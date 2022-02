Premiéra řady Galaxy S22 je za dveřmi, Samsung zlevňuje loňské modely. Ceny klesly až o 8 tisíc

Ve středu 9. února 2022 bude představena nová řada smartphonů Galaxy S22. Loňské modely nadále zůstanou v prodeji, Samsung proto přistoupil ke snížení jejich cen. Výrobce uvádí slevy proti startovací ceně při loňském uvedení na trh. Největší slevy jsou u modelu Galaxy S21+, kde dosahují až 8 tisíc korun, konkrétně pro tento model jsou ale časově omezené do 8. února 2022.

Do konce února nebo do vyprodání zásob lze pořídit i zvýhodněné balíčky skládacích smartphonů. K Samsungu Galaxy Z Fold3 5G dostanete zdarma velmi slušný model střední třídy Galaxy A52s, při nákupu véčka Samsung Galaxy Z Flip3 je připraven dárek v podobě sluchátek Galaxy Buds Live. Cenu je možné dále snížit odkupem starého telefonu. Akce probíhá od 1. do 28. února 2022 na e-shopu samsung.cz a u vybraných obchodních partnerů.

Přehled všech slev na modely řady Samsung Galaxy S21:

Model Doporučená maloobchodní cena (při uvedení na trh) Sleva Nová doporučená maloobchodní cena Výše slevy Galaxy S21 Ultra 256 GB 34 999 Kč 7 000 Kč 27 999 Kč -20 % Galaxy S21 Ultra 128 GB 33 499 Kč 6 500 Kč 26 999 Kč -19 % Galaxy S21+ 256 GB 29 499 Kč 7 500 Kč 21 999 Kč* -25 % Galaxy S21+ 128 GB 27 999 Kč 8 000 Kč 19 999 Kč* -29 % Galaxy S21 256 GB 23 999 Kč 4 000 Kč 19 999 Kč -17 % Galaxy S21 128 GB 22 499 Kč 4 000 Kč 18 499 Kč -18 %