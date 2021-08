Recenze mobilu Samsung Galaxy A12. Když hledíte na značku, ne na výbavu

Plusy Zdrsněná záda bez otisků prstů

5 000mAh baterie s 15W dobíjením

FM rádio s nahráváním

Podpora NFC a Dual SIM

Vibrační odezva tlačítek a klávesnice Minusy Velký, tlustý a těžší telefon

Horší zobrazovací kvalita displeje

Velmi pomalé nabíjení

Průměrné fotoaparáty

Konkurence má za stejnou cenu výkonnější HW ? 4 /10 Hodnocení

redakce Řada Galaxy A dominuje portfoliu jihokorejského Samsungu, a zatímco letošní nejvybavenější „áčka“ dostaly do výbavy zvýšenou odolnost, stereo reproduktory, 5G nebo foťáky s optickým zoomem, v nižších patrech se zase nic až tak významného neděje. A to platí i pro letošní Galaxy A12, který je jedním z nejníže postavených letošních „áček“. Má telefon co nabídnout, nebo uděláte lépe, když se porozhlédnete u konkurence? Samsung se sice povedlo nabídnout telefon s cenovkou pod čtyři tisíce, v praxi však po něm sáhnou jen ti, kteří značku upřednostňují před výbavou. U telefonu je vidět, že musel hardware ustoupit ceně, ovšem konkurence ukazuje, že je možné za podobnou cenu vyrobit a dodat na trh vybavenější smartphony. Jediným výraznějším bonusem je velká baterie se slušnou výdrží, mínusy však převažují. Velká škoda, že nebyl Galaxy A12 osazen alespoň Super AMOLED displejem... Samsung Galaxy A12 3GB/32GB za ceny od 3 789 Kč na HLEDEJCENY.cz nabízí 12 obchodůna Porovnat ceny Samsung Galaxy A12 katalog rozměry a hmotnost: 164 × 76 × 8,0 mm, 205 g

displej: 6,5", kapacitní TFT LCD, 720 × 1 600, 270 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (150|50 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 4.1, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 4 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Mediatek Helio P35 (8× Cortex-A53, 2 GHz, 12nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 48MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 52 %

vybavenost cena: 4 490 Kč až 4 990 Kč Celou recenzi Samsung Galaxy A12 si přečtěte na následujících listech.

Design Tak trochu cvalík. Samsung Galaxy A12 je celoplastový smartphone o rozměrech 164 × 76 × 8,9 mm a o hmotnosti 205 gramů. Při prvním vybalení z krabice vás zřejmě překvapí to, jak je telefon velký. Na tiskových fotografiích až tak obrovský nevypadá, v reálu je to však trochu jiná písnička.

Samsung Galaxy A12 jsme otestovali v bílé barevné variantě Plastová záda sice již na první pohled vypadají dost levně, jenže jejich vroubkování telefon paradoxně staví co vyšších cenových hladin. A co je hlavní, telefony díky vroubkovaným zádům v dlani neklouže, a na zadním krytu navíc neulpívají otisky prstů. Záda plynule přechází do bočního rámu, což formuje jakousi „vaničku“, do které je z přední strany vsazen 6,5" displej. Ukazuje se, že i levný telefon může mít slušnou kvalitu konstrukce, Galaxy A12 je dobře stavěn, nikde nic nevrže.

Záda jsou příjemně zdrsněná, najdete na nich čtyřnásobným fotoaparát s LED diodou, na spodní hraně nechybí hlavní reproduktor, USB-C a sluchátkový jack Na zádech vás čekají čtyři nepatrně vystouplé objektivy, přičemž přisvětlovací dioda je zarovnána se zbytkem zadního krytu. Konektory zastoupená spodní hrana nabízí USB-C, sluchátkový jack, primární mikrofon i slušně hlasitý hlavní reproduktor. Na horní hraně čeká sekundární mikrofon, vystouplé regulátory hlasitosti s vcelku mdlým stiskem hledejte vpravo, stejně jako zapuštěnou zapínací klávesu. Její součástí je i čtečka otisků prstů, která si dokáže vybrat slabší chvilku. Zdánlivě prázdný levý bok obsadil šuplík, do kterého vložíte dvě nanoSIM karty a samostatně ještě microSD kartu.

Základní krabice je chudšího rázu, nenajdete v ní ani základní pecková sluchátka V základním balení naleznete spolu s telefonem síťový adaptér, USB kabel, špendlík pro vytažení bočního šuplíku a uživatelské manuály. Tedy základní „novodobý“ obsah krabiček od Samsungu bez přibalených sluchátek.

Displej Škoda obyčejného TFTčka. Galaxy A12 je jeden z mála telefonů od Samsungu, který není osazen AMOLED displejem. Výrobce vsadil na 6,5" IPS LCD displej s rozlišením 1 600 × 720 pix s hraniční jemností 270 ppi. Pokud nebudete na displeji se zakulacenými rohy číst texty z absolutní blízkosti, zřejmě si horšího rastru displeje ani nevšimnete. Jenže, pokud už jednou hrubší mřížku displeje zahlédnete, od té doby ji budete vidět neustále.

Obyčejný IPS LCD na AMOLED panely nedosahuje, má velkou odrazivost okolních objektů a také hraniční jemnost. Polemizovat by se dalo i nad svižností automatické regulace jasu Světelnost displeje se pohybuje okolo hodnoty 400 nitů, což na přímém slunci není žádné terno. Navíc se musíte popasovat i s tím, že se v displeji dost výrazně odrážejí okolní objekty. Galaxy A12 navíc nemá dedikovaný snímač okolního jasu, takže se musí spoléhat na data o světelnosti, která poskytuje selfie kamerka. I proto je automatická regulace pomalejší, než u jiných smartphonů. A docela často ji budete muset pomoci „ručně“, než si nastaví vlastní mantinely.

Ve véčkovém výřezu je umístěna 8MPx selfie, softwarové ovladače systému (naštěstí) vibrují Díky technologii displeje není překvapením, že v nastavení chybí jakékoliv režimy. Barevné podání displeje, který se jeví trochu do modra, tak nijak neupravíte. V nastavení máte pouze možnost aktivovat režim Pohodlí pro oči, který posune bílé odstíny méně či více směrem ke žluté. A to se bude hodit především pro noční práci. Filtr může být navíc aktivován automaticky podle fáze dne či v závislosti na aktuálním čase.

Nastavení zobrazení, pohodlí pro oči a další úpravy zobrazení Dále si můžete upravit jen velikost a styl písma, popř. přepnout mezi světlým a tmavým režimem, což však nijak neovlivní výdrž telefonu na jedno nabití. Vzato kolem a kolem je displej dost průměrný, kdyby měl alespoň Full HD rozlišení (nebo by se jednalo o AMOLED), některé věci bychom mu odpustili. Takto je vidět, že Samsung i na displeji dost šetřil.

Hardware Základní Mediatek a zdlouhavé nabíjení. Testovaný telefon běží na Mediateku Helio P35, což je 12nm osmijádro s jádry Cortex-A53. První čtveřice běží na 2,35 GHz, druhá je taktována na 1,8 GHz. Čipset je tedy o něco výkonnější, než Snapdragon 450 použitý u „áček“ začínající nulou, jenže výpočetní výkon je i tak dost slabý. Je to vidět už na samotném prostředí, které nemá zrovna dvakrát svižné reakce, a daleko více je to vidět při hraní her. V Antutu telefon získal 123 tisíc bodů, a to se vůbec nebavíme o tom, že by proběhl plnou verzí grafického testu...

CPU-Z, Antutu a Androbench Pokud hledáte levný Android pro hraní her, pokračujte s hledáním. U Asphat 9 se telefon při závodění zdánlivě nezapotí natolik, jenže grafické efekty neznamenají nic, než shluk dobře viditelných pixelů. Diablovka Titan Quest zase bez okolků prozradí, že v některých scénách padá framerate až na 8 fps. Po těchto zkušenostech bude PUBG jen pro otrlé. Ano, zahrajete si, ale s výrazně sníženou grafickou kvalitou. Alespoň, že problémem není operační paměť, jejíž adresovatelná kapacita činí 3,9 GB. V průměrném zápřahu je RAM využita zhruba z poloviny.

PUBG si zahrajete na nižší detaily, u Titan Quest padá framerate až na nehratelných 8 fps, Asphalt 9 má grafické efekty rozpixelované Úložiště je u telefonu až 128GB, přičemž telefon lze v Česku sehnat i v nejlevnější paměťové konfiguraci 32 GB. Pokud plánujete telefon zaplnit větším množstvím aplikací, volte minimálně 64GB variantu. U všech modelů může jít do akce i vložená microSD karta. Při připojení k počítači (režim MTP) překopírujete do telefonu 1GB dat za necelou minutu a třičtvrtě, nejedná se tedy o žádnou rychlou datovou komunikaci, o čemž svědčí i benchmark Androbench.

