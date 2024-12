Proč Samsungům chybí magnetické dobíjení? Třeba kvůli stylusu, který by nemusel fungovat na celém displeji

Standard magnetického bezdrátového nabíjení Qi2 je s námi už nějaký ten pátek, Androidů, které by jej podporovaly, je absolutní minimum. Samsung měl toto bezdrátové dobíjení nabízet už v letošní řady Galaxy S24, nakonec se tak ale nestalo. A Samsung k tomu měl zřejmě dobrý důvod. Magnety na zádech telefonu totiž výrazně narušují funkčnost dotykového pera S Pen, které se používá u nejvýše postaveného modelu Ultra, a také u tabletu řady Galaxy Tab S nebo u skládacích Foldů.



O tomto omezení se moc neví, Samsung jej však uvedl na pravou míru už při uvedení Galaxy Note 8 na trh. Za vším je třeba hledat magnetické pole, což je něco, díky čemuž stylus od Samsungu funguje pasivně. Ano, má i některé chytré funkce, pro které potřebuje energii ze zabudované baterie, kreslení stylusem nebo tečka na displeji, která ukazuje, na které místo hrot pera míří, však funguje právě díky magnetům. A pokud jsou umístěny na přídavných krytech na zádech telefonů, mohou být natolik silné, že mohou ovlivnit i psaní stylusu na displeji. Poznat se to dá díky hluchým kruhovým místům, kde se hrot S Penu vůbec neregistruje.

Ano, je to sice jen problém určitých modelů v portfoliu, které však cenově patří mezi ty nejdražší. A pokud by Samsung dostal Qi2 do základních „eskových“ modelů, a do Ultra nikoliv, neházelo by to na něj dobré světlo, i když by to mohl samozřejmě vysvětlit. A tak zatím není podporován ani jeden model.

Přepracovaní stylusu nebo další odklad

Magnetické kryty budou v dalších letech zřejmě stále častějším doplňkem telefonů. Za současného stavu přitom nebývá problém magnet na krytu, ale magnet na připojeném příslušenství, např. na stojánku do auta nebo na powerbance. Když máte tyto doplňky na krytu, stylus zřejmě používat nebudete, mobilní výrobci však budou muset ošetřit všechny případné „šedé zóny“, než mohou podobné řešení uvést na trh.

Výrobci příslušenství navíc své doplňky testují, aby k žádnému podobnému omezení funkcí telefonu nedošlo, v hraničních situacích se však může stát, že stylus u Samsungů za určitých situací nebude fungovat stoprocentně. Samsung by tak v krajním případě musel kompletně přepracovat funkcionalitu stylusu S Pen, a je otázka, zda by se mu to vůbec vyplatilo. Magnetické nabíjení Qi2 je tak pro Samsung doslova na dosah ruky, ale současně i hodně daleko. S ohledem na řádky výše tak není vyloučeno, že se podpora Qi2 neobjeví ani u chystané řady Galaxy S25.

