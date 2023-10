Pro Flipy a Foldy budou vznikat exkluzivní hry. Samsung je chce výrazněji profilovat jako herní zařízení

Samsung hodlá zatraktivnit své Flipy a Foldy dosti netradičním způsobem. Spojil se s globálními studii zaměřenými na vývoj mobilních her, aby se s nimi domluvil na vývoji nových titulů, které budou exkluzivně dostupné jen u Flipů a Foldů, či aby s nimi doladil optimalizaci již dostupných her pro aktuální generaci skládaček. Mezi oslovené partnery patří známá vývojářská studia včetně firem Epic Games, Tencent, NCSOFT, Kraton, Nexon Games a Pearl Abyss.

Samsung vytvořil čtyři týmy, které mají zajistit vývoj a optimalizaci her pro skládačky, a to v Jižní Koreji, Anglii, Číně a také na Ukrajině. Samsung chce tímto krokem uživatelům stávajících skládacích zařízení přidat zajímavý bonus a současně i podpořit prodeje budoucích generací Flipů a Foldů. Skládačky obecně mají na na globálním mobilním trhu hodně těžký život, podle agentury TrendForce činí jejich globální tržní podíl v letošním roce jen 1,6 procenta.



Samsung chce své skládačky profilovat více jako herní zařízení, i proto pro ně nechá vyvíjet exkluzivní herní tituly, které nabídne na Galaxy Storu

Aby se ze skládaček stal „mainstream“, potřebují podle Samsungu unikátní obsah, který by je ještě více odlišil od telefonů klasické konstrukce. TM Roh, prezident divize Samsung MX, prohlásil, že poslední generace Foldu a Flipu budou „nejlepší zařízení pro hraní mobilních her díky exkluzivnímu obsahu“. Kdy se však do těchto telefonů exkluzivní hry dostanou, zatím není jasné.

Měly by však v maximální možné míře využívat displejový prostor, tedy jak protažený displej véčka, tak i vnitřní skládací panel Foldu, který má netradiční poměr stran vzhledem k běžnému širokoúhlému obsahu. Displej může být alternativně rozdělený na dvě části, jedna polovina displeje může obsahovat tlačítka, a na druhé by se zobrazovala samotná hra. Pobídky vývojářům určitě nebudou levnou záležitostí, na druhou stranu má Samsung širokou uživatelskou základnu, takže vyvíjené exkluzivní hry neskončí „v šuplíku“.

Všechny snahy by měly vyústit v představení cloudové herní platformy Samsung Gaming Hub, která by měla odstartovat v prvním čtvrtletím příštího roku. A to společně s oznámením řady Galaxy S24.

Zdroj: Kedglobal