První testy Snapdragonu 8 Gen 1+. Skládačky Samsungu se mohou těšit na našlapaný čipset od TSMC

Připravované skládačky od Samsungu by měly být postavena na vylepšeném čipsetu Snapdragon 8 Gen 1+. A to potvrzuje i výsledek testu Geekbnech, v němž telefon s označením SM-F721U získal 1 277 bodů v jednojádrovém a 3 642 bodů ve vícejádrovém testu.

Oproti starším modelům řady Galaxy to sice není žádný velký výkonový nárust, i samotná konfigurace čipsetu zůstává stejná, měnily se však takty jednotlivých jader.

Superjádro „Cortex-X2“ má frekvenci 3,19 GHz, doplní jej tři výkonová jádra Cortex-A710 o takt 2,75 GHz a čtyři úspornější jádra Cortex-A510 běžící na maximální frekvenci 1,8 GHz. V případě aktuálně dostupného Snapdragonu 8 Gen 1 jsou frekvence po sobě jdoucích jader následující: 3 GHz, 2,4 GHz a 1,7 GHz. A to znamená, že i základní teplota čipsetu zřejmě bude o něco vyšší...



Benchmark Geekbench u připravovaného Galaxy Z Flip4

Protože už loňské skládačky od Samsungu běžely na Snapdragonech, můžeme se domnívat, že u letošních modelů to bude stejně. A evropské uživatele může potěšit i to, že čipset vyrobí firma TSMC. Technologicky se stále bude jednat o 4nm proces, která však má TSMC v podstatně pokročilejší fázi, takže se čipset může opřít i lepší poměr výkon/spotřeba. A my očekáváme, že teplotně na tom bude lépe, než základní verze čipsetu. Nový Snapdragon se objeví, jak u véčkového Galaxy Z Flip4, tak i u budoucího skládacího hybridu Galaxy Z Fold4.

Aktuální generace skládacího Galaxy Z Flip3:

Zdroj Ice Universe