Prohlížeč od Samsungu dokáže přímo z obrázků vykopírovat texty. Čeká však až na nové skládačky

Asi to sami znáte. Různé webové stránky chtějí vypadat moderně, a tak místo textů s obrázky na webu nabídnout jen obrázky, jejichž součástí jsou přímo i texty. Jenže, pokud chcete s informacemi dále pracovat, musíte je opsat slovo po slově, protože z obrázku přece text nevykopírujete... nebo snad ano?

Betaverze webového prohlížeče od Samsungu vás brzy přesvědčí o opaku. Webovový prohlížeč, který je součástí všech Samsungů a je vcelku dost populární i mimo řadu Galaxy, se ve své verzi 18.0 naučil velmi zajímavou funkci. Přímo z fotek vám totiž dokáže vyextrahovat texty. Má to však zatím jeden háček, funkce funguje pouze u Samsungů s nadstavbou One UI 4.1.1. A ty zatím neexistují, dokonce i aktuálně nejvyšší řada Galaxy S22 běží „jen“ na One UI 4.1.



Webový prohlížeč Samsung Internet Beta v18 se naučil extrahovat texty z obrázků, funkci si však poprvé vyzkoušíme až u chystaných skládaček

Musíme si tedy počkat na konec léta, kdy s touto verzí nadstavby vyrukují skládací zařízení Galaxy Z Flip4 a Galaxy Z Fold4. A nebo do té doby, než se tato verze One UI dostane na stávající skládačky, jelikož se jedná o nadstavbu, která je přímo navázaná na Android 12L. A to nějakou dobu potrvá.

A jak bude funkce fungovat? Jednoduše na obrázku podržíte prst, a následně okna vyberete položku „Vyextrahovat text“. Ten můžete jednoduše označit a následně vykopírovat a vložit tam, kam potřebujete. Je však třeba počkat na One UI 4.1.1, protože v tomto ohledu je betaverze prohlížeče od Samsungu trochu napřed. A pokud to platí i pro vás, můžete si betaverzi prohlížeče stáhnout z APKmirroru.

