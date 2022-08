První tablety Galaxy s užitečným taskbarem. Samsung v Evropě aktualizuje řadu Galaxy Tab S8

Kompletní seznam změn:

Aktualizace uživatelského rozhraní One UI 4.1.1



Multitasking

Rychle přepínejte mezi aplikacemi

Ve spodní části obrazovky se nyní zobrazuje hlavní panel pro rychlejší navigaci mezi aplikacemi.



Rychle otvírejte aplikace na rozdělené obrazovce nebo ve vyskakovacím okně

Přetáhněte aplikace z hlavního panelu nebo obrazovky Poslední a otevřete je, jak je to pro vás nejpohodlnější. Přetáhněte je na horní, dolní, levý nebo pravý okraj obrazovky a otevřete je v rozdělené obrazovce. Přetáhněte je do středu obrazovky a otevřete je ve vyskakovacím okně.



Rychle otvírejte páry aplikací

Spárujte aplikace, které často používáte spolu, a poté je přidejte na domovskou obrazovku nebo na hlavní panel, abyste je mohli otevřít na rozdělené obrazovce jediným klepnutím.



Snadno přepínejte ze zobrazení v okně na rozdělenou obrazovku

Když používáte aplikaci v zobrazení v okně, stačí klepnout na tlačítko rozdělené obrazovky uvnitř ovládání okna. Budete si moci vybrat druhou aplikaci, která se otevře vedle ní.



Měňte zobrazení gestem

Přepněte z celé obrazovky na rozdělenou obrazovku přejetím dvěma prsty směrem dovnitř z levého, pravého nebo dolního okraje obrazovky. Přepněte z celé obrazovky do zobrazení v okně přejetím jedním prstem dovnitř z kteréhokoli rohu v horní části obrazovky. Gesta lze zapnout nebo vypnout v Nastavení.



Zobrazujte názvy aplikací na panelu na okraji aplikací

Zapněte možnost Zobrazit názvy aplikací, aby se názvy aplikací zobrazovaly pod ikonami aplikací.



Extrahujte a skenujte text

Extrahujte text z libovolného obrázku nebo obrazovky

Extrahujte text pomocí klávesnice Samsung, Internetu, Galerie, nebo kdykoli pořídíte snímek obrazovky. Místo psaní vložte výsledek do zprávy, e-mailu nebo dokumentu.

Lze extrahovat korejský, anglický, francouzský, italský, německý, portugalský, španělský a čínský text.



Získávejte návrhy založené na textu v obrázcích

Když se text objeví na obrázku v Galerii, Fotoaparátu nebo jiných aplikacích, budou na základě textu doporučeny akce. Pokud například vyfotíte ceduli s telefonním číslem nebo webovou adresou, můžete klepnutím zavolat na toto číslo nebo navštívit dotyčný web.



Nové možnosti volání

Snadno uvidíte, kdo volá

Nastavte pro každý kontakt jiné pozadí hovoru, abyste i letmým pohledem snadno zjistili, kdo vám volá.



Videohovory se službou Google Meet

Služba Google Duo je sloučená se službou Google Meet. Nyní se můžete připojit k videohovorům 1:1 a skupinovým videokonferencím na jednom místě pomocí Google Meet.



Vyjadřujte se pomocí klávesnice Samsung

Uspořádejte si tlačítka výrazů

Poté, co klepnete na emotikony, nálepky a další tlačítka a podržíte je, můžete změnit jejich uspořádání.



Zadávejte kaomoji přímo z klávesnice

Okořeňte své chaty a texty přednastavenými výrazy obličeje v japonském stylu vytvořenými pomocí symbolů klávesnice. (*^.^*)



Další vylepšení

Výkonnější vyhledávání ve složce Moje soubory

Zvolte, zda chcete prohledávat všechny soubory, nebo pouze soubory v aktuální složce. Můžete si také vybrat mezi hledáním pouze názvů souborů, nebo hledáním informací uvnitř souborů, jako je text v dokumentech nebo informace o poloze v obrázcích. Po dokončení vyhledávání můžete výsledky seřadit podle názvu, data, velikosti nebo typu souboru.



Přetahujte záložky mezi složkami

Uspořádejte si své záložky Samsung Internet přetažením mezi složkami.



Upravte sbírku pozadí pro zamčenou obrazovku

Po výběru skupiny obrázků, které chcete použít jako pozadí na zamčené obrazovce, můžete obrázky později snadno přidat nebo odebrat.