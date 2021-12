Pozdní dárek pod stromeček. Samsung aktualizuje spoustu dalších telefonů a tabletů na Android 12

Snad, jako by to chtěl Samsung stihnout ještě do konce letošního roku. Jihokorejský výrobce pokračuje s aktualizacemi na Android 12, a v posledních několika dnech se dostalo hned na několik telefonů najednou. Po řadě Galaxy S21 se dostala řada na loňské i dokonce na předloňské telefony, a aktualizace nebyl ušetřeny ani ty nejvýkonnější tablety.

V Česku se již pomalu objevuje aktualizace pro Galaxy Note20 Ultra, brzy by měl přibýt Galaxy Note20 i celá řada Galaxy S20. Updaty těchto telefonů byly spuštěny ve Švýcarsku, odkud se brzy dostanou do dalších regionů. Podle dříve zveřejněného harmonogramu by se v Česku měly tyto modely dočkat updatu na nejnovější Android v průběhu ledna, a vše tak nasvědčuje, že by update mohl do telefonů dorazit již skutečně velmi brzy. Poměrně překvapivě začal Samsung aktualizovat i dva roky starý Galaxy S10, první updaty zatím přistály v Německu, odkud by se měly rozšířit dále do světa.

Ale zpět do Česka. Samsung v našich luzích a hájích na nový Android aktualizuje tablety Galaxy Tab S7 a Galaxy Tab S7+. A to přesto, že podle harmonogramu měly tablety dostat update až v únoru. Skládačky v Česku naopak tolik štěstí nemají, Foldy a Flipy si musí na update ještě počkat.

Aktualizace na Android 12 přináší novou nadstavbu One UI 4: