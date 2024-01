Řada Galaxy S přivítá 15. generaci. Nový telefon od Samsungu má být nejen chytrý, ale rovnou inteligentní

Vzpomínáte na první smartphone Samsung Galaxy S z roku 2010? Možná nejde o takovou legendu jako v případě prvního iPhonu, ale stále je to „otec zakladatel“ dosud pokračující vlajkové řady Galaxy S od Samsungu. Ta se v příštím týdnu rozroste o zástupce 15. generace, představeny budou modely rodiny Galaxy S24.

Samsung tvrdí, že letošní mezigenerační pokrok nebude pouze v mezích tradiční evoluce, modely S24 mají být podle něj přelomové. Ke slovu se dostane (generativní) umělá inteligence a telefony tím pádem nebudou pouze chytré, ale rovnou inteligentní. Zda se místo zažitého slova „smartphone“, značícího onu chytrost, ujme i jiné označení, například „intelligent phone, je teď trochu předčasné hádat. Jisté je, že Samsung umělé inteligenci věří.



Pamatujete ještě na první smartphone Galaxy S? Proti dnešním modelům byl hlavně ukrutně maličký

V minulosti se vývoj a inovace ubíraly spíše směrem hardwarovým. Procesory v telefonech navyšovaly výkon a dostávaly více jader. Zvyšovala se kapacita operační paměti a v řadě Galaxy S Jihokorejci rovnou od začátku pilovali technologii AMOLED displejů k dokonalosti. Později přišlo zmenšování rámečků a zakřivování okrajů, aby se letos – zřejmě – zase displej vrátil k rovnému sklu...

Řada Galaxy S24 má být přelomová

Měnil se design i materiály, původní plasty v této vlajkové řadě neúprosně vytlačil kov v rámu telefonu a sklo na zádech. Částečně se vyvíjel i tvarový design, ale žádné velké excesy Samsung ve vrcholné sérii nepřipustil, ačkoli přísnější hranaté tvary modelů Ultra zděděné po zrušené řadě Galaxy Note přece jen výraznější změnu přinesly. A s tím přišlo i zvětšování celkových rozměrů, související s poptávkou po displejích s delší úhlopříčkou. Více prostoru v těle telefonu šlo lépe využít i pro sestavy pokročilých fotoaparátů s více objektivy.

Samotné hardwarové inovace už by ale v dnešní době nestačily. Překotný vývoj zaznamenávají operační systémy a zejména do nich se pomalu ale jistě integrující umělá inteligence. Samsung tvrdí, že to, co přinese nová řada Galaxy S24, bude přelomové. Telefony dostanou všechny potřebné nástroje k tomu, aby vás znaly líp, mohly adekvátně reagovat a aby věděly a uměly všechno, co po nich budete potřebovat. Tohle nám výrobci sice slibovali už kdysi dávno, když se umělá inteligence tak trochu zaměňovala se strojovým učením. Ale letos už by se zmiňovaná „chytrost“ (nebo inteligence?) telefonů mohla posunout kupředu o poznání výrazněji.