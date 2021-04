Samsung útočí na Apple. Přímo na iPhonu vás nechá vyzkoušet, jaké to je používat telefony Galaxy

Samsung vyráží do boje s iPhony. Na Novém Zélandu spustil projekt iTest, který nechá přímo na iOS vyzkoušet, jaké to je používat Samsung Galaxy s Androidem a prostředím One UI 3.1. Kampaň doprovází odvážné heslo „abyste mohli zjistit, co vám na iPhonu chybí“.

Vyzkoušet to můžete i vy. S iPhonem jděte na web iTest, na home screen se uloží webová aplikace iTest... V ní si můžete proklikat aplikace Telefon, SMS a obchod Galaxy Store, kde jsou dostupné aplikace a schémata, která lze přímo aplikovat.

Appka nepracuje s vašimi skutečnými daty, jde o simulaci, takže se u jednotlivých položek dozvíte v poznámkách vše potřebné – něco si přečtete v textových zprávách, něco poslechnete při simulovaném příchozím hovoru a fotoaparát vám představí fotograf Logan Dodds, který se objeví v hledáčku.

Je tu i aplikace Galaxy Wearable se správou hodinek a dalšího příslušenství od Samsungu, dětský režim nebo aplikaci Samsung Health, která se stará o monitoring aktivit. V iTestu najdete i několik vtipných hlášek nebo narážky na Google a Fortnite, jehož obří banner je vidět v aplikačním obchodě Galaxy Store (na Apple App Storu Fortnite neseženete). Aplikace také ukáže, jak snadný je přenos dat z iPhonu do Galaxy.

Aplikace iTest si můžete prohlédnout i na našem videu: