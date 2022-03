První letošní „emka“. Samsungy Galaxy M23 a M33 spojuje Full HD displej a 50Mpx foťák, rozcházejí se v bateriích

Samsung na svém tiskovém webu zveřejnil specifikace dvou nových modelů střední třídy, Galaxy M23 a Galaxy M33. Ty patří mezi vůbec první letošní zástupce „emkové“ řady. Oba telefony spojuje použitý 6,6" TFT displej s Full HD+ rozlišením, podpora 5G i použité fotoaparáty. Jako hlavní slouží 50Mpx snímač, doplňuje jej 8Mpx širokáč a dvoumegapixelová kamerka pro bokeh.

Galaxy M33 s rozměry 165 × 77 × 9,4 mm dostal do fotovýbavy navíc 2Mpx makro snímač. Pod krytem čeká 6 000mAh baterie a telefon bude na trhu k dispozici s 6 nebo 8 GB RAM. Přesné označení použitého osmijádrového čipsetu zatím neznáme, vše však směřuje k tomu, že Samsung u této novinky použije nový 5nm čipset pro střední třidu, Exynos 1200. O něco níže postavený Galaxy M23 je nepatrně lehčí, do jeho útrob se totiž dostala pouze 5 000mAh baterie. RAM má kapacitu 4GB a telefon dostane i odlišné osmijádro. Jaké přesně, to však Samsung zatím neprozradil.



Hlavním rozlišovacím znakem mezi Galaxy M23 (vlevo) a Galaxy M33 je zadní fotomodul

Mezigeneračně však vidíme zhoršení specifikací u displejů, které už nejsou typu Super AMOLED s 90Hz obnovovací frekvencí, ale jedná se pouze o běžné LCD displeje. Z technických specifikací však není jasné, zda se jedná o globální verze telefonů nebo o modely určené pouze pro Indii. Nebylo by to totiž poprvé, co by Samsung telefony na starém kontinentu a v Indii technicky vybavil zcela odlišně. Cena ani dostupnost telefonů v Česku zatím známa není, ovšem u řady M očekáváme o něco atraktivnější cenovku, než u podobně vybavených „áček“.

Představení nadstavby One UI 4.1 od Samsungu:

Samsung od začátku března zahltil střední třídu hned čtyřmi velmi podobnými modely, již dříve jihokorejci oznámili levnější „áčka“ Galaxy A13 a Galaxy A23, která se oproti dnes oznámené dvojici liší spíše jen v detailech. U všech nových Samsungů můžete hned ze startu čekat operační systém Android 12 s grafickou nadstavbou One UI 4.1.