Řada Galaxy Note stále žije... jenže Samsung letos žádný nový Note neukáže

Samsung již při představení řady Galaxy S21 naznačil, že řada Galaxy Note definitivně skončí. Jihokorejský výrobce ve svém výhledu na letošní rok mezi řádky naznačil, že se vybrané funkce z Notů dostanou i na další smartphony. Všechno směřovalo k tomu, že řada Galaxy Note zanikne, ale podle posledních informací od Samsungu, je pravdou úplný opak. Řada Galaxy Note stále žije, jen letos se žádného nového Notu nedočkáme...

Tuto zprávu vypustil do éteru Dong-jin Koh, co-CEO divize Samsung IM (IT & Mobile Communications). Podle jeho vyjádření, u příležitosti každoročního setkání s akcionáři, je představení letošních Notů ve druhé polovině roku značně problematické, a to kvůli omezeným dodávkám dílů v dodavatelském řetězci. V prvním čtvrtletí bylo ještě vše v pořádku, do druhého však již citelně zasahují výrobní omezení, pod které se podepsala probíhající pandemie.

Letos tak chybějící slot po řadě Galaxy Note zřejmě zaplní skládací Galaxy Z Fold3, nové modely řady Galaxy Note mají být oznámeny až v příštím roce. Samsung však zatím nemá jasno, ve kterém čtvrtletí telefony uvede do prodeje. Budeme čekat až na léto, nebo se Noty objeví již po boku řady Galaxy S22 v lednu či únoru příštího roku?

Note20 Ultra bude i letos tím nejvýkonnějším Notem od Samsungu:

Zdroj DDaily