Příští Áčka od Samsungu mají mít optickou stabilizaci. Všechny modely bez rozdílu

Jihokorejský web TheElec přišel se zajímavou informací, která by měla potěšit budoucí zájemce o levnější „áčkové“ Samsungy. Modely plánované na příští rok by se totiž měly dočkat optické stabilizace obrazu u hlavního fotoaparátu, což navazuje na letošní foto-inovace u Galaxy A52 a Galaxy A72. Jenže s tím rozdílem, že optická stabilizace nebude určena jen pro ty nejvybavenější modely řady Galaxy A, ale pro všechny bez rozdílu.

Samsung chce v nižší a střední třídě posílit svou konkurenceschopnost, a tak chce podporu OIS v příštím roce dostat i do všech „áčkových“ fotoaparátů s rozlišením 48 Mpx. Připomeňme, že letos optickou stabilizaci podporoval Galaxy A52, Galaxy A72 a také LTE varianta Galaxy A22, v příštím roce by se jí měli dočkat nástupci 5G verze Galaxy A22 5G, Galaxy A32 či Galaxy A42 5G. Stabilizace bránící rozmazání fotografie při stisku spouště a třesení ruky tak má být brzy k dispozici i u levnějších „áček“.

Mezi dodavatele fotoaparátů s podporou OIS mají patřit firmy Patron, MCNex a Power Logics, které ve větší míře doplní forma Jaeyoung Solutech, která do zvýšení výrobních kapacit foťáků investovala, v přepočtu, přes 2,7 mld. Kč. První dodávky by měly k Samsungu směřovat v posledním čtvrtletí letošního roku. A svým dílem přispěje i divize Samsung Electro-Mechanics, která dodávala OIS fotoaparáty již do letošního Galaxy A22. První trojkové modely Galaxy A s optickou stabilizací by se měly na trhu ukázat již začátkem příštího roku.

Redakční představení Samsungu Galaxy A52 5G:

Zdroj TheElec