Nastavení konektivity, Správce SIM, NFC, Android Auto V rámci konektivity překvapí podpora NFC, která v těchto cenových patrech rozhodně není žádnou stálicí. Potěší i podpora dvou SIM karet, jejich detailní nastavení učiníte ve Správci SIM. Lokálně se k internetu spojíte přes Wi-Fi, které však má na okrajích sítě trochu horší citlivost. Maximem mobilních sítí je LTE. K poslechu hudby do sluchátek či k připojení dalšího příslušenství využijete Bluetooth 5.0 s výbornou stabilitou. GPSce fixace trochu trvá, pokud však povolíte i asistenci dalších bezdrátových sítí, budete svou polohu znát do pěti vteřin v nižší, resp. do deseti vteřin v hustší, zástavbě.

Rozpoznávání obličeje a otisků prstů, trable při přidávání nového otisku Biometrický přístup obstarává čtečka otisků prstů sloučená se zamykací klávesou na pravém boku, která bohužel funguje přímo úměrně cenové relaci telefonu. Zapotíte se už při přidávání otisku, a pokud nebudete důslední, nepůjde vůbec rozeznat. První naskenovaný otisk nefungoval vůbec, pochodili jsme až s druhým, který po přiložení prstu současně rozsvítí a odemkne telefon. Alternativně, a zrychleně, můžete telefon odemykat rozpoznaným 2D skenem obličeje, příp. můžete mít aktivní obě možnosti zabezpečení. Škoda, že se tentokrát do výbavy nedostala Zabezpečená složka...

Hudební přehrávač v liště, ekvalizér, Dolby Atmos a FM rádio Poslech hudby zajišťuje hlasitý, ale kvalitativně spíše dost průměrný, hlavní repráček na spodní hraně. Naštěstí je tu ještě 3,5mm jack s podstatně kvalitnějším hudebním přednesem (navíc se efektem Dolby Atmos), jenže sluchátka si musíte sehnat samostatně. V základní krabičce chybí. Budete je potřebovat i pro poslech FM rádia, protože poslouží jako anténa. Poslouchanou stanici si můžete i nahrát, a to v méně kvalitním formátu *.m4a.

Péče o zařízení eviduje kondici baterie, úložiště, operační paměti a zabezpečení Baterie telefonu má kapacitu 5 000mAh, se kterou telefon vydržel na jedno nabití při běžném používání bez problémů dva dny. Na použitý hardware je baterie lehce nadstandardní, pokud nebudete vůbec hrát hry, připojení k internetu ani multimédia, dostanete se hravě ke třem dním na jedno nabití. Jenže samotné dobíjení nás dost zklamalo. Z nuly na sto jsme baterii dobili za dvě a třičtvrtě hodiny, a to je skutečně extrémně dlouhá doba dobíjení. Při nepoužívání se telefon vybíjí jen minimálně, sedm dní v šuplíku na Wi-Fi ukousne jen 30 procent baterie.

Software Ořezaná nadstavba má svůj důvod. V telefonu běží, aktuálně nejnovější, Android 11 s ořezanou grafickou nadstavbou One UI 3.1 Core. A to má svůj důvod, protože je zřejmé, že by telefon s plnohodnotným One UI hardwarově dost bojoval. I tak si hned všimnete často pomalejších systémových reakcí či situací, kdy místo spuštěných aplikací najede jen bílá obrazovka (cca 2× do týdne).

Pohotovostní nabídka, editační režim s možnostmi a obchod se schématy a tapetami Při stahování souborů z internetu se download občas sám zastaví, a to bez zjevného důvodu. Rozjede se až poté, co jej ručně pozastavíte a následně obnovíte. To stejné platí i o stahování z Google Play. Aplikace z půlky stažená najednou čeká na obnovení signálu Wi-Fi, a to i přesto, že je telefon připojen k funkční síti s plným signálem. A nebo občas nefungují ovladače přehrávání v horní liště. Pro někoho jsou to možná jen detaily, v praxi ale dokáží pozlobit.

Hlavní nabídka a povinné položky od Samsungu, Googlu a Microsoftu, horní výsuvná lišta Po vizuální stránce se toho od jiných Samsungů mnoho nezměnilo. U domovské obrazovky i hlavní nabídky si můžete upravit mřížku, podporována jsou i systémová schémata. Na rychlé zástupce v horní liště zřejmě nedáte dopustit, stejně jako na nabídku posledních aplikací, ze které si můžete rychle spustit navrhované aplikace. Bixby tentokrát nikde nezaclání nezaclání, dojitým stiskem zamykací klávesy spustíte fotoaparát nebo vybranou aplikaci.

