Přišel se zpožděním a zdražil, ale stále má co nabídnout. Samsung Galaxy S21 FE v redakci

Na trh přišel podstatně později, než se původně předpokládalo, nakonec to telefon stihl „tak tak“ před nástupnickou generací. Řeč je o novém Samsungu Galaxy S21 FE, který je prvním modelem od Samsungu, v němž od vybalení běží operační systém Android 12.

Čtvrtý model řady Galaxy S21 se může opřít o čipset Snapdragon 888, naopak přišel o podporu microSD karet. A myslet musíte i na základní krabici, ze které zmizela nabíječka i sluchátka. Cena už navíc není až tak atraktivní, jako u souběžně nabízeného Galaxy S20 FE...

Plast v konečném důsledku nevadí

Osobně nepatřím k příznivcům lesklých skleněných zad telefonů, která se často velmi snadno poškrábou, byť mohou vypadat „prémiověji“. I v oblasti otisků prstů je na tom stále lépe matný plast, na němž ulpívá jen zbytková vlhkost. Telefon nám na testování dorazil v černé barevné variantě, která má kovový rám, polykarbonátová záda, která jen tak nepromáčknete, a displej krytý sklem Gorilla Glass Victus. Telefon se zvýšenou odolností IP68 však seženete i v bílé, zelené a ve fialové.



Samsung Galaxy S21 FE testujeme v černé barevné variantě

Použitý Dynamic AMOLED 2X vám hned padne do oka, jedná se totiž typově o stejný panel jako u základního tria Galaxy S21. Displej má na automatiku jas až 1 200 nitů, skvělou čitelnost na přímém slunci, dostatečnou jemnost (411 ppi) a syté barevné odstíny. Ty si můžete opět regulovat v nastavení barevného režimu displeje, za zmínku stojí i adaptivní obnovovací frekvence (48 - 120 Hz), díky které vypadá systém, zvláště pak rolování obrazovek, naprosto plynule.

Součástí panelu je 32Mpx selfie bez autofocusu a také čtečka otisků prstů, která je tentokrát optická. Zdá se nám však, že je umístěna až příliš spodnímu okraji displeje, který je tentokrát přísně rovný, pouze s drobným „3D“ zakřivením. Oproti čtečce ultrazvukové musíte prst při skenování přidržet o něco déle, přesnost se nám však zatím zdá velmi podobná jako u zbývající trojice řady Galaxy S21. Boční rám neskrývá žádná překvapení, na regulátory hlasitosti navazuje trochu tužší zamykací klávesa.

​

Dominantou zad je vystouplý fotomodul se třemi fotoaparáty, detail spodní hrany

Na chybějící jack na spodní hraně jsme si již (bohužel) zvykli, místo něj je zde USB-C, hlavní reproduktor (se sluchátkových hraje jako stereo) a také primární mikrofon. Do šuplíčku vložíte dvě nanoSIM karty, s podporou microSD se nepočítá. Zamykací klávesa na pravém boku je trochu tužší, regulátory hlasitosti se však ovládají bez větších problémů.



6,4" panel je pastvou pro oči, jeho součástí je optická čtečka otisků prstů i průstřelová selfie

Záda se na rovném povrchu díky vystouplému fotomodulu dosti kývou, což je patrné zejména při psaní textů na telefonu, který leží na stole. Hlavní foťák i širokáč mají rozlišení 12 Mpx, teleobjektiv je oproti minulé generaci skutečně optický (3× zoom), společně s hlavním snímačem je opticky zastabilizován. Kvůli hlavnímu foťáku je však třeba počítat s tím, že videa natočíte maximálně v rozlišení 4K s 60 fps. Samsung telefon dovybavil o spoustu fotorežimů, nejzajímavěji zatím vypadá vylepšený noční režim, který skládá více fotek v RAWu, a až poté je převádí do JPEGu.

Jen se Snapdragonem

Samsung boří dřívější zvyklosti, a v Česku prodává telefon postavený na Snapdragonu 888. Jinými slovy, existují sice i Galaxy S21 FE s Exynosem 2100, ty se však do Česka dovážet nebudou. Ať už si vyberete model s 6 nebo 8GB RAM, v obou případech ji doplní 4GB paměť virtuální. V prvním případě je uživatelská paměť 128GB, ve druhém má kapacitu 256 GB. Myslete však na to, že systémová ROM zabírá přes 23 GB! V Antutu získal telefon 757 tisíc bodů, při hraní her se však záď již po čtvrthodině výrazněji zahřívá.



Screenshoty uživatelského rozhraní

Mimo podpory dvou SIM se můžete spolehnout i na 5G či na NFC pro bezkontaktní placení. Lokálně se se světem spojíte přes Wi-Fi 6 či přes Bluetooth 5.0. Telefon poslouží i jako zdroj pro desktopový režim DeX, který spustíte na televizi či v počítači, v obou případech přes kabel či bezdrátově. Baterie má kapacitu 4 500 mAh a dobijete ji kabelově až 25 Watty či 15W bezdrátově. V základní krabici však mimo sluchátek chybí i dobíječka, pokud ji nemáte, budete ji muset přikoupit. Uvnitř telefon běží Android 12 s nadstavbou One UI 4.

První ukázkové fotografie:

První ukázkové video:

Samsung Galaxy S21 FE v Česku stojí 18 999 Kč (6/128 GB), resp. 20 999 Kč v případě varianty s 8GB RAM a 256GB pamětí. A to je téměř stejná částka, za kterou se v Česku nabízí 128GB varianta Galaxy S21+. Právě cenová podobnost se zbývajícími „esky“ a brzká generace Galaxy S22 by mohly telefonu na trhu dosti přitížit.

Samsung Galaxy S21 FE katalog rozměry a hmotnost: 156 × 75 × 7,9 mm, 177 g

displej: 6,4", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 400, 411 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (1400|600 Mb/s), 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 6 GB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 888 (8× Cortex-X1, 3 GHz, 5nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 12MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 76 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

Samsung Galaxy S21 FE začínáme testovat, brzy si u nás přečtete kompletní recenzi.