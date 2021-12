Pozor na instalace z Galaxy Storu. Některé aplikace obsahují malware, na něhož upozorní funkce Play Protect

Samsung u svých zařízení mimo globálního aplikačního obchodu Google Play nabízí i svůj vlastní Galaxy Store. A na něm si můžete, podobně jako na Google Play, stáhnout či zakoupit vybrané hry a aplikace. Jak však zjistil web Androidpolice, některé ze stahovaných aplikací mohou být pro uživatele velkým bezpečnostním rizikem.

Příkladem je aplikace Showbox, resp. její klony, které nabízí stahování nelegálních filmů. Aplikace sice již byla z Galaxy Storu před pár hodinami odstraněna, ovšem její využívání může vést k tomu, že si do telefonu zanesete malware. A podobných aplikací je na Galaxy Storu údajně hned několik.

Problematická je zejména technologie pro zobrazování reklam v aplikaci, která používá tzv. „dynamické spouštění kódu“ (tj. Dynamic Code Exectution). Aplikace sama od sebe sice neobsahuje malware, může si jej však dodatečně sama stáhnout. A to ví i služba Google Play Protect, která se primárně stará o bezpečnost při instalací balíčků z Google Play či z interní paměti telefonu. Play Protect tak dokáže, nejen upozornit na to, že instalovaný benchmark Antutu z paměti telefonu není zrovna nejlepší nápad, ale dokáže zablokovat i instalaci z jiných obchodů.

Podle zdroje je na Galaxy Storu podobných aplikací hned několik, takže je třeba dávat si bedlivý pozor na to, co instalujete. I nadále tak platí, že zásadou číslo jedna při stahování by mělo být hodnocení aplikace samotné, počet stažení či hodnocení ostatních uživatelů, kteří si aplikaci stáhli před vámi. Velkým varovným signálem může být už jen to, že potenciálně nebezpečná aplikace se dožaduje oprávnění, která vůbec nepotřebuje. Pokud tedy aplikace na online sledování filmů požaduje přístup k seznamu hovorů, něco evidentně není v pořádku...

Via Twitter