Jednoruční režim, Multidisplej, Dual Messenger, Boční tlačítko, Panely Edge a další gesta Softwarová nadstavba je sice ořezaná, i tak ale můžete počítat s režimem Multidisplej (dvě aplikace zobrazené najednou), s prací s aplikacemi v plovoucích oknech, s jednoručním režimem či s herním módem Game Launcher. Dual Messenger vám povolí v rámci vybraných sociálních aplikací využit dva různé účty, a vhod mohou přijít i základní gesta. Při zvednutí telefonu může třeba A12 zavibrovat, a tím vás upozornit na zmeškané události. Jeto však chabá náhrada za notifikační diodu, na kterou Samsung u svých telefonů zřejmě nadobro zanevřel.

Webový prohlížeč, číselník, zprávy, budíky a kalkulačka Aplikační výbava je víceméně standardní, povinné položky od Googlu a Microsoftu doplňuje Spotify, Netflix a software od Samsungu. I když ani ten není kompletní, zcela vám bude chybět např. hudební přehrávač, který si stáhnete z Galaxy Storu. Samozřejmě zde nechybí ani obchod Google Play, z něhož si stáhnete další aplikační obsah.

Game Launcher a aplikační obchody Google Play a Galaxy Store U levného Samsungu musíme vyzdvihnout vibrační odezvu softwarových ovladačů a také softwarové klávesnice. Tato zdánlivá drobnost je u levných Samsungů, až na výjimky, vždy opomíjena. K zahození není ani květnová aktualizace zabezpečení. Není to sice ta nejaktuálnější verze, i tak jsme u levného Samsungu čekali o dost starší verzi zabezpečení. Nové updaty budou přibývat na čtvrtletní bázi.

Fotoaparát Čtyři klasické objektivy bez ambicí. To, že jsou na zádech smartphonu čtyři fotoaparáty, o jejich kvalitě vůbec nic nevypovídá. Jako hlavní snímač je použit 48MPx senzor se světelností F2.0 a automatickým ostřením. Jako jediný má výraznější smysl, v základu fotí (díky pixel binningu 4:1) 12MPx snímky, ale ručně můžete přepnout i na maximální rozlišení. Ovšem bez většího fotografického přínosu, jen si fotkami zaplácáte nevelkou interní paměť...

Aplikace Fotoaparát a dostupné fotorežimy Zbylá trojice je jen do počtu. 5MPx širokáč se 123° záběrem scény a světelností F2.2 je sice u jiných Samsungů často ještě slušný, jenže u A12 se nedaří oprava širokoúhlého zkreslení, které je na fotkách až nepříjemně vidět. No a od 2MPx makra a 2MPx hloubkového snímače (oba světelnost F2.4) toho nelze očekávat mnoho ani na papíře, a to se v praxi potvrdilo.

Aplikace Galerie se šikovným editorem Za dobrého světla pořídíte slušné fotografie, ale jakéhokoliv zhoršení ideálních světelných podmínek na fotkách dost citelně pocítíte. Líbilo se nám povedené HDR, naopak noční režim chybí úplně. Samotná fotoaplikace je vcelku jednoduchá, takže se v ní rychle zorientujete. Jenže režimů není mnoho, a v konkrétně v módu Pro si navíc pravíte jen ISO, vyvážení bílé a korekci expozice. Galaxy A12 rozhodně není telefon pro mobilní fotografy. Občas na něm za dobrého světla cvaknete slušnou momentku. Tady ale jeho ambice končí. Ukázkové fotografie:

Fotografie za dostatečného světla? Bez větších výhrad

Základní snímek a postupné digitální přiblížení, které má nevalnou kvalitu

Základní a ultraširokoúhlý snímek, u něhož se eliminovat efekt „rybího oka“ příliš nedaří



Z deseti stejných maker pořídíte jen jedno, které je zaostřené. A jeho kvalita? Nic moc...

Ukázkové fotografie v režimu Živého zaostření. Bonusem je to, že telefon není fixován jen na obličeje, ale že si poradí i s rozmazáním pozadí jiných objektů



Noční režim chybí, a to se podepisuje pod kvalitu nočních snímků

Základní a ultraširokoúhlá selfie. Od 8MPx přední kamerky s fixním ostřením nečekejte zázraky Videa jsou natáčena maximálně v rozlišení Full HD s 30 fps, a zapotí se s nimi i samotný telefon. Záběry jsou roztřesené, protože chybí jakákoliv stabilizace. Ve videích sice nenajdete nadbytečný šum, jenže detaily nejsou zaostřeny úplně ideálně. Pořízené videozáznamy tedy berte se značnou rezervou. Ukázková videa: