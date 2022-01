První benchmarky jsou tady. Jak na tom bude Exynos 2200 ve srovnání se Snapdragonem 8 Gen 1?

Je sice stále ještě velmi brzy na závěry, ovšem na povrch už pomalu vyplývají první informace týkající se výkonových benchmarků nového Exynosu 2200. Ty můžeme rozdělit na syntetické testy procesoru a na syntetické testy grafiky. Zatímco v prvním případě zatím panuje spíše zklamání, v případě druhém je vidět, že Samsung na grafické stránce zřejmě dost výrazně zapracoval.

V oblasti procesorové to zatím vypadá tak, že má nový čipset od Samsungu výkonově blízko Snapdragonu 888, a to vyplývá z jednojádrového a vícejádrového testu Geekbench 5. V prvním případě je Exynos zhruba o 100 bodů za Snapdragonem 8 Gen 1, ve vícejádrovém ztrácí cca 220 bodů. Jenže není to jen o řeči čísel, už Snapdragon 888 na tom byl výkonově skvěle, a pokud Samsung dorovná výkonem loňskou generaci čipsetu, mohlo by to stačit...

...ještě, když do celkového srovnání zahrneme použitý grafický adaptér Xclipse 920, který je postavený na technologii RDNA2 od AMD. Exynosům byl v minulosti vytýkán nízký grafický výkon, ovšem vypadá to, že má Samsung slušně našlápnuto. Grafické testy ukazují velký náskok grafiky od Samsungu, a to ve srovnání s grafikou Adreno 730, kterou najdeme u nejnovějšího Snapdragonu. Prototyp Samsungu Galaxy S22 Ultra získal v testu OpenCL 9 143 bodů, zatímco nejvyšší skóre u Snapdragonů atakuje hranici šesti tisíc bodů.

Slibně to vypadá i u testování grafiky Vulkan, kdy čipset od Samsungu ukazuje téměř o čtvrtinu vyšší skóre. Jedná se však stále jen o syntetické benchmarky, které nemusí odpovídat reálnému používání čipsetů, a navíc u Samsungů byly zcela jistě testovány prototypy. Neznámý je rovněž teplotní management, jednoduše nevíme, jak bude čipset v zátěži „topit“. I přesto to vypadá, že Samsung po letech konečně u čipsetů Exynos nabídne minimálně konkurenceschopnou grafiku.

Zdroj Twitter, Notebookcheck