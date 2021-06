Přesně za týden. Samsung na virtuálním MWC ukáže své nové mobilní produkty

Samsung se sice nebude fyzicky účastnit letošního odloženého veletrhu MWC, to však neznamená, že jihokorejský výrobce nemá v rukávu žádné novinky. Na oficiálním blogu publikoval Samsung pozvánku na představovací akci, která se uskuteční již za týden, tedy 28. června. Online stream bude možné sledovat na YouTube kanálu Samsungu, a to od 19:15 hod. středoevropského času.

A na co se těšit? Siluety produktů jsou sice vítanými nápovědami, jenže neočekáváme, že by Samsung na MWC ukázal nové notebooky, tablety s dotykovým perem, smartphony ani skládačky. Vše by se mělo točit okolo siluety chytrých hodinek, na kterých je uveden samotný start začátku akce. Jistě, teoreticky bychom se mohli dočkat i nové řady tabletů Galaxy Tab S8, jenže akce, na kterých Samsung ukazuje novinky, mívají tradiční název „Galaxy Unpacked“, a toto slovní spojení v prezentované grafice chybí.

Zřejmě se tak dočkáme premiéry nových hodinek Galaxy Watch4 a Galaxy Watch Active4, které poběží na nové verzi systému Wear OS. Zbytek mobilních novinek Samsung zřejmě ukáže na samostatné akci v průběhu léta. Navíc není vyloučeno, že na závěr prezentace v rámci nepsané sekce „One more thing“ nenabídne jihokorejský výrobce ochutnávku některých připravovaných novinek.

Nová verze systému Wear OS byla představena na letošní akci Google I/O:

Zdroj Samsung News