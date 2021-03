Samsung Galaxy Watch 4 se blíží. Hodinky zřejmě dokáží změřit glykémii

Již dříve na veřejnost prosákly informace o tom, že Samsung připravuje řadu hodinek Galaxy Watch 4. Nyní k tomu může přiřadit i termín, protože leaker Ice Universe uvádí, že k oznámení hodinek dojde ještě ve druhém čtvrtletí, tedy nejpozději v červnu. A nebude se jednat jen o jeden model hodinek, společně s Galaxy Watch 4 má být představena i sportovně laděná verze Galaxy Watch Active 4.

Samsung chce sjednotit označení obou větví chytrých hodinek, takže Watch Active 4 budou přímým nástupcem aktuálně prodávaných Galaxy Watch Active 2. Jednou z největších novinek bude měření glykémie (koncentrace glukózy v krvi) metodou Ramanovy spektroskopie, jejíž využití bylo vyvinuto na americké MIT. Na hodinkách tak mimo měření EKG, tepové frekvence či krevního tlaku nově změříte i hladinu krevního cukru, což je zcela nezbytný parametr pro diabetiky.

Tou největší novinkou je ale očekávaný přesun od operačního systému Tizen na platformu Wear OS. Prakticky lusknutím prstu by se tak do hodinek dostaly bezkontaktní mobilní platby (od Googlu), které u stávající generace hodinek citelně chybí. Řešení Samsung Pay se do Česka stále nedostalo, a přechod na Wear OS by tak vymazal jeden z dlouhodobých nedostatků nositelností značky Samsung v Česku.

