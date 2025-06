Prototyp hodinek Galaxy Watch8 už si můžete koupit na eBay. Těšte se na návrat otočné lunety

Když už informační únik ve velkém stylu, tak rovnou s prototypem v aukci na eBay. Samsung si ani letos nepohlídal všechny informace, přičemž forma úniku je pro něj možná ještě „bolestnější“ než dříve. Na aukčním portálu eBay se objevil prototyp zatím nepředstavených hodinek Galaxy Watch 8 Classic, jejichž oficiální premiéra se očekává v první polovině července. Nejkontroverznější bude pravděpodobně design – kruhový displej bude vsazený do čtvercového těla se zakulacenými rohy, podobně jako u Galaxy Watch Ultra. Jeho ochranu obstará safírové sklíčko.



Na těchto fotografiích můžete vidět prototyp připravovaných hodinek Samsung Galaxy Watch8 Classic

Nový model hodinek od Samsungu se inspiruje i dvěma tlačítky na bocích a korunkou umístěnou mezi nimi, která ale zřejmě nebude otočná. Na rozdíl od Ultra verze se však do klasické varianty hodinek má dostat prvek, který je pro mnohé uživatele naprosto zásadní – otočná luneta. Naposledy se u hodinek od Samsungu objevila před dvěma lety u Galaxy Watch6 Classic. Upozorňuje na ni i sám prodejce z USA, přičemž v době psaní článku už prototyp zaznamenal sedm příhozů. Než aukce za necelých pět dní skončí, cena se jistě vyšroubuje ještě výše.

Z vnitřní strany rozhodně neodhalíme žádné konkrétní snímače, pouze název hodinek (SM-L505U), potvrzení 46mm těla nebo 64GB interní paměti. K nabíjení bude opět sloužit přibalený puk zakončený USB-C kabelem, který zapojíte do síťové nabíječky nebo přímo do USB-C konektoru telefonu. Výkon by měl u hodinek zajišťovat čipset Exynos W1000, tedy stejný jako u předchozí generace. Další změnou má být baterie s větší kapacitou. Uvnitř hodinek samozřejmě poběží operační systém Wear OS poslední generace s nadstavbou One UI Watch.

V současné době spojení hodinek s mobilní aplikaci Galaxy Wearable ještě nebylo funkční, a to zřejmě proto, že se jedná o prototyp hodinek, které ještě nebyly oficiálně oznámené.