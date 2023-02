Premiéra Samsung Galaxy S23. Příliš stejný, zato dražší. Ani Snapdragon to nezachrání

U nových modelů stojí za zmínku i větší důraz na ekologii, telefon využívá větší množství recyklovaného skla, plastů a hliníku. Dále čekejte špičkovou konektivitu, všechny novinky podporují odolnost IP68, bezdrátové dobíjení, 4K Super HDR videa při 60 fps na selfie i zadním fotoaparátu... Přes to všechno se nedokážeme zbavit pocitu, že je to trochu málo a řada Galaxy S23 si zasloužila daleko více novinek.

Výkon po letech konečně obstarává Snapdragon 8 Gen 2 . Nahrazuje čipsety Exynos, kterým ani šest generací nestačilo k tomu, aby se výkonově dotáhly na Qualcomm. Jenže to můžeme vidět i opačným pohledem stávajících uživatelů. Jak Samsung vysvětlí přechod na Snapdragony, který zdánlivě „nikdy nebyl možný“, těm, kteří si loni pořídili Galaxy S22 Ultra ? Konkrétně myslíme evropský model, který stál stejně jako ten americký, jenže výkonem zaostával.

Největší telefon dostal 200Mpx fotoaparát, který má výrazně pomoci s kvalitou nočních fotek. Zbylé telefony řady mají o 200mAh větší baterii, všechny telefony se pak chlubí více svítivými (všechny telefony mají maximální jas 1 750 nitů) a energeticky efektivnějšími AMOLED displeji s novou průstřelovou 12Mpx selfie typu Dual Pixel se světelností F2.2. Softwarově je připraven Android 13, a to s garancí čtyř generací updatů systému a pěti let bezpečnostních záplat.

Vizuálně je největší změnou design fotoaparátů, které vystupují samostatně z těla telefonu. U nejvýkonnějšího Galaxy S23 Ultra zase pohmatem poznáte trochu hranatější tělo, které v ruce působí úplně jinak než loňský model. Je to právě Ultra, která se bude dožadovat největší pozornosti, a to přesto, že Samsung mezigeneračně zdražil nejen ji, ale i zbylé dva modely v průměru o dva tisíce.

Samsung vsadil na jistotu. Tak by se dala shrnout řada Galaxy S23 , která si právě odbyla světovou premiéru v San Francisku. Její podoba není nijak překvapivá, o telefonech jsme věděli skoro vše už měsíce před premiérou. Všechny tři novinky Galaxy S23 , Galaxy S23+ a Galaxy S23 Ultra jsme si vyzkoušeli. Jaké jsou?

Samsung Galaxy S23 Ultra

Pokud chcete to nejlepší od Samsugu, poohlížejte se po Galaxy S23 Ultra, který i letos zbývající dvojici telefonů trochu uskakuje. Na první pohled se nic zásadního nezměnilo, letošní Ultra zdánlivě vypadá stejně, pocitově však v ruce telefon působí úplně jinak, než loňský model. Samsung totiž zvětšil poměr mezi rovnou a zakřivenou částí displeje. Boční zakřivení začíná později a je výraznější, stejně je na tom i zadní strana. Telefon tak v ruce působí daleko širším a bytelnějším dojmem.



Vypadá úplně jako Galaxy S22 Ultra, pocitově je to však úplně jiný telefon. I díky hranatějšímu displeji a zádům působí telefon v ruce daleko mohutnější dojmem, než loňská Ultra

A jak byl využit nový prostor? Je škoda, že jsme se nedočkali větší kapacity baterie. Samsung u menších modelů přihodil 200 mAh, a to stejné bychom uvítali i u Ultry. Výrobce však u zdánlivě stejného telefonu kompletně přepracoval vnitřní uspořádání komponent. Jen chladicí plocha se meziročně zvětšila 2,1×. Úhlopříčka displeje zůstala při starém, bavíme se o 6,8" AMOLED panelu s obnovovací frekvencí 1 - 120 Hz a funkcí Enhanced Comfort, která dokáže upravit barevné odstíny a kontrast, zejména pro práci v noci. Displej taktéž kryje zatím poslední generace odolného skla Gorilla Glass Victus 2.



Na těchto fotkách vidíte důkaz hranatějšího designu Galaxy S23 Ultra, větší část displeje je rovná, a poté se panel velmi rychle zakřivuje směrem k boční hraně. Funkce Vision Booster zajišťuje skvělou čitelnost displeje v noci i na přímém slunci, celkem jsou k dispozici tři úrovně nastavení

Samozřejmostí je dotykové pero S Pen, které odpočívá v těle telefonu, a vytáhnete jej až v případě potřeby. Funkce má stejné jako vloni, to však jeho význam nijak nesnižuje. Stylus a jeho možnosti došly až to takové fáze, že zřejmě není co podstatného vylepšovat. Na spodní hraně čeká hlavní reproduktor a USB-C konektor. Pravý bok tradičně obsadily regulátory hlasitosti a zamykací klávesa. Prostě vše ve stylu posledního Notu - Galaxy Note20 Ultra.



I tentokrát je stěžejním prvkem výbavy vycvakávací pero S Pen. Má stejnou barvu jako zbytek telefonu, a zasouváte jej do šachty, které čeká na levé části spodní hrany. Funkčně j vzhledově je stejné jako u loňského modelu

Největší změnou na zádech je 200Mpx fotoaparát ISOCELL HN2, od něhož si Samsung hodně slibuje. Nový fotočip dokáže spojit až 16 pixelů do jednoho, což má odemknout pokročilé noční focení á-la Nightography či focení noční oblohy. Za dobrého světla můžete fotit i v plném rozlišení, takže na fotku dostanete neskutečné množství detailů, a drobným přiblížením by nemělo dojít k nijak výrazné ztrátě kvality.

Jenže fotografie ve formátu JPG může mít klidně 50 - 80 MB! Zmínit můžeme i vylepšenou optickou stabilizaci, která si nově pořadí v rozsahu +-3° (u loňského modelu byl rozsah poloviční). Intervaly přiblížení 3× a 10× jsou čistě optické, úroveň hybridního zoomu je i tentokrát maximálně 100×.



Displej je i tentokrát špičkový, Dynamic AMOLED 2X má špičkový jas, výbornou jemnost i nový režim pro korekci barev. Po prvním spuštění však bude nastavený na rozlišení Full HD+, které musíte ručně přenastavit na QHD+

Na hlavní foťák navazují dva teleobjektivy a širokáč, jejichž rozlišení je stejné jako u loňské Ultry. Optiku chrání odolné sklo Gorilla Glass DX. První foto ukázky však pro vás zatím nemáme, protože v prezentovaných telefonech ještě nebyl finální prodejní software. A co se týká videí, ta v rozlišení 8K nově natočíte při 30 fps (až dosud bylo stropem 24 fps), což by mělo výrazněji vylepšit jejich kvalitu. Ani zde zatím pro vás nemáme žádné ukázkové video, ale s blížícím se testováním telefonu to brzy napravíme.



Zatím jen pro ukázku. 200Mpx fotoaparát potřebuje na dostatečné detaily ideální venkovní slunečné prostředí, i tak ale fotky ukazují, na jak malou část obrázku můžete s obstojnou kvalitou ještě přiblížit. Selfie na displeji vypadala skoro jako můj skutečný obličej, vyzdvihnout můžeme zejména velké množství detailů

Výkon zajišťuje Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, který doplňuje rychlá operační paměť LPPDR5X o kapacitě 8 nebo 12 GB. Interní paměti typu UFS 4.0 mají kapacity 256 GB, 512 GB či 1 TB. Nejvyšší paměťová verze však bude k dostání exkluzivně jen na e-shopu Samsungu. Při dobíjení 5 000mAh baterie je stropem stále jen 45W dobíjení, díky čipsetu by však měla pozitivně vzrůst výdrž na jedno nabití. To si však ověříme až v praxi. Sluchátkový jack u telefonu samozřejmě chybí, což platí i o microSD kartách, nabíječku bude třeba dokoupit samostatně.



Nové pouzdro v nabídce Samsungu - Rugged Gadget

To platí i o ochranných krytech, mezi nimiž je i plná novinka - pouzdro „Rugged Gadget“. Jedná se o multifunkční kryt, na něhož nacvaknete krabičku na platební karty nebo třeba stojánek. K telefonu bude samostatně k dispozici i pouzdro s doplňkovou trojnožkou, která v terénu poslouží jako stativ. Uvnitř telefonu je připravený Android 13 s novou verzí grafické nadstavby One UI 5.1. Vše běhá absolutně plynule a prostředí vypadá úplně identicky jako u loňského modelu. Iterativní upgrade nadstavby totiž vylepšuje jen detaily, design zůstává při starém.

Samsung Galaxy S23 Ultra katalog rozměry a hmotnost: 163 × 78 × 8,9 mm, 233 g

displej: 6,8", kapacitní Dynamic AMOLED, 1 440 × 3 088, 501 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 8 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (8× Cortex-X3, 3 GHz, 4nm)

operační systém: Google Android 13

fotoaparát: 200MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk ?

vybavenost cena: ještě se neprodává

Na dalším listu se blíže seznámíme s modely Galaxy S23 a S23+.