Povedený koncept Samsungu Galaxy S22. Dočkáme se návratu ke kořenům?

Samsung sice již představil své klíčové produkty pro druhou polovinu letošního roku, tvůrci konceptů se však již soustředí na začátek roku příštího, kdy by měla spatřit světlo světa řada Galaxy S22. Ta už dokonce v rámci koncepční tvorby ožívá, a ukazuje velká očekávání „návrhářů“. Ti chtějí od následné generace přechod na moderní čipsety a fotoaparáty, ale současně i návrat ke kořenům. V ideálním případě by se do řady Galaxy S měl vrátit sluchátkový jack, podporu microSD karet i 45W rychlodobíjení.

Ne, představa návratu sluchátkového jacku určitě není reálná, jinak však nevidíme žádné velké bariéry. Prezentovaný koncept Galaxy S22 Ultra vychází z letošního Galaxy S21 Ultra, jenže nabízí ještě větší fotomodul, který zaplňuje třetinu zadního krytu. I přesto, že jsou foťáky na zádech jen tři, očekává se, že Samsung uvede do akce fotoaparáty od Olympusu s novým typem obrazové stabilizace. Hlavní foťák by tedy mohl mít rozlišení až 200 Mpx. Poddisplejová selfie z modelu Galaxy Z Fold3 se do „eskové“ řady zřejmě ještě nedostane.

Baterie Ultry by měla zůstat u kapacity 5 000 mAh, ovšem s tím, že by se mělo do „eskové“ řady vrátit 45W dobíjení (naposledy jej podporoval S20 Ultra). Spekuluje se dokonce o tom, že Samsung připravuje 65W dobíječky, jenže čínští výrobce jsou se 120W dobíjením už teď trochu někde jinde. V oblasti čipsetů by však měl zase dominovat Samsung, skládačky běží na Snapdragonu 888, nová „eska“ by tak měla konečně dostat čipset Exynos 2200 s grafickým adaptérem od AMD. Spekuluje se i o novém systému chlazení, resp. o zabudovaném aktivním ventilátoru.

V telefonu poběží Android 12 s grafickou nadstavbou One UI 4, ve výbavě nemá chybět slot pro microSD karty ani podpora stylusu S Pen. Na papíře a na grafických vizuálech to vypadá zajímavě. Jak výrazně se však představy fanoušků přiblíží realitě?

Představení letošního Samsungu Galaxy S21 Ultra:

Zdroj Letsgodigital