL721 od Egistecu rozhodně neumí žádné zázraky, a tak na ní musíte pomalu a s rozvahou. Někdy se můžete doslova „stavět na hlavu“, a čtečka ne a ne telefon odemknout. Je vhodné si tak přidat alternativu, byť ne už tak bezpečnou, v podobě 2D skenu obličeje.

Čtečka otisků prstů má své rezervy už při registraci otisků Jinak je ale hardware na vysoké úrovni, líbit se vám bude zejména povedené stereo včetně efektu Dolby Atmos. Telefon má sice jen jeden hlavní reproduktor, v režimu stereo se však k němu přidá i reproduktor nad displejem. A při hraní her je efekt Dolby Atmos dost věrný a „uvěřitelný“. Běžný uživatel bude více než spokojen.

Povedené zvukové efekty doplňuje ekvalizér a režim Dolby Atmos, který si vychutnáte i při hraní her Hlasitost repráčků je dost vysoká, při poslechu hudby si pomůžete i adekvátním nastavením ekvalizéru. Zvuková kvalita je oproti loňsku úplně někde jinde, a nebáli bychom se ji zařadit poblíž „eskové“ řady, která je cenově úplně v jiném segmentu. Basy jsou sice plošší, ale na mobil je to stále nadstandard.

Telefon vydrží při běžném používání lehce přes dva dny na jedno nabití Samsung u telefonu vyzdvihuje až dvoudenní výdrž na jedno nabití 5 000mAh baterie, v praxi jsme se na dva dny výdrže a šest hodin k tomu spíše při průměrném využívání. Pokud jsme telefon vytěžovali o něco více, mohli jsme se spolehnout na minimálně den a půl na jedno nabití. I to je však mezi smartphony lehký nadstandard. Při minimálním využívání byl rekord téměř tři dny, a to se může hodit třeba při výletu do přírody přes prodloužený víkend. Bezdrátové nabíjení se do telefonu nedostalo.

Software Velmi dobrá softwarová podpora. I u Samsung Galaxy A33 se můžete těšit na další dobu softwarové podpory, a to je jen a jen dobře. V telefonu běží Android 12 a nadstavba One UI 4.1. Těšit se tak můžete na čtyři velké updaty Androidu a pět let bezpečnostních záplat. V telefonu tak poběží až Android 16, a to je mezi mobily, zvláště ve střední třídě, stále dost velká rarita. Na druhou stranu, bezpečnostní záplaty na telefon dorazí jednou za tři měsíce, u Galaxy A53 to bylo na měsíční bázi.

Pohotovostní obrazovka, editační režim, hlavní menu, horní výsuvná lišta a nastavení Prostředí vypadá naprosto identicky jako u Galaxy A53, v nabídce chybí prakticky jen Always On režim. Pohotovostní režim zaplníte widgety nebo aplikacemi, z levé části s přečtete zprávy z internetu, horní lišta zase nabídne užitečné zástupce rychlého spuštění. Pak tu máme ještě přehledné nastavení, v němž můžete i vyhledávat a vše zakončuje hlavní nabídka s aplikacemi, kde je bloatdware minimalizován. Do nabídky se protlačily pouze aplikace od Samsungu, Googlu a Microsoftu.

Zástupců v horní liště je nepočítaně S ohledem na bonusové funkce je opravdu z čeho vybírat, protože se telefon v mnohém inspiroval vybavenějšími modely. V prvé řadě můžete pracovat až ve dvou aplikacích najednou, případně lze aplikace otevírat v oknech. Rozpracovanou práci s několika systémovými aplikacemi můžete následně přenést na tablet. Dále můžete hovory a zprávy směřující na telefon přenést do tabletu nebo do hodinek řady Galaxy, počítá se i s rychlejším spojením a sdílením dat s počítačem, v němž běží Windows. Prostě stará dobrá nadstavba One UI od Samsungu...

Schémata, tapety a balíky ikon, volba pozadí a stylu Pro hůře vidící uživatele je připraven Snadný režim, který může nastavit i vysoce kontrastní klávesnici. Samozřejmostí jsou pak velké ikony a písmo, jehož font, styl a velikost je možné si ještě dále upravit. K ovládání systému běžně slouží spodní lišta se třemi tlačítky, u nichž si můžete přehodit pozici zpětné šipky a tlačítka pro poslední spuštěné aplikace. Tedy, pokud nechcete vsadit na systémová gesta. V případě potřeby lze rychle aktivovat jednoruční režim, takže palec bez problémů obsáhne většinu zmenšeného displeje.

Rozšířené funkce, Multidisplej, tísňový a snadný režim Při volání jsme protistranu slyšeli velmi dobře, byť maximální hlasitost by mohla být ještě o něco vyšší. Z opačné strany panovala vždy spokojenost. Naopak klávesnice nebyla kdovíjak spolehlivá, i díky, možná až dokonce nepříjemným, vibracím. Překlepy jsou na denním pořádku, a to i při psaní na šířku displeje. Rozdělená klávesnice do dvou polovin vám trn z paty rozhodně nevytrhne.

Číselník, poznámky, budíky, kalendář, Google Play a Galaxy Store Zdrojem dalších aplikací je standardně Galaxy Store a Google Play. Z aplikací od Samsungu můžeme vypíchnout Samsung Members, která slouží i pro základní diagnostiku telefonu, a jako prozákaznický krok můžeme brát i vzdálenou podporu Smart Tutor, která se objevuje přímo v Nastavení. Vzdálené ovládání telefonu technikem od Samsungu tak bude pro méně zkušené uživatele daleko jednodušší a přímočařejší.

Fotoaparát Chybějící teleobjektiv nahrazuje in-sensor zoom. Fotoaparáty zůstaly rámcově stejné jako z Galaxy A32 5G, ovšem hlavní snímač nově podporuje optickou stabilizaci obrazu, společně se selfie kamerkou pak tyto fotočipy zvládnout zaznamenat až 4K video. Mimo hlavního 48Mpx snímače (F1.8) máte k dispozici 8Mpx širokáč (F2.2), 5Mpx makro a 2Mpx hloubkový objektiv (oba se světelností 2,4). Sluší se zmínit, že poslední dva zmiňované snímače jsou spíše do počtu. Seflie má rozlišení 13 megapixelů.

Aplikace fotoaparátu s výběrem rozlišení (váže se k poměru stran), dostupné fotorežimy Hlavní snímač v základu slučuje čtyři pixely do jednoho. V základu tedy telefon fotí 12Mpx snímky, v nastavení můžete přepnout na fotky v maximálním rozlišení 48 Mpx. Připravte se však na to, že snímky už nebudou mít okolo 3 MB, ale často i přes 20 MB!



Fotografie v rozlišení 12 a 48Mpx, v případě maximálního rozlišení snímače jsou vidět trochu teplejší barvy a u výřezů si všimnete více detailů na straně fotky v maximálním rozlišením. Nejdůležitější je však to, že výběr rozlišení je na vás... Fotoaplikace je nachlup stejná jako u jiných Samsungů, takže pokud jste dříve používali telefon řady Galaxy, budete jako doma. K foťáku se dostanete dvojitým stiskem bočního tlačítka, umělá inteligence se snaží o úpravu scén, ale moc to není vidět. Mnohem užitečnější jsou tipy, které vám umožní rychle přepnout na focení portrétů nebo na noční režim. Telefon si při focení v noci pomáhá delší závěrkou, jen si její čas nijak neupravíte. Rozdíly mezi automatikou a nočním režimem tentokrát nejsou tolik výrazné, jako dříve.

Umělá inteligence vás upozorní na možné přepnutí na noční režim či na makro Mezi fotorežimy nechybí Pro Foto a Pro Video, budete ale postrádat populární režim Single Take či Pohled režiséra, které jsou vyhrazeny jen pro dražší telefony od Samsungu. A jak telefon vlastně fotí? Při focení na automatiku se samo zapne i Auto HDR, a výsledky jsou na střední třídu velmi dobré. Fotky jsou dostatečné zaostřené, mají dost detailů, povedený kontrast a dynamický rozsah. Šum se drží v příjemných hladinách (až na makro). Samsung v postrprocessingu barvy tradičně vylepšuje, takže to, co vyfotíte, vypadá na displeji trochu lépe ve skutečnosti. Pokud je to pro vás až moc, stačí vypnout Optimalizátor scény a Auto HDR.

Povedený editor fotek dokáže i mazat objekty Mazací objektiv pro portréty má slušné výsledky, rozmazání působí přirozeně. Šiorkáč nabídne podobný barevný profil jako hlavní snímač, potěšitelná je úroveň detailů, šum je minimální. Na fotkách je automaticky použita korekce zkreslení, a, i když je záběr dosti široký, nevypadá nijak uměle nebo „přetaženě“. Makro je vyloženě jen do počtu, protože má fixní focus na 4 cm, o přesném zaostření se můžete jen domýšlet, a tak je třeba vyfotit spoustu stejných makrofotek. Ve finále bude (možná) použitelná tak jedna ze dvaceti. A protože chybí zoomový objektiv, musíte si vystačit s 2× in-sensor zoomem. Ten při zoomu přejde na rozlišení 48Mpx, z něhož vám nabídne výřez. Kvalita je o něco vyšší, než u čistě digitálního zoomu, optické přiblížení to však také není.

Další nastavení fotoaparátu Při focení nočních fotek ani nebudete potřebovat samostatný noční režim. Fotky jsou detailní a ostré, šum je opět v nízkých úrovních. Noční režim pak dokáže vytáhnout stíny a celkově zesvětlit noční fotku, pozor však na sebemenší pohyb, protože v noci není optická stabilizace úplně stoprocentní. Zoomy i širokáč se s horším světlem perou statečně. Na střední třídu jsme s menšími výhradami spokojeni. Ukázkové fotografie:





Základní fotka, ultraširokoúhlá fotografie a 2× in-sensor zoom

Za dne pořídíte velmi kvalitní fotografie



Galaxy A33 je tradičně silný ve focení detailů, barevná věrnost sedí téměř puntíku (Samsungy mají tendenci barvy lehce vylepšovat), byť někdy automatické vyvážení jasu trochu hapruje

Dvě ukázková makra, hlavní snímač má výsledky daleko kvalitnější (čtvrtá fotografie)



Ukázkové portrétní snímky

Ukázkové noční fotografie



Automatika vs noční režim

Ukázkové fotografie z interiéru Selfie má rozlišení 13 Mpx, byť v základu je selfie zmenšena na rozlišení 8 megapixelů. Plné rozlišení dostanete až po přepnutí na „širokoúhlou“ selfie. Selfie mají vcelku dost detailů, ale s fousy na tváři se snímač dost pere. Je vidět, že postprocessing dost agresivně „žehlí“ šum, takže je ze selfíčka někdy spíše něco na způsob „olejomalby“... Ukázkové selfie:

Základní a ultraširokoúhlá selfie

Další ukázkové selfie Videa v telefonu natočíte maximálně v rozlišení 4K s 30 fps, musíte však počítat s chybějící stabilizací. Ta je k dispozici pouze u Full HD rozlišení s frameratem 30 fps. Pro plynulejší scény můžete aktivovat vyšší snímkovací frekvenci 60 fps, ale na úkor ztráty stabilizace. Ukázková videa: