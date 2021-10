Překvapení. Samsung oznámil akci Unpacked Part 2, dočkáme se Galaxy S21 FE?

Samsung překvapil. Původně jsme očekávali, že si své další nové modely (řada Galaxy S22) schová až na příští rok, nakonec se novinek z mobilní branže dočkáme již za týden. Jihokorejský výrobce si na 20. října připravil představovací akci Galaxy Unpacked Part 2, tedy jakousi druhou část, která bude navazovat na stejnojmennou akci, na které Samsung představil skládací Galaxy Z Flip3 a Galaxy Z Fold3.

Připomeňme, že na loňské akci Unpacked Part 2 Samsung kompletně odhalil specifikace skládacího Galaxy Z Fold2, takže i tentokrát to vypadá, že se dočkáme nějakých mobilních novinek. Pozvánka je však poměrně vágní, píše se na ní, že „Samsung otevírá nové zkušenosti pro sebevyjádření skrze technologii“. Na doplňkovém videu vidíme ikony a kostky, které by mohly značit nastupující nadstavbu One UI 4.0 společně s Androidem 12. A nebo se snad dočkáme několikrát odloženého Galaxy S21 FE?

Pozvánka na akci Samsung Galaxy Unpacked Part 2:

Představovací akci od Samsungu bude možné sledovat 20. října od 16:00 hod. středoveropského času na YouTube kanálu Samsungu.

Zdroj Samsungmobilepress