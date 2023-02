Premiéra Samsung Galaxy S23. Příliš stejný, zato dražší. Ani Snapdragon to nezachrání

Samsung dnes večer od 19 hodin českého času na akci Galaxy Unpacked 2023 v San Francisku představil nové smartphony řady Galaxy S23 a také řadu laptopů Galaxy Book3. Notebooky se bohužel na českém trhu zatím neobjeví. S mobilními novinkami se ale počítá v kompletním složení: Galaxy S23, Galaxy S23+ a Galaxy S23 Ultra. Čím nás překvapí?

Záznam keynote z akce Galaxy Unpacked 2023:

Hned na úvod je potřeba říct, že jsou hodně podobné s řadou S22. Odehrály se sice drobné designové změny, ale v jádru Samsung spíše ladil detaily a zůstal věrný koncepci, kterou vlastně vytyčila už tři roky stará řada Galaxy S20. A s drobnými obměnami na tom výrobce staví dodnes. Kvůli podobnosti s loňskými telefony je zřejmé, že novinky cílí primárně na uživatele dosluhujících modelů z řad Galaxy S9 a Galaxy S10, kterých je v Česku i po letech stále hodně.

Vizuálně je největší změnou design fotoaparátů, které vystupují samostatně z těla telefonu. U nejvýkonnějšího Galaxy S23 Ultra zase pohmatem poznáte trochu hranatější tělo, které v ruce působí úplně jinak než loňský model. Je to právě Ultra, která se bude dožadovat největší pozornosti, a to přesto, že Samsung mezigeneračně zdražil nejen ji, ale i zbylé dva modely v průměru o dva tisíce.



Smartphony na akci Galaxy Unpacked 2023 uvedl ředitel mobilní divize Samsungu TH Roh

Největší telefon dostal 200Mpx fotoaparát, který má výrazně pomoci s kvalitou nočních fotek. Zbylé telefony řady mají o 200mAh větší baterii, všechny telefony se pak chlubí více svítivými (všechny telefony mají maximální jas 1 750 nitů) a energeticky efektivnějšími AMOLED displeji s novou průstřelovou 12Mpx selfie typu Dual Pixel se světelností F2.2. Softwarově je připraven Android 13, a to s garancí čtyř generací updatů systému a pěti let bezpečnostních záplat.

Výkon po letech konečně obstarává Snapdragon 8 Gen 2. Nahrazuje čipsety Exynos, kterým ani šest generací nestačilo k tomu, aby se výkonově dotáhly na Qualcomm. Jenže to můžeme vidět i opačným pohledem stávajících uživatelů. Jak Samsung vysvětlí přechod na Snapdragony, který zdánlivě „nikdy nebyl možný“, těm, kteří si loni pořídili Galaxy S22 Ultra? Konkrétně myslíme evropský model, který stál stejně jako ten americký, jenže výkonem zaostával.



Samsung uvedl na trh trio smartphonů řady Galaxy S23, které se budou všechny nabízet v těchto třech barevných variantách. Připočíst k nim můžete ještě bílou

U nových modelů stojí za zmínku i větší důraz na ekologii, telefon využívá větší množství recyklovaného skla, plastů a hliníku. Dále čekejte špičkovou konektivitu, všechny novinky podporují odolnost IP68, bezdrátové dobíjení, 4K Super HDR videa při 60 fps na selfie i zadním fotoaparátu... Přes to všechno se nedokážeme zbavit pocitu, že je to trochu málo a řada Galaxy S23 si zasloužila daleko více novinek.

Ceny, dostupnost a předobjednávky

Asi není velkým překvapením, že Samsung u letošní řady zdražuje, dělají to nakonec i ostatní výrobci, loni na podzim například Apple. Zvýšení cen se pohybuje od 1 500 do 2 500 korun, u některých paměťových kombinací však přímé mezigenerační srovnání chybí. Galaxy S23 Ultra si v jednom případě zachovala stejnou cenu jako loňská S22 Ultra, a to v podání 256GB paměti. Jenže vloni jste k ní dostali 12GB RAM, letos je to už operační paměť s kapacitou 8 GB. V rámci předobjednávek Samsung tentokrát nepřidává navíc žádnou nositelnost, navíc, ale nabízí možný upgrade paměti.



Malý, větší a největší. Zájemci o řadu S23 budou vybírat zejména s ohledem na velikost displeje v kombinaci s pořizovací cenou

V praxi tak za model s vyšší kapacitou paměti zaplatíte tolik, jako za níže postavenou paměťovou variantu. Z akce jsou tím pádem vyloučeny telefony se základní pamětí. Akci však můžete zkombinovat i s odevzdáním starého funkčního telefonu, k němuž dostanete výkupní bonus ve výši 3 tisíc korun.

A ta i letos začíná na kapacitě 128 GB, byť jen v podání základního Galaxy S23, „plusko“ i „Ultra“ budou k dostání jen s 256 nebo 512GB pamětí, na e-shopu Samsungu bude na výběr i Ultra s 1TB úložištěm. U všech telefonů čekejte 8GB operační paměť, pouze dvě nejvyšší paměťové kapacity Ultry mají v základu 12GB operační paměť. A u všech modelů (mimo 1TB Ultry) čekejte i všechny čtyři možné barevné varianty - černou, zelenou, fialovou a bílou.



Tyto čtyři barvy jsou společné všem třem modelům

Pokud si předobjednáte telefon s vyšší paměťovou konfigurací, v rámci „early delivery“ se k vám telefony dostanou od 6. února. Zájemci o základní paměťové varianty si počkají až do 17. února, kdy začne i běžný pultový prodej. Ceny telefonů najdete v tabulce, včetně porovnání s loňskou odpovídající paměťovou verzí řady Galaxy S22 (byla-li k dispozici).