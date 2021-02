První informace o Samsungu Galaxy Z Fold3 a Z Flip2. Na trh dorazí v červnu

Samsung na letošní rok připravuje nástupce Galaxy Z Fold2 a také véčka Galaxy Z Flip. A na svět pomalu vyplouvají první informace. Galaxy Z Fold3 dostane modelové označení SM-F926, a bude se jednat o skládací hybrid, v němž poběží Android 11 s grafickou nadstavbou One UI 3.5. Telefon má dostat nejméně 256GB paměť, v případě připravovaného Galaxy Z Flip2 (SM-F711) mají být na výběr varianty se 128GB či 256GB úložištěm. I u chystaného véčka se hovoří o Androidu 11 a nadstavbě One UI 3.5...

...protože již letošní řada Galaxy S21, která se teprve nedávno dostala do prodeje, běží na One UI 3.1, neočekáváme, že by premiéra skládaček proběhla v brzké době. Zatím se hovoří o premiéře v červnu či červenci letošního roku na samostatné akci Unpacked, která se v předchozích letech tradičně konala až v srpnu. Ostatně, letošní posunutí akce Unpacked z února na leden může být všeříkající.

A jaké mají být specifikace Galaxy Z Fold3? Podle dosavadních spekulací má hybrid nabídnout 6,21" vnější displej a 7,55" vnitřní skládací panel. Vůbec poprvé se má u skládaček objevit podpora dotykového pera S Pen. A do akce by mohla jít i poddisplejová selfie. Výpočetní výkon by měl obstarávat Snapdragon 888, a to i v Evropě, kde Samsung u tradičních topmodelů zvolil Exynos 2100. Foťáky by mohl hybrid převzít z Galaxy S21 Ultra, tedy až na hlavní 108MPx snímač, který má měl být nahrazen základním 12MPx fotočipem.

Premiéra dvojice nových skládaček od Samsungu v polovině letošního roku by mohla znamenat i to, že se s řadou Galaxy Note už nepočítá. To ostatně ve svém vyjádření nastínil i Samsung, který klíčové vlastnosti řady Note začne přidávat k modelům jiných řad. A máme tu už i jeden příklad, stylus S Pen, který je volitelným příslušenstvím pro Galaxy S21 Ultra.

Redakční představení skládačky Galaxy Z Fold2.

Zdroj Sammobile