Působí svěžím dojmem, novinek je spousta. Vyzkoušeli jsme nadstavbu Samsung One UI 6

Už za pár týdnů, možná už jen v řádech dní, nás čeká oficiální premiéra Androidu 14. Hned první den jej dostanou Pixely, a záhy budou následovat další značky. Velcí OEM výrobci však už mají to nejdůležitější hotovo, a už jen ladí chyby a nedostatky. Samsung tak odstartoval veřejnou betaverzi, v rámci které si můžete už nyní do telefonů řady Galaxy S23 nainstalovat Android 14 s nadstavbou One UI 6!

Ne, neukážeme vám anglické screenshoty a přeložené dojmy těch, kteří si betaverzi nainstalovali. V našem článku uvidíte screenshoty v češtině a přidáme k nim naše postřehy, protože jsme si betu sami nainstalovali do redakčního Galaxy S23 Ultra. Co nového přináší systém Android 14, a čím nás bude chtít zaujmout Samsung v nejnovější verzi své grafické nadstavby?

Vítejte u One UI 6

Aktualizace proběhla prostřednictvím Android Recovery bez větších problémů, v telefonu mi zůstala i původní uživatelská data. Návod k aktualizaci najdete zde, ale všechny úkony činíte na vlastní riziko. Jenže, veškeré budoucí aktualizace softwaru musíte aktualizovat ručně, a navíc přijdete i o automatické aktualizace systému. Pokud „nevíte co děláte“, počkejte si do podzimu na finální verzi One UI 6.



Samsung při používání softwaru informuje o tom, že se jedná o betaverzi, která může mít různé chyby. Protože systém není finální, nefungují v něm např. platby přes Google Pay

Běžně po velkých aktualizacích obnovuji i telefon do továrního nastavení, tentokrát jsem však udělal výjimku. Před aktualizací jsem samozřejmě data zálohoval, ale používat jej budu bez obnovení do továrního nastavení. Už první minuty ale naznačily, že to zřejmě vůbec nebude vadit.

Po aktualizaci mě telefon přivítal v nadstavbě One UI 6 a samozřejmě přidal i varování o tom, že ještě vše nemusí běžet úplně bez chyb, a že může dojít k nečekaným problémům. Pokud máte udělanou zálohu, dá se s tím žít.

Nové animace, plocha a centrum oznámení

První, čeho jsem si všiml, byl nový modernější font systému, upravená podoba přepínačů a přepracovaný styl notifikací v horní liště. Zástupci rychlého spuštění mají designově mnohem blíže čistému Androidu. Nejlépe je to vidět po dvojitém vysunutí horní lišty. Zobrazí se vám Ovládací centrum s rychlými ikonami pro zapnutí Wi-Fi a Bluetooth, další zástupci tak, jak je znáte, nastavení jasu displeje a podpůrných režimů, a poté rychlý přístup ke Smart View a k ovládání chytrých zařízení. Rychlé otevření této nabídky z oblasti baterie učiníte až po aktivaci funkce Okamžitý přístup.



Nová podoba horní lišty, modul s ovládáním přehrávání a Ovládací centrum

Pokud si zapnete režim Letadlo a pak aktivujete Bluetooth nebo Wi-Fi, telefon si toto nastavení zapamatuje a u budoucích aktivací leteckého režimu vám tyto funkce nechá zapnuté. V prostředí se nově používají tzv. nelineární animace, které však ještě nejsou úplně plynulé, v první betaverzi jsou trochu trhané. Na zamykací obrazovce si můžete pohrát s umístěním hodin na pixel přesně, progress bar přehrávané skladby na zamykací obrazovce pulzuje ve vlnách, mezi widgety na plochu nově najdete sekci Doporučené.



Doporučené widgety a nový widget pro fotoaparát, který po stisknutí aktivuje foťák s přednastaveným režimem

Na jedno kliknutí si však můžete nastavit i rychlé zapnutí foťáku s předem nastaveným režimem. Změnil se i widget pro dynamické počasí a přibyly další užitečné drobnosti.

Informace o baterii a novinky ve foťáku

V nastavení se odehrála největší změna u baterie. Nemusíte její detaily hledat složitě v podnabídkách, ale rovnou pod nadstavením displeje. Výkonové profily, bezdrátové sdílení napájení i statistiky vybíjení telefonu aplikacemi - to vše máte daleko rychleji po ruce. Zdraví baterie, z něhož by šlo něco vyčíst, však zatím chybí. Aktivací Lehkého profilu výkonu opět ušetříte slušnou porci baterie.



Detaily baterie se dostaly do hlavní stránky Nastavení

Vizuální změny se odehrály i u fotoaparátu. Písmo je sice menší, zato zástupci v levé části hledáčku jsou daleko přehlednější. Samsung navíc po letech konečně odděluje rozlišení fotek od poměrů stran.



Ve foťáku si konečně samostatně natavíte poměr stran i rozlišení fotek a videí

Můžete si tak zvolit 200Mpx fotku pořízenou ve formátu 1:1, ve finále sice bude mít „jen“ 150 megapixelů, ale pro běžného uživatele je to velké zlepšení elementární funkce fotoaparátu.



Detaily fotky, automaticky vytvořená fotoalba a přepracovaný fotoeditor

V Galerii můžete rovnou z informací o fotce zvýšit její kvalitu, přidat portrétový efekt nebo smazat objekty. Dříve byly všechny funkce schované v podnabídkách. Galerie vám navíc sama od sebe vytvoří nová alba se slideshow fotek a automatickou hudbou na pozadí. Editor fotek je taktéž přehlednější a nepatrně přepracovaný. Při sdílení fotek si všimnete nové „sdílecí obrazovky“. Nearby Share už nezabírá prominentní první pozici (a také spoustu zbytečného místa), ale najdete ji až mezi dalšími možnostmi pro sdílení fotek.

Nedostatků zatím jen několik

Klávesnice od Samsungu zůstala nezměněna, stejně tak smajlíci, kteří jsou navázáni přímo na klávesnici, a nikoliv na verzi Androidu. Upomínky, které i v české verzi využívají označení Reminder, se mohou nově aktivovat tehdy, když dorazíte na předem určené místo.



Nový widget počasí, upomínky se zobrazí v závislosti na vaší poloze, nová podoba okna pro sdílení

Popisky aplikací mají tenčí font (z některých názvů zmizela slova „Samsung“ a „Galaxy“), takže jsou trochu hůře čitelné, při zmenšení rozlišení obrazovky se displej na vteřinu „digitálně“ zvětší, při zvýšení rozlišení se zase na vteřinu zmenší. Na jedno stranu to nevypadá poutavě, na stranu druhou máte alespoň důkaz o tom, že se rozlišení mění. Dříve jste změnu rozlišení vizuálně potvrdit nemohli.

Jinak jsme nezaregistrovali žádné větší nedostatky, tedy až na nemožnost bezkontaktních plateb přes Google Pay. To je však daní za betaverzi systému, která není certifikovaná Googlem, a proto není systém brán bankovními institucemi jako zcela „bezpečný“.

Plná verze na podzim

Koncem srpna, nebo možná už za pár dní, by mohl Google finální Android 14 pro Pixely. Samsung by měl své stávající telefony aktualizovat v průběhu podzimu, ještě jej totiž čeká vydání několika betaverzí. Jako první se zřejmě dočká řada Galaxy S23, po které bude následovat letošní Flip a Fold. Pokud se bude opakovat situace z loňska, bude mít Samsung dotažené updaty většiny svého portfolia už do konce letošního roku.

Na dalším listu si můžete přečíst kompletní seznam změn v první betaverzi Androidu 14 s One UI 